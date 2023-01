Wiedervorlage – Ernst Nolte als Vordenker

Ers­tens ver­öf­fent­li­chen wir erst­mals online den Text, den Sieg­fried Ger­lich über Ernst Nol­te für den Vor­den­ker-Band des Staats­po­li­ti­schen Hand­buchs schrieb. Zwei­tens wer­den wir auf ein Gespräch mit Nol­te und auf zwei sei­ner Tex­te ver­wei­sen, die in der Sezes­si­on erschienen.

Drit­tens sind Erik Leh­nert und Götz Kubit­schek heu­te Abend ab 19.30 Uhr im Gespräch über Nol­te und sein Werk. Sie kön­nen die­ses Gespräch live ver­fol­gen im Kanal Schnell­ro­da auf you­tube – hier ein­se­hen und abonnieren!

Nun aber zunächst Ger­lich über Nolte.

– – –

Mit dem Namen Ernst Nol­te (1923–2016) ver­bin­det sich eine ein­zig­ar­ti­ge his­to­ri­sche Durch­drin­gung des Faschis­mus in sei­ner Epo­che, aber auch jene als „His­to­ri­ker­streit“ fir­mie­ren­de geschichts­po­li­ti­sche Kon­tro­ver­se, die seit­her eine unbe­fan­ge­ne Sicht auf das impo­san­te Lebens­werk ver­stellt hat. Im Zen­trum des Nol­te­schen Geschichts­den­kens, wel­ches bei aller wis­sen­schaft­li­chen Soli­di­tät nicht zuletzt durch sei­ne phi­lo­so­phi­schen Valen­zen besticht, steht jedoch unbe­streit­bar der Nationalsozialismus.

Immer­hin fie­len Nol­tes Kind­heits­jah­re mit denen der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Bewe­gung weit­ge­hend zusam­men, und die frü­he Erfah­rung, in einem Zeit­al­ter gro­ßer ideo­lo­gi­scher Aus­ein­an­der­set­zun­gen zu leben, soll­te für sein Den­ken weg­wei­send sein. War zunächst ein groß­deut­scher Katho­li­zis­mus pazi­fis­ti­scher Prä­gung „die geis­ti­ge Welt, in der ich auf­ge­wach­sen war“, so wur­de für den Frei­bur­ger Stu­den­ten die Begeg­nung mit Mar­tin Hei­deg­ger bestim­mend, des­sen phi­lo­so­phi­sche Leh­re ihm das geläu­ter­te Erbe nicht nur des Katho­li­zis­mus, son­dern der abend­län­di­schen Meta­phy­sik ins­ge­samt anzu­tre­ten schien.

Wäh­rend der Kriegs­jah­re aller­dings emp­fand Nol­te das unver­dien­te Pri­vi­leg, stu­die­ren zu dür­fen, wäh­rend die Schul­ka­me­ra­den an allen Fron­ten kämpf­ten und sein jün­ge­rer Bru­der in der Nähe von Sedan fiel, als eine schwe­re Last, die er fort­an durch die selbst­auf­er­leg­te Ver­pflich­tung zur geis­ti­gen Aus­ein­an­der­set­zung mit den tie­fe­ren Ursa­chen der deut­schen Kata­stro­phe abzu­tra­gen suchte.

So betrieb Nol­te nach Kriegs­en­de – neben sei­ner regu­lä­ren Tätig­keit als Gym­na­si­al­leh­rer für Deutsch und alte Spra­chen – umfang­rei­che zeit­ge­schicht­li­che Stu­di­en, als deren Ergeb­nis er 1963 sei­ne grund­le­gen­de Arbeit Der Faschis­mus in sei­ner Epo­che prä­sen­tier­te, mit der er sich an der Uni­ver­si­tät Köln habilitierte.

Von 1965 ab lehr­te Nol­te an der Uni­ver­si­tät Mar­burg Neue­re Geschich­te, bis er 1973 an die Freie Uni­ver­si­tät Ber­lin beru­fen wur­de, wo er bis zu sei­ner Eme­ri­tie­rung im Jah­re 1991 wir­ken soll­te. Zwi­schen­zeit­lich führ­ten ihn zahl­rei­che Gast­auf­ent­hal­te nach Hol­land, Eng­land, Frank­reich, USA, Isra­el und nicht zuletzt nach Ita­li­en, wel­ches für den Wahl­ber­li­ner gleich­sam zur zwei­ten Hei­mat gewor­den ist.

Der Faschis­mus in sei­ner Epo­che bil­de­te den Grund­stein für Nol­tes eben­so eigen­stän­di­gen wie eigen­wil­li­gen Denk­weg. Alle Leit­mo­ti­ve, die in spä­te­ren Wer­ken wei­ter­ent­wi­ckelt und abge­wan­delt wer­den, fin­den sich hier bereits keim­haft ange­legt. Mit sei­ner euro­päi­schen Gene­ra­li­sie­rung des Begriffs Faschis­mus und des­sen ideo­lo­gie­his­to­ri­scher Defi­ni­ti­on als Anti­mar­xis­mus eröff­ne­te Nol­te eine neue wis­sen­schaft­li­che Per­spek­ti­ve ver­glei­chen­der For­schung, und mit sei­ner Ver­or­tung ins­be­son­de­re der radi­kal­fa­schis­ti­schen Ideo­lo­gie des Natio­nal­so­zia­lis­mus in der fran­zö­si­schen Tra­di­ti­on der Gegen­re­vo­lu­ti­on wie­der­um über­wand er das nega­tiv natio­na­lis­ti­sche Para­dig­ma des deut­schen Sonderwegs.

In den fol­gen­den Büchern Deutsch­land und der Kal­te Krieg (1974) und Mar­xis­mus und Indus­tri­el­le Revo­lu­ti­on (1983) faß­te Nol­te sodann das welt­his­to­ri­sche Nach­spiel sowie die ideo­lo­gie­his­to­ri­sche Vor­ge­schich­te der faschis­ti­schen Epo­che in den Blick. So run­de­ten sich die ers­ten gro­ßen Wer­ke zu einer Tri­lo­gie, die nicht weni­ger bot als „eine Geschich­te der Ent­ste­hung, des Prak­ti­sch­wer­dens und des Schei­terns der gro­ßen moder­nen Ideologien“.

Stets hat Nol­te sich von Ideo­lo­gien als den tiefs­ten bewe­gen­den Kräf­ten der Geschich­te fas­zi­niert gezeigt. Daß sich ihm als Grund­fi­gur aller his­to­ri­schen Dyna­mik immer mehr das dia­lek­ti­sche Wech­sel­spiel von „lin­ker“ oder revo­lu­tio­nä­rer Her­aus­for­de­rung und „rech­ter“ oder gegen­re­vo­lu­tio­nä­rer Erwi­de­rung auf­dräng­te, muß­te schließ­lich zu einer Revi­si­on sei­ner euro­zen­trisch selbst­be­zo­ge­nen Deu­tung des Faschis­mus füh­ren, wel­chen es nun­mehr in den welt­his­to­ri­schen Bezug zum Kom­mu­nis­mus als sei­ner con­di­tio sine qua non zu set­zen galt.

Die­sen Per­spek­ti­ven­wech­sel streng­te Nol­te in sei­nem umstrit­tens­ten Werk Der euro­päi­sche Bür­ger­krieg 1917–1945. Natio­nal­so­zia­lis­mus und Bol­sche­wis­mus (1987) an, wor­in er jene his­to­ri­sche Grund­dia­lek­tik an die­sen bei­den tota­li­tä­ren Ideo­lo­gien exem­pli­fi­zier­te, wel­che durch einen „kau­sa­len Nexus“ mit­ein­an­der ver­bun­den sei­en und somit in „feind­li­cher Nähe“ zuein­an­der stünden.

An Nol­tes Zuspit­zung die­ses Theo­rems auf das Ver­hält­nis zwi­schen „Gulag“ und „Ausch­witz“ ent­zün­de­te sich der His­to­ri­ker­streit, obgleich Nol­te gera­de auf­grund sei­nes Ver­gleichs des rus­si­schen „Ori­gi­nals“ (der sozia­len Klas­sen­ver­nich­tung) mit der deut­schen „Kopie“ (der bio­lo­gi­schen Ras­sen­ver­nich­tung) zur Dia­gno­se der Ein­zig­ar­tig­keit des Holo­caust gelang­te. Sei­ne bedeut­sams­te kon­zep­tio­nel­le Neue­rung bestand indes­sen in der Ent­wick­lung einer his­to­risch-gene­ti­schen Tota­li­ta­ris­mus­theo­rie, die sich als eine Syn­the­se aus der his­to­ri­schen Faschis­mus- und der struk­tu­rel­len Tota­li­ta­ris­mus­theo­rie darstellt.

Das Erschei­nen sei­ner Streit­punk­te (1993), in denen Nol­te sich pro­gram­ma­tisch mit revi­sio­nis­ti­schen Posi­tio­nen der Geschichts­wis­sen­schaft aus­ein­an­der­setz­te, ließ ihn hier­zu­lan­de voll­ends zur per­so­na non gra­ta wer­den. In geis­ti­ger Ver­ein­sa­mung schrieb er sein nicht nur an Umfang rei­ches Spät­werk His­to­ri­sche Exis­tenz (1998), wel­ches noch ein­mal alle gro­ßen Leit­mo­ti­ve sei­nes Den­kens zu uni­ver­sal­his­to­ri­scher Ent­fal­tung brach­te, nicht ohne ihnen einen phi­lo­so­phisch-anthro­po­lo­gi­schen Reso­nanz­bo­den zu ver­schaf­fen. Eine neu­er­li­che Per­spek­ti­ve­n­er­wei­te­rung soll­te Nol­te mit sei­nem gegen­warts­be­zo­ge­nen Buch Die drit­te radi­ka­le Wider­stands­be­we­gung: Der Isla­mis­mus (2009) vor­neh­men, bevor er als sein „letz­tes Wort“ schließ­lich Spä­te Refle­xio­nen (2011) publi­zier­te, die the­ma­tisch um Juden­tum und Zio­nis­mus krei­sen und sich wie ein poin­tier­tes Resümé all sei­ner revi­sio­nis­ti­schen The­sen und Ten­den­zen ausnehmen.

Wenn­gleich Nol­tes Den­ken eine zuneh­mend kon­ser­va­ti­ve Ent­wick­lung mit zuwei­len radi­kal rech­ten Par­tei­nah­men durch­lau­fen hat, steht sein geis­ti­ger Kon­ser­va­tis­mus doch nur sekun­där für eine poli­ti­sche Hal­tung; pri­mär kommt ein alt­mo­disch anmu­ten­des Pathos der Distanz dar­in zum Aus­druck, wel­ches Nol­te stets als eine unab­ding­ba­re Vor­aus­set­zung aller Wis­sen­schaft behaup­tet und gegen poli­ti­sie­ren­de Zudring­lich­kei­ten ver­tei­digt hat. Immer­hin wird die phi­lo­so­phi­sche Spann­brei­te sei­nes Geschichts­den­kens von den Eck­stei­nen Marx und Nietz­sche mar­kiert. Nol­te selbst bekann­te, es gebe in sei­nem Werk eben­so vie­le lin­ke wie rech­te The­sen, und damit ste­he er „gleich­sam zwi­schen den Fron­ten, wo es nicht eben behag­lich ist“.

Als kon­ser­va­ti­ver Libe­ra­ler Nol­te hat immer wie­der die Frei­heit des Men­schen und die Offen­heit der Geschich­te betont, aber am inten­sivs­ten soll­te er sich doch an den tra­gi­schen Aus­weg­lo­sig­kei­ten und kata­stro­phi­schen Ein­brü­chen der his­to­ri­schen Exis­tenz des Men­schen abar­bei­ten, ohne daß er sich als nach­ge­bo­re­ner His­to­ri­ker ein ein­deu­ti­ges mora­li­sches Urteil gestat­tet hät­te. Gera­de die pro­fun­den Ambi­va­len­zen sei­nes viel­schich­ti­gen Lebens­wer­kes stel­len eine uner­schöpf­li­che und alle­mal berei­chern­de Her­aus­for­de­rung zum Nach­den­ken über Geschich­te dar.