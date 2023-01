Schlaglichter auf die “Innere Emigration” – ein Gespräch

Wir Verleger hoffen, daß luzide Leser nachwachsen, solche also, die zwischen den Zeilen zu lesen vermögen und nicht nur an der Oberfläche entlang.

Nicht das Sach­buch, son­dern Pro­sa und Gedicht sind der Ort, an dem Prä­zi­si­on durch Unschär­fe her­ge­stellt und vor­ge­legt wird. Das erfor­dert eine Lese­fä­hig­keit und inne­ren Reso­nanz­raum. Je wei­ter die geis­ti­ge Kon­for­mi­tät durch das Zusam­men­spiel von Lese­faul­heit, man­gel­haf­ter Bil­dung und Strom­li­nien­zu­frie­den­heit fort­schrei­tet, des­to klei­ner wird der Kreis derer, die den Text hin­ter dem Text noch verstehen.

Ein Teil der Lite­ra­tur, die zwi­schen 1933 und 1945 in Deutsch­land von nicht emi­grier­ten Autoren ver­faßt wur­de, hat es zu einer eige­nen Epo­chen­be­zeich­nung gebracht. Über die­se “Inne­re Emi­gra­ti­on”, deren Spiel­ar­ten heu­te nicht genau­so, aber abge­wan­delt in der Erpro­bungs­pha­se sind, habe ich mit Pro­fes­sor Gün­ter Scholdt gespro­chen. Er ist einer der bes­ten Ken­ner die­ser kur­zen lite­ra­ri­schen Peri­ode, deren Autoren noch wis­sen konn­ten, daß sie für klu­ge Leser schrie­ben. Es war ein Wechselspiel.

KUBITSCHEK: Herr Pro­fes­sor Scholdt, Sie wer­fen in Ihrem Buch grel­le und erhel­len­de Schlag­lich­ter auf die „Inne­re Emi­gra­ti­on“, schrei­ben also – so der Unter­ti­tel – über „Nicht­na­tio­nal­so­zia­lis­ti­sche Bel­le­tris­tik in Deutsch­land 1933–1945“. Bevor ich tief ein­stei­gen und Bezü­ge zu unse­rer Lage heu­te her­stel­len wer­de, möch­te ich nach dem Ent­ste­hungs­pro­zeß und dem Arbeits­zeit­raum fra­gen, denn das Lese­pen­sum, das Sie absol­vier­ten, ist immens. Als stu­dier­ter Ger­ma­nist und flei­ßi­ger Leser gera­de auch die­ser Epo­che muß ich den­noch geste­hen: Ich las viel­leicht ein Drit­tel der Bücher und habe von drei Vier­teln gehört. Aber es ist mir völ­lig Unbe­kann­tes darunter.

SCHOLDT: Das ist völ­lig nor­mal. Lite­ra­tur­ge­schich­te voll­zieht sich in einem unaus­lot­ba­ren Büche­r­oze­an. Selbst Viel­le­ser machen daher, mehr oder weni­ger aus­ge­prägt, stän­dig Defi­zit-Erfah­run­gen. Immer­hin sind Sie mit dem beschrie­be­nen Lese­quan­tum für die­se Epo­che gewiß bes­ser infor­miert als ein durch­schnitt­li­cher Ger­ma­nis­tik­do­zent. Wenn ich noch etwas mehr weiß, liegt dies vor allem dar­an, daß die Inne­re Emi­gra­ti­on schon seit Beginn der 1990er zu einem mei­ner For­schungs­schwer­punk­te zählt. Und wor­über man publi­ziert, urteilt und sich so harsch von Main­stream-Posi­tio­nen absetzt, soll­te man im Kern Bescheid wissen.

KUBITSCHEK: Wie ent­stand Ihr Buch ud woher rührt Ihre so aus­dau­ern­de Beschäf­ti­gung mit die­ser Epoche?

SCHOLDT: 1993 erschien mei­ne Habil­schrift über das Hit­ler-Bild deutsch­spra­chi­ger Schrift­stel­ler 1919–1945. Ich habe 13 Jah­re an ihr gear­bei­tet und Hun­der­te von Autoren nach ent­spre­chen­den Äuße­run­gen durch­fors­tet. Das Werk stellt vor­nehm­lich his­to­ri­sche Fra­gen. Aber natür­lich las ich dabei auch vie­les, was lite­ra­risch von Inter­es­se ist. Nach Abschluß des 1000-Sei­ten-Buchs emp­fand ich den Man­gel, daß ange­sichts der poli­tisch-zeit­ge­schicht­li­chen Akzent­set­zung von Bel­le­tris­tik nur rand­lich gespro­chen wer­den konn­te. Ich plan­te also einen Ergän­zungs­band, der schon bald in das Pro­jekt einer Lite­ra­tur­ge­schich­te der Inne­ren Emi­gra­ti­on mün­de­te, die ich im „Ruhe­stand“ ange­hen woll­te. Die Recher­che dafür lief (neben ande­ren Tages­auf­ga­ben) also stän­dig wei­ter, wobei sich das For­schungs­in­ter­es­se an der inner­deut­schen Lite­ra­tur jener Zeit mit zwei wei­te­ren Schwer­punk­ten ver­band: „Lite­ra­ri­sche Wer­tung“ und „Regio­nal­li­te­ra­tur“.

Inzwi­schen war (neben sys­te­ma­ti­schen anti­qua­ri­schen Bücher­käu­fen) der Bestand an kopier­tem Text­ma­te­ri­al auf ca. 100 Akten­ord­ner ange­wach­sen, eine 18-sei­ti­ge Glie­de­rung stand, und als Eme­ri­tier­ter hät­te ich nun mit der Arbeit begin­nen kön­nen. Doch die haut­na­hen Erfah­run­gen mit unse­rer Denun­zi­an­ten-Repu­blik und real exis­tie­ren­den (Post-)Demokratie inklu­si­ve ihrer frei­heit­lich-rechts­staat­li­chen Ver­wer­fun­gen nötig­ten mich zunächst zu einem hal­ben Dut­zend tages­po­li­ti­scher Bücher.

Danach mehr­ten sich Zwei­fel, ob sich ein Ver­lag eine Lite­ra­tur­ge­schich­te im geplan­ten Umfang über­haupt leis­ten kön­ne. Denn (öffent­li­che Sub­ven­tio­nen abgrei­fen­de) Main­stream-Ver­la­ge kamen seit mei­nem alter­na­ti­ven Enga­ge­ment natür­lich nicht mehr in Fra­ge. Schließ­lich hat­te ich die gan­zen Sam­mel-Anstren­gun­gen ja auch nicht unter­nom­men, um gän­gi­ge kul­tur­po­li­ti­sche Sim­pli­fi­ka­tio­nen zu bestä­ti­gen. Was blieb, war ein klei­ner Aus­schnitt aus dem geplan­ten „ulti­ma­ti­ven“ Lite­ra­tur­pan­ora­ma, waren „Schlag­lich­ter“, die zumin­dest eine Ahnung davon ver­mit­teln mögen, wel­ches For­schungs­feld hier sys­te­ma­tisch ver­ges­sen bzw. klein­ge­re­det wurde.

KUBITSCHEK: Las­sen Sie uns kurz das Feld abste­cken. Was ist unter „nicht­na­tio­nal­so­zia­lis­ti­scher Bel­le­tris­tik“ zu ver­ste­hen, die im 3. Reich erschien und einer „Inne­ren Emi­gra­ti­on“ zuge­rech­net wird? Mei­nes Wis­sens nach muß­te einem Werk wider­stän­di­ges Poten­ti­al inne­woh­nen, damit wir es heu­te die­ser lite­ra­ri­schen Rich­tung zuschrei­ben dür­fen. Außer­dem muß­te die­ses Poten­ti­al sozu­sa­gen ver­bor­gen zuta­ge lie­gen, damit der wache Leser es ent­de­cken und als wahr­schein­li­che Les­art deu­ten konn­te. Und dies bei­des führt zu einem Pro­blem: dem näm­lich, daß jene auch von der Ger­ma­nis­tik ange­streb­te Klar­heit recht ver­ne­belt ist und mit Zuord­nun­gen Poli­tik betrie­ben wer­den kann.

SCHOLDT: Poli­tik spielt immer hin­ein, beson­ders bei der Abwer­tung des Begriffs „Inne­re Emi­gra­ti­on“, der bald nur noch als (kal­li­gra­phi­sche) Zeit­flucht oder Ver­zicht auf Wider­stand gedeu­tet wur­de. Natür­lich kann er wie jede lite­ra­tur­wis­sen­schaft­li­che Kate­go­ri­sie­rung, Epo­chen- oder Stil­be­zeich­nung – es geht ja um kom­ple­xe Wer­ke und Men­schen – nicht che­misch rein defi­niert wer­den. Er bleibt den­noch sinn­voll, da er trotz gele­gent­li­cher Unschär­fe his­to­risch gewach­sen und zudem anschau­lich ist.

Wenn jemand einer Dik­ta­tur wegen sein Vater­land nicht ver­las­sen möch­te, bleibt immer­hin noch die (sich der Anpas­sung ver­wei­gern­de) „Emi­gra­ti­on nach innen“, als Rück­zug auf einen eng begrenz­ten geis­ti­gen Raum Gleich­ge­sinn­ter, der von tota­li­tä­ren Ein­flüs­sen nicht zer­stört wird: pri­va­te Zir­kel, Nischen-Ver­la­ge, eine ver­deckt oppo­si­tio­nel­le Sze­ne oder gänz­li­che Abkaps­lung. Kon­kret rea­li­siert sich die­se Exis­tenz- und Schreib­form auf einer Ver­hal­tens­ska­la. Sie reicht vom gänz­li­chen Ver­stum­men über das Mei­den heik­ler The­men bis zur ver­schlüs­sel­ten oder gar halb­of­fe­nen Mani­fes­ta­ti­on von Widerstand.

KUBITSCHEK: Ich will an die­ser Stel­le prä­zi­sie­rend nach­fra­gen. Macht der eine Text aus einem Autor bereits einen Ange­hö­ri­gen der Inne­ren Emi­gra­ti­on oder soll­te man stren­ger sein und die Lebens­füh­rung des Autors zwi­schen Anpas­sung und Nicht­be­tei­li­gung in die Zuord­nung ein­flie­ßen lassen?

SCHOLDT: Man kann die inner­deut­sche Lite­ra­tur jener Jah­re aus zwei Per­spek­ti­ven mus­tern: die der Per­so­nen – dann zählt vor allem Mut und Kon­se­quenz – und die der Tex­te, die ja manch­mal klü­ger und tap­fe­rer erschei­nen als ihre Ver­fas­ser. Mei­ne Sym­pa­thie gilt (nicht zuletzt aus aktu­el­ler War­te) zwar jeder dama­li­gen trot­zig-non­kon­for­mis­ti­schen Ges­te, der ehrend zu geden­ken ist. Aber ange­sichts der heu­ti­gen Ten­denz mora­lis­ti­scher Unter­ho­sen­schnüf­fe­lei vom siche­ren Schreib­tisch her schien es mir zuneh­mend frucht­ba­rer, Tex­te ins Zen­trum der Betrach­tung zu stel­len. Wo vor­nehm­lich Per­so­nen beur­teilt wer­den, bestä­tigt sich ja meist nur, daß Men­schen unter Druck eben mehr­heit­lich Schwä­che zei­gen oder Kom­pro­mis­se eingehen.

KUBITSCHEK: Zu den Tex­ten also – Fra­ge­bo­gen­stil: Wel­che der Tex­te, die Sie lasen, sind die wohl wesent­li­chen des von Ihnen umris­se­nen Epochenphänomens?

SCHOLDT: Um den Begriff „Inne­re Emi­gra­ti­on“ mit Leben zu fül­len, tau­gen fol­gen­de Wer­ke beson­ders: Unter den heu­te noch leicht zugäng­li­chen etwa Ber­gen­gru­ens Der Groß­ty­rann und das Gericht, Ernst Jün­gers Auf den Mar­mor­klip­pen, Wie­cherts Das ein­fa­che Leben, Ger­hart Haupt­manns Iphi­ge­nie in Aulis, Meis­ter­no­vel­len von Ste­fan And­res sowie Horst Lan­ges Erzähl­band Die Leucht­ku­geln. Dazu gehö­ren weit­hin ver­ges­se­ne Namen wie Rein­hold Schnei­der und Fried­rich Georg Jün­ger mit etli­chen Wider­stands­ge­dich­ten (Der Mohn, Gebet, Abschieds­lied, Schne­cken­mär­chen, Neue­re Den­ker, Der Assas­si­ne), die die­se Bezeich­nung zu Recht tra­gen. Ricar­da Huchs popu­lä­re Geschichts­bän­de (z.B. Römi­sches Reich Deut­scher Nati­on) bie­ten pha­sen­wei­se prak­tisch Klar­text. Auf der ande­ren Sei­te der Begriffs­ska­la darf man aber auch das leich­te Gen­re nicht ganz unter­schla­gen: Eugen Roth (Ein Mensch, Der Wun­der­dok­tor), Hans Höm­berg (Kir­schen für Rom), Erich Käs­t­ner (Drei Män­ner im Schnee) oder Hein­rich Spoerl mit Der Maul­korb oder Man kann ruhig dar­über spre­chen, einem Feuil­le­ton­band mit sati­ri­schen Nadel­sti­chen. In knapps­ter Form umrei­ßen die Schreib- und Exis­tenz­form „Inne­re Emi­gra­ti­on“ Loer­kes Der Wald der Welt oder Ben­ns Wein­haus Wolf.

KUBITSCHEK: Sind das dann auch Ihre per­sön­li­chen Favoriten?

SCHOLDT: Die meis­ten schon. Auf mei­ner Hit­pa­ra­de ganz oben steht And­res‘ El Gre­co malt den Groß­in­qui­si­tor, den ich seit Jugend­ta­gen wohl ein Dut­zend Mal gele­sen habe, nicht zuletzt wegen sei­ner über­zeit­li­chen Bot­schaft. Inqui­si­ti­on und Zen­sur sind schließ­lich ewi­ge Phä­no­me­ne, wie wir aktu­ell schmerz­voll erfah­ren. Auch bie­tet die Deu­tung eini­ge Wider­ha­ken, stellt immer wie­der neue Fra­gen. Das Gegen­teil von blo­ßer Gesin­nungs- oder Agi­ta­ti­ons­li­te­ra­tur. Sodann mag ich Klas­si­ker der (Natur-)Lyrik, von Brit­ting, Ber­gen­gru­en und Leh­mann bis Lang­gäs­ser, Kol­mar, Benn, Huchel, Bor­chert oder von der Vring. Jahnns kaf­ka­es­kes Holz­schiff oder die im Drit­ten Reich geschrie­be­nen Kapi­tel von Kasacks Die Stadt hin­ter dem Strom fas­zi­nie­ren mich als Exem­pel des Magi­schen Rea­lis­mus. Den See­kriegs­ro­man Tsus­hi­ma las ich wie­der­holt mit nie ver­sie­gen­der Span­nung. Sieg­fried von Vege­sacks Bal­ti­sche Tra­gö­die oder Felix Hart­laubs Im Dickicht des Süd­os­tens schät­ze ich sehr, des­glei­chen Erzähl­tex­te von Fal­la­da, Brunn­gra­ber oder Scha­per. Ganz zu schwei­gen von Ernst Jün­gers 1938 neu gefaß­tem Band Das aben­teu­er­li­che Herz, mit Glanz­lich­tern wie “Vio­let­te Endi­vi­en” oder “Der ver­lo­re­ne Posten”.

KUBITSCHEK: Blei­ben wir noch beim Lese­pen­sum: Wie­viel Lite­ra­tur sich­te­ten Sie denn? Und ich will gleich fra­gen: Sich­te­ten Sie wis­sen­schaft­lich und mit Genuß – oder fiel die Freu­de der Pflicht zum Opfer?

SCHOLDT: Die jahr­zehn­te­lan­ge Mus­te­rung von Lite­ra­tur in vier­stel­li­ger Zahl gewährt lust­vol­le Lese­er­leb­nis­se nur aus­nahms­wei­se. Zuviel Kon­junk­tur­wa­re, absto­ßend Kli­schee­haf­tes oder – böse for­mu­liert – über­flüs­si­ger Schrott drängt Jahr für Jahr auf den Buch­markt, übri­gens in allen Lite­ra­tur­epo­chen. Inso­fern beschleu­nig­te man­che ener­vie­ren­de Recher­che die Pra­xis, Bücher schnells­tens aus­zu­son­dern, wo ein bestimm­tes Maß an Unzu­träg­li­chem über­schrit­ten war.

Ande­rer­seits bleibt bei gutem Lek­tü­re­be­ginn ein ste­ti­ges Krib­beln im Bauch, ob’s der Ver­fas­ser nicht noch ver­patzt. Und wahr­haft frus­trie­rend war‘s, wenn man über Hun­der­te von Sei­ten bereits glaub­te, edi­ti­ons­wür­di­ge Geheim­tips ent­deckt zu haben. Und dann folg­ten Pas­sa­gen, in denen doch wie­der ein­schlä­gig dem Zeit­geist geop­fert wur­de. So ging’s mir etwa bei Ger­trud von den Brincken, der wohl bedeu­tends­ten deutsch­bal­ti­schen Erzählerin.

Ein wenig sporn­te mich – gera­de im Hin­blick auf heu­te – der Mut der Min­der­heit an, auch unter schwie­rigs­ten Bedin­gun­gen gegen den Sta­chel zu löcken. Hin­zu kam der Erfah­rungs­satz: Auch Dia­man­ten fin­det man nicht sofort in jedem Sand­hü­gel. Und schon bald war ich mir sicher, daß auch in die­ser Epo­che, abseits der Auto­bahn, Bücher­schät­ze zu heben sind, die ande­re links lie­gen ließen.

Eine gute Hun­dert­schaft lesens­wer­ter Tex­te bzw. Autoren, die ich bereits kann­te, bestä­ti­gen mich zusätz­lich. Ich nen­ne stell­ver­tre­tend, ohne Sys­te­ma­tik nur weni­ge Autoren wie Her­mann-Georg Rex­roth, Ilse Mol­zahn, Hans Leip, Mari­an­ne Lan­ge­wie­sche, Kurt Kusen­berg, Wer­ner Hel­wig, August Schol­tis, Peter Bamm, Paul Gurk, Sigis­mund von Rade­cki, Mar­tin Beheim-Schwarz­bach, Emil Belz­ner, Karl Fried­rich Borée, Bru­no Goe­tz oder den vom Main­stream völ­lig igno­rier­ten hoch­ka­rä­ti­gen Dra­ma­ti­ker Wal­ter Gil­bricht. An sol­cher posi­ti­ven Kanon­bil­dung mit­zu­wir­ken, statt den kul­tur­po­li­tisch erwünsch­ten „Nach­weis“ zu erbrin­gen, daß und war­um es damals nichts Nen­nens­wer­tes gab, schien mir stets die loh­nen­de­re ger­ma­nis­ti­sche Auf­ga­be zu sein.

KUBITSCHEK: Ich den­ke, es steht außer Fra­ge, daß es damals Nen­nens­wer­tes gab, und mehr als das. Es gibt doch die Phra­se, daß in Zei­ten, in denen das Wort den Macht­ha­bern allein schon auf­grund sei­ner frei­en Ver­füg­bar­keit ver­däch­tig ist, der Stil sich zugleich ver­grö­be­re (in den Elo­gen) und zwi­schen den Zei­len ver­fei­ne­re. Ist das so?

SCHOLDT: Für Stil­ver­fei­ne­rung und Schrei­ben zwi­schen den Zei­len gibt es frag­los zahl­rei­che Bei­spie­le, deren Erläu­te­rung Bän­de füll­te: Raf­fi­niert ver­steck­te Kri­tik in Para­beln oder Alle­go­rien, dar­un­ter etwa Dolf Stern­ber­gers Essays Hohe See und Schiff­bruch oder Figu­ren der Fabel, F. G. Jün­gers Schne­cken­mär­chen, Vege­sacks Ras­sis­mus-Spott in Hun­de­s­chau, Ernst Jün­gers Mar­mor­klip­pen und etli­che Capric­ci­os in Das Aben­teu­er­li­che Herz. Zwei­ter Fas­sung.

Schein­bar unver­fäng­lich liest sich And­res‘ Tro­cken­dock als Frei­heits­plä­doy­er selbst bei töd­li­cher Gefahr. Nebels Auf dem Flie­ger­horst ent­hielt Sys­tem­kri­tik vom Feins­ten. Es fehlt nicht an Warn­ge­dich­ten über The­men wie Atlan­tis, die Sint­flut oder den Magnet­berg. Bücher­be­spre­chun­gen und Klas­si­ker-Zita­te boten Anlaß zur aktu­el­len Lagemusterung.

Ein spek­ta­ku­lä­res Bei­spiel bie­tet Rudolf Pech­els Bei Dr. Lee­te. Der Arti­kel beschäf­tig­te sich mit der ver­häng­nis­vol­len Ten­denz von Uto­pien und schil­dert als Kon­se­quenz mit dras­ti­schen Anspie­lun­gen aufs Drit­te Reich einen tota­li­tä­ren Ver­bre­cher­staat der Gegen­wart. Wo der sich befin­det, ver­rät Pech­el erst im letz­ten Satz, noch dazu ver­zö­gert durch den wohl pro­vo­ka­tivs­ten Gedan­ken­strich jener Epo­che: „1941 – in Sowjetrußland“.

Hin­zu kamen his­to­ri­sche Par­al­le­li­sie­run­gen in Hül­le und Fül­le, von Rein­hold Schnei­ders Las Casas vor Karl V. über Fritz Reck-Mallec­ze­wens Bockel­son und Char­lot­te Corday, Mari­an­ne Lan­ge­wie­sches Köni­gin der Mee­re, Frank Thiess‘ Das Reich der Dämo­nen bis Nor­bert Jac­ques‘ Schil­ler­ro­man Lei­den­schaft, der gar das Ver­schlüs­se­lungs­ver­fah­ren his­to­ri­scher Ver­frem­dung für zeit­ge­nös­si­sche Kri­tik bloß­legt. Das Gen­re des his­to­ri­schen Romans haben die Zen­sur­in­stan­zen nie in den Griff bekom­men, wie etli­che ihrer dro­hen­den Kom­men­ta­re bele­gen. Denn die­sel­ben Geschichts­er­eig­nis­se (Inqui­si­ti­on, Hexen­jagd, Ter­ror der Fran­zö­si­schen wie der Rus­si­schen Revo­lu­ti­on oder Cäsa­ren­wahn in Rom) lie­ßen sich kon­tro­vers adres­sie­ren bzw. als Bekennt­nis­se für oder gegen das Regime auslegen.

KUBITSCHEK: Die­se Mehr­deu­tig­keit war ein Schutz und ist ein Pro­blem. Nach dem Krieg spot­te­ten Ver­äch­ter der Inne­ren Emi­gran­ten, hier hät­ten wohl eini­ge mit so fei­ner Tin­te geschrie­ben, daß ihre Tex­te nur von ihnen selbst als wider­stän­dig zu ent­zif­fern waren. Gab es sol­che nach­träg­li­che Erschlei­chung von Widerstandslorbeer?

SCHOLDT: Auch das. Daher soll­ten For­scher ent­spre­chen­de Ver­diens­te nicht blau­äu­gig beschei­ni­gen. Kon­flikt­be­reit­schaft und wirk­li­cher Mut sind schließ­lich zu allen Zei­ten Aus­nah­me­hal­tun­gen. Und auch für wirk­li­che Geg­ner lief dis­si­den­tes Schrei­ben auf eine Grat­wan­de­rung hin­aus. Eine gewis­se Ambi­va­lenz war schlicht Vor­aus­set­zung dafür, daß ihre Tex­te über­haupt erschei­nen konn­ten. Das hieß aber in pra­xi, daß je sub­ti­ler und anspruchs­vol­ler dies prak­ti­ziert wur­de, umso schwie­ri­ger war es für Leser außer­halb der spe­zi­fi­schen Autor-„Gemeinde“ zu dechiffrieren.

Ande­rer­seits dür­fen wir uns die NS-Kul­tur­len­kungs­or­ga­ne auch nicht durch­weg als plum­pe Ahnungs­lo­se vor­stel­len. Etli­che die­ser raf­fi­niert gefer­tig­ten Bei­trä­ge wur­den von ihnen durch­aus ver­stan­den, was die Reak­tio­nen in Sachen Pech­el, Finck, Wie­chert, Nebel, Stern­ber­ger, Ernst und F.G. Jün­ger plas­tisch bele­gen. Wenn man nicht immer mit aller Kon­se­quenz ein­schritt, lang das einer­seits dar­an, daß man ein Poli­ti­kum ver­mei­den woll­te. Ande­rer­seits war die Kul­tur­sze­ne in Deutsch­land – so para­dox dies man­chem Nach­ge­bo­re­nen schei­nen mag – nie so gänz­lich tota­li­tär wie in allen sozia­lis­ti­schen Staaten.

KUBITSCHEK: Die­se Fra­ge nach den Lücken und Unein­heit­lich­kei­ten im In- und Durch­ein­an­der von Staat, Par­tei, Ideo­lo­gie und Statt­hal­ter­vor­lie­be könn­te aus­ufernd erör­tert wer­den. Ich will zum Schluß aber auf einen ande­ren Aspekt zu spre­chen kom­men: Sehen Sie vor dem Hin­ter­grund einer her­auf­däm­mern­den „Tota­li­tä­ren Demo­kra­tie“, vor der bei­spiels­wei­se Jacob Tal­mon früh warn­te, in der Gegen­warts­li­te­ra­tur auch Anzei­chen eines Schrei­bens zwi­schen den Zeilen?

SCHOLDT: Abso­lut. Seit län­ge­rem schon herr­schen für Autoren jen­seits des Main­streams auch bei uns pre­kä­re Rah­men­be­din­gun­gen. Damit wächst die Nei­gung, sich bestimm­ter Schreib­tech­ni­ken zu bedie­nen, wie sie vor ca. neun Jahr­zehn­ten in Mode kamen: über­zeit­li­che lite­ra­ri­sche Ver­frem­dun­gen, Alle­go­rien sowie modell­haf­te Ver­dich­tun­gen. Das Gan­ze übri­gens kei­nes­wegs zu Las­ten der Qualität.

Ich nen­ne stell­ver­tre­tend Munin oder Cha­os im Kopf von Moni­ka Maron, Anders von Jörg Ber­nig, Uwe Tell­kamps Der Schlaf in den Uhren oder Die letz­te Fahrt und Das Rie­sen­rad von Vol­ker Mohr. Es gibt näm­lich damals wie heu­te neben den hell beleuch­te­ten Tum­mel­plät­zen der Offi­zi­al­kul­tur stets auch die Lite­ra­tur­sze­ne berei­chern­de Geheim­tips bzw. Autoren, die dem ver­blö­den­den Zeit­geist trot­zen und ihren jewei­li­gen Fut­ter­herrn nicht täg­lich Pföt­chen geben. Weil sie das Opfer des Außen­sei­ter­tums nicht scheu­en, ver­die­nen sie unse­re beson­de­re Aufmerksamkeit.

Und wer ihre Lite­ra­tur­ge­schich­te schrie­be, müß­te zunächst ein­mal einen ähn­lich gro­ßen Recher­che­auf­wand trei­ben wie jenen für einen seriö­sen Über­blick über die Bel­le­tris­tik 1933–1945. Schließ­lich wer­den die Unan­gepaß­ten in unse­ren „Qualitäts“-Feuilletons meist ver­schwie­gen – es sei denn, es läßt sich aus ihren Äuße­run­gen zumin­dest ein Skan­däl­chen destillieren.

KUBITSCHEK: Wer­den Sie sich also nun der Inne­ren Emi­gra­ti­on und des ver­deck­ten Schei­bens in der BRD unse­rer Tage annehmen?

SCHOLDT: Kaum. Nicht, weil mich die Gegen­warts­li­te­ra­tur gene­rell so wenig inter­es­sier­te. Man hat mir ja sogar vor­ge­hal­ten, daß ich sol­che Lek­tü­re gera­de­zu ver­wei­ger­te. Dabei war oder bin ich mit einem knap­pen Dut­zend Autoren per­sön­lich gut bekannt. Zudem bleibt nicht aus, daß man durch Buch­ge­schen­ke und Emp­feh­lun­gen jähr­lich mit etli­chen neu­en Lite­ra­tur­pro­duk­ten kon­fron­tiert wird.

Ich geste­he aller­dings, daß ich mit den meis­ten Tex­ten, sobald sie sich als Main­stream­fa­bri­ka­te erwie­sen, so mei­ne Pro­ble­me hat­te, die in (lei­der viel­fach erhär­te­te) Vor-Urtei­le mün­de­ten. Doch der Haupt­grund liegt schlicht dar­in, daß ich mir einen zwei­ten so umfang­rei­chen For­schungs­schwer­punkt nicht mehr zutraue. Von Zeit zu Zeit ein paar Ein­bli­cke in über­ra­schend Ori­gi­nel­les will ich ger­ne neh­men und dafür wer­ben. Auch freue ich mich über jeden Text, der die Uni­for­mi­tät einer trist gewor­de­nen Kul­tur­sze­ne verläßt.

