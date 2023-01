Netzfundstücke (148) – CDU, Addendum, Ökofaschismus

So die Ver­laut­ba­rung des CSU-Land­tags­frak­ti­ons­chefs Tho­mas Kreu­zer im Sprin­ger­blatt BILD vom 19. Janu­ar: CDU/CSU fin­den zurück zu ihrem »kon­ser­va­ti­ven« Jargon.

Uni­on for­dert, Zuzug von Migran­ten nach Deutsch­land zu dros­seln. Innen­pol. Spre­cher der Uni­ons­frak­ti­on im Bun­des­tag, Throm, sag­te @Bild, es soll­te Gren­ze von 200.000 Asyl­an­trä­ge pro Jahr gezo­gen werden. — MDR AKTUELL (@MDRAktuell) Janu­a­ry 19, 2023

Par­tei­chef Fried­rich Merz läßt der­weil in den Talk­shows die Law&Order-Schiene der Uni­on aus den 1990ern wie­der auf­le­ben. Frei­lich sind selbst die 200.000 pro Jahr kei­ne annehm­ba­re Gren­ze, viel­mehr demons­trie­ren CDU/CSU damit ihre Kern­kom­pe­tenz, Deutsch­land nur lang­sa­mer abzu­schaf­fen, als es den Damen und Her­ren links von ihnen im Par­la­ment vorschwebt.

Mer­zens Gepol­te­re in den Talk­shows folgt dabei dem alten Uni­ons­kal­kül, kon­ser­va­ti­ve Auf­leh­nung in sich zu bin­den und zu neu­tra­li­sie­ren. Etwas mehr als sie­ben Jah­re ist es her, daß eine CDU-Kanz­le­rin für Mil­lio­nen die Gren­zen sperr­an­gel­weit auf­riß: Wenn es um eine sub­stan­ti­el­le Kri­tik am Nähr­bo­den der Sil­ves­ter­kra­wal­le gin­ge, müß­ten CDU/CSU zuerst nach innen bli­cken, bevor man mit den Fin­gern auf ande­re zeigt.

Folgt man aller­dings strin­gent der His­to­rie der ehe­ma­li­gen Volks­par­tei, wird ihre Funk­ti­on als Blitz­ab­lei­ter kon­ser­va­ti­ven Unbe­ha­gens in der Bun­des­re­pu­blik offen­sicht­lich. Ein Fakt, den der Gast am Ran­de der Gesell­schaft, Dr. Maxi­mi­li­an Krah, sei­nes Zei­chens AfD-Abge­ord­ne­ter aus Dres­den im EU-Par­la­ment und ehe­ma­li­ges CDU-Mit­glied, gleich zum Anfang des Gesprächs am Biblio­theks­tisch in Schnell­ro­da herausstellt:

Adden­dum, der Nach­trag oder Zusatz, auf die­sen Namen wur­de das jour­na­lis­ti­sche Pres­ti­ge­pro­jekt des im Okto­ber letz­ten Jah­res ver­stor­be­nen Mit­grün­ders des öster­rei­chi­schen Ener­gy-Drink-Rie­sens Red Bull, Diet­rich Mate­schitz, getauft.

Adden­dum soll­te neben dem Fern­seh­sen­der Ser­vusTV das Medi­en­an­ge­bot aus dem Hau­se Red Bull um auf­wen­dig visua­li­sier­te Hin­ter­grund­re­cher­chen ergän­zen. Qua­li­täts­jour­na­lis­mus, für den im durch­schnitt­li­che Pres­se­be­trieb kein Platz mehr wäre, so lau­te­te zumin­dest der eige­ne Anspruch.

Abge­se­hen von einer etwas befremd­li­chen Dar­stel­lung des Tele­gram-Netz­werks von Sezes­si­on-Autor Mar­tin Sell­ner (sie­he hier) gab es aus­führ­li­che und lesens­wer­te Repor­ta­gen unter ande­rem zur Land­flucht (hier) oder ille­ga­lem Holz­ein­schlag für IKEA in Ost­eu­ro­pa (hier).

Doch gelohnt hat sich das ambi­tio­nier­te Unter­fan­gen nicht: Adden­dum wur­de ein­ge­stellt. Das Ende inter­ak­tiv visua­li­sier­ter Online­ar­ti­kel bedeu­te­te dies aller­dings nicht. Jüngst ver­öf­fent­lich­te die Zeit hier eine Recher­che im Sti­le Adden­dums über die Mogel­pa­ckung »CO2-Zer­ti­fi­ka­te«, mit denen sich so man­ches Indus­trie­kon­glo­me­rat eine grü­ne Wes­te anzieht.

Der­weil blies die NZZ in ein ähn­li­ches Horn, als sie hier die gerin­gen Erträ­ge der Wind­kraft in Deutsch­land auf­deck­te. Der Ansatz, den Adden­dum ver­folg­te, ist dem­nach nicht gänz­lich aus der Medi­en­land­schaft verschwunden.

In den letz­ten Fund­stü­cken (hier) trom­mel­te ich für die öffent­li­che Heft­vor­stel­lung der neu­es­ten Keh­re in den Räu­men des Bür­ger­treff­punkts »Müh­le« in Cott­bus. Erfreu­li­cher­wei­se war die Ver­an­stal­tung ein vol­ler Erfolg und nach­dem die Auf­nah­me im Kas­ten war, wur­de flei­ßig dis­ku­tiert. Ein nächs­tes Mal wird es also geben. Die­ses Mal jedoch mit mehr Vor­lauf, damit sich mehr Keh­re-Leser von außer­halb auf den Weg machen können.

Zumin­dest von Ber­lin, Dres­den und Leip­zig ist der Weg nach Cott­bus nicht weit. Wir freu­en uns auf jeden Fall schon auf die nächs­te Vor­stel­lung, dann zu unse­rem kom­men­den Heft Nr. 13, das sich ein­ge­hend mit der »Kon­ser­va­ti­ven Öko­lo­gie« aus­ein­an­der­set­zen wird.

Bis dahin muß das Video der ers­ten Heft­vor­stel­lung in der »Müh­le Cott­bus« reichen:

Die im Video vor­ge­stell­te Keh­re 12 »Öko­fa­schis­mus« erhal­ten Sie direkt hier, bei Antaios.