Gedankenexperimente (1): Michael Wolski

Sind Gedankenmodelle, in denen große Zeitspannen und große Hintergründe in den Blick kommen, wilde "Verschwörungstheorien"?

Oder sind sie not­wen­di­ge Erkennt­nis­werk­zeu­ge, um die “geis­ti­ge Situa­ti­on der Zeit” (Karl Jas­pers) zu umfassen?

In mei­nem letz­ten Bei­trag auf die­sem Blog habe ich zur Zeit­span­ne der nächs­ten Jah­re auf einen Autor ver­linkt, der nähe­re Beschäf­ti­gung ver­dient. Micha­el Wol­ski habe ich im letz­ten Som­mer ken­nen­ge­lernt, und nun ein schrift­li­ches Inter­view mit ihm geführt.

Ein münd­li­ches Inter­view hat er vor kur­zem dem alter­na­ti­ven Sen­der AUF1 gege­ben. Ich möch­te hier neben Wol­skis his­to­ri­scher The­se vor allem mei­nen eige­nen Nach­fra­gen Platz ein­räu­men und dann die Debat­te eröff­nen, auch mit Blick auf den ers­ten Satz des von Licht­mesz vor­ge­stell­ten Kon­spi­ra­tio­nis­ti­schen Mani­fests.

SOMMERFELD: Lie­ber Micha­el Wol­ski, Sie kom­men in Ihrem Buch 1989 – Mau­er­fall Ber­lin zu dem Schluß, daß die “fried­li­che Revo­lu­ti­on” ein Nar­ra­tiv ist, das blo­ße Platz­hal­ter­funk­ti­on hat. Thor von Wald­stein schreibt im Vor­wort zu sei­nem wun­der­ba­ren Buch Der Zau­ber des Eige­nen, er sei

… 1989 in der Hoff­nung auf eine poli­ti­sche Wen­de nach Ber­lin gefah­ren. Nach wahr­haft traum­haf­ten Sze­nen am Pots­da­mer Platz, wo uns die Inkar­na­ti­on der deut­schen Ohn­macht, die Mau­er, sprich­wört­lich vor die Füße gefal­len war, schien es uns damals, als ob das Ver­blü­hen unse­rer Jugend ein­her­gin­ge mit dem Wie­der­auf­blü­hen unse­rer gelieb­ten deut­schen Nati­on. Die Erin­ne­rung an jene glück­li­chen Tage gehört zu dem Unzer­stör­ba­ren in mei­nem Leben. Zugleich gemahnt sie an die alte Weis­heit, daß der Aus­gang der Geschich­te offen ist.

Soll Ihre The­se von Wald­steins “Unzer­stör­ba­res” zerstören?

MICHAEL WOLSKI: Der 9. Novem­ber 1989 mar­kier­te mit dem Mau­er­fall in Ber­lin den Auf­takt zum Zer­fall der Sowjet­uni­on und damit das Ende des Staats­so­zia­lis­mus in Euro­pa. Zeit­gleich bau­ten auch Chi­na, die Mon­go­lei und Viet­nam ihre Gesell­schafts­sys­te­me um.

Mehr als zwei Mil­li­ar­den Men­schen wur­den somit in die west­li­che, auf dem US-Dol­lar basie­ren­de Welt­wirt­schaft ein­ge­glie­dert. Das welt­weit auch noch heu­te gebrauch­te Nar­ra­tiv für den Aus­lö­ser des Mau­er­falls ist die Erzäh­lung von den fried­li­chen Revo­lu­tio­nä­ren, die die Regie­rung dazu brach­ten, die Ber­li­ner Grenz­über­gän­ge zu öff­nen – sodaß die­se dann nicht mehr zurück­konn­te. Das alles unter den Augen von 340 000 sowje­ti­schen Besat­zungs­sol­da­ten, die still in ihren Kaser­nen saßen. Eine Erzäh­lung vom Zufall.

SOMMERFELD: Und Sie glau­ben, das war kein Zufall? Mein Mann Hel­mut Lethen hat ein­mal in einem Auf­satz über “Magi­sches Den­ken” geschrie­ben, der Satz “Das kann kein Zufall sein” cha­rak­te­ri­sie­re nach Arnold Geh­len eben das magi­sche Den­ken, das den Ord­nungs­grad der Welt über­schätzt. Kön­nen Sie die­sen Vor­wurf der “Zufalls­theo­re­ti­ker” für die von Ihnen erleb­te und unter­such­te Epo­che widerlegen?

WOLSKI: Mitt­ler­wei­le sind über 30 Jah­re ver­gan­gen und sowje­ti­sche Diplo­ma­ten, Poli­ti­ker aller Cou­leur und Zeit­zeu­gen ver­öf­fent­lich­ten ihre Sicht zum Mau­er­fall. 2010 erhielt ein ehe­ma­li­ger Mit­ar­bei­ter des DDR-Mili­tär­ge­heim­diens­tes – der an der “Akti­on Mau­er­fall” betei­ligt war – einen Brief aus Mos­kau, ver­faßt vom letz­ten Lei­ter der “Ope­ra­ti­on Ljutsch” (einer Struk­tur­ein­heit des dama­li­gen sowje­ti­schen Mili­tär­ge­heim­diens­tes GRU). Die­ser Brief ent­hielt eine Lis­te eini­ger an der Akti­on “Ljutsch” Betei­lig­ten in Ost­eu­ro­pa und Ost-Ber­lin, und die Bit­te, dar­aus etwas für die Nach­welt zu machen. Es ent­stand der 2015 ver­öf­fent­lich­te Roman Ope­ra­ti­on Ljutsch.

SOMMERFELD: Was hat­ten Sie selbst damit zu tun?

WOLSKI: Ich hat­te als Ver­bin­dung­mann des DDR-Außen­han­dels im Büro eines US-Kon­zerns in Ost­ber­lin schon zwi­schen 1986 und 1990 Ereig­nis­se bemerkt, die ich mir nicht erklä­ren konn­te. Nach­dem ich vom Kon­zern über­nom­men und nach Mos­kau ver­setzt wor­den war, lern­te ich vie­le inter­es­san­te Zeit­zeu­gen ken­nen, die mir ihre Sicht des Mau­er­falls mit­teil­ten. So faß­te ich den Ent­schluß, nach Ein­tritt ins Ren­ten­al­ter über den Mau­er­fall und sei­ne Hin­ter­grün­de ein Buch zu schrei­ben. Das Buch 1989 Mau­er­fall Ber­lin – Auf­takt zum Zer­fall der Sowjet­uni­on erschien 2019. Im Jahr 2021 ergänz­te ich es um die Ereig­nis­se vom 24.12.1989 in Mos­kau, wo die deutsch-rus­si­schen Ver­trä­ge von 1939 für ungül­tig von Anfang an erklärt wurden.

SOMMERFELD: So weit, so inter­es­sant, gera­de für mich als West­kind. Ihre The­se ist nun, daß die Selb­st­ab­wick­lung der Sowjet­uni­on (und in der Fol­ge dann der Mau­er­fall und das Ende der DDR) von lan­ger Hand geplant gewe­sen sind. Das erscheint dem unbe­darf­ten Leser zunächst nicht plau­si­bel. Wie­so soll­te sich ein solch gigan­ti­scher und über Jahr­zehn­te erfolg­rei­cher “ideo­lo­gi­scher Staats­ap­pa­rat” (Lou­is Alt­hus­ser) wie die Sowjet­uni­on selbst zer­stö­ren wollen?

WOLSKI: Kur­ze Zeit nach Erschei­nen der zwei­ten Auf­la­ge mei­nes Buches teil­te mir ein Leser mit, daß es einen Pakt der ver­ei­nig­ten Ur-Logen der Frei­mau­rer gäbe, der bereits 1981 for­der­te, die Sowjet­uni­on auf­zu­lö­sen und die deut­sche Ein­heit her­zu­stel­len. Höchst­g­rad­frei­mau­rer hät­ten dazu 2014 in einem Buch die Öffent­lich­keit informiert.

So wur­de sicht­bar, daß der 9.11.1989 kein Zufall war. Die Grün­dung der “Grup­pe Ljutsch” Anfang 1982 durch den KGB-Chef Andro­pow erfolg­te nicht zufäl­lig, son­dern war eine Maß­nah­me des Pakts zur Abwick­lung der Sowjet­uni­on. Den ers­ten Befehl erhielt Ljutsch von Gor­bat­schow 1985, um den Gene­ral­stab zu säu­bern und ihn mit Gor­bat­schows Gefolgs­leu­ten zu erset­zen. Im Rah­men der Ljutsch-Akti­on Kreml­flug von Mathi­as Rust 1987 wur­den über 300 Offi­zie­re und der sowje­ti­sche Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter in den Ruhe­stand geschickt.

Im Spie­gel war spä­ter zu lesen, daß Hon­ecker es 1987 ablehn­te, die Mau­er zu öff­nen. So orga­ni­sier­te dann Ljutsch den Mau­er­fall von 1989. Beach­ten Sie die ent­lar­ven­de Über­schrift des Spie­gel-Bei­trags: Gor­bat­schow und Sche­ward­n­ad­se woll­ten einen frü­he­ren Mau­er­fall. Da steht nichts von fried­li­chen Revolutionären.

SOMMERFELD: Da fra­ge ich mich als grund­sätz­lich ver­schwö­rungs­af­fi­nes Wesen dann aber doch eines: War­um sind die Ur-Logen an die Öffent­lich­keit getre­ten? War­um ver­ra­ten sie sel­ber ihre Exis­tenz oder las­sen zu, daß einer der ihren singt? Auf die­ser Ebe­ne muß man stets davon aus­ge­hen, daß Ent­hül­lun­gen durch Whist­le­b­lower unter­bun­den wer­den (die­se sind auf den unte­ren Ebe­nen meis­tens nur die hal­be Wahr­heit, soge­nann­te limi­t­ed hangouts).

Der Ein­wand liegt doch nahe, hier habe jemand aus eige­nem Gel­tungs­be­dürf­nis die gro­ße Glo­cke erst selbst gegos­sen, an die er dann die Ent­hül­lun­gen hängt.

WOLSKI: Auch die Ur-Logen sind eine Orga­ni­sa­ti­on, und Orga­ni­sa­tio­nen haben immer mit inne­ren Wider­sprü­chen zu kämp­fen. Es war eine War­nung an die Welt, was eini­ge Grup­pen geplant haben, ver­bun­den mit dem Wunsch, vor der letz­ten Pha­se der End­zeit noch mit­zu­tei­len, wer man sei.

Das Ent­rol­len der Logen-Land­schaft und einer regel­rech­ten Who-is-Who-Lis­te der Logen­mit­glie­der unter den uns wohl­be­kann­ten Polit-Dar­stel­lern bringt ja unse­re Geschichts­schrei­bung und die aktu­el­len Erklä­run­gen der Poli­ti­ker zur Welt gehö­rig durch­ein­an­der. Im Hin­blick auf die “Pan­de­mie” und die Maß­nah­men zur Ver­skla­vung (Neue Welt­ord­nung, “Gre­at Reset”) ist das die Ent­hül­lung, wer tat­säch­lich die Welt regiert.

SOMMERFELD: Kom­men wir zurück zum Mau­er­fall. Die­ser war Teil ein und des­sel­ben Plans, der bis heu­te aus­ge­führt wird?

WOLSKI: Genau. Aus dem beschrie­be­nen Grund muß­te für 1989 ein Nar­ra­tiv gefun­den wer­den, wel­ches den Ver­dacht von den Rus­sen ablenk­te und doch eini­ger­ma­ßen glaub­haft war, was den Mau­er­fall betraf. Ein wei­te­rer Vor­teil: Das Nar­ra­tiv ver­ne­belt, wer für die heu­ti­gen Pla­nun­gen (digi­ta­le Wäh­rung, “Pan­de­mie”, tota­le Kon­trol­le, Ukrai­ne-Krieg) letzt­lich ver­ant­wort­lich ist.

SOMMERFELD: Da muß ich noch­mal nach­ha­ken. Was haben die heu­ti­gen glo­ba­lis­ti­schen Plä­ne mit dem geplan­ten Mau­er­fall zu tun? Ich mei­ne, außer daß die Hin­ter­grund­mäch­te nie­mals untä­tig sind? Auf Ihrer Netz­prä­senz stel­len Sie die Über­le­gung an, daß es eine gro­ße “Pen­del­be­we­gung” geben könnte.

WOLSKI: Kennt man die dama­li­gen geo­po­li­ti­schen Wei­chen­stel­lun­gen, die zum Mau­er­fall führ­ten, dann ver­steht man schlag­ar­tig, was aktu­ell seit dem 24. Febru­ar 2022 abläuft – die Fort­set­zung von 1989/90 als Wen­de II.

Geo­po­li­tisch wer­den die Macht­struk­tu­ren ver­än­dert hin zu mehr staats­mo­no­po­lis­ti­schen Struk­tu­ren in ganz Euro­pa und zum Ende der Glo­ba­li­sie­rung (die 1990/91 mit der Ein­be­zie­hung der Sowjet­uni­on und Chi­nas in die Welt­wirt­schaft begann).

Ich habe unlängst mit Inter­es­se ein Inter­view mit Hau­ke Ritz ver­folgt. Es läßt sich leicht im Netz auf­trei­ben, auch wenn der direk­te Weg zum rus­si­schen Aus­lands­sen­der auf­grund der Sank­ti­ons­po­li­tik ver­sperrt ist.

Ritz geht von fol­gen­dem aus: Direkt nach dem II. Welt­krieg hat­ten die USA 50% der (ver­blie­be­nen) glo­ba­len Indus­trie und begrün­de­ten bis in die 70er Jah­re dar­auf ihre Macht. Nach dem Han­dels­bi­lanz­de­fi­zit in den 80er Jah­ren haben die USA den Finanz­sek­tor ausgebaut.

Begin­nend mit dem Bör­sen­crash 2008 ist die­se Finanz­macht ins Brö­ckeln gera­ten und die USA such­ten drin­gend nach einem neu­en Hege­mo­nie-Zyklus, einem mili­tä­ri­schen oder einem indus­tri­el­len. Da der Dol­lar ange­zählt ist und die Schul­den exor­bi­tant sind, ver­su­chen sich die USA nun wie­der zu indus­tria­li­sie­ren. Deut­sche und ihre Indus­trie sind in den USA plötz­lich hoch­will­kom­men. Die USA benut­zen die euro­päi­sche Indus­trie qua­si als “Air­bag” für den Dollar.

Wenn Sie das gehört haben, ord­nen Sie das ein­mal in die Geschich­te ein. Dann sehen Sie, wie viel Weis­heit die Hin­ter­grund­mäch­te 1981 hat­ten, als sie den Pakt zur Glo­ba­li­sie­rung schu­fen. Den Hin­ter­grund­mäch­ten war klar­ge­wor­den, daß die dual agie­ren­den Logen han­deln mußten:

Die den Sozia­lis­mus unter­stüt­zen­den Logen sahen die Ver­stei­ne­rung in den sozia­lis­ti­schen Län­dern auf­grund der Poli­tik Bre­sch­news (er starb 1982) und sie brach­ten den Ter­mi­na­tor Gor­bat­schow an die Macht.

Die die USA unter­stüt­zen­den Logen sahen, daß mit Ende des Gold­stan­dards 1973 und dem nach­fol­gen­den Beginn des Papier­geld-Dru­ckens die Büch­se der Pan­do­ra geöff­net wur­de – was sich dann 2008 zeigte.

Also beschlos­sen die ver­ei­nig­ten Ur-Logen den Pakt. Das Inter­es­se war folgendes:

Die sozia­lis­ti­schen Logen woll­ten eine Re-Vita­li­sie­rung des Staats­so­zia­lis­mus (auch in Chi­na etc.)

Die west­li­chen Logen waren scharf auf die 2 Mil­li­ar­den neu­en Kon­su­men­ten aus die­sen Län­dern, die nun ins west­li­che Welt­wirt­schafts­sys­tem ein­tra­ten und den Dol­lar stabilisierten.

Nun haben die Ost-Logen den Sack zuge­macht, bevor die Ame­ri­ka­ner ans Zer­stü­ckeln Russ­lands gehen konnten.

SOMMERFELD: So erklärt sich dann das kon­kre­te Krie­ge­sche­hen in der Ukrai­ne nicht nur als ein mili­tä­ri­scher “Stell­ver­tre­ter­krieg” zwi­schen USA und Ruß­land, son­dern auch als eine Art Stell­ver­tre­ter-Nar­ra­tiv für den inter­nen Streit inner­halb der soge­nann­ten “grau­en Internationale”.

Den Rest wer­den wir in Echt­zeit in den nächs­ten Jah­ren erle­ben. Inso­fern kann ich getrost mit der von v. Wald­stein zitier­ten “alten Weis­heit, daß der Aus­gang der Geschich­te offen ist” schlie­ßen. Denn auch die ganz gro­ßen Plä­ne haben es an sich, daß sie intern umstrit­ten sind. Auf jeder Ebe­ne der Macht gibt es trotz tem­po­rä­rer gemein­sa­mer Machen­schaf­ten immer min­des­tens zwei wider­strei­ten­de Kräfte.

Herr Wol­ski, ich dan­ke Ihnen für die­ses Interview.

– – –

Von Micha­el Wol­skis Buch 1989. Mau­er­fall Ber­lin sind nur noch 30 Exem­pla­re ver­füg­bar – hier ein­se­hen und bestel­len.