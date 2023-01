Zeitspannen in der Kriegszeit

“Noch höre ich die Stim­me unse­res Reli­gi­ons­leh­rers die­sen Vers sagen, es ist jetzt drei­und­drei­ßig Jah­re her. Erin­ne­re ich mich recht, so hat­te man die Inschrift gera­de im Jah­re der tiefs­ten Infla­ti­on auf einem alten, wohl hun­dert­jäh­ri­gen Gedenk­stein gefunden.” (Karin Ruths-Hoff­man, in: Wir erleb­ten Rudolf Stei­ner. Erin­ne­run­gen sei­ner Schü­ler, Stutt­gart 1967)

Nichts ist in die­sen Zei­ten nahe­lie­gen­der und ver­lo­cken­der als Gedan­ken über die Zukunft. Eine “Zei­ten­wen­de” (Olaf Scholz) zum dräu­en­den oder bereits lau­fen­den III. Welt­krieg gene­riert am lau­fen­den Band Spe­ku­la­tio­nen, Sze­na­ri­en, Phan­ta­sien. Kei­ner bleibt davon ver­schont, nicht ein­mal der Prag­ma­tischs­te, Igno­ran­tes­te oder Geduldigste.

Dar­aus erwächst die Fra­ge, wie weit und auf wel­che Wei­se man sich in Zukunfts­den­ken hin­ein­be­gibt. Anthro­po­lo­gisch for­mu­liert: Wie­viel Zukunft erträgt der Mensch?

Ich gehe von fol­gen­dem aus: der “Rea­li­tät der Mas­sen­me­di­en” (Niklas Luh­mann), einem kri­ti­schen Blick auf die­sel­ben, ver­schie­den lan­gen Zeit­span­nen, mir wohl­be­kann­ten sym­pa­thi­schen und anti­pa­thi­schen Ver­füh­run­gen, eini­gen Mit­teln der “Psy­cho­hy­gie­ne” und vom Glauben.

Unter die­sem Blick­win­kel will ich die Zukunfts­pro­ble­ma­tik struk­tu­rie­ren, indem ich vom klei­nen Zeit­raum zum grö­ße­ren gehe, sodann die Beob­ach­tungs­in­stru­men­te, mit denen die­se Zeit­räu­me gese­hen wer­den kön­nen, beschrei­be, und schließ­lich Wor­te für die spe­zi­fi­schen Gefah­ren der Gemüts­ver­wir­rung beim Wahr­neh­men des jewei­li­gen Zeit­raums suche.

1. Zeit­span­ne: nächs­te Tage und Wochen

Instru­men­te: Mili­tär­be­richt­erstat­tung, Wirt­schafts­nach­rich­ten, Sozia­le Medien

Gefahr: Psy­cho­lo­gisch unge­fähr­lich, außer man pfrie­melt sich in Front­ver­läu­fe, Dol­lar­kurs- oder Gas­spei­cher­füll­stän­de hin­ein. Dann sieht man den Wald vor Bäu­men nicht mehr und ver­geu­det sei­ne Lebens­zeit; oder man bleibt an der Ober­flä­che der (auch alternativ-)medial ver­mit­tel­ten Zuschau­er­de­mo­kra­tie hän­gen (Skan­dal­aus­sa­gen, Wah­len, Rück­trit­te, Gip­fel­tref­fen, Ablen­kungs­ma­nö­ver à la “Reichs­bür­ger­putsch”, “Kli­mak­le­ber” usw.) und regt sich nach Durch­sicht der abon­nier­ten Tele­gram­ka­nä­le über das auf, wor­über man sich auf­re­gen soll.

Es ist Kriegs­zeit. Und das muß auch in die Gesell­schaft hin­ein­kom­mu­ni­ziert werden.

So sprach Oberst André Wüst­ner bezeich­nen­der­wei­se im Inter­view im ADR-Mor­gen­ma­ga­zin des 16. Jän­ner. Die kleins­ten wahr­nehm­ba­ren Zeit­span­nen erzeu­gen wenig Gefühls­un­rat, geben aber eben­so­we­nig Auf­schluß über die Wirk­lich­keit des Krieges.

2. Zeit­span­ne: nächs­te Mona­te, die­ses Jahr

Instru­men­te: Wirt­schafts­theo­rien, Poli­tik als Büh­nen­show (mit Figu­ren, Pup­pen­spie­lern, Büh­nen­um­bau usw.) ver­ste­hen, Trends in den Nar­ra­ti­ven beobachten

Gefahr: Psy­cho­lo­gisch nur dann unge­fähr­lich, wenn man strikt beim Beob­ach­ten bleibt und sich weder Hoff­nung noch Haß erlaubt. In die­ser Grö­ßen­ord­nung stellt sich rasch die Gefahr des „Par­tei­isch­seins“ ein. Sym­pa­thie und Anti­pa­thie sind es hier, die den Blick ein­engen und pole­mo­gen wirken.

Was wird 2023 gesche­hen? Wird die BRD im Jah­res­ver­lauf wei­ter “deindus­tria­li­siert”? Wann geht Putin end­lich all in? Hat er den Pro­pa­gan­da­krieg längst ver­lo­ren? Wer wird sie­gen, Ruß­land oder der “kol­lek­ti­ve Westen”?

Die­se Fra­gen för­dern, kaum daß man Ant­wor­ten dar­auf in den Medi­en fin­det oder sie unter Leu­ten zu dis­ku­tie­ren wagt, unüber­brück­ba­re Mei­nungs­dif­fe­ren­zen zuta­ge. Die Anti­pa­thie ist in der Poli­tik das weit­aus über­wie­gen­de Gefühl, und ich ken­ne kei­nen Zeit­ge­nos­sen, der wirk­lich imstan­de ist, die Gegen­sei­te der sei­ne Gefüh­le bestim­men­den Par­tei im Kon­flikt gelas­sen zu rezipieren.

3. Zeit­span­ne: nächs­te Jahre

Instru­men­te: Sys­tem­fra­ge, Geo­po­li­tik, Prophezeiungen/Extrapolierungen

Mit die­sem Wahr­neh­mungs­fo­kus tritt man wei­ter weg von den Par­tei­un­gen und Mel­dun­gen und betritt die Ebe­ne der Gedan­ken­mo­del­le. Bricht “das Sys­tem” zusam­men und wenn ja, wann? Wel­che Machträu­me und raum­frem­den Mäch­te gewin­nen wo und wie an Ein­fluß? Ste­hen “Gre­at Reset” und “mul­ti­po­la­re Welt­ord­nung” in einem Wider­spruch oder ergän­zen sie sich am Ende? Gibt es gro­ße Pen­del­be­we­gun­gen oder Plä­ne der Hin­ter­grund­mäch­te?

Gefahr: Psy­cho­lo­gisch ist die­ses Zeit­fens­ter wesent­lich gefähr­li­cher als die kür­ze­ren. Der sich in der zwei­ten Zeit­span­ne heraus­ent­wi­ckeln­de Wunsch kann nicht nur Vater man­cher Gedan­ken wer­den, son­dern kann auch die Gedan­ken kom­plett parasitieren.

Die Gren­ze zwi­schen theo­re­ti­schen Sze­na­ri­en­ent­wür­fen und lan­gen Lini­en der Geschich­te, die ihre Eigen­lo­gik jetzt vor unse­ren Augen ent­fal­ten, die man aber im eige­nen Innern von Sym­pa­thie- und Anti­pa­thie­kräf­ten frei­hal­ten kann, einer­seits – und Phan­ta­sien, Trie­ben und Vor­stel­lun­gen über die eige­ne Rol­le (als Unter­gangs­pro­phet, als Recht­ge­habt­ha­ben­der, als Selbst­er­re­ger, als mög­li­cher Reser­vist für eine neue Regie­rung usw.) ande­rer­seits, ist fließend.

Dar­in liegt die Gefahr die­ser Weit­blicks­in­stru­men­te. Den­noch kann man sie nicht nicht­be­nut­zen – sie erge­ben sich nahe­zu zwangs­läu­fig aus dem zwei­ten Zeit­fens­ter, weil der Beob­ach­ter “die Punk­te ver­bin­den” will zu einem Bild.

Die­se Ebe­ne ist die gefähr­lichs­te, weil die Ner­ven des Beob­ach­ters oft blan­k­lie­gen. Es geschieht ewig lan­ge Zeit nichts, der “Crash” und der “Tag X” wer­den immer wie­der ver­scho­ben, es stellt sich womög­lich Kata­stro­phen­sehn­sucht ein oder der Wunsch, der Krieg möge end­lich sei­ne “rei­ni­gen­de” Kraft zeigen.

Wer in die­ser Zeit­span­ne auf der Fol­ter liegt, ist leich­te Beu­te für die luzi­fe­ri­schen Kräf­te.

Psy­cho­hy­gie­nisch hilft das Ergrün­den der eige­nen Moti­ve, um sich von den hier lau­ern­den Gefah­ren, so gut es eben geht, zu lösen. Wovor habe ich Angst? Wie ist mein Ver­hält­nis zur Macht? Und zur Ohn­macht? Will ich Rache nehmen?

Ich glau­be, daß man, wenn man sich län­ger mit die­ser Zeit­span­ne befaßt, nicht allei­ne klar­kom­men wird. Die Gefahr des Fest­dre­hens in der eige­nen (Angst‑, Macht‑, Rache- usw.-) Phan­ta­sie ist – frei nach Paul Watz­la­wicks Geschich­te mit dem Ham­mer – nur sozi­al abwend­bar: durch Aus­tausch und ab und zu eine kräf­ti­ge Kopf­wä­sche von Vertrauten …

4. Zeit­span­ne: lan­ge Zeit­räu­me, Jahrhundert(e) …

Instru­men­te: Groß­theo­rien, Geschichts­phi­lo­so­phie, Eschatologie

Gefahr: Wenn jemand Mar­xist ist und die Geschich­te als Geschich­te der Öko­no­mie denkt, wenn jemand Speng­lers „Unter­gang des Abend­lan­des“ als Denk­mo­dell bevor­zugt oder mit René Gué­non Die Kri­se der moder­nen Welt als zykli­sche Wie­der­kehr des Glei­chen denkt und uns der­zeit im “Kali­yu­ga” sieht, wenn jemand die gegen­wär­ti­ge Lage mit dem Nie­der­gang Roms ver­gleicht – dann wird er selbst in die­ser Welt­raum­te­le­s­kop­per­spek­ti­ve unschein­bar und klein.

Die lang- und längst­ge­dehn­te Per­spek­ti­ve kann ent­we­der fal­sche poli­ti­sche Hoff­nun­gen (auf das Him­mel­reich auf Erden, “die Enkel fechten’s bes­ser aus”…) wecken oder das Gemüt nach­hal­tig frus­trie­ren und läh­men. Aus der Angst vor sol­cher Läh­mung, die ein­trä­te, lie­ße man sich auf die lan­ge Zeit­span­ne in Gedan­ken ein, speist sich man­cher Ein­wand gegen “Ver­schwö­rungs­theo­rien”, weil man ja doch nichts dage­gen tun kann, daß es die Roth­schilds oder die Frei­mau­rer sind, deren Plä­ne sich über die Jahr­hun­der­te zurück­ver­fol­gen lassen.

Die his­to­ri­schen Weit­win­kel­auf­nah­me­ein­stru­men­te kön­nen aber unter einer Bedin­gung heil­sam und kei­nes­wegs irre­füh­rend oder läh­mend sein: das der­zeit ablau­fen­de Böse unter dem Gesichts­punkt der Ewig­keit zu betrachten.

In unse­rem Brief­wech­sel Volks­tod – Volks­auf­er­ste­hung haben wir den Ver­such unter­nom­men, eine sehr lan­ge Zeit­li­nie auf­zu­zei­gen. Christ­li­ches Zeit­den­ken schma­rotzt nicht an den Trie­ben, son­dern rich­tet die See­le auf Ord­nung und Hoff­nung, letzt­lich: auf Gott aus.

Die kaum mehr bloß “psy­cho­hy­gie­nisch” zu nen­nen­de schwie­rigs­te Auf­ga­be des Men­schen liegt, wenn er sich in die­sen Zeit­span­nen zuhau­se zu füh­len beginnt, dar­in, das ganz Gro­ße wie­der auf das ganz Klei­ne zurück­zu­be­zie­hen: im All­tag zu han­deln sub spe­cie aeternitatis.

Dies ist nach mei­ner Erfah­rung dann und nur dann mög­lich, wenn man Gott als Beob­ach­ter aller Vor­stel­lun­gen, Wün­sche und Hand­lun­gen ins eige­ne Den­ken – gera­de in das zukunfts­tau­meln­de Den­ken in Kriegs­zeit – ein­be­zieht. Und dann das nächst­lie­gen­de Not­wen­di­ge tut.