Ethnische Wahl: AfD auf Abwegen?

Zwar konn­te man 1,1% Pro­zent­punk­te dazu­ge­win­nen und pro­fi­tiert damit etwas von der Neu­wahl, doch der gro­ße Gewin­ner ist die CDU. Mein Kol­le­ge Dani­el Fiß hat wie immer die Wahl im Detail ana­ly­siert. Mein Bei­trag befaßt sich mit dem Schie­len nach der Eth­ni­schen Wahl, das der­zeit auf sozia­len Net­zen zu beob­ach­ten ist.

Anlaß für den Text ist eine Debat­te auf Twit­ter, in der “Jesi­den und libe­ra­le Tür­ken” als zukünf­ti­ge Wäh­ler­grup­pe der AfD in Ber­lin in Aus­sicht gestellt wur­den. Dazu wur­de eine “Charme­of­fen­si­ve” gefordert.

War­um lohnt es sich, auf die­se Nach­wahl-Twit­ter­de­bat­ten ein­zu­ge­hen? Sie spie­geln das wider, was seit Jah­ren abseh­bar war. Der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch des Wahl­volks stellt die AfD vor die Wahl, sich ent­we­der dem „demo­gra­phi­schen Wan­del“ anzu­pas­sen und „Charme­of­fen­si­ven“ für Migran­ten zu star­ten, oder aber lang­fris­tig zu einer „Volks­grup­pen­par­tei“ mit einer Hoch­burg im Osten zu wer­den. Ande­re „kon­ser­va­ti­ve” Par­tei­en haben die­se Ent­wick­lung bereits hin­ter sich.

In mei­nem Arti­kel in der aktu­el­len Sezes­si­on wies ich – eben­so wie in mei­nem Vor­trag auf der Win­ter­aka­de­mie – dar­auf hin, daß sich in Bel­gi­en und Eng­land auch kon­ser­va­ti­ve und ehe­mals islam­kri­ti­sche Par­tei­en rasch der „demo­gra­phi­schen Wirk­lich­keit“ anpas­sen. Rapha­e­la Dancy­gier schreibt in ihrem Buch „Dilem­mas of Inclu­si­on“ am Bei­spiel Bel­gi­ens hierzu:

(..) Wie zu erwar­ten, stel­len Rechts-Mit­te Par­tei­en sel­te­ner mus­li­mi­sche Kan­di­da­ten auf [als lin­ke]. Sobald jedoch die Mus­li­me mehr als 25% der Wahl­be­völ­ke­rung stel­len, ver­rin­gern sich die­se ideo­lo­gi­schen Unter­schie­de. (…). In Bel­gi­en stel­len Mit­te-Rechts Par­tei­en dann mus­li­mi­sche Kan­di­da­ten auf, wenn die­se Ein­glie­de­rung ent­schei­dend für die Gewin­nung von Sit­zen ist.” (Dancy­gier: Dilem­mas of Inclu­si­on, S. 98)

Die­ser Trend mach­te bereits einen Mos­lem zum Bür­ger­meis­ter Lon­dons. Auch in Wien und Ber­lin könn­te das bald Wirk­lich­keit sein. Der Ego­is­mus der Par­tei­en, eine der Achil­les­fer­sen des Par­la­men­ta­ris­mus, wird hier zum Motor des Gro­ßen Aus­tauschs. Das eiser­ne Gesetz der Zahl, also die Men­ge der Staats­gel­der, die man für die Anzahl der Sit­ze erhält, und die Anzahl der Stim­men, die man für die­se Sit­ze braucht, setzt die Par­tei­en unter Zugzwang.

„In Wahl­be­zir­ken, in denen es immer schwie­ri­ger wird, ohne mus­li­mi­sche Unter­stüt­zung zu gewin­nen, ist es extrem sel­ten der Fall, dass nur eine der gro­ßen Par­tei­en mus­li­mi­sche Kan­di­da­ten auf­stellt. (…) Bei­spie­le zei­gen, dass Par­tei­en zwar Aus­wahl­feh­ler machen, aber schnell reka­li­brie­ren und die Inklu­si­ons­stra­te­gie wäh­len, die ihre Sie­ges­chan­ce für das nächs­te Mal erhöht.“ (Dancy­gier, S. 109ff)

Dancy­gier belegt minu­ti­ös, daß in Eng­land die Tories – zuerst wider­wil­lig, aber dann aus­nahms­los – nach­zo­gen und nach zahl­rei­chen Wahl­nie­der­la­gen gegen mus­li­mi­sche Labour-Kan­di­da­ten selbst auch Mos­lems auf­stell­ten. Hier­aus ergibt sich bereits das unlös­ba­re Pro­blem für die AfD. Laut Dancy­gier gibt es zwei Mög­lich­kei­ten, Migran­ten in die eige­ne Par­tei zu integrieren.

Dancy­gier unter­schei­det die „sym­bo­lic inclu­si­on“, also das Auf­stel­len von erkenn­bar migran­ti­schen Kan­di­da­ten für Spit­zen­po­si­tio­nen und ihre Fokus­sie­rung im Wahl­kampf, von der „vote based inclu­si­on“, die in der Regel aus der direk­ten Koope­ra­ti­on mit Clans auf loka­ler Ebe­ne besteht. Sie schreibt:

Sie wäh­len eine klei­ne Anzahl von Min­der­heits­kan­di­da­ten aus, die Kos­mo­po­li­ten, wel­che Viel­falt schät­zen, gefal­len, aber nicht unbe­dingt eine gro­ße Anzahl von Min­der­hei­ten­wäh­lern anspre­chen. (…) Im Fal­le der Mus­li­me bedeu­tet sym­bo­li­sche Inte­gra­ti­on, dass ein Kan­di­dat gewählt wird, der säku­lar und fort­schritt­lich ist und an die Gleich­stel­lung der Geschlech­ter glaubt. (Dancy­gier, S. 6)

Die „sym­bo­li­sche Inklu­si­on“, auf die eine „Charm­of­fen­si­ve“ abzie­len könn­te, hat einen gro­ßen Man­gel: sie bringt kei­ne Wahl­stim­men bei Migran­ten. Will man tat­säch­lich die Stim­men der „zukünf­ti­gen“, also stark wach­sen­den, eth­nore­li­giö­sen Enkla­ven, so muß man eine „vote based inclu­si­on“ anvisieren.

Hier gilt es, die eth­ni­sche Wahl zu ver­ste­hen. Die­se ist, wie ich in mei­nem Vor­trag zusam­men­faß­te: „tri­ba­lis­tisch, ein­heit­lich, lokal, unideo­lo­gisch, kan­di­da­ten­zen­triert, und intrin­sisch gegen das Gemein­wohl des Gast­lan­des gerichtet.“

Man gewinnt sie, indem man auf loka­ler Ebe­ne Mit­glie­der aus migran­ti­schen Clans auf­stellt und die Sym­pa­thie von Moschee­ge­mein­den gewinnt. CDU, SPD und Grü­ne betrei­ben die­se Stra­te­gie mit Erfolg und ken­nen nicht ein­mal Berüh­rungs­ängs­te vor Grau­en Wöl­fen. Auch die FPÖ ent­hält scheut nicht davor zurück : Der Lan­des­chef der FPÖ Ober­ös­ter­reichs Man­fred Haim­buch­ner lud unlängst Ver­tre­ter von „Mil­li Görüs“ in sein Büro zu Gesprä­chen ein.

Das Dilem­ma der eth­ni­schen Wahl liegt auf der Hand. Kon­ser­va­ti­ve, reli­giö­se und patrio­ti­sche Tür­ken sind in der Regel tür­ki­sche Patrio­ten und Mus­li­me. Das deut­sche Gemein­wohl liegt, not­wen­dig, nicht in ihrem Inter­es­se. Es mag sein, dass auch sie gele­gent­lich und zufäl­lig Schnitt­men­gen mit AfD For­de­run­gen auf­wei­sen. Bei­spiels­wei­se könn­ten Tür­ken der Erset­zungs­ein­wan­de­rung von Syrern kri­tisch gegen­über­ste­hen, da Neu­an­kömm­lin­ge eine direk­te Kon­kur­renz in ihren wirt­schaft­li­chen Nischen und der orga­ni­sier­ten Kri­mi­na­li­tät darstellen.

Doch jede tür­keik­ri­ti­sche Poli­tik, die etwa Dop­pel­staats­bür­ger­schaf­ten, Visa­frei­heit, DTIP, oder die grau­en Wöl­fe kri­ti­siert, wür­de zum Ver­lust der Stim­men bei einer „vote based inclu­si­on“ füh­ren. War­um soll­ten gera­de Tür­ken und Jesi­den die kom­men­den Bünd­nis­par­ter sein, und nicht etwa Kur­den und Ira­ker? Will man z.B. die hun­dert­tau­sen­den, poten­ti­el­len ukrai­ni­schen Wäh­ler gezielt umwer­ben, ver­lö­re man, die nicht unbe­trächt­li­che Stim­men­ba­sis der Rußlanddeutschen.



Es ver­steht sich von selbst, dass sol­che wech­seln­den Eth­no-Bünd­nis­se für die AfD absurd sind.



Die Migran­ten, die eini­gen in der AfD als Wäh­ler vor­schwe­ben, also assi­mi­lier­te Tür­ken, die sich nicht län­ger mit ihrer Hei­mat iden­ti­fi­zie­ren und auch den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch an sich ableh­nen, brau­chen gar kei­ne „Charme­of­fen­si­ve“. Sie wäh­len die AfD schon jetzt – gera­de, weil sie die Par­tei der ein­hei­mi­schen Deut­schen ist. Die­se authen­ti­schen Migran­ten­wäh­ler sind aber, eben­so wie authen­ti­sche Assi­mi­la­ti­on, sehr sel­ten und schon aus demo­gra­phi­schen Grün­den (ihre Gebur­ten­ra­te ist so gering wie die Assi­mi­la­ti­ons­ra­te) kei­ne “zukünf­ti­ge Wählergruppe”.

Selbst­ver­ständ­lich wäre es falsch, wür­de die AfD unnö­tig aggres­si­ve Signa­le an sol­che Wäh­ler aus­sen­den. Doch eine „sym­bo­li­sche Inklu­si­on“ von Migran­ten in Spit­zen­po­si­tio­nen oder im Wahl­kampf, bräch­te (abge­se­hen von ideo­lo­gi­schen Fra­gen) mei­ner Ein­schät­zung nach nur Nachteile.

Nach­weis­lich bringt sie wenig bis kaum Stim­men aus eth­nore­li­giö­sen Ghet­tos (dafür müß­te man das tun, was auch Befür­wor­tern der Charme­of­fen­si­ve auf twit­ter „doch etwas zuviel“ ist). Die Ziel­grup­pe der links­li­be­ra­len Deut­schen, die man so vom eige­nen „Anti­ras­sis­mus“ über­zeu­gen will, wählt, wie man sieht, eher CDU oder FDP.

Gleich­zei­tig wür­de eine der­ar­ti­ge “sym­bo­li­sche Inklu­si­on” aber die eige­ne Basis ver­un­si­chern oder gar spal­ten. Gera­de die Par­tei­ju­gend und die idea­lis­ti­schen Frei­wil­li­gen, auf die eine “Paria-Par­tei” umso mehr ange­wie­sen ist, wür­den dadurch demo­ti­viert. Eine gefähr­li­che, von den Medi­en und von ein­ge­schleus­ten VS-Agen­ten befeu­er­te Debat­te wür­de ent­ste­hen, an deren Ende die Spal­tung der AfD ste­hen könnte.

Die weni­gen Pro­zent­punk­te, die eine AfD mit einer mul­ti­kul­tu­rel­len Charme­of­fen­si­ve in Ber­lin, womög­lich errei­chen könn­te, stün­den im kei­nem Ver­hält­nis zum Scha­den, den das bun­des­weit für die Ein­heit und das Pro­fil der Par­tei bedeu­ten würde.

Ich könn­te für Ber­lin jetzt öffent­lich­keits­wirk­sam eine “Charme­of­fen­si­ve für deut­sche Nicht­wäh­ler” vor­schla­gen. Aber wir müs­sen ehr­lich zu uns selbst sein. Ein Kom­men­ta­tor auf Twit­ter hat recht, wenn er schreibt: ” Eines ist jetzt schon klar: Deut­sche, die die AfD wäh­len, zie­hen nach Bran­den­burg.” So hart es klingt, so unbe­streit­bar ist es: In man­chen Regio­nen Deutsch­lands hat die Erset­zungs­mi­gra­ti­on ein Elek­to­rat geschaf­fen, das eine Mehr­heit für migra­ti­ons­kri­ti­sche Posi­tio­nen logisch unmög­lich macht.

Statt zu resi­gnie­ren, soll­te die AfD die­sen Skan­dal öffent­lich machen. Statt offen dar­über nach­zu­den­ken, wie man sich der eth­ni­schen Wahl öff­nen kann, muß man sie scho­nungs­los sicht­bar machen. Jede Kol­la­bo­ra­ti­on der Alt­par­tei­en mit migran­ti­schen Wäh­lern muss recher­chiert und ange­pran­gert wer­den. Eben­so soll­te die Par­tei, wie das die FPÖ in Öster­reich bereits mit ihrem „Demo­gra­phie­da­sh­board“ geleis­tet hat, an der Visua­li­sie­rung der Eth­ni­schen Wahl arbeiten.

Denk­bar wäre, bei jeder Wahl ein „alter­na­ti­ves“ Wahl­er­geb­nis zu errech­nen, das zeigt, wie sie ohne Erset­zungs­mi­gra­ti­on und Bevöl­ke­rungs­aus­tausch aus­ge­gan­gen wäre. So wird dem Volk bewusst, wie die Demo­gra­phie die Demo­kra­tie zer­stört. Die ille­gi­ti­me und anti­de­mo­kra­ti­sche Stra­te­gie des Wäh­ler­im­ports rück­te so ins Bewußtsein.

Die­se scho­ckie­ren­den Fak­ten müs­sen die AfD anspor­nen, in den Regio­nen, in denen es noch mög­lich ist, Mehr­hei­ten zu errin­gen. Vor allem muß sie an einer Recon­quis­ta arbei­ten, sprich mit den ver­ein­ten Kräf­ten des poli­ti­schen Umfelds, den Rah­men des Sag­ba­ren erwei­tern und die kul­tu­rel­le Hege­mo­nie der Geg­ner brechen.

Denn die­se Hege­mo­nie und ihre emo­tio­na­le Kon­di­tio­nie­rung durch den deut­schen „Schuld­kult“ sind immer noch die Haupt­grün­de dafür, daß migra­ti­ons­kri­ti­sche Deut­sche gegen jede Ver­nunft, eher die CDU als die AfD wählen.