Sammelstelle (61): Linke Gewalt

Jeden­falls in der soge­nann­ten Gegen­öf­fent­lich­keit von Frei­lich bis Rei­chelt und in ein­zel­nen Zei­tun­gen. Im Öffent­lich-Recht­li­chen der BRD schweigt man sich aus: konsequent.

Es ist müßig, sich immer wie­der dar­über zu echauf­fie­ren. Aber bewußt machen muß man dies sei­nen Zeit­ge­nos­sen dann eben doch fol­gen­den Umstand:

Links­extre­me aus Deutsch­land, die offen­bar ver­such­ten, Anders­den­ken­de in Ungarn mög­lichst schwer zu ver­let­zen, indem mit Häm­mern auf Köp­fe ein­ge­prü­gelt wur­de, sind für bun­des­deut­sche Staats­me­di­en kein The­ma der Bericht­erstat­tung. Man schweigt sich aus.

Sehe ich das rich­tig, dass 5 Tage nach bru­ta­len Atta­cken deut­scher Auto­no­mer in Buda­pest (mit 3 Schwer­ver­letz­ten) BILD, Welt und Tages­spie­gel die ein­zi­gen Medi­en sind, die dar­über berich­tet haben – wäh­rend der ARD und ZDF kein ein­zi­ges Wort, kei­ne Mel­dung dar­über ver­lo­ren haben? — Jan A. Karon (@jannibal_) Febru­ary 14, 2023

Wor­um geht es?

In Buda­pest fand am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de der soge­nann­te »Tag der Ehre« statt. Die Jun­ge Frei­heit erklärt ihn so:

In der unga­ri­schen Haupt­stadt wird jähr­lich im Febru­ar an den Kampf unga­ri­scher und deut­scher Sol­da­ten gegen die Rote Armee wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs erin­nert. Damals ver­such­ten sie im ein­ge­kes­sel­ten Buda­pest die Front­li­nie der geg­ne­ri­schen Trup­pen zu durchbrechen.

In Erin­ne­rung an die­ses Unter­fan­gen, bei dem fast alle betei­lig­ten deut­schen und unga­ri­schen Sol­da­ten ihr Leben lie­ßen, fin­det tra­di­tio­nell der »Aus­bruch 60« statt, bei der 60 Kilo­me­ter Nacht­wan­de­rung zu bewäl­ti­gen sind. Die Ver­an­stal­ter beschrei­ben das Ziel ihrer Tour als unpolitisch.

Ziel sei es,

all den Gefal­le­nen und den weni­gen, die unter Auf­bie­tung über­mensch­li­cher Kräf­te der Höl­le ent­ran­nen, unse­re Ehr­erbie­tung zu erweisen.

Weil eini­ge – nicht alle – der Teil­neh­mer bei die­ser Gele­gen­heit demons­tra­ti­ves NS-Ree­nact­ment betrei­ben, ist der »Aus­bruch 60« inter­na­tio­nal in den Fokus gera­ten, womit nun deut­sche Links­extre­mis­ten ins Spiel kom­men. Sie bil­de­ten offen­bar ein Jagd­kom­man­do und stell­ten ver­meint­li­chen und tat­säch­li­chen Natio­na­lis­ten unter­schied­li­cher Her­kunft nach.

Das Bür­ger­netz­werk Ein Pro­zent, das als ers­tes Medi­um über­haupt die Zusam­men­hän­ge her­stell­te, faßt es so zusammen:

Am Wochen­en­de kam es in der unga­ri­schen Haupt­stadt Buda­pest zu einer bru­ta­len Serie von Angrif­fen durch eine Grup­pe inter­na­tio­na­ler „Anti­fa­schis­ten“, dar­un­ter meh­re­re Deutsche.

Es gebe, so Ein Pro­zent bereits am 14. Febru­ar, als ande­re Medi­en noch schwie­gen, Ver­bin­dun­gen zur berüch­tig­ten »Ham­mer­ban­de« aus Leip­zig, was sich nur weni­ge Stun­den spä­ter als Fak­tum herausstellte.

Doch der Rei­he nach. Ein Pro­zent stellt die Chro­no­lo­gie der Ereig­nis­se fest:

Der ers­te Angriff ereig­ne­te sich am Don­ners­tag, den 9. Febru­ar 2023. Eine Grup­pe von drei Polen wur­de an der Metro-Sta­ti­on Fővám tér in der Buda­pes­ter Innen­stadt von sie­ben bis acht Tätern mit Tot­schlä­gern atta­ckiert und schwer miss­han­delt. Berich­ten zufol­ge sol­len die Links­extre­mis­ten die Tou­ris­ten fälsch­li­cher­wei­se für Teil­neh­mer des „Ausbruch60“-Marsches gehal­ten haben.

Das war indes nur der Auftakt:

Am glei­chen Abend wur­de ein bekann­ter Rech­ter auf dem Weg zu einem Fuß­ball­spiel über­fal­len. Die Tat ging jedoch offen­bar schief: Freun­den des Opfers zufol­ge konn­te der erfah­re­ne Kampf­sport­ler die Grup­pe erfolg­reich abwehren.

Jetzt war das lin­ke Roll­kom­man­do warm gelaufen:

Am Frei­tag, den 10. Febru­ar, folg­te dann der Angriff auf Zol­tan T. im Plat­ten­bau-Vier­tel Gaz­da­g­rét. Wie auch die pol­ni­schen Tou­ris­ten geriet er nur wegen sei­nes Aus­se­hens ins Visier der Links­extre­mis­ten: T. war mit einer Bom­ber­ja­cke und Tarn­ho­se beklei­det, was aller­dings in wei­ten Tei­len Ost­eu­ro­pas kein poli­ti­sches State­ment, son­dern schlicht eine Mode­er­schei­nung ist. Tat­säch­lich befand sich der Tabak­wa­ren­ver­käu­fer auf dem Weg zur Arbeit.

Dort traf er auf deut­sche Lin­ke und muß­te in der Fol­ge mit mehr als 20 Sti­chen am Kopf genäht wer­den (Fotos bei Ein Pro­zent). Danach traf die lin­ke Gewalt­es­ka­la­ti­on ein unga­ri­sches Ehe­paar und eini­ge wei­te­re Personen.

Ohne auf all die wei­te­ren Vor­fäl­le ein­zu­ge­hen – man soll­te das hier und dort über­aus detail­liert nach­le­sen – wird nun in der Fol­ge klar, wo der Unter­schied besteht zwi­schen der Situa­ti­on in Deutsch­land (wo mit Aus­nah­me der effi­zi­en­ten Soko Linx in Sach­sen kaum Fahn­dungs­druck auf lin­ke Täter­netz­wer­ke besteht) und eben Ungarn. Die Lin­ken haben sich offen­bar das fal­sche Land für ihre Machen­schaf­ten ausgesucht.

Die Buda­pes­ter Poli­zei begriff rasch, daß es sich bei den Vor­fäl­len um eine kon­zer­tier­te Akti­on hand­le. Umge­hend wur­de daher eine 24-köp­fi­ge Son­der­kom­mis­si­on ins Leben geru­fen, um die Ver­fol­gung aufzunehmen.

Auch Bericht­erstat­ter jen­seits von Ein Pro­zent mach­ten ihre Leser auf den Fall auf­merk­sam: In Deutsch­land sorg­te natür­lich nicht der Öffent­lich-Recht­li­che, son­dern die BILD (auch: Welt, Tages­spie­gel) für eine ent­spre­chen­de Thematisierung.

Eben­falls am 14. Febru­ar wur­de das reich­wei­ten­star­ke Rei­chelt-Medi­um pleiteticker.de in der Sache aktiv. Ein über­aus infor­ma­ti­ons­rei­cher Text erschien, wobei man sich expli­zit auch auf Ein Pro­zent-Recher­chen bezog.

Man kam in bezug auf das Roll­kom­man­do der Anti­fa zum Fazit:

Die Grup­pe soll in Ver­bin­dung zur Links­extre­mis­tin Lina E. ste­hen. Sie sitzt nach einem ähn­li­chen Angriff in Haft, bei dem sie einen Laden­be­sit­zer mit einem Ham­mer atta­ckier­te und schwer ver­letz­te. Ihre „Ham­mer­ban­de“ soll auch für die Taten in Buda­pest ver­ant­wort­lich sein, wird spe­ku­liert. Ins Auge fällt vor allem die mut­maß­li­che Tat­be­tei­li­gung eines mili­tan­ten deut­schen Links­extre­mis­ten. Tobi­as E., 29 Jah­re, wohn­haft in Ber­lin. Tobi­as E. zäh­len Ermitt­ler zum erwei­ter­ten Netz­werk der Grup­pie­rung um Lina E.

Wenig spä­ter gab es in Ber­lin-Neu­kölln eine WG-Durch­su­chung durch deut­sche Beam­te – mut­maß­lich an der Mel­de­an­schrift von Tobi­as E. (mehr zu ihm hier).

Die Über­schrift des fol­gen­den Recher­che­ar­ti­kels von Ein Pro­zent (v. 15.2.2023) war nicht überzogen:

Orban jagt die „Ham­mer­ban­de“!

Die deutsch­spra­chi­ge Buda­pes­ter Zei­tung (v. 14.2.) berich­tet über die­se Jagd:

„Die Ban­de hat nach unse­ren Infor­ma­tio­nen vier Angrif­fe in Buda­pest zu ver­ant­wor­ten“, teil­te der Lei­ter des Ermitt­ler­teams, Béla Nyer­ges von der Buda­pester Poli­zei (BRFK) mit. Unter den ins­ge­samt acht (!) Opfern gibt es meh­re­re Schwer­ver­letz­te. Die Poli­zei ver­such­te, Zusam­men­hän­ge zwi­schen den ein­zel­nen Atta­cken herzustellen.

Das gelang ihr in der Fol­ge in einem bei­spiel­lo­sen Tempo.

In Ungarn riß die Empö­rung nicht ab. Neben Orbán-nahen Medi­en und Poli­ti­kern greift ins­be­son­de­re die rech­te Oppo­si­ti­on die Anti­fa-Pro­ble­ma­tik auf.

Unser StGB defi­niert Ter­ro­ris­mus als eine Straf­tat, bei der orga­ni­sier­te gewalt­tä­ti­ge Hand­lun­gen zum Zwe­cke der Ein­schüch­te­rung der Bevöl­ke­rung vor­ge­nom­men wer­den. Wür­de die Anti­fa auf die Ver­bots­lis­te gesetzt, dürf­ten ihre aus­län­di­schen Mit­glie­der nicht nach Ungarn einreisen.

Auch auf­grund die­ses poli­ti­schen Kli­mas in Ungarn, der rasch erfolg­ten Fest­nah­men und der offe­nen Fahn­dung nach flüch­ti­gen deut­schen Tätern ist die lin­ke Sze­ne in der BRD in Auf­ruhr. Aber sie übt sich ein­mal mehr in Geschlossenheit.

Die über­re­gio­na­le Anti­fa-Kam­pa­gne »Wir sind alle LinX«, die sich als Akti­on »gegen die Kri­mi­na­li­sie­rung von Anti­fa­schis­mus« ver­steht und Frei­heit für Lina E. und Co. for­dert, twit­ter­te dementsprechend:

Ob wahr oder nicht: Wir ste­hen hin­ter den Gefan­ge­nen in Ungarn und for­dern die sofor­ti­ge Frei­las­sung aller Antifaschist:innen!

Zu den Unter­zeich­nern und damit Unter­stüt­zern der Kam­pa­gne zäh­len übri­gens neben zahl­lo­sen Anti­fa-Grup­pen, der Links­par­tei, Haus­be­set­zern und links­extre­men Fuß­ball­fan­grup­pen auch aka­de­mi­sche Struk­tu­ren wie bei­spiels­wei­se der Fach­schafts­rat der Phi­lo­so­phi­schen Fakul­tät I der MLU Hal­le-Wit­ten­berg oder auch auch kom­mu­nal geför­der­te Jugend­clubs wie das AJZ Chem­nitz e.V.

Kei­ne Über­ra­schung mehr ist es ange­sichts die­ses »brei­ten Bünd­nis­ses« von bür­ger­li­chen Links­grü­nen bis zu Anti­fas, daß auch »Rechts­extre­mis­mus­exper­ten« die Soli-Lis­te unter­zeich­ne­ten, dar­un­ter der unver­meid­li­che Volk­mar Wölk aus Sachsen.

Zwei Din­ge gilt es sich dies­be­züg­lich zu vergegenwärtigen:

I. Wenn Lin­ke aller Cou­leur selbst ihre poten­zi­el­len Tot­schlä­ger nach außen hin geschlos­sen ver­tei­di­gen (weil es eben »ihre Leu­te« sei­en und »Anti­fa­schis­mus Hand­ar­beit bleibt«), soll­ten Rech­te aller Cou­leur dem zwar natür­lich nicht gleich­tun und nicht selbst eben­falls zur Gewal­tent­hem­mung neigen.

Aber sie soll­ten doch all­mäh­lich dar­über nach­den­ken, ob man es sich 2023 leis­ten kann, reue­voll und devot einer selbst­schwä­chen­den »Distan­ze­ri­tis« zu frö­nen, die bereits dann akti­viert wird (sie­he Die Par­tei und ihr Vor­feld, Cau­sa Zen­trum Auto­mo­bil etc.), wenn ein bestimm­ter Akteur vor Jahr­zehn­ten Kon­takt­schuld­de­lik­te began­gen haben soll u. dgl. mehr.

II. Ohne star­ke Gegen­öf­fent­lich­keit bringt man kei­ne Auf­klä­rungs­kam­pa­gne ins Rol­len. Gewiß: Daß Bild und die inno­va­ti­ven Rei­chelt-Medi­en über die lin­ke Gewalt­wel­le berich­te­ten, ist wich­tig. Aber ohne beglei­ten­de und zum Teil vor­her­ge­hen­de (!) tief schür­fen­de Recher­chen durch die Mann­schaft von Ein Pro­zent hät­te die Auf­merk­sam­keits­schwel­le nicht in die­ser Form über­wun­den wer­den können.

Die­se Form der Exklu­siv­re­cher­chen wird oft unter­schätzt. Wäh­rend links der Mit­te ein Heer von ali­men­tier­ten Watch­blogs, Anti­fa-Jour­na­lis­ten und GEZ-Appa­rat­schiks den Kampf gegen rechts Tag für Tag betrei­ben kann, feh­len rechts der Mit­te oft­mals jed­we­de Mit­tel zur Ana­ly­se links­extre­mer Gewalt­zu­sam­men­hän­ge und ihrer »seriö­sen« Hel­fers­hel­fer und Stichwortgeber.

Das gilt es zu ändern – wirk­lich jeder kann sein Scherf­lein beitragen.