Perspektiven im und nach dem Ukrainekrieg

Im Gegen­teil: Die Fron­ten haben sich ver­fes­tigt, weil jede Sei­te ihren Ein­satz von Men­schen und Mate­ri­al nur noch mit einem Sieg recht­fer­ti­gen kann. Was von den Rus­sen als „mili­tä­ri­sche Son­der­ope­ra­ti­on“ gestar­tet wur­de, die auf eine blitz­krieg­ar­ti­ge Ein­nah­me von Kiew und der Ost­ukrai­ne abziel­te, ist zu einem zähen Kampf um weni­ge Meter urba­nen Gelän­des geworden.

Auch wenn die Rus­sen der­zeit rund 18 Pro­zent des ukrai­ni­schen Staats­ge­biets kon­trol­lie­ren, bleibt unklar, ob sie ihre Kriegs­zie­le errei­chen wer­den. Eine neu­tra­li­sier­te Ukrai­ne ist in wei­te Fer­ne gerückt, und selbst die Annek­tie­rung und Befrie­dung der besetz­ten Gebie­te ist ange­sichts des anhal­ten­den Wider­stands der Ukrai­ne unter den der­zei­ti­gen Bedin­gun­gen kaum möglich.

Für die Ukrai­ne stellt sich die Lage kaum anders dar. Die Rück­erobe­rung der besetz­ten Gebie­te ist selbst durch die mas­si­ve Mili­tär­hil­fe der Nato nicht wahr­schein­li­cher geworden.

Zudem kommt die Ukrai­ne lang­sam an den Punkt, an der nicht nur der Nach­schub mit Waf­fen und Muni­ti­on ein Pro­blem dar­stellt, son­dern sich auch das Feh­len von hin­rei­chend aus­ge­bil­de­ten Sol­da­ten bemerk­bar macht. Offen­si­ven kom­men nicht vor­an, der Kampf um gerin­ge Land­ge­win­ne kos­tet uner­setz­ba­re Menschenleben.

Deut­lich wird also, daß in der Ukrai­ne eine Patt­si­tua­ti­on ent­stan­den ist, die bei­de Sei­ten nicht zufrie­den­stel­len kann. In solch einer Situa­ti­on gibt es zwei Mög­lich­kei­ten: Ent­we­der man ver­stärkt sei­ne mili­tä­ri­schen Anstren­gun­gen, was offen­sicht­lich bei­den Sei­ten nicht ohne wei­te­res mög­lich ist, oder man sucht nach einer diplo­ma­ti­schen Lösung, was der­zeit von bei­den Sei­ten nicht gewollt wird.

Die rhe­to­ri­sche Auf­rüs­tung hat auf bei­den Sei­ten ein Maß ange­nom­men, das Frie­dens­ver­hand­lun­gen zuneh­mend erschwert. Von Putin dürf­te der Wes­ten nichts ande­res erwar­tet haben, da er als Inkar­na­ti­on der fal­schen Wer­te gilt. Was den Wes­ten selbst betrifft, könn­te es anders aus­se­hen, näh­me er die vor­geb­li­chen Wer­te ernst, für die er schon so man­chen Waf­fen­gang ange­tre­ten hat. Aber auch hier wird fröh­lich eska­liert, bis hin zu Träu­men vom „tota­len Sieg“ über Rußland.

Die­ses Feh­len jeg­li­cher diplo­ma­ti­scher Anstren­gung auf west­li­cher Sei­te ist eben­so erstaun­lich wie das offen­sicht­li­che Feh­len einer Stra­te­gie Ruß­lands, wie man aus die­sem Krieg wie­der her­aus kom­men könn­te. Denn: einen tota­len Sieg wird es für kei­ne Sei­te geben, so daß man sich irgend­wann Gedan­ken über eine Nach­kriegs­ord­nung machen muß, in der Rus­sen und Ukrai­ner glei­cher­ma­ßen sicher und sou­ve­rän exis­tie­ren können.

Daß die­ses Pro­blem nicht erst mit dem Ver­lust der mili­tä­ri­schen Dyna­mik in der Ukrai­ne offen­sicht­lich gewor­den ist, belegt ein Ende letz­ten Jah­res erschie­ne­nes Buch, das den Titel Per­spek­ti­ven nach dem Ukrai­ne­krieg trägt und des­sen Bei­trä­ge das Resul­tat einer Tagung der eher unbe­kann­ten Par­men­i­des Stif­tung im Juni letz­ten Jah­res sind. Es betrach­tet den Ukrai­ne­krieg und die Mög­lich­kei­ten einer Nach­kriegs­ord­nung aus phi­lo­so­phi­scher, juris­ti­scher, poli­tik­wis­sen­schaft­li­cher und mili­tä­ri­scher Perspektive.

Der hier schon mehr­fach erwähn­te Gene­ral a.D. Erich Vad, der es als einer der weni­gen pen­sio­nier­ten Spit­zen­mi­li­tärs wagt, einen eige­nen Blick auf die Vor­gän­ge in der Ukrai­ne zu wer­fen, plä­diert in sei­nem Bei­trag für die Rück­ge­win­nung des Pri­mats der Poli­tik. Das klingt zunächst wenig spek­ta­ku­lär, ist aber in einer Zeit, in der gan­ze Scha­ren von Wehr­dienst­ver­wei­ge­rern den Bel­li­zis­mus ent­deckt haben, eine sym­pa­thisch kon­ser­va­ti­ve Position

Im Hin­ter­grund steht die Fra­ge, bis zu wel­chem Preis man bereit ist wei­ter­zu­kämp­fen und die weit­ge­hen­de Ver­wüs­tung der Ukrai­ne in Kauf zu neh­men. Für Vad hat die bekann­te Aus­sa­ge von Kis­sin­ger, den Rus­sen die Kon­trol­le über die Gebie­te mit einem hohen Anteil rus­si­scher Bevöl­ke­rung zu über­las­sen, um den Kon­flikt zu ent­span­nen, nach wie vor Gültigkeit.

Aus dem Getrei­de­ab­kom­men, das Ende Juli 2022 mit Ruß­land abge­schlos­sen wur­de, schließt Vad auf eine grund­sätz­li­che Ver­hand­lungs­be­reit­schaft bei Putin. Allerdings:

Ohne Gebiets­ab­tren­nun­gen der Ukrai­ne wird es mit hoher Wahr­schein­lich­keit nicht mehr gehen. Die­se Chan­ce, die in den ers­ten Wochen des Krie­ges noch bestand, wur­de vor­nehm­lich durch die poli­tisch blin­de mili­tä­ri­sche Eska­la­ti­on und Kriegs­rhe­to­rik ver­paßt. Wir müs­sen mit Wla­di­mir Putin frü­her oder spä­ter an den Ver­hand­lungs­tisch, so schwer uns das fal­len mag.

Hin­ter die­ser Aus­sa­ge steckt die Ein­sicht, daß Krie­ge im Atom­zeit­al­ter nicht mili­tä­risch, son­dern nur poli­tisch been­det wer­den kön­nen. Hin­zu kommt das, was Carl Schmitt als die „Wen­dung zum dis­kri­mi­nie­ren­den Kriegs­be­griff“ bezeich­net hat, die dann erfüllt ist, wenn man sei­nen mili­tä­ri­schen Geg­ner als Kri­mi­nel­len betrach­tet, zu des­sen Ver­nich­tung jedes Mit­tel recht ist.

Vad erin­nert hier an das Ver­sailler Dik­tat, das in die­sem Sin­ne erlas­sen wur­de und den nächs­ten Krieg schon ent­hielt. Des­we­gen hält Vad es für gebo­ten, die Ukrai­ne dabei zu unter­stüt­zen, einen Dik­tat­frie­den Putins zu ver­hin­dern. Dafür braucht es par­al­lel­lau­fen­de diplo­ma­ti­sche Initiativen.

In der jet­zi­gen Kriegs­rhe­to­rik in Deutsch­land sieht Vad eher das Poten­ti­al einer Selbst­zer­stö­rung Euro­pas, die zudem in einem merk­wür­di­gen Ver­hält­nis zur nicht­vor­han­de­nen Wehr­be­reit­schaft der Deut­schen steht:

Hier zeigt sich wie­der jene deut­sche Hyper­mo­ral, die man oft im poli­ti­schen Dis­kurs beob­ach­ten kann, wenn es um Krieg und Frie­den geht […]. Das Umschla­gen von jahr­zehn­te­lan­ger pazi­fis­ti­scher Tau­ben­men­ta­li­tät zu kampf- und kriegs­be­rei­ten Fal­ken­auf­tre­ten ohne jede Kennt­nis von Krieg – so etwas stimmt sehr bedenklich.

Denn, weder kön­nen noch wol­len die Deut­schen für die Ukrai­ne in den Krieg zie­hen. Daher:

Es ist auch ein Stück weit ver­lo­gen, die Opfer­rol­le der jun­gen ukrai­ni­schen Kämp­fer dan­kend anzu­neh­men, ihnen aber ledig­lich mit voll­mun­di­ger Kriegs­rhe­to­rik und Waf­fen­lie­fe­run­gen beizustehen.

Prot­ago­nis­ten die­ser Ent­wick­lung zum Bel­li­zis­mus sind die Grü­nen, die einst als pazi­fis­ti­sche Par­tei ange­tre­ten sind, spä­tes­tens im Koso­vo­krieg ihre dies­be­züg­li­che Unschuld ver­lo­ren und mitt­ler­wei­le die ers­te Rei­he der Scharf­ma­cher bilden.

Ant­je Voll­mer, die lan­ge für die Grü­nen im Bun­des­tag saß, lei­det unter die­sem Zustand und ver­sucht, in ihrem Bei­trag auf die Grün­de zu kom­men, die vor allem die jun­ge Gene­ra­ti­on der Grü­nen zu solch her­vor­ra­gen­den Trans­at­lan­ti­kern gemacht haben. Ihre These:

Die Ursa­che die­ser kon­tro­ver­sen Sicht­wei­sen [auf den Ukrai­ne­krieg] liegt in der unter­schied­li­chen Beur­tei­lung der Fra­ge, wel­che poli­ti­sche Hal­tung ent­schei­dend zur gro­ßen ech­ten Zei­ten­wen­de der Jah­re 1989/1990 und zum Zusam­men­bruch des Sowjet­sys­tems geführt hat.

War es die Über­le­gen­heit der west­li­chen Wer­te und die Hoch­rüs­tung auf­grund wirt­schaft­li­cher Kraft, oder war es die Ent­span­nungs­po­li­tik mit ihren Ver­hand­lun­gen und der Aus­sicht irgend­wann ein gemein­sa­mes Haus Euro­pa grün­den zu können?

Die Grü­nen haben sich für die ers­te Ant­wort ent­schie­den und tra­gen damit eine Mit­schuld am Aus­bruch des Ukrai­ne­kriegs, der nur durch diplo­ma­ti­sche Kom­pro­mis­se hät­te ver­hin­dert wer­den kön­nen. Auch wenn Voll­mer sich in ihrem Bei­trag stel­len­wei­se real­po­li­tisch gibt, bleibt sie doch dem grü­nen Idea­lis­mus ver­haf­tet, wenn sie den Men­schen­rechts-Bel­li­zis­mus der Grü­nen zuletzt des­we­gen ver­ur­teilt, weil er die Grü­nen ihre Haupt­auf­ga­ben ver­ges­sen las­sen habe: „die Welt zu retten“.

Der Phi­lo­soph Juli­an Nida-Rüme­lin sieht in der Bewer­tung des Ukrai­ne­kriegs die tra­di­tio­nel­len Fron­ten von Rea­lis­mus und Idea­lis­mus ver­tauscht, weil die Rea­lis­ten für Mäßi­gung ein­tre­ten und die Idea­lis­ten der Eska­la­ti­on das Wort reden. Er lie­fert auch gleich die Auf­lö­sung die­ses Widerspruchs:

Sowohl Rea­lis­mus wie Idea­lis­mus in der Poli­tik gene­rell und in den inter­na­tio­na­len Bezie­hun­gen spe­zi­ell kön­nen eine eher pazi­fis­ti­sche oder eine eher bel­li­zis­ti­sche Fas­son annehmen.

Als Bei­spiel des bel­li­zis­ti­schen Idea­lis­mus liegt der huma­ni­tä­re Inter­ven­tio­nis­mus nahe, den die USA nach Ende des Kal­ten Krie­ges eta­blier­ten und den sie auch im Ukrai­ne­krieg zur Begrün­dung anfüh­ren. Aller­dings setz­te ein mili­tan­ter Idea­lis­mus vor­aus, so Nida-Rüme­lin, daß es kei­ne Geo­po­li­tik mehr gebe, son­dern nur noch um die Durch­set­zung der Men­schen­rech­te gehe. Aber:

In der Ukrai­ne wer­den nicht west­li­che oder euro­päi­sche Wer­te ver­tei­digt, son­dern die natio­na­le Sou­ve­rä­ni­tät die­ses Lan­des und die beab­sich­tig­te stär­ke­re Anbin­dung an den Wes­ten gegen einen Aggres­sor, der die­se unter­bin­den will.

Es geht also doch um Geo­po­li­tik, die ein­zig von recht­lich pri­vi­le­gier­ten Groß­mäch­ten betrie­ben wer­den kann, weil die­se sich weder der inter­na­tio­na­len Rechts­ord­nung, noch einer ande­ren Macht unter­wer­fen müs­sen. Das sind die drei gegen­wär­ti­gen Welt­mäch­te USA, Ruß­land und China.

Ange­sichts die­ser Beharr­lich­keit geo­po­li­ti­scher Inter­es­sen­la­ge ist es inter­es­sant, abschlie­ßend einen Blick auf die fünf Sze­na­ri­en für eine Nach­kriegs­ord­nung zu wer­fen, die Nida-Rüme­lin in sei­ner Ein­lei­tung zu dem Buch skiz­ziert hat.

Der Ukrai­ne­krieg könn­te zu einer rigi­den bipo­la­ren Block­bil­dung füh­ren, bei der auf der einen Sei­te die Ame­ri­ka­ner und ihre Ver­bün­de­ten und auf der ande­ren Sei­te Ruß­land mit Chi­na und Indi­en ste­hen könn­te, wobei unklar bleibt, wie sich Afri­ka posi­tio­nie­ren wür­de. Die Fol­gen wären Deglo­ba­li­sie­rung und ein neu­er Kal­ter Krieg (im bes­ten Fall).

Die bipo­la­re Block­bil­dung könn­te sich auch weni­ger rigi­de gestal­ten, so daß die öko­no­mi­sche Ver­flech­tung erst lang­sam auf­ge­löst wird, da bei­de Sei­ten davon profitieren.

Die Annä­he­rung von Ruß­land und Chi­na zu einem Block ist aber kei­nes­wegs sicher, die Riva­li­tät könn­te bestehen blei­ben, was die Mög­lich­keit einer mul­ti­po­la­ren Welt eröff­nen wür­de. Vor­aus­set­zung wäre die Inte­gra­ti­on Ruß­lands in eine Sicher­heits­ar­chi­tek­tur Euro­pas, das aller­dings selbst so schlag­kräf­tig sein müß­te, daß es auf Augen­hö­he mit Ruß­land und den USA ver­han­deln kann.

Als Sze­na­rio vier und fünf nennt Nida-Rüme­lin die „Glo­ba­le Zivil­ge­sell­schaft“ und eine an Kants Ent­wurf Zum ewi­gen Frie­den ange­lehn­te Frie­dens­ord­nung, die bei­de ein Ende der Geo­po­li­tik vor­aus­set­zen, was gegen­wär­tig wohl weder Rea­lis­ten noch Idea­lis­ten für wahr­schein­lich halten.

Mit sol­chen Fern­zie­len ist zudem für die gegen­wär­ti­ge Lage in der Ukrai­ne nichts gewon­nen. Hier braucht es jeman­den, der den gor­di­schen Kno­ten aus west­li­cher Dop­pel­mo­ral und öst­li­cher Ver­här­tung durch­schlägt. Rhe­to­ri­sche Abrüs­tung ist das ein­zi­ge, was Zei­tungs­le­ser und Blog­fo­ris­ten dazu bei­tra­gen können.

– – –

Per­spek­ti­ven nach dem Ukrai­ne­krieg. Frei­burg: Her­der 2022, 144 Sei­ten, 16 Euro – hier bestel­len.