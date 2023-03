Kritik der Woche (45): Die Bäume.

Den­ken Sie sich fol­gen­de Roman­kon­stel­la­ti­on (Sie wer­den rasch mer­ken, wor­auf das hinausläuft):

Wir ler­nen zunächst zwei schwar­ze Fami­lie in Mis­sis­sip­pi ken­nen. Bei­de sind völ­lig ver­kom­men, ja ekel­er­re­gend desas­trös. Die Frau­en has­sen ihre Män­ner, und die Män­ner küm­mern sich dar­um, ihre dicken Bäu­che durch Bier „in Form“ zu hal­ten. Sie qual­men per­ma­nent, um einen beein­dru­cken­den Stuhl­gang zu befördern.

Die­se Leu­te sind der­ma­ßen am Boden, daß die Kin­der der einen schwar­zen Fami­lie ihre Mut­ter nur „Hot Mama Yel­ler“ nennt, weil Mama sich unter die­sem Namen an ande­re schwar­ze CB-Fun­ker prostituiert.

Über­haupt sind hier alle Schwar­zen der rei­ne Abschaum. Sie geben ihren Kin­dern unsin­ni­ge Namen („Juni­or Juni­or“), und sie sind der­ma­ßen analpha­be­tisch unter­wegs, daß sogar das ein­zi­ge Restau­rant in die­ser (übri­gens real­exis­tie­ren­den) Klein­stadt namens Money statt „Diner“ den Schrift­zug „Dinah“ trägt. Der Groß­teil der hier ange­bo­te­nen Spei­sen ist qua­si unge­nieß­bar, aber die Schwar­zen mögen das anschei­nend. Die Schwar­zen fin­den selbst pene­tran­tes­ten Stink­tier­ge­ruch offen­kun­dig akzeptabel.

Dann gesche­hen in die­ser Klein­stadt grau­sa­me Mor­de. Erst drei, dann vier Schwar­ze wer­den grau­sam ver­stüm­melt auf­ge­fun­den. Immer wur­den ihnen zusätz­lich die Hoden, ja: abge­ris­sen. Die Hoden befin­den sich in den Hän­den einer am Tat­ort auf­ge­fun­de­nen wei­ßen Lei­che. Gele­gent­lich lie­gen sie auch ver­streut in der Land­schaft her­um. Splat­ter: ja!!

Die immer anwe­sen­de wei­ße Lei­che scheint stets ein bereits älte­rer Leich­nam zu sein – womög­lich aus irgend­ei­ner Kühl­kam­mer geklaut?

Der Fokus liegt aber auf den schwar­zen Lei­chen. Das ist ein Fest! Par­don, aber man wird doch wohl die schwar­zen Schwei­ne als Schwei­ne ent­blö­ßen dürfen?

Erst gibt es nur 25 rät­sel­haft getö­te­te, alle in den Süd­staa­ten. Gemäß Recher­che – bald ermit­teln nicht allein die unfä­hi­gen schwar­zen Dorf­she­riffs, son­dern zwei sehr coo­le, blitz­ge­schei­te wei­ße Cops aus einer über­ge­ord­ne­ten Behör­de kom­men hin­zu – waren all die­se getö­te­ten schwar­zen Män­ner ech­te Arsch­lö­cher. Dann wei­tet sich die Mord­se­rie aus:

Flo­rence, South Cali­for­nia. Macon, Geor­gia. Hope Mills, North Caro­li­na. Sel­ma Ala­ba­ma. Usw. usf. Über­all wer­den Schwar­ze bra­chi­al ums Lebens gebracht. Jedem von ihnen wer­den die Hoden abgerisssen.

Die Auf­zäh­lung der Orte, an denen Mas­sa­ker an schwar­zen Män­nern statt­fin­den, geht tri­um­phal über andert­halb Sei­ten. Wir befin­den uns hier auf Sei­te 353 unse­res aus­ge­dach­ten Romans.

Bereits ab Sei­te 223 bis Sei­te 233 gab es eine ähn­li­che Auf­lis­tung: Näm­lich die Namen all der Wei­ßen, die in den ver­gan­ge­nen Jah­ren und Jahr­zehn­ten durch schwar­ze Gewalt ums Leben kamen. Das sind nicht weni­ge. Und es ist gut, das man sie sei­ten­lang aufschreibt.

Zum Glück haben wir die zwei wei­ßen, sich stets befrot­zeln­den Kom­mis­sa­re Ed und Jim, die in die­sem schwar­zen Drecks­loch namens Money auf­räu­men. Wol­len! Klei­nes Dialogbeispiel:

“… so ein däm­li­cher Neger…“- „Däm­li­cher Neger ist red­un­dant. Ich muss sagen, die Inzucht-Neger-Mother­fu­cker jagen mir eine Hei­den­angst ein.“

Ihnen zur Sei­te steht die sehr wei­ße FBI-Agen­tin Her­ber­ta Hind, die die Spie­le der däm­li­chen Schwar­zen natür­lich sofort durchschaut.

Eine wei­te­re weib­li­che Per­son, die kes­se Ger­tru­de, Kell­ne­rin im „Dinah“, legt den Ermitt­lern eine Fähr­te. Ger­tru­de wird von unse­ren wei­ßen Cops zunächst für eine Schwar­ze gehal­ten, und sie wun­dern sich ein biß­chen, daß sie den­noch ganz sym­pa­thisch („süß“) ist. Aber Ger­tru­de gesteht ihnen bald, daß sie (per Blut) eine Wei­ße ist – was natür­lich ihre Anzie­hungs­kraft auf die Cops erklärt.

Ger­tru­de wird die Ermitt­ler dann zu ihrer Urgroß­mutter füh­ren, die als wei­se Wei­ße zurück­ge­zo­gen lebt. Die Uroma ist 105 Jah­re alt, frech und hoch­in­tel­li­gent, und sie führt ein ein­zig­ar­ti­ges Archiv: Über 6000 Fäl­le von schwar­zer Gewalt hat sie in jahr­zehn­te­lan­ger Arbeit dokumentiert.„Schwarzköppe“, sagt sie verächtlich.

(Ist ja auch nicht schwie­rig: Schwar­ze stel­len rund 14% der US-Bevöl­ke­rung, aber bege­hen 50% der Straf­ta­ten! Allein zwi­schen 2012 und 2015 haben Schwar­ze 85,5 Pro­zent aller inter­ras­si­schen Gewalt­ta­ten zwi­schen Schwar­zen und Wei­ßen began­gen – aus­ge­nom­men Tötungs­de­lik­te zwi­schen Ras­sen, die eben­falls unver­hält­nis­mä­ßig vie­le Wei­ße tref­fen, die Opfer von Schwar­zen wer­den. Mar­tin Licht­mesz hat­te die­se uner­freu­li­chen Fak­ten ein­mal auf die­sem Blog auf­be­rei­tet.)

Die Ver­ächt­li­chung­ma­chung alles Schwar­zen zieht sich durch unse­ren gan­zen (aus­ge­dach­ten) Roman und macht natür­lich den Charme die­ser sub­ver­si­ven Mischung aus Kri­mi und Komö­die aus. Man kann das ja alles mit einem hei­te­ren Augen­zwin­kern betrachten!

Ein­mal bli­cken die bei­den wei­ßen Ermitt­ler auf das Denk­mal für die schwar­ze Bür­ger­rechts­be­we­gung, wo bekannt­lich die radi­ka­len “Black Pan­thers” eine gewis­se Rol­le spielten:

Nun schau dir die­ses Stück Schei­ße an. Sieht aus wie ein gro­ßer schwar­zer Pimmel.

Rasch errei­chen die Rache­feld­zü­ge der Wei­ßen den Regie­rungs­be­zirk. Oba­ma kau­ert dort fei­ge und panisch unter sei­nem Schreib­tisch im Oval Office. Er steckt fest! Ein Kau­gum­mi klebt an sei­nen Haa­ren. Er stam­melt unsin­ni­ges Zeug. Sei­ne Leu­te beru­hi­gen ihn: Sei­ne Frau sei sicher.

Oba­ma:

“Ach so, Michaela.“-„Michelle, Sir.“

Das Ende bleibt offen. Die arm­se­li­gen Ver­tei­di­ger mit ihren Koh­le­ge­sich­tern schrei­ten „wat­schel­fü­ßig“ die Bun­des­stra­ßen ab. Der­weil wer­den in der Hüt­te der wei­sen Urgroß­mutter Namen getippt. Namen von wei­ßen Opfern schwar­zer Gewalt. Weil sie nicht ver­ges­sen wer­den dürfen!

– –

Okay, Ende des Quat­sches. Ver­mut­lich haben Sie mein simp­les Spiel durch­schaut. Wenn Sie wis­sen wol­len, wor­um es in die­sem Roman (Autor Ever­ett, *1956, Eng­lisch­pro­fes­sor, gebo­ren in Geor­gia, ist viel­fach preis­ge­krönt) wirk­lich geht, soll­ten sie ein­fach schwarz gegen weiß eintauschen:

Schwarz­köp­pe gegen Weiß­ba­cken. Koh­le­ge­sich­ter gegen Käs­ge­sich­ter. Oba­ma gegen Trump. Den Haß der Wei­ßen auf die Schwar­zen in den Haß der Schwar­ze auf die Wei­ßen. Den schwar­zen Abschaum gegen den weißen.

Wäre es denk­bar, daß ein Roman in mei­ner vor­ge­führ­ten Ver­si­on in einem gro­ßen Publi­kums­ver­lag erschie­ne? Logisch nein, und es wäre auch reich­lich ekel­haft. Wie kann man so ver­ses­sen auf „Ras­se“ sein? Die Bäu­me ist es aber. Es ist Ras­sen­haß in Kunstform.

War­um? Weil sie es dür­fen. Ja, die­ser Roman hat eine gewis­se Ver­ve, und der zugrun­de­lie­gen­de Lynch­mord an dem schwar­zen Jun­gen Emmett Till (1955) ist frag­los grau­en­haft. Es gab unent­schuld­ba­re Lynch­jus­tiz durch Wei­ße an Schwarzen.

Die hier exer­zier­te Erb­schuld ist alt­tes­ta­men­ta­risch und über­aus grau­en­haft. Der Stil ist der von Ing­lo­rious Bas­ter­ds. Bekannt­lich sind die zeit­ge­nös­si­schen Deut­schen beson­ders leicht dafür zu gewin­nen, den Kakao, durch den sie gezo­gen wur­den, auch noch zu trin­ken. Nun ist die­ser Roman nicht in irgend­ei­ner lin­ken Nischenedi­ti­on erschei­nen, son­dern im „bür­ger­li­chen“ (ha! ha!) Hanser-Verlag.

Gibt es übri­gens Gegrum­mel über das Zeug? Nein, son­dern das:

Sie wer­den höl­li­schen Spaß haben mit ‘Die Bäu­me’, einem ein­zig­ar­ti­gen Hybrid aus Kri­mi­nal­ro­man und Rachefan­ta­sie, Schau­er­stück und Süd­staa­ten­ko­mö­die – auch wenn Ihnen beim Lesen das Lachen immer wie­der im Hals ste­cken blei­ben mag. … Die­ses Buch blu­tet. Aber die­ses Buch weint nicht. Es beißt.

(Mar­cus Mün­te­fe­ring, Spie­gel Online, 1. 3 .23 Sehr, sehr fes­selnd, sehr kraft­voll, sehr atmo­sphä­risch, … kurz gesagt: Eine außer­ge­wöhn­li­che und sehr, sehr loh­nen­de Lektüre.

(Iri­ne Binal, Ö1 ex libris, 26. 2. 23) In mei­nen Augen ist die­ses Buch glän­zend, wirk­lich auf­re­gend… Das ist ein gro­ßer Lite­ra­tur­spaß! (Denis Scheck, 3sat Kul­tur­zeit, 23.2.23) Per­ci­val Ever­ett zeigt die Lächer­lich­keit des Bösen und die sich selbst ent­blö­ßen­de Blöd­heit jedes Ras­sis­mus. Hohe Kunst ist das, wie Ever­ett in ‚Die Bäu­me‘, Humor und Hor­ror, Spaß und Span­nung inein­an­der­flie­ßen lässt. (Wolf­gang Popp, ORF, 18.2.23) Meis­ter­haft zwi­schen unaus­sprech­li­chem Grau­en und umwer­fen­der Komö­die. (New York Times Book Review)

Man wun­dert sich und sagt zu sich selbst: „Ein Wun­der, daß der Autor nicht längst kul­tisch ver­ehrt wird.“

In gewis­ser Wei­se sind wir ein­fach durch. Und falls Sie sich selbst über­zeu­gen wol­len, bestel­len Sie dies­mal bit­te anderswo.