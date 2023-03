Faktenlage (22): Liste Wagenknecht

Was vie­le Beob­ach­ter schon län­ger ver­mu­te­ten, wur­de nun durch ein Inter­view von Sarah Wagen­knecht in der Rhein­pfalz-Zei­tung bestä­tigt: Die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te und Buch­au­to­rin, wird bei der kom­men­den Bun­des­tags­wahl 2025 nicht mehr für die Links­par­tei antre­ten. Ihr feh­le es an Fan­ta­sie, wie der tie­fe Gra­ben zwi­schen ihrer Per­son und der Par­tei­füh­rung über­wun­den wer­den solle.

Plä­ne für eine mög­li­che Par­tei­grün­dung ließ sie jedoch aber­mals offen. In der Poli­tik gilt aller­dings die unge­schrie­be­ne Regel, daß die Flos­kel „weder Bestä­ti­gung noch Demen­ti“ am Ende meist doch auf ers­te­res hin­aus­läuft. Aus dem Wagen­knecht-Umfeld wur­den bereits Infor­ma­tio­nen bekannt, daß sie zur Euro­pa­wahl 2024 bereits mit einer eige­nen Lis­te antre­ten wer­de. Man kann also davon aus­ge­hen, daß im Team Wagen­knecht bereits umfang­reich ana­ly­siert und son­diert wird.

Das patrio­tisch-rech­te Milieu reagiert gespal­ten auf die Plä­ne einer mög­li­chen „Lis­te-Wagen­knecht“. Für die einen ver­bin­det sich die Hoff­nung einer mög­li­chen Quer­front-Alli­anz, die das kri­ti­sche Pro­test- und Wider­stands­la­ger sowohl von den lin­ken und rech­ten ideo­lo­gi­schen Polen abde­cken könn­te und somit dem Anti-Estab­lish­ment Lager mehr Fle­xi­bi­li­tät und Druck­stär­ke verleiht.

Die ande­ren sehen eine hypo­the­ti­sche Wagen­knecht-Par­tei eher als Gefahr für die Alter­na­ti­ve für Deutsch­land, die vor allem das exklu­si­ve AfD-Pro­test­wäh­ler­po­ten­ti­al im Osten auf­spal­ten und kan­ni­ba­li­sie­ren könnte.

Über die poli­tisch-the­ma­ti­sche Ein­ord­nung der Per­son Sarah Wagen­knecht hat Kol­le­ge Bene­dikt Kai­ser an ande­rer Stel­le schon eini­ge Ein­bli­cke gege­ben. Zurecht kri­ti­siert er in den sozia­len Netz­wer­ken auch, daß die Ver­wei­se auf Wagen­knechts kom­mu­nis­tisch-sozia­lis­ti­sche Über­zeu­gun­gen intel­lek­tu­ell doch etwas mager sind und nicht aus­rei­chen wer­den, wenn man sich hier einem mög­li­cher­wei­se kom­men­den poli­ti­schen Kon­kur­ren­ten stel­len will.

Die Attrak­ti­vi­tät von Wagen­knecht dürf­te sich weni­ger aus ihren kom­mu­nis­ti­schen Grund­über­zeu­gun­gen ablei­ten, als viel­mehr aus ihrem geschick­ten popu­lis­ti­schen Instinkt, der Wäh­ler­po­ten­tia­le von rechts als auch links anspre­chen kann.

Wagen­knecht ist unter den Beliebt­heits­ran­kings der Poli­ti­ker seit vie­len Jah­ren unter den Top 5. Ihre Bücher sind alle­samt Best­sel­ler und die Ver­an­stal­tungs­sä­le bei ihren Vor­trä­gen und Lesun­gen sind stets gut gefüllt. Sie ist die Lin­ken-Poli­ti­kern mit den meis­ten Talk­show­auf­trit­ten und weiß auch inner­halb ihrer eige­nen Par­tei immer noch ein soli­des Netz­werk hin­ter sich. Laut einer INSA-Befra­gung ist sie selbst unter AfD-Anhän­gern hin­ter Ali­ce Wei­del und vor Tino Chrup­al­la sehr beliebt.

Wagen­knecht ist die ent­schei­den­de Chif­fre des inner­par­tei­li­chen Kon­flikts der Lin­ken, rund um die kom­men­de Aus­rich­tung der Par­tei, die zwar auf­grund ihrer struk­tu­rel­len West-Schwä­che nie gro­ße Sprün­ge auf Bun­des­ebe­ne machen konn­te, aber immer­hin in Ost­deutsch­land auf ein gefes­tig­tes Pro­test­wäh­ler­mi­lieu zurück­grei­fen kann.

Die­ses Pro­test­wäh­ler­mi­lieu ist nun jedoch fast voll­stän­dig in der AfD auf­ge­gan­gen. Und so zie­hen die bei­den Par­tei­la­ger der Lin­ken teil­wei­se völ­lig unter­schied­li­che Schlüs­se aus dem Exodus der Links­par­tei-Wäh­ler­schaft. Wäh­rend der Par­tei­vor­stand der Lin­ken sich ten­den­zi­ell in Rich­tung der urba­nen und post­ma­te­ri­el­len Groß­stadt­mi­lieus ori­en­tiert, will Wagen­knecht wie­der an die lin­ken Tra­di­ti­ons­mi­lieus inner­halb der klas­si­schen Arbei­ter­schich­ten anknüpfen.

In den letz­ten Mona­ten erschie­nen gleich meh­re­re Umfra­gen von ver­schie­de­nen Insti­tu­ten, die sich mit dem Wäh­ler­po­ten­ti­al einer mög­li­chen Wagen­knecht-Lis­te aus­ein­an­der­setz­ten. Wagen­knecht trifft einen Nerv in der deut­schen Wäh­ler­schaft. 19% der deut­schen Wäh­ler kön­nen sich laut Umfra­ge von Wahl­kreis­pro­gno­se vor­stel­len eine Lis­te-Wagen­knecht zu wählen.

Auf­ge­schlüs­selt nach Wäh­ler­grup­pen ist der Anteil unter den AfD-Anhän­gern mit 60% dabei sogar am größ­ten, gefolgt von Links­par­tei (50%) und FDP (26%).

In einer For­sa-Umfra­ge aus dem Novem­ber 2022 konn­ten sich sogar zwei Drit­tel der AfD-Anhän­ger vor­stel­len auch einer Wagen­knecht-Par­tei ihre Stim­me zu geben. Der­ar­ti­ge Zah­len wer­den natür­lich genuß­voll von den Schlag­zei­len­pro­du­zen­ten auf­ge­grif­fen. Sie erwe­cken den Ein­druck von neu­en und span­nen­den poli­ti­schen Bewe­gungs­dy­na­mi­ken und Verschiebungen.

Den­noch ist ins­be­son­de­re bei Poten­ti­al­ana­ly­sen Vor­sicht gebo­ten, denn meist rei­chen sie zwar, um poli­ti­sche Lager­stim­mun­gen zu mes­sen, aber ech­te Wahl­ab­sich­ten las­sen sich nur in einem sehr gerin­gen Maße ableiten.

In einer gewis­sen Regel­mä­ßig­keit wur­den in der Ver­gan­gen­heit immer wie­der auch Wäh­ler­po­ten­tia­le für eine kon­ser­va­ti­ve Par­tei gemes­sen, die sich in einem ima­gi­nier­ten Frei­raum zwi­schen Uni­ons­par­tei­en und AfD posi­tio­nie­ren wür­de. Auch dort wer­den stets Zah­len zwi­schen 15–20% ausgewiesen.

Wo der­ar­ti­ge Par­tei­en aktu­ell ste­hen, die sich in die­ser Lücke bewußt posi­tio­nie­ren wol­len, kön­nen wir anhand von Pro­jek­ten ehe­ma­li­ger AfD-Chefs wie Lucke (LKR), Petry (Die Blau­en) oder Meu­then (Zen­trums­par­tei) beob­ach­ten: Zwi­schen den Poten­ti­al­räu­men und einer fes­ten Wahl­ab­sicht lie­gen immer noch eini­ge wei­te­re struk­tu­rel­le Ver­mitt­lungs­ebe­nen wie lang­fris­ti­ge Bin­dun­gen, Milieu­zu­ge­hö­rig­kei­ten, Par­tei­iden­ti­fi­ka­ti­on oder auch tak­ti­sche Motivlagen.

Das erwei­ter­te Wäh­ler­po­ten­ti­al von CDU, Grü­nen und SPD liegt aktu­ell jeweils zwi­schen 35–50%. Alle 3 Par­tei­en kön­nen jedoch nur etwa die Hälf­te davon tat­säch­lich abrufen.

Wagen­knechts poli­ti­sche Kal­ku­la­ti­on ist seit lan­gem bekannt. Unter der Prä­mis­se, daß die AfD sozio­struk­tu­rell genau das Kli­en­tel mobi­li­siert, was vie­le Jah­re als Kern­ziel­grup­pe lin­ker Par­tei­en ange­se­hen wur­de, muß die poli­ti­sche Lin­ke in Deutsch­land zu ihren Wur­zeln als Ver­tre­tung der Arbei­ter und Sozi­al­schwa­chen zurück­keh­ren und wie­der als abge­grenz­te Kraft gegen­über den Par­tei­en der lin­ken Mit­te wahr­ge­nom­men werden.

Auch im Hin­blick auf psy­cho­lo­gi­sche und ideo­lo­gi­sche Ein­stel­lungs­mus­ter lieb­äu­gelt Wagen­knecht in ihrem Buch Die Selbst­ge­rech­ten mit einem eher unge­wöhn­li­chen Ter­mi­nus wie dem „Links­kon­ser­va­tis­mus“.

Die Veri­fi­zie­rung von Wagen­knechts Hypo­the­sen müss­te also zumin­dest vor­aus­set­zen, dass die AfD mit­ur­säch­lich sei für den Kol­laps inner­halb der Wäh­ler­grup­pen der Links­par­tei. Es gibt inzwi­schen reich­lich Daten- und Stu­di­en­ma­te­ri­al für die Ver­glei­che von Links­par­tei- und AfD-Wäh­ler­schaf­ten. Ähn­lich­kei­ten die­ser bei­den Grup­pen wur­den in der Stu­di­en­li­te­ra­tur vor allem bei den sozio­öko­no­mi­schen Sta­tus­la­gen und wirt­schaft­li­chen Selbst­ein­schät­zun­gen identifiziert.

Sowohl Lin­ke als auch AfD mobi­li­sie­ren am stärks­ten inner­halb der sta­tus­be­droh­ten unte­ren Mit­tel­schicht in den öst­li­chen Bun­des­län­dern, die sich um die eige­ne als auch all­ge­mei­ne wirt­schaft­li­che Lage stär­ker sorgt als ande­re Wäh­ler­grup­pen. Bei­de Par­tei­en grei­fen vor allem im Osten auf ein unbe­stimm­tes, ideo­lo­gisch unge­bun­de­nes und zuwei­len dif­fu­ses Pro­test­wäh­ler­mi­lieu zurück.

In einer Stu­die von Kai Arzhei­mer konn­te gezeigt wer­den, dass die wach­sen­de Inten­si­tät einer poli­ti­schen Unzu­frie­den­heit mit dem poli­ti­schen Sys­tem durch­aus mit einer erhöh­ten Wahl­wahr­schein­lich­keit für die Links­par­tei als auch für die AfD einhergeht.

In zumin­dest abs­trak­ten Pro­test­wahl­mo­ti­ven lässt sich nach­wei­sen, dass die AfD und die Links­par­tei sowohl sozio­struk­tu­rell als auch ein­stel­lungs­be­zo­gen auf ähn­li­che Milieus zugreifen.

Schaut man sich jedoch die kon­kre­ten inhalt­li­chen Poli­cy-Dimen­sio­nen an, so wer­den die Dif­fe­ren­zen zwi­schen Links­par­tei und AfD-Wäh­lern schon deut­li­cher. Vor allem in Ein­stel­lungs­fra­gen zur Migra­ti­ons­po­li­tik wird die Exklu­si­vi­tät der AfD-Wäh­ler­schaft am sicht­bars­ten. Wäh­rend mit einer zuneh­men­den Ableh­nung der Zuwan­de­rung auch die AfD-Wahl­wahr­schein­lich­keit signi­fi­kant erhöht, kann in Arzhei­mers Stu­die mit den Daten des Sozio­öko­no­mi­schen Panels (SOEP) auf Sei­ten der Links­par­tei-Wäh­ler ein spie­gel­ver­kehr­ter Effekt nach­ge­wie­sen werden.

Bei den Ein­stel­lun­gen zum Sozi­al­staat und Steu­er­ab­ga­ben zeigt sich wie­der­rum ein außer­or­dent­lich star­ker Effekt bei den Links­par­tei-Wäh­lern. Umso stär­ker die Wäh­ler für höhe­re Sozi­al­leis­tun­gen und mehr Steu­er­ab­ga­ben ein­tre­ten, umso höher steigt die Wahl­wahr­schein­lich­keit für die Links­par­tei. Im Ver­gleich zur AfD zei­gen sich hier kei­ne grö­ße­ren Beson­der­hei­ten und die sozi­al­staat­li­chen Ein­stel­lun­gen ver­tei­len sich recht ausgeglichen.

Das heißt abschlie­ßend, dass AfD und Links­par­tei zwar sozio­de­mo­gra­phisch ähn­li­che Wäh­ler­mi­lieus anspre­chen, aber die Art wie der Mar­ken­kern gele­sen wird, scheint bei bei­den Par­tei­en doch stark von­ein­an­der abzu­wei­chen. Die Pro­test­wäh­ler­bin­dung in bei­den poli­ti­schen Lagern scheint sich eher abs­trakt und asso­zia­tiv abzu­bil­den und dif­fe­ren­ziert sich erst ab der inhalt­lich-the­ma­ti­schen Prioritätensetzung.

Schaut man auf die Wäh­ler­wan­de­run­gen der Land­tags- als auch Bun­des­tags­wah­len seit 2013, bei denen der Nie­der­gang der Lin­ken immer plas­ti­scher wur­de, so wird deut­lich, dass der Wäh­ler­aus­tausch zwi­schen AfD und Links­par­tei recht über­schau­bar ist. Die Sarg­nä­gel der Lin­ken schei­nen viel­mehr die Ver­lus­te ans Nicht­wäh­ler­la­ger als auch an die Mit­te-Links Par­tei­en zu sein.

Bei der Bun­des­tags­wahl 2021 woll­te sich die lin­ke Kam­pa­gne stets die Opti­on einer Rot-Rot-Grü­nen Regie­rungs­be­tei­li­gung offen­hal­ten und leg­te ihren Wahl­kampf dem­entspre­chend zurück­hal­tend und pas­siv an. Die Fol­ge war über eine Mil­li­on ver­lo­re­ne Wäh­ler, die schließ­lich ihr Kreuz bei der SPD und den Grü­nen machten.

Es ist also mit­nich­ten so, dass die Links­par­tei in ihrem Wäh­ler­schafts­kern von der AfD bedroht wird. Es hat sich mit der AfD jedoch auf der poli­ti­schen Ange­bots­sei­te ein neu­er Akteur gebil­det, der impul­si­ve Pro­tes­ter­re­gun­gen und zuvor unge­bun­de­ne Wech­sel- und Nicht­wäh­ler bes­ser und authen­ti­scher anspricht als die Links­par­tei selbst.

Auch bei den ver­gan­ge­nen ost­deut­schen Land­tags­wah­len sind die Ver­lus­te der Lin­ken an die AfD recht mode­rat. Und auch in der umge­kehr­ten Per­spek­ti­ve mobi­li­sie­ren sich die Zuwäch­se für die AfD in die­sen Bun­des­län­dern wesent­lich stär­ker aus ande­ren Par­tei­en­spek­tren und dem Nichtwählerlager.

Ob eine Wagen­knecht-Par­tei am Ende ein Poten­ti­al aus­schöp­fen kön­nen wird, dass sie in die Par­la­men­te trägt, kann vor­erst nur mit einem Fra­ge­zei­chen ver­se­hen wer­den. Ich blei­be da skeptisch.

Wagen­knecht als Per­son mag als pro­fi­lier­te Poli­ti­ke­rin gewis­se Stim­mungs­trends zu ihren Guns­ten len­ken. Doch um sich lang­fris­tig als dau­er­haft erfolg­rei­che Par­tei zu eta­blie­ren braucht Wagen­knecht nicht nur logis­ti­sche und orga­ni­sa­to­ri­sche Res­sour­cen son­dern auch struk­tu­rel­le und güns­ti­ge Vor­be­din­gun­gen inner­halb der poli­ti­schen Diskurslandschaft.

Die AfD konn­te damals mit dem Euro- und Migra­ti­ons­the­ma eine reprä­sen­ta­ti­ve Allein­ver­tre­ter­po­si­ti­on ein­neh­men. Kei­ne ande­re Par­tei konn­te die Posi­tio­nen der AfD beset­zen und die ent­spre­chen­den Dis­kurs­lü­cken schlie­ßen. Hier sehe ich die schwers­te Auf­ga­be, die einer Wagen­knecht-Par­tei bevor­stün­de. Ihre Trumpf­kar­te mag die Popu­la­ri­tät ihrer Front­frau und die noch nicht so umfang­rei­che Stig­ma­ti­sie­rung wie bei der AfD sein.

Es wird schwie­rig für Wagen­knecht schwie­rig 1–2 The­men­strän­ge zu beset­zen, auf die einen inhalt­li­chen und posi­tio­nel­len Exklu­siv­an­spruch erhe­ben könn­te. Pro­test­stim­mun­gen brau­chen mit­tel­fris­tig auch einen the­ma­ti­schen Trä­ger, der genü­gend Pola­ri­sie­rungs- und Mobi­li­sie­rungs­kraft auf­bringt, um sich maß­geb­lich in die Par­tei­iden­ti­tät einzuschreiben.

Die Pira­ten­par­tei ist ein gutes Bei­spiel dafür, wie sich zwar Pro­test­trends kurz­fris­tig auch in elek­to­ra­le Erfol­ge ummün­zen las­sen, aber die The­men der Pira­ten, Basis­de­mo­kra­tie und Digi­ta­li­sie­rungs­po­li­tik hat­ten am Ende nicht genü­gend Dyna­mik und Durch­schlags­kraft, um sich ein lang­fris­ti­ges Mobi­li­sie­rungs­re­ser­voir auf­zu­bau­en. Was also hät­te Wagen­knecht? Alte Sozi­al­de­mo­kra­tie und Frie­dens­po­li­tik? Sozi­al­po­li­tik mit kon­ser­va­tiv-iden­ti­tä­ren Anstrich?

Wagen­knecht hat kei­ne kon­kre­te Lücke, kei­nen poli­ti­schen Frei­raum oder Stand­ort, von dem aus sie ein ein­zig­ar­ti­ges poli­ti­sches Ange­bot lie­fern könn­te, dass nicht bereits über die bestehen­de Par­tei­en­kon­fi­gu­ra­ti­on abge­bil­det wird. Sie müss­te bereits sta­bi­li­sier­te Wäh­ler­fes­tun­gen erobern und sich dabei allein auf ihren Charme und ihre Beliebt­heit ver­las­sen. Das sind jedoch auf lan­ge Sicht recht unsi­che­re Fak­to­ren, die vie­len Schwan­kun­gen unter­wor­fen sein können.

Die AfD soll­te eine Wagen­knecht-Par­tei jedoch als mög­li­che Kon­kur­renz kei­nes­wegs unter­schät­zen. Ihr bie­tet sich durch­aus eine Pro­fi­lie­rungs­chan­ce, aus der sie Schwung mit­neh­men kann und die Bewe­gungs­dy­na­mik des noch recht losen Wagen­knechts-Milieus in die eige­ne stra­te­gi­sche Posi­tio­nie­rung inte­grie­ren kann. Einen ers­ten klu­gen Ansatz lie­fert die Par­tei dazu im Hin­blick auf die Auf­stel­lung als „Frie­dens­par­tei“, womit womög­lich eini­ge pro­gram­ma­ti­sche AfD-Punk­te zu den The­men­kom­ple­xen Bun­des­wehr und Sicher­heits­po­li­tik stra­pa­ziert wer­den, aber immer noch mode­ra­ti­ons­fä­hig bleiben.

Die AfD muss sich vor einer Wagen­knecht-Par­tei jeden­falls nicht fürch­ten, wenn sie ihre zen­tra­len The­men­fel­der kon­sis­tent zusam­men­hält und ins­be­son­de­re bei der Schnitt­stel­le von sozia­ler Gerech­tig­keit und Migra­ti­on kei­ne Angriffs­flä­chen oder Lücken für eine poten­ti­el­le Wagen­knecht-Par­tei hinterlässt.