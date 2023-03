“Das neue Volk” – was soll das sein?

Wel­ches ande­re Milieu ist ähn­lich sou­ve­rän, der­art offe­ne Debat­ten über sei­ne Kern­be­grif­fe zu füh­ren? Was Simon Kieß­ling in Das neue Volk vor­schlägt, leh­ne ich ab. Unge­ach­tet des­sen begrü­ße ich die Debat­te über rech­te Stra­te­gien, in die sich die­ser Band einfügt.

Das Kapla­ken bril­liert vor allem mit sei­ner kla­ren Lage­be­schrei­bung. Als “gelern­ter Rech­ter” kennt man es natür­lich längst. Doch Kieß­ling gelingt es, die Ago­nie des altern­den Vol­kes inmit­ten der moder­nen Welt tref­fend, unbarm­her­zig und schmerz­haft plas­tisch in Wor­te zu fas­sen. Doch ent­schei­dend ist sei­ne Ant­wort auf die Fra­ge: „Was tun?“.

Der Autor lis­tet drei Ansät­ze auf: die „bür­ger­li­che Revol­te“ nach Mar­kus Krall, die „Recon­quis­ta“ und die „Stra­te­gie der Samm­lung“. Alle drei lehnt er ab, sieht er in ihnen doch „eine unin­spi­rier­te, bie­de­re, blut­lee­re Ver­tei­di­gung einer über­kom­me­nen Sub­stanz“ (Kieß­ling, S.8). Sie stel­len einen „Weg ins Nie­mands­land der Geschich­te“ dar. (S.36)

Statt­des­sen plä­diert er dafür, „einen neu­en Anfang zu wagen, eine Zukunft zu erkämp­fen, eine Idee zu ent­wi­ckeln, eine neue Welt aus­zu­brü­ten.“ (S. 11) Das meint kon­kret ein „kom­men­des Volk“, das sich an die die exis­tie­ren­den (demo­gra­phi­schen) Rea­li­tä­ten“ (S.85) anpaßt und sich daher „aus Men­schen ver­schie­de­ner eth­no­kul­tu­rel­ler Her­kunft zusam­men­setzt.“ (S.78)

Kieß­ling nennt hier immer wie­der expli­zit frem­de Ele­men­te, denn weder Her­kunft noch Tra­di­ti­on einen das “kom­men­de Volk”. Über­kom­me­ne „alte Mythen“ sei­en pas­sé, statt­des­sen gel­te es, einen „neu­en gemein­schafts­bil­den­den Mythos“ zu erschaf­fen (S. 73). Die­se Auf­ga­be obliegt einem eben­falls mul­ti­eth­ni­schen „Eli­te-Kern“, der sich zu einem „hand­lungs­fä­hi­gen Volks­zu­sam­men­hang zusam­men­fin­det“ (S.77)

Mei­ne Kri­tik an Kieß­lings The­sen erfolgt auf ver­schie­de­nen Ebe­nen. Bereits die geschichts­phi­lo­so­phi­sche Ein­ord­nung der Gegen­wart ist mei­nes Erach­tens kri­tik­wür­dig. Sie oszil­liert zwi­schen hege­lia­ni­scher, evo­li­a­ni­scher und speng­le­ri­scher Geschichts­phi­lo­so­phie. Die von Kieß­ling häu­fig ver­wen­de­te Metho­de der Ana­lo­gie soll ein “schick­sal­haf­tes“ Ende unse­res Vol­kes bele­gen. Doch die­se Ver­glei­che unter­schla­gen Entscheidendes!

Nicht nur wird die Aus­wir­kung des Eth­no­ma­so­chis­mus auf den poli­tisch beding­ten Bevöl­ke­rungs­aus­tausch kaum beach­tet, son­dern posi­ti­ve Bei­spie­le eth­no­kul­tu­rel­ler Sub­stanz­be­wah­rung von Japan über Ungarn bis Isra­el blei­ben eben­falls unerwähnt.

Aus die­ser unzu­tref­fen­den Lage­ana­ly­se erge­ben sich unzu­tref­fen­de Schluß­fol­ge­run­gen. Selbst wenn man Kieß­ling geschichts­phi­lo­so­phisch folgt, wür­den ein Zer­fall der Völ­ker und eine Retri­ba­li­sie­rung wohl eher zu noch exklu­si­ve­ren, eth­nisch homo­ge­ne­ren Grup­pen füh­ren. Eth­no­ge­nesen aus unter­schied­li­chen Stäm­men schließ­lich erfor­dern eben­falls eine eth­no­kul­tu­rel­le Kon­ve­ni­enz (es sei denn, sie erge­ben sich „unfrei­wil­lig“, bei­spiels­wei­se durch den Geno­zid der Män­ner und den Raub der Frauen).

Vor allem aber steht Kieß­lings Vor­schlag der Krea­ti­on eines neu­en Volks­my­thos, für den er Vene­dig als Bei­spiel anführt, in einem gewis­sen Wider­spruch zur kon­sta­tier­ten „Auf­lö­sung aller Ord­nungs­s­sub­stanz“. Selbst wenn ein Zer­falls­sze­na­rio anzu­neh­men ist, lägen eine Stra­te­gie der Samm­lung, ein Auf­bruch ins Inne­re und eine natio­na­le Renais­sance näher als die Schaf­fung eines mul­ti­eth­ni­schen „Pro­to-Vol­kes“.

Soweit mei­ne Kri­tik in knap­per Form. Ich will nun die Argu­men­te im ein­zel­nen begrün­den und mit Zita­ten belegen.

Kieß­lings gesam­te Argu­men­ta­ti­on fußt auf dem Argu­ment des „schick­sals­haf­ten Ster­bens“ unse­res Vol­kes und ten­den­zi­ell aller Völ­ker. Es stimmt: Tech­no­lo­gie, Mate­ria­lis­mus und Glo­ba­li­sie­rung nagen am Volk als eth­no­kul­tu­rel­ler Daseins­form an sich. Doch der spe­zi­fi­sche Unter­gang der wei­ßen west­li­chen Völ­ker, allen vor­an der deutsch­spra­chi­gen, ist gera­de kein „natur­haf­ter Prozeß“.

Wäre er so „natur­not­wen­dig“, wie Kieß­ling schreibt, wären kei­ne mas­si­ve Zen­sur, kei­ne Debat­ten­ver­bo­te und kei­ne poli­ti­sche Repres­si­on gegen jede alter­na­ti­ve Bevöl­ke­rungs­po­li­tik von­nö­ten. Der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch durch Erset­zungs­mi­gran­ten ist das Ergeb­nis der anti­deut­schen Iden­ti­täts­po­li­tik, die, nach Kant und Marx, dem „kate­go­ri­schen Impe­ra­tiv“ Theo­dor W. Ador­nos folgt.

Län­der wie Polen, Ungarn, Isra­el und Japan zei­gen, daß eine Ära des all­ge­mei­nen Ver­falls und, wenn man so will, ein “Kali Yuga” nicht not­wen­di­ger­wei­se dazu zwin­gen, mit vol­lem Anlauf natio­na­len Selbst­mord zu bege­hen. Die „Müh­len der eth­no­kul­tu­rel­len Des­in­te­gra­ti­on“ (S.40) sind kein glo­bal gleich­för­mig ablau­fen­der auto­ma­ti­scher Pro­zeß. Auch in 100 Jah­ren wird es noch eine tür­ki­sche, japa­ni­sche, paki­sta­ni­sche und indo­ne­si­sche Volks­sub­stanz geben.

Der all­ge­mei­ne „schick­sal­haf­te Alte­rungs- und Dekom­po­si­ti­ons­pro­zeß“ (S.40) ist nicht iden­tisch mit dem uns auf­ge­zwun­ge­nen Bevöl­ke­rungs­aus­tausch. Das Volk der Deut­schen ver­schwin­det im 21. Jahr­hun­dert inner­halb weni­ger Jahr­zehn­te aus all sei­nen tra­di­tio­nel­len Sied­lungs­ge­bie­ten und wird durch Frem­de verdrängt.

Das geschieht weni­ger aus „Alters­schwä­che und Über­druß“. Deutsch­land stirbt nicht an hohem Alter oder an einer unheil­ba­ren Krank­heit. Man muß es so sagen, wie es ist: Deutsch­land fällt einer will­kür­li­chen Poli­tik zum Opfer und wird, um in der Meta­pher zu blei­ben, aktiv getö­tet. Indem der Volks­be­griff an sich für extre­mis­tisch erklärt und jede Debat­te über Bevöl­ke­rungs­po­li­tik unter­drückt wird, ergibt sich unwei­ger­lich eine Poli­tik des Bevölkerungsaustauschs.

Der Ver­gleich mit natio­na­ler Alters­schwä­che im alten Rom hinkt. Damals gab es bei­spiels­wei­se kei­ne „anti­rö­mi­sche Anti­fa“, die, mit durch­ge­stri­che­nen Fas­ces als Feld­zei­chen, sys­te­ma­tisch jeden patrio­ti­schen Römer ver­folg­te. Selbst wenn es sie gege­ben hät­te, hät­te sie nie mit Bil­li­gung des Staa­tes jede iden­ti­tä­re, pro­rö­mi­sche Lebens­äu­ße­rung atta­ckie­ren kön­nen. Ja, Völ­ker kön­nen ster­ben. Doch die Tat­sa­che, daß unser Volk kei­nes „natür­li­chen Todes“ stirbt, kann kaum geleug­net wer­den. Tat­säch­lich fin­de ich in der Geschich­te nichts Vergleichbares.

Dar­aus dür­fen wir in gewis­ser Wei­se Hoff­nung schöp­fen. Gäbe es kei­nen Lebens­fun­ken mehr, wür­den dann unse­re Geg­ner jeden Tag Mil­lio­nen auf­wen­den, um ihn auszudämpfen?

Ein wich­ti­ges, posi­ti­ves Bei­spiel einer natio­na­len Renais­sance, ganz ohne „äuße­re Poten­zen“ durch „jün­ge­re und vita­le­re“ (S.55 ) Migran­ten, wird eben­falls unter­schla­gen, weil es nicht ins Kon­zept paßt. Isra­el, das sei­ne „tote“ Spra­che wie­der­be­leb­te und mit­ten in glo­ba­len Völ­ker­ster­ben einen patrio­ti­schen Sied­ler­staat aus dem Boden stampf­te, zeigt, daß ein “glo­ba­ler Volks­tod” kei­ne his­to­ri­sche Gesetz­mä­ßig­keit darstellt.

Ist Deutsch­land dazu in der Lage? Dar­um geht es bei mei­ner Kri­tik nicht. Denn Kieß­ling schließt die Mög­lich­keit einer natio­na­len Renais­sance anschei­nend prin­zi­pi­ell aus – es sei denn, man ver­bän­de sich mit migran­ti­schen, exter­nen Energien.

Man kann hier noch so vie­le his­to­ri­sche Bei­spie­le von Rom über Baby­lon und Bag­dad bis Tenoch­ti­tlán anfüh­ren: All das ver­blaßt vor der täg­lich erleb­ba­ren Gegen­wart: der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch ist das Ergeb­nis einer Bevöl­ke­rungs­po­li­tik, die nicht alter­na­tiv­los ist und als poli­ti­sches Dog­ma nur mit zuneh­men­der Repres­si­on und Zen­sur durch­ge­setzt wer­den kann.

Es könn­te sein, daß Kieß­ling meint, uns feh­le die Kraft, die­se Repres­si­on zu über­win­den. Das schreibt er jedoch nicht. Das oft wie­der­hol­te Man­tra der „Natur­not­wen­dig­keit“ ver­deckt so die tat­säch­li­che Künst­lich­keit und Ein­zig­ar­tig­keit des „stran­ge death of Ger­ma­ny“. Das ist für jeden Kampf gegen den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch fatal.

Kieß­ling stellt hier viel­leicht zu gro­ße Ansprü­che: Selbst­ver­ständ­lich wür­de eine alter­na­ti­ve Bevöl­ke­rungs­po­li­tik noch kei­ne Über­win­dung des Nihi­lis­mus bedeu­ten. Und auch Län­der wie Japan und Isra­el lei­den unter den Zer­falls­ten­den­zen, in deren tref­fen­der Ana­ly­se ich dem Autor voll zustim­me. Doch die­se Län­der bewei­sen klar, daß Libe­ra­lis­mus und Nihi­lis­mus nicht auto­ma­tisch den „Volks­selbst­mord“ in Höchst­ge­schwin­dig­keit bedingen.

Hier zeigt sich eine wei­te­re Unstim­mig­keit in Das neue Volk. Kieß­lings Ana­ly­se der „Kri­sis der Neu­zeit“ ist im Detail stim­mig, plas­tisch und bewe­gend. In der „Makro­per­spek­ti­ve“ wirkt sie jedoch unklar. Einer­seits beruft er sich regel­mä­ßig auf Speng­lers vita­lis­ti­sche Geschichts­mor­pho­lo­gie. Kul­tu­ren sind danach „Lebe­we­sen“, sie „errei­chen ihren Höhe­punkt und ster­ben danach all­mäh­lich ab. (S.28) An ande­ren Stel­len spricht Kieß­ling von „his­to­ri­schen Welt­se­kun­den“ und natio­na­len „Mis­sio­nen“ und bedient sich damit einer nach mei­nem Emp­fin­den eher “hege­lia­ni­schen” Spra­che. (S.57)

Was die­se deut­sche Mis­si­on war, und wor­in sie sich erfüll­te, bleibt uner­wähnt. Auch eine evo­li­a­ni­sche „Invo­lu­ti­ons­the­se“ scheint stel­len­wei­se auf­zu­blit­zen und sprä­che wie­der für einen uni­ver­sa­len Blick auf die Geschich­te. Dies ist jedoch mit lebens­phi­lo­so­phi­schen Inter­pre­ta­tio­nen der Kul­tur als eine Art „elan vital“ schwer unvereinbar.

Ent­we­der man nimmt einen Sinn der Geschich­te an, der Völ­ker und Kul­tu­ren tran­szen­diert und ihnen Lebens­sinn ver­leiht, solan­ge sie ihrer his­to­ri­schen Auf­ga­be fol­gen, oder man sieht die Kul­tur als einen pflan­zen­haf­ten Aus­druck von Lebens­kraft, die sich nach Ablauf einer gewis­sen Zeit­span­ne erschöpft, egal ob eine „Mis­si­on“ erfüllt wur­de, oder nicht. Wel­che Geschichts­phi­lo­so­phie in „Das neue Volk“ die vor­herr­schen­de ist, bleibt in mei­nen Augen unklar.

Für bei­de Model­le ist jedoch das „natur­not­wen­di­ge“ Ende des deut­schen Vol­kes kei­nes­wegs evi­dent. Gera­de der Selbst­haß zeigt daß zumin­dest kei­ne Gleich­gül­tig­keit gegen­über dem eige­nen Volk besteht. Aus die­ser leben­di­gen Span­nung kann immer etwas Neu­es ent­ste­hen, das gera­de kein eth­nisch „Neu­es Volk“ sein muß. Kri­ti­siert man sodann mit dem Autor die Ent­ste­hung eines huma­nis­ti­schen, gesichts­lo­sen Welt­staa­tes, ergä­be sich für das deut­sche Volk in sei­ner kon­kre­ten Form durch­aus eine his­to­ri­sche Aufgabe.

Eine sol­che ideen­ge­schicht­li­che Mis­si­on, die ich in der Fol­ge skiz­zie­re, wür­de das Über­le­ben des Vol­kes nicht nur vor­aus­set­zen, son­dern auch unter­stüt­zen. Die meist­zi­tier­ten Den­ker der Neu­zeit, Freud, Marx und Nietz­sche, schrie­ben und dach­ten deutsch. Die moder­ne Welt ist, ob es uns gefällt oder nicht, in wei­ten Tei­len ein Ergeb­nis deut­scher Geis­tes­schöp­fung. Mar­tin Heid­eg­ger ver­mu­tet daher, daß die „größ­te und eigent­li­che Prü­fung der Deut­schen“ noch bevorstehe.

Neben mei­ner Kri­tik an der gro­ßen his­to­ri­schen Per­spek­ti­ve sind auch die ein­zel­nen Schlüs­se, die Kieß­ling dar­aus zieht, zu hinterfragen.

An einer Stel­le des Buches wirkt er auf mich fast „akze­le­ra­tio­nis­tisch“ und schreibt affir­ma­tiv, daß die „Auf­lö­sung ord­nen­der Sub­stanz“ nicht zur Ruhe kom­men kann, „bis all jene Her­vor­brin­gun­gen besei­tigt sind, die das Indi­vi­du­um über ein basa­les Mensch­sein hin­aus erhe­ben” (S.60).

Wie könn­te dann noch ein neue Eth­no­ge­nese und Fusi­on aus deut­schen und bei­spiels­wei­se afro­ara­bi­schen Ele­men­ten statt­fin­den, wenn es gar kei­ne Deut­schen oder Ara­ber, son­dern nur mehr basa­le Indi­vi­du­en gibt? Hier zeigt sich deut­lich, wie schlecht eine Ana­lo­gie mit der Grün­dung Vene­digs aufgeht.

War­um soll­te ein „Neu­es Volk“ der all­ge­mei­nen „Ver­flüs­si­gung und Sub­stanz­ver­zeh­rung“ (S.85) widerstehen?

Nun, war­um soll­te es den Neu­grün­dern eines Vol­kes anders als den Ver­tei­di­gern des Alten gehen, sobald sie ihrer­seits zu Bewah­rern des Gegrün­de­ten wer­den? War­um soll­te ein „Neu­es Volk“ dem fest­ge­stell­ten „auto­de­struk­ti­ven Kol­lek­tiv­im­puls“ wider­ste­hen kön­nen, wenn die­ser doch eine Art meta­phy­si­scher Ten­denz dar­stellt? Denn Kieß­ling betont mehr­fach, daß der Grund für den Erfolg der Lin­ken sei „weder ihre über­le­ge­ne, an Alt­hus­ser oder Gramsci geschul­te Meta­po­li­tik” (S.16), noch ihre „krea­ti­ve­re Tech­ni­ken der Kom­mu­ni­ka­ti­on“, son­dern das welt­geist­li­che „Ober­was­ser“ (S.27), das sie seit 1789 haben.

Der „Ein­klang mit der fun­da­men­ta­len Bewe­gungs­ten­denz“ (S.16) der Moder­ne mache Kon­ser­va­ti­ve unwei­ger­lich zu Ver­lie­ren. Inwie­fern gewön­ne ein mul­ti­eth­ni­scher „hand­lungs­fä­hi­ger Volks­zu­sam­men­hang“ (S. 58) nun die­ses geschicht­li­che “Ober­was­ser”, sobald er als Volk hand­lungs­fä­hig wird?

Wenn Kieß­ling davon spricht, die „Urquel­len des Seins auf neue Wei­se zu mobi­li­sie­ren“ (S.72), muß ich mich als Heid­eg­ger­le­ser ers­tens fra­gen, was kon­kret damit gemeint ist. Zum zwei­ten kommt man nicht umhin zu bemer­ken, daß auch die­ser Mobi­li­sie­rungs­ver­such der Schick­sal­haf­tig­keit des Zer­falls der Ord­nungs­sub­stanz widerspricht.

Ich iden­ti­fi­zie­re die Urquel­len mit dem Mythos des „kom­men­den Volks“, der es zuwe­ge brin­gen müß­te, diver­se, wider­stre­ben­de, eth­no­kul­tu­rel­le Ele­men­te zu ver­ei­nen und zu ver­schmel­zen. Kieß­lings spricht hier davon, „ins Offe­ne zu schrei­ten, eine posi­ti­ve Idee zu ent­wi­ckeln, eine Zukunft zu erkämp­fen, eine neue Welt auszubrüten“(S.71).

Ursprungs­my­then, wie sie die Eth­no­ge­nese von Völ­kern beglei­ten, kann man aber nicht ein­fach erfin­den. Seit vie­len Jahr­hun­der­ten ent­ste­hen kaum „neue Völ­ker“ oder ech­te Mythen, und das hat gute Grün­de. Opti­ma­le Bedin­gun­gen dafür fin­den sich eben in vor­mo­der­nen, mythi­schen Zei­ten. Unter moder­nen, ratio­na­lis­ti­schen und athe­is­ti­schen Ver­hält­nis­sen scheint allen­falls eine natio­na­le Renais­sance nach israe­li­schem Vor­bild denk­bar. Sonst blie­be noch das tech­ni­zis­ti­sche „nati­on buil­ding“ und die „chemisch”-aufklärerischen Ver­trags­staa­ten ame­ri­ka­ni­scher und aus­tra­li­scher Prägung.

Die ideen­ge­schicht­li­chen Umstän­de sind also denk­bar schlecht für die Ent­ste­hung oder gar die Erzeu­gung „neu­er Völ­ker“. Man kann den Ratio­na­lis­mus von Jahr­hun­der­ten auch nicht ein­fach im vol­un­t­a­ris­ti­schen Rausch bei­sei­te fegen. Kurz­le­bi­ge „Kunst­völ­ker“ wie D’Annunzios Kom­mu­ne in Fiume zei­gen das gran­dio­se und spek­ta­ku­lä­re Schei­tern sol­cher Set­zun­gen als poli­ti­sche Strategie.

Wie stellt sich Kieß­ling kon­kret die Ent­ste­hung eines Volks­my­thos vor? Ein­mal spricht der Autor davon, jene zu sam­meln, die für den „gemein­schafts­bil­den­den Mythos emp­fäng­lich sind“ (S.73) und erteilt dem „Reiß­brett“ eine Absa­ge. Dann wie­der­um spricht er aber von „Set­zung“, „Mobi­li­sie­rung“, und von „kon­struk­tiv Geschich­te schrei­ben“, ver­wen­det also eher das Voka­bu­lar eines vol­un­t­a­ris­ti­schen Tatkults.

Oft bleibt der Autor vage. Er spricht von „ewi­gen Quel­len des Daseins“, die man „neu erschlie­ßen“ kön­ne (S.75) und dem „ sub­stan­ti­ell Ewig­gül­ti­gen“, das man in „neue Gestalt über­setzt“ (S.76). Das klingt mehr nach einer lebens­re­for­ma­to­ri­schen Kom­mu­ne als einem kon­kre­ten Volk. Schließ­lich bleibt der Ver­weis, daß sich der Mythos im Lauf der Geschich­te des neu­en Vol­kes bil­den wer­de. Doch wie soll das gehen, wenn der Mythos die Geschich­te des neu­en Vol­kes erst begrün­det, indem er die frem­den Ele­men­te verschweißt?

Kieß­ling argu­men­tiert wei­ters, daß eine Ord­nung „nicht aus der blo­ßen Rück­be­sin­nung auf die alten Wer­te“ ent­ste­hen kann. Dazu brau­che es die bereits erwähn­ten frem­den „jün­ge­ren und vita­le­ren (»bar­ba­ri­schen«) Energien“(S.55). Doch wo sähe über­haupt ein moder­ner Taci­tus heu­te sei­ne moder­nen Ger­ma­nen, die er der spät­rö­mi­schen BRD-Deka­denz ent­ge­gen­stel­len könn­te? Egal wohin man blickt, zei­gen sich lang­wei­li­ge mate­ria­lis­ti­sche Mas­se­men­schen und Massenkonsum.

Auch und gera­de die „bar­ba­ri­schen“ Migran­ten pfle­gen einen Kult der Ober­fläch­lich­keit, der Luxus­sucht und des Hedo­nis­mus. Die besag­ten posi­tiv bar­ba­ri­schen, weil urtüm­li­chen Ener­gien sehe ich zumin­dest beim impor­tier­ten “Human­ka­pi­tal” kaum.

Geht man von einem unver­meid­li­chen, unwei­ger­li­chen Zer­fall des Natio­nal­staa­tes aus, und will man Kul­tur und Tra­di­ti­on im eli­tä­ren Kreis bewah­ren, spricht zudem nichts dafür, hier zwang­haft „frem­de Ele­men­te“ ein­zu­bau­en. Eine Auf­lö­sung des Natio­nal­staats führt zu einer Retri­ba­li­sie­rung, die, wie bereits oben ange­deu­tet, eine Stär­kung der eth­ni­schen Exklu­si­vi­tät bedeu­tet. Gelän­ge eine Recon­quis­ta nicht, und fie­le der Natio­nal­staat unrett­bar glo­ba­lis­ti­schen Kräf­ten in die Hän­de, so schlü­ge die Stun­de einer „Stra­te­gie der Sammlung“.

Die­se „Völ­ker­wan­de­rung nach innen” wäre ver­mut­lich weni­ger inklu­siv und „offen“ als die rechts­po­pu­lis­ti­schen Bewe­gun­gen, die in der „Recon­quis­ta“ um den Staat kämpf­ten. Bereits jetzt zeigt sich in den USA deut­lich, daß im Zuge des “white flight” eine frei­wil­li­ge eth­ni­sche Segre­ga­ti­on stattfindet.

Ein Volk kann Frem­des assi­mi­lie­ren. Ein Stamm oder Clan, der auf direk­tem Kon­takt und unaus­ge­spro­che­ner Gemein­schaft beruht, ist in der Regel exklu­siv und enth­no­zen­trisch. Selbst wenn man also Kieß­lings The­sen zustimmt, wäre eine Samm­lung von Deut­schen „ohne Migra­ti­ons­hin­ter­grund“ um ein “Sezes­si­ons­volk“ her­um viel erfolg­ver­spre­chen­der. Eine Min­der­heit Assi­mi­lier­ter, die sich bewußt einem homo­ge­nen, natio­na­len Bewah­rungs­pro­jekt anschlös­se, ent­spricht ja gera­de nicht der Idee Kießlings.

Dabei wird es selbst in einem ster­ben­den Volk noch aus­rei­chend gesun­de Ele­men­te geben, die sich sam­meln und neu for­mie­ren kön­nen. Im deutsch­spra­chi­gen Raum leb­ten im Jah­re 1970, vor Pil­len­knick und Mas­sen­mi­gra­ti­on immer­hin 90 Mil­lio­nen Men­schen, sodaß sich theo­re­tisch auch im Jahr 2040 noch genü­gen Res­sour­cen für eine Renais­sance fin­den wür­de – wenn sie denn gewollt ist. Das Pos­tu­lat der Auf­nah­me frem­der Ele­men­te ergibt hier in kei­ner Hin­sicht Sinn.

Doch nun geht es ans Ein­ge­mach­te, und wir bli­cken auf Kieß­lings vor­ge­schla­ge­ne Char­ta des poli­tisch hand­lungs­fä­hi­gen „Pro­to-Vol­kes“ (S.73). Was sind die ver­bin­den­den Ele­men­te des „kom­men­den Volks“ (S.78), die immer­hin eine der ers­ten euro­päi­schen Eth­no­ge­nesen seit Jahr­tau­sen­den bewir­ken sollen?

Kieß­ling zählt Reli­giö­si­tät, Ver­tei­di­gung der pri­vat-fami­liä­ren Sphä­re, einen star­ken Rechts­staat, Wider­stand gegen den Gre­at Reset sowie die Wah­rung des Mit­tel­stan­des, der Ener­gie­si­cher­heit und des Lebens­stan­dards auf (S.81ff). Das klingt ver­däch­tig nach Mar­kus Kralls „bür­ger­li­cher Revol­te“, die der Autor selbst kritisiert.

Alles in allem erin­nert es mich an den Wer­te­ka­non eines Main­stream-Repu­bli­ka­ners, der auf die Bibel schwört, die Fami­lie schüt­zen, “law and order” garan­tie­ren, Glo­ba­lis­mus und Gen­der­wahn bekämp­fen und den Wohl­stand bewah­ren will. (Und offen für frem­de Eth­ni­en wäre die GOP übri­gens auch.)

Was dar­an ist tat­säch­lich ein „Auf­bruch ins Neue”? Wo sind die revo­lu­tio­nä­ren, mobi­li­sie­ren­den Idea­le gegen den Ver­fall? Die­se abs­trak­ten Idea­le wir­ken mei­nes Erach­tens alles ande­re als offen­siv-mobi­li­sie­rend und ste­hen z.B. hin­ter dem Mythos einer Recon­quis­ta zurück. Der Kern des neu­en Vol­kes bleibt also dort, wo Kieß­ling poli­tisch-kon­kret wird, eher mini­ma­lis­tisch, defen­siv und abstrakt.

Böse Zun­gen könn­ten die­se Idea­le gar „blut­leer“ nen­nen, ein Adjek­tiv, mit dem Kieß­ling selbst die „Recon­quis­ta“ belegt. Ande­re Ver­tre­ter neu­er Völ­ker, allen vor­an der ame­ri­ka­ni­sche Blog­ger “Bron­ze Age Per­vert”, der mit sei­nem Kult­buch “The Bron­ze Age Mind­set” eine treue Anhän­ger­schaft auf­ge­baut hat, war­tet hier zumin­dest mit fan­tas­ti­schen, archäo­fu­tu­ris­ti­schen Visio­nen zwi­schen “Conan der Bar­bar” und “War­ham­mer 40.000” auf.

Mein Pro­blem mit Kieß­lings Kern des neu­en Vol­kes ist sei­ne Abs­trakt­heit. Eine kon­kre­te Reli­gi­on ist eben mehr als „die Bereit­schaft, die Lebens­füh­rung aus über­zeit­li­chen Prin­zi­pi­en abzu­lei­ten“ (S.81). Wel­che „spi­ri­tu­el­len Prin­zi­pi­en“ soll­ten deut­sche Katho­li­ken und isla­mi­sche Afgha­nen ver­ei­nen? Wel­che „fami­liä­ren Wer­te“ for­men ein Pro­to­volk aus Schwa­ben und Sene­ga­le­sen? Völ­ker gibt es nur als kon­kre­te Wesen­hei­ten. Der „Volks­be­griff“ und die „Volks­haf­tig­keit“, von der Kieß­ling spricht, rie­chen trotz gegen­tei­li­ger Beteue­run­gen für mich nach Reißbrett.

Zusam­men­fas­send krankt also mei­ner Ein­schät­zung nach Das neue Volk an einer unkla­ren geschichts­phi­lo­so­phi­schen Per­spek­ti­ve und zahl­rei­chen Wider­sprü­chen und Unklar­hei­ten in den hier­aus abge­lei­te­ten Kon­se­quen­zen. Es stellt in mei­nen Augen eine unnö­tig erschwer­te Vari­an­te der „Stra­te­gie der Samm­lung“ dar, die ideen­ge­schicht­lich über­la­den ist.

Glaubt man an die Mög­lich­keit, auch in Zei­ten des Ver­falls Ord­nungs­struk­tu­ren zu bewah­ren, so gibt es kei­ne Alter­na­ti­ve zum Volk. Das bedeu­te­te einen Kampf um Demo­kra­tie und Staat (Recon­quis­ta), und falls dies an der Demo­gra­phie schei­ter­te, eine Stra­te­gie der Samm­lung. In die­sem Fall gibt es kei­nen ersicht­li­chen Grund, war­um man in der „Ger­ma­no­sphä­re“ nicht dem zeit­ge­nös­si­schen Bei­spiel Isra­els fol­gend an einer natio­na­len Renais­sance arbeitet.

In mei­nen Augen sind im Moment bei­de stra­te­gi­schen Optio­nen offen, wes­we­gen die Recon­quis­ta den Vor­rang hat. Weder ist eine deut­sche seins­ge­schicht­li­che Auf­ga­be erfüllt, so daß wir der Welt nichts mehr zu sagen hät­ten, noch ist jede Lebens­kraft aus unse­rem Volks- und Kul­tur­raum gewi­chen. Vor­aus­set­zung für jede Renais­sance ist jedoch eine Meis­te­rung des Bevöl­ke­rungs­aus­tauschs. Hier wirkt Das neue Volk im schlimms­ten Fall demoralisierend.

Wenn Kieß­ling auf die „exis­tie­ren­den (demo­gra­phi­schen) Rea­li­tä­ten“ ver­weist, und jeden, der „nicht mit ihnen rech­net und arbei­tet“ (S.85) als rea­li­täts­fern kri­ti­siert, klingt das ver­däch­tig nach Ange­la Mer­kels „Nun sind sie halt da.“ Die­ser schein­ba­re Prag­ma­tis­mus geht hier aber Hand in Hand mit einer uner­füll­ba­ren Utopie.

Kieß­ling ist daher klar zu wider­spre­chen, wo er die Erset­zung der Deut­schen durch Frem­de als „schick­sals­haft“, „natur­not­wen­dig“, oder gar als his­to­ri­schen Nor­mal­fall dar­stellt. Hier nor­ma­li­siert er, ver­mut­lich unbe­wußt, einen ein­zig­ar­ti­gen his­to­ri­schen Skan­dal, der alles ande­re als alter­na­tiv­los ist.

Das dient den Inter­es­sen der Prof­ti­teu­re, Ver­harm­lo­ser, Orga­ni­sa­to­ren und Lob­by­is­ten des Bevölkerungsaustauschs.

Trotz aller Kri­tik soll die­se Rezen­si­on jedoch mit einer posi­ti­ven Note enden. Denn mein häu­figs­ter Gedan­ke beim Lesen die­ses Buches war nicht Wider­wil­le, son­dern: „End­lich traut sich wie­der jemand etwas!“.

Nach zahl­lo­sen betu­li­chen Tex­ten, die Alt­be­kann­tes in neue Wor­te ver­pa­cken, fin­det sich hier jemand, der gro­ße his­to­ri­sche Bögen zieht, gewag­te Lini­en zeich­net und vor radi­ka­len For­de­run­gen nicht zurück­schreckt. Auch wenn ich in fast allen Punk­ten wider­spre­che, kann ich eines aner­ken­nen: der wun­de Punkt der Neu­en Rech­ten, den Kieß­ling haar­ge­nau trifft, ist ihre Visionslosigkeit.

Er erkennt klar: Feh­len eine Visi­on und eine Stra­te­gie, domi­nie­ren „indi­vi­du­el­le Lebens­ent­wür­fe, per­sön­li­che Kar­rie­re­we­ge und pri­va­te Refu­gi­en“ (S.14) das rech­te Lager. Doch die­se Sehn­sucht nach Visio­nen darf nicht auf visio­nä­re Irr­we­ge führen.

Die kon­ser­va­ti­ve Revo­lu­ti­on besteht nicht in der krampf­haf­ten Schaf­fung von „etwas Neu­em“, weil das Alte krankt. Auch das Erhal­ten einer Ord­nung und die Ver­tei­di­gung des Eige­nen kann ein mobi­li­sie­ren­der Mythos sein. Selbst in der Idee des Kat­echon liegt oft eine erneu­ern­de, mobi­li­sie­ren­de Kraft, wie uns Carl Schmitt lehrt.

Kieß­lings Buch ist nicht die Visi­on, die wir brau­chen. Es soll­te unse­rem Lager aber als aber als Impuls für eine Stra­te­gie­de­bat­te, und als Mahn­mal gegen die Visi­ons­lo­sig­keit dienen.

