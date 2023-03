Deutsches Bürgertum

Er berei­chert die Aus­ein­an­der­set­zung mit der schein­bar bür­ger­li­chen Schicht in Deutsch­land durch einen ande­ren Blick auf das, was ein­mal das deut­sche Bür­ger­tum war.

Man tut Thor v. Wald­stein sicher­lich nicht unrecht, wenn man sei­nen Text als eine natio­nal­bol­sche­wis­ti­sche Stil­übung auf­faßt. Aller­dings schrieb Ernst Nie­kisch über die Wirk­lich­keit, Thor v. Wald­stein arbei­tet sich dage­gen an einem ima­gi­nä­ren Objekt ab. Ein Bür­ger­tum im eigent­li­chen Sin­ne exis­tiert schon seit lan­gem nicht mehr.

Man kann nicht beck­mes­ser­haft ver­lan­gen, daß ein Begriff den von ihm bezeich­ne­ten Gegen­stand adäquat und voll­stän­dig erfaßt; er soll­te aber zumin­dest eine unge­fäh­re Vor­stel­lung von die­sem Gegen­stand ver­mit­teln. Dies kann der Begriff des Bür­ger­tums zur Kenn­zeich­nung des in der BRD ton­an­ge­ben­den Per­sön­lich­keits­ty­pus nicht leis­ten, da es in der heu­ti­gen gesell­schaft­li­chen Wirk­lich­keit kei­ne ihm ent­spre­chen­de sozia­le For­ma­ti­on mehr gibt.

Das zen­tra­le Cha­rak­te­ris­ti­kum des klas­si­schen Bür­gers war die beruf­li­che Selb­stän­dig­keit, also eine Erwerbs­tä­tig­keit, die eine per­sön­li­che Abhän­gig­keit aus­schloß. Zum Bür­ger­tum zähl­ten daher Gewer­be­trei­ben­de, die Ange­hö­ri­gen frei­er Beru­fe und Beamte.

Das Selbst­be­wußt­sein des Bür­gers grün­de­te auf dem Bewußt­sein, sich selbst die Grund­la­gen der eige­nen Exis­tenz zu ver­schaf­fen. Man war sein eige­ner Herr und woll­te auch als sol­cher aner­kannt wer­den. Die­ses Stre­ben nach Aner­ken­nung moti­vier­te das poli­ti­sche Enga­ge­ment des Bür­ger­tums. Man woll­te sich nicht mit der Selbst­be­stim­mung im Wirt­schaft­li­chen beschei­den, son­dern ver­lang­te auch poli­ti­sche Selbst­be­stim­mung durch par­la­men­ta­ri­sche Reprä­sen­ta­ti­on und durch die Gewäh­rung von Mei­nungs­frei­heit und ande­ren Bürgerrechten.

Als poli­tisch sich selbst bestim­men­wol­len­der Mensch ver­stand sich der Bür­ger zugleich auch als Staats­bür­ger, wes­halb er die Sache der Nati­on zu sei­ner eige­nen mach­te. Unter der Losung „Frei­heit und Nati­on“ voll­zog sich die Eman­zi­pa­ti­on des Bür­ger­tums. Für die­se Zie­le war der Bür­ger auch zu Opfern bereit. Dies betraf nicht nur die Demo­kra­tie­be­we­gung (Dem­ago­gen­ver­fol­gung nach 1816 und Unter­drü­ckung der 1848er Revo­lu­ti­on), son­dern auch den Patriotismus.

Die ste­reo­ty­pe Bür­ger­schel­te ver­gißt ger­ne, daß es die Bür­ger waren, die sich 1813 und 1914 zu den Waf­fen mel­de­ten. Der Auf­stieg des Bür­ger­tums in sei­ner klas­si­schen Epo­che zwi­schen 1750 und 1914 mach­te den Bür­ger zur leit­bild­ge­ben­den Gestalt und daher auch die Gesell­schaft zur bür­ger­li­chen Gesellschaft.

Aber schon gegen Ende die­ser Epo­che betrat eine neue Gestalt die gesell­schaft­li­che Büh­ne, die zunächst noch tas­tend mit Begrif­fen wie „Hand­lungs­ge­hil­fe“ oder „Büro­be­am­ter“ umschrie­ben wur­de, bis sich schließ­lich der Begriff des Ange­stell­ten durch­setz­te. Der Ange­stell­te mag zwar in sei­nem Habi­tus dem Bür­ger ähneln, er ist aber kein Bür­ger, weil er nicht selb­stän­dig ist, son­dern Teil eines Funktionszusammenhangs.

Mit der Zunah­me von Büro­kra­tien und Groß­or­ga­ni­sa­tio­nen, mit der all­sei­ti­gen Inter­de­pen­denz wirt­schaft­li­cher und kom­mu­ni­ka­ti­ver Pro­zes­se und mit der Abhän­gig­keit von staat­li­cher­seits bereit­ge­stell­ter Infra­struk­tur kann die Vor­stel­lung, die im Zen­trum bür­ger­li­chen Selbst­ver­ständ­nis­ses stand, Herr des eige­nen Schick­sals zu sein, nicht mehr auf­recht erhal­ten werden.

So wie die Men­ta­li­tät des Bür­gers das 19. Jahr­hun­dert präg­te und nach unten und oben hin aus­strahl­te, so tut es die Men­ta­li­tät des Ange­stell­ten heu­te. In die­sem Sin­ne sind alle, ob Wer­be­gra­phi­ker oder Vor­stands­vor­sit­zen­der, ob Kin­der­gärt­ne­rin oder Chef­ärz­tin Angestellte.

Auch der Beam­te emp­fin­det sich nicht mehr als Reprä­sen­tant des Staa­tes, son­dern als Ange­stell­ter einer Behör­de. Wer sich selbst als Teil des Sys­tems und als abhän­gig vom Funk­tio­nie­ren des Sys­tems weiß, han­delt auch sys­tem­kon­form. Da man nicht mehr, wie der klas­si­sche Bür­ger, den Maß­stab des Han­delns in sich selbst fin­det, ori­en­tiert man sich an dem, von dem man annimmt, daß es die sozia­le Umwelt von einem erwartet.

Die­ser Wan­del vom selbst­be­wuß­ten, kraft indi­vi­du­el­ler Sou­ve­rä­ni­tät han­deln­den Bür­gers zum „außen­ge­lei­te­ten“ (David Ries­man), ange­paß­ten „Sys­tem­ling“ ist eine objek­ti­ve, his­to­risch-sozia­le Tat­sa­che und nicht Fol­ge eines selbst­ver­schul­de­ten mora­li­schen Defi­zits indi­vi­du­el­ler Akteure.

Die­ser his­to­risch beding­te Nie­der­gang des Bür­ger­tums ist auch von Wald­stein – dies sei nicht ver­schwie­gen – bemerkt worden:

Tat­säch­lich ist das Hono­ra­tio­ren­bür­ger­tum als geschicht­li­cher Trä­ger kon­ser­va­ti­ven Gedan­ken­guts bereits in den Bür­ger­kriegs­wir­ren nach dem Ers­ten Welt­krieg … unter­ge­gan­gen. Letz­te ver­blie­be­ne Spu­ren­ele­men­te die­ses sozio­lo­gi­schen Typus ver­schwan­den spä­tes­tens mit der Ära Adenauer…

Sieht man ein­mal davon ab, was hier aber nichts zur Sache tut, daß das Hono­ra­tio­ren­bür­ger­tum nicht „Trä­ger kon­ser­va­ti­ven Gedan­ken­guts“, son­dern Trä­ger libe­ra­len Gedan­ken­gu­tes war, so muß einen erstau­nen, daß das eben tot­ge­sag­te Bür­ger­tum im unmit­tel­bar fol­gen­den Satz völ­lig unmo­ti­viert wie­der­be­lebt wird:

Seit der mar­xis­tisch befeu­er­ten Kul­tur­re­vo­lu­ti­on ab Mit­te der 1960er Jah­re … hat sich das deut­sche Bür­ger­tum ohne Skru­pel dem Zeit­geist unterworfen.

Die­ser Wider­spruch läßt sich nur auf­lö­sen, wenn man einen Unter­schied zwi­schen dem frü­he­ren Hono­ra­tio­ren­bür­ger­tum und dem heu­ti­gen Bür­ger­tum macht, was aber nur statt­haft ist, wenn man angibt, wor­in die­ser Unter­schied besteht.

Dies führt zu der Fra­ge, was Wald­stein über­haupt unter Bür­ger­tum ver­steht. Ent­we­der meint er damit alle Deut­schen, ist aber zu höf­lich, um dies so unver­blümt aus­zu­spre­chen, oder er meint ganz ein­fach die Mit­tel­schicht. Die­se ist aber – ich muß es noch­mals beto­nen – nicht mit dem Bür­ger­tum im eigent­li­chen Sin­ne iden­tisch. Sie hat zwar gewis­se Ele­men­te von des­sen Lebens­wei­se, eine aus­kömm­li­che sozia­le Lage, eine gewis­se Kul­ti­viert­heit, eini­ge Umgangs­for­men usw. bewahrt, nicht aber des­sen mate­ri­el­le Basis sub­stan­ti­el­ler Selb­stän­dig­keit noch den dar­auf grün­den­den Ethos.

Um einer sozia­len Grup­pe ein bestimm­tes, typi­sches poli­ti­sches Han­deln zuzu­schrei­ben, muß die­se sozia­le Grup­pe auch als poli­ti­scher Akteur her­vor­tre­ten. Sie muß sich ihrer selbst als eine auf einer sub­stan­ti­el­len sozia­len Gemein­sam­keit beru­hen­den Ein­heit bewußt sein und auf­grund die­ses Ein­heits­be­wußt­seins poli­ti­sche Zie­le for­mu­lie­ren und sich gegen­über ande­ren, als Feind mar­kier­ten sozia­len Grup­pen abgren­zen. Dies hat das Bür­ger­tum im 18. Jahr­hun­dert als Stand inner­halb der feu­da­len Stan­des­ge­sell­schaft gegen­über dem Adel und im 19. Jahr­hun­dert als Klas­se in der kapi­ta­lis­ti­schen Klas­sen­ge­sell­schaft gegen­über dem Pro­le­ta­ri­at getan.

Ein Stand ist eine Gemein­schaft, eine Klas­se eine Gesell­schaft, eine Schicht nur ein amor­phes Gemen­ge. Mit­tel­schicht ist kein auf­grund sei­ner sozia­len Lage han­deln­der poli­ti­scher Akteur, son­dern eine gro­be sozio­lo­gi­sche Kate­go­rie, die allein durch Ein­kom­mens­gren­zen fest­ge­legt wird.

Zur Mit­tel­schicht gehö­ren, von zeit­ge­nös­si­scher Sozio­lo­gie ein­ge­hend ana­ly­siert, meh­re­re, höchst unter­schied­li­che sozia­le Milieus, von denen in der Tat eini­ge mehr­heit­lich der herr­schen­den Ideo­lo­gie anhän­gen. Aber die­se tre­ten poli­tisch nicht in Erschei­nung durch eine Bezug­nah­me auf ihre sozia­le Lage, was auch bedeu­ten wür­de, daß sie ihren Feind anhand des­sen sozia­ler Lage bestimmen.

Ihr Feind ist die „Rech­te“, die sozio­lo­gisch genau­so dif­fus ist wie die Lin­ke. Die ver­schie­de­nen mit­tel­schich­ti­gen, mehr­heit­lich lin­ken Milieus eint nicht der sozia­le Sta­tus, kaum eine vor­po­li­ti­sche, lebens­welt­li­che Men­ta­li­tät, son­dern die Welt­an­schau­ung. Die Sozia­li­sa­ti­on in die­se Welt­an­schau­ung ist der sprin­gen­de Punkt und nicht die Einkommenshöhe.

Der Begriff des Bür­ger­tums hat einen prä­zi­sen, auf eine in einer bestimm­ten his­to­ri­schen Lage ent­stan­de­ne sozia­le For­ma­ti­on zuge­schnit­te­nen Sinn, der sinn­los wird, wenn man ihn auf eine ganz anders­ge­ar­te­te sozia­le For­ma­ti­on einer ande­ren Epo­che überträgt.

Die Mise­re des deut­schen Vol­kes ist real. Sie mit einer ima­gi­nä­ren sozio­lo­gi­schen Kate­go­rie beschrei­ben zu wol­len, bringt kei­nen Erkennt­nis­ge­winn. Hat man irgend­et­was an dem bekla­gens­wer­ten Ver­hal­ten der Deut­schen, das der eige­nen Aus­lö­schung taten­los zusieht, bes­ser ver­stan­den, wenn man es mit dem Attri­but „bür­ger­lich“ versieht?

Der Kri­tik des Autors an den in der BRD gras­sie­ren­den abstru­sen und schäd­li­chen Ver­hal­tens­wei­sen kann vor­be­halt­los zuge­stimmt wer­den – nur was soll an die­sen bür­ger­lich sein? Der Bür­ger war nicht anti­na­tio­nal, son­dern patrio­tisch, was er in sei­ner frei­wil­li­gen Kriegs­teil­nah­me bewies, er war nicht kon­su­mis­tisch, son­dern spar­sam, weil er dies sein muß­te, er war nicht hedo­nis­tisch, son­dern folg­te einem rigi­den Moral­ko­dex, mit dem er sich ganz bewußt von der adli­gen Fri­vo­li­tät abhob.

Die Pole­mik Wald­steins speist sich aus der Tra­di­ti­on roman­ti­scher Phi­lis­ter­kri­tik und der Bür­ger­schel­te des sol­da­ti­schen Natio­na­lis­mus. Die­se Kri­tik war schon damals unan­ge­mes­sen, weil die im All­tag hei­mi­sche Lebens­welt des Bür­gers nicht an der Elle der außer­all­täg­li­chen Exis­tenz der Künst­ler und Front­kämp­fer gemes­sen wer­den kann. Erst recht geht sie an der Lebens­welt der Gegen­wart vor­bei. Die heu­ti­ge Lin­ke ist eben­so wenig mar­xis­tisch, wie der heu­ti­ge Durch­schnitts­ty­pus Bür­ger genannt zu wer­den verdient.

Am meis­ten ähnelt der Bei­trag Wald­steins dem Mas­sen­dis­kurs vom Beginn des 20. Jahr­hun­derts. Doch es besteht ein ganz fun­da­men­ta­ler Unter­schied, da der Mas­sen­dis­kurs ent­we­der die spe­zi­fi­schen Ver­hal­tens­wei­sen beschreibt, die sich erge­ben, wenn sich Men­schen, gleich wel­cher sozia­len Her­kunft, zu einer Mas­se zusam­men­schlie­ßen, oder aus den Lebens­be­din­gun­gen der Moder­ne eine bestimm­te, für alle gel­ten­de Per­sön­lich­keits­prä­gung ableitet.

In die­sem Sin­ne schreibt Hen­drik de Man in Ver­mas­sung und Kul­tur­ver­fall (Bern 1951, S. 44):

Ein jeder von uns ist in dem Gra­de Mas­sen­mensch, wie sein sozia­les Ver­hal­ten auf irgend­ei­nem Son­der­ge­biet durch Mas­sen­wir­kun­gen bestimmt wird. Auch der Wis­sen­schaft­ler, der in sei­nem eige­nen Fach ori­gi­nell und schöp­fe­risch denkt, ist Objekt der Ver­mas­sung, wenn er als Käu­fer eines Mar­ken­ar­ti­kels bewußt oder unbe­wußt der sug­ges­ti­ven Wir­kung einer Mas­sen­re­kla­me erliegt, oder wenn er am Radio die glei­che Dar­stel­lung des Welt­ge­sche­hens zu hören bekommt wie Mil­lio­nen ande­rer Menschen…

Die sozia­le For­ma­ti­on, die Wald­stein beschreibt, ist nicht die des Bür­gers, son­dern die des Mas­sen­men­schen. Der Mas­sen­mensch gehört kei­ner spe­zi­fi­schen sozia­len Klas­se an, son­dern des­sen Befind­lich­keit ist die Art und Wei­se des gewöhn­li­chen In-der-Gesellschaft-Seins.

Mit dem Fest­hal­ten an anti­quier­ten poli­ti­schen Begrif­fen läßt sich die Wirk­lich­keit nicht erken­nen. Wie der her­vor­ra­gen­de Auf­satz von Dani­el Fiß über die Wäh­ler rech­ter Par­tei­en in Sezes­si­on 112 gezeigt hat, läßt sich eine poli­ti­sche Posi­tio­nie­rung nicht mehr ein­deu­tig einem sozia­len Sub­strat zuord­nen. Eine klas­sisch mate­ria­lis­ti­sche Vor­ge­hens­wei­se, die aus einer Klas­sen­la­ge eine Welt­an­schau­ung ablei­tet, hat aus­ge­dient, weil die Klas­sen­la­ge kei­ne unmit­tel­bar deter­mi­nie­ren­de Kraft mehr hat.

Es gibt sehr wohl einen ein­heit­li­chen poli­ti­schen Typus, der aber nicht mehr einem ein­heit­li­chen sozia­len Typus kor­re­spon­diert. Die rot-grü­ne Stan­dar­dideo­lo­gie des huma­ni­ta­ris­ti­schen Uni­ver­sa­lis­mus wird glei­cher­ma­ßen vom Uni­ver­si­täts­rek­tor wie vom ASTA-Stu­den­ten, vom Pro­gramm­di­rek­tor wie vom Kame­ra­mann ver­tre­ten. Die­se völ­lig unter­schied­li­chen sozia­len Lagen las­sen sich nicht auf einen gemein­sa­men sozio­lo­gi­schen Begriff brin­gen und erst nicht auf den völ­lig unan­ge­mes­se­nen des Bürgers.

Dies heißt nicht, daß man sich von einer dem Ver­ständ­nis poli­ti­scher Ein­stel­lun­gen die­nen­den sozio­lo­gi­schen Ana­ly­se ver­ab­schie­den müß­te. Aber die gesell­schaft­li­che Dif­fe­ren­zie­rung, die die aus ein­kom­mens­be­stimm­ter sozia­ler Lage, Habi­tus und Lebens­wei­se, Welt­an­schau­ung und poli­ti­sche Posi­tio­nie­rung bestehen­de Ein­heit der For­ma­ti­on Bür­ger­tum in von­ein­an­der unab­hän­gi­ge Frag­men­te zer­split­tert hat, erfor­dert auch einen dif­fe­ren­zier­ten Blick.

Daher ein Wink zum Abschluß: Je ideo­lo­gi­scher ein Berufs­feld ist, d.h. je poli­tik- und staats­nä­her es einer­seits ist und je mehr es mit Kom­mu­ni­ka­ti­on zu tun hat, des­to grö­ßer ist die Wahr­schein­lich­keit, daß die dort Beschäf­tig­ten eine lin­ke Ideo­lo­gie ver­tre­ten, weil die­se Fel­der durch Koopt­a­ti­on sich selbst und ihre Ideo­lo­gie reproduzieren.

Das in die­sen Berufs­fel­dern übli­che Ein­kom­mens­ni­veau und das dort erwart­ba­re Min­dest­maß an Manie­ren und All­ge­mein­bil­dung ermög­li­chen eine Art der Lebens­füh­rung, die von Fer­ne der der Bür­ger­lich­keit gleicht. Mit dem klas­si­schen Bür­ger ver­bin­det den Per­sön­lich­keits­typ der lin­ken Mit­tel­schicht­mi­lieus nur das Bestre­ben, durch Ver­hal­tens­wei­sen und distin­gu­ie­ren­de Kon­sum­gü­ter sich von der Unter­schicht abzugrenzen.

Die­se struk­tu­rel­le Ähn­lich­keit in die­sem einen Punkt recht­fer­tigt nicht den Gebrauch des Bür­ger-Begriffs. Viel tref­fen­der ist die­ser Per­sön­lich­keits­ty­pus mit dem Begriff des Any­whe­res oder, um auf den ein­gangs erwähn­ten Ernst Nie­kisch zurück­zu­kom­men, mit dem des Clerk gekennzeichnet.