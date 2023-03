Netzfundstücke (153) – Nibelungen und Gottfried

Wäh­rend der bekann­te und mit den wich­tigs­ten Prei­sen sei­ner Zunft – dar­un­ter etli­che Eis­ner Awards (Oscar-Äqui­va­lent der Comic­sze­ne) – aus­ge­zeich­ne­te Comic­zeich­ner Phil­ip Craig Rus­sell sei­ne Fas­zi­na­ti­on für den Stoff der Nibe­lun­gen­sa­ge Mason ver­dankt, ver­dan­ken wir Mason, daß am Ende die­ser »Ver­traut­ma­chung« eines der bild­ge­wal­tigs­ten und gelun­gens­ten Comic­bü­cher der Comic­ge­schich­te steht.

Ein Bildschin­ken mit 448 lie­be­voll gestal­te­ten Sei­ten, die ein unver­kenn­ba­ren Respekt vor der Inter­pre­ta­ti­on Richard Wag­ners erken­nen lassen:

In P. Craig Rus­sells Comic­ad­ap­ti­on des gesam­ten Zyklus sehen wir den Ring fast so, wie ihn Wag­ner vor sei­nem inne­ren Auge gese­hen haben mag (und wie begeis­tert er mit Sicher­heit vom Wal­kü­ren­ritt gewe­sen wäre). Rus­sells Zeich­nun­gen, wie schon die Arthur Rack­hams vie­le Jah­re zuvor, zei­gen uns Göt­ter und Sterb­li­che nicht als Figu­ren aus einem unvor­stell­ba­ren dunk­len Zeit­al­ter, son­dern als glaub­wür­di­ge, durch moder­ne Augen gese­he­ne Wesen. In der Welt von Super­mann und Bat­man erhal­ten Sieg­fried und Sieg­mund eine neue Dimen­si­on, ohne ihre hel­den­haf­te Gestalt zu verlieren.

Man könn­te die­ses aus dem Vor­wort von Micha­el Ken­ne­dy, Autor des Oxford Dic­tion­a­ry of Music und Musik­kri­ti­ker des Lon­do­ner Tele­graph, ent­nom­me­ne Lob als Mar­ke­ting­über­trei­bung abtun, aber es hat sei­nen guten Grund, daß Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza das Werk hier über den grü­nen Klee lobt:

Ken­ne­dys und Kositz­as Urteil kann von mir nur unter­stri­chen wer­den, was wie­der­um der Grund dafür ist, daß Rus­sells Ring des Nibe­lun­gen es auch hier in die Fund­stü­cke geschafft hat – trotz der schon zahl­reich erfolg­ten Her­vor­he­bun­gen des Comics über die ande­ren Schnellroda-Kanäle.

Denn Rus­sel schafft in Zusam­men­ar­beit mit Mason etwas, was kei­ner Film- oder Thea­ter­um­set­zung der Nibe­lun­gen je gelin­gen könn­te: eine impo­san­te Insze­nie­rung unter ori­gi­nal­ge­treu­er Beach­tung der Text­ba­sis, ohne dabei die Vor­stel­lungs­kraft des Lesers gänz­lich auszuschalten.

Ver­bren­ner-Aus ab 2035 sowie eine weit­rei­chen­de Sanie­rungs­pflicht über die neue EU-Gebäu­de­richt­li­nie, in Brüs­sel drückt man das Green-New-Deal-Pedal in den letz­ten Mona­ten bis auf den Boden durch.

Daß bei die­sen Vor­ha­ben ob ihrer öko­lo­gi­schen Sin­nig­keit und sozia­len Kon­se­quen­zen Beden­ken ange­bracht sind, hat­te ich unter ande­rem bereits hier in den »Öko­lo­gi­schen Betrach­tun­gen (2) – Mogel­pa­ckung Elek­tro­au­to« fest­ge­hal­ten und konstatiert:

Letzt­lich bedeu­tet ein Gelin­gen die­ses Vor­ha­bens [Elek­tri­fi­zie­rung des Ver­kehrs] eine Inte­gra­ti­on des Ver­kehrs­sek­tors in die Strom­wen­de, inso­fern als der Sekun­där­ener­gie­trä­ger »Ben­zin« durch die End­ener­gie »Elek­tri­zi­tät« sub­sti­tu­iert wird. Ver­mark­tet wird die­ser öko­no­mi­sche und infra­struk­tu­rel­le Kraft­akt als eine Lösung für die öko­lo­gi­schen Pro­blem­stel­lun­gen, die mit dem Fort­be­we­gungs­mit­tel »Auto« ver­knüpft sind.

Doch »[k]onträr zu dem von grü­ner Sei­te kol­por­tier­ten Bild, daß qua Elek­tro­mo­bi­li­tät eine Lösung der mit Öl ver­bun­de­nen Knapp­heits­pro­ble­ma­tik gefun­den sei, wird statt des­sen die Sub­sti­tu­ti­on eines knap­pen Roh­stoffs mit einem ande­ren knap­pen Roh­stoff voll­zo­gen. Dar­über hin­aus stellt sich kein aut­ar­ker Zustand der Pro­duk­ti­on und des Ver­brauchs von Ener­gie durch »grü­ne« Tech­no­lo­gie ein, son­dern die Abhän­gig­keits­ver­hält­nis­se ver­schie­ben sich – im Fall Kobalt im übri­gen hin zur Demo­kra­ti­schen Repu­blik Kongo.«

Und bereits jetzt, noch vor dem Ver­bren­ner-Aus 2035 in der EU, zeigt sich im Kon­go die dunk­le Sei­te der Ener­gie­wen­de, die man in Brüs­sel lie­ber klein­laut unter den Tisch fal­len­läßt: Umwelt­zer­stö­rung, Kor­rup­ti­on und sozia­les Elend pas­sen nicht in die Hei­le-Welt-Bro­schü­ren mit infan­ti­ler Illus­tra­ti­on der euro­päi­schen Wirt­schafts- und Ener­gie­mi­nis­te­ri­en, mit denen die »grü­ne Wen­de« bewor­ben wird.

Über trans­pa­ren­te Lie­fer­ket­ten und Kobalt­ge­win­nung auf eige­nem Boden, wie in Finn­land, will man die Kobalt­pro­duk­ti­on »rein­wa­schen«, doch der fran­zö­si­sche ARTE-Doku­men­ta­ti­ons­film Kobalt, die dunk­le Sei­te der Ener­gie­wen­de zeigt, daß damit die Pro­ble­me des Kobalt­berg­baus nicht ver­schwin­den, son­dern ledig­lich das Weg­schau­en schwe­rer fällt, wenn das eige­ne Grund­was­ser statt das im Kon­go ver­seucht ist:

Die US-ame­ri­ka­ni­sche Rech­te ist ihr eige­ner, ver­dreh­ter Kos­mos: Spot­ter mögen sich in ihrem Auf­tre­ten und ihren schil­lern­den, ego­zen­tri­schen Figu­ren an eine Drag Show unter ande­ren Vor­zei­chen erin­nert füh­len: über­zo­gen, laut und effekt­ha­sche­risch ohne Substanz.

Das Gros von ihnen spielt ledig­lich eine eige­ne Ver­si­on des Libe­ra­lis­mus durch, indem sie geis­tig stets inner­halb des Rah­mens der libe­ra­len Ver­fas­sung der Grün­dungs­vä­ter ver­blei­ben. Gele­sen wer­den aus­schließ­lich US-Ame­ri­ka­ner, die sich ihrer ideo­lo­gisch ein­ge­schränk­ten Sicht­wei­se nicht bewußt sind und ihre libe­ra­le Spiel­art für »Kon­ser­va­tis­mus« hal­ten: intel­lek­tu­el­ler Inzest.

Der Poli­tik­wis­sen­schaft­ler, His­to­ri­ker und von Wiki­pe­dia als »paleo­kon­ser­va­tiv« aus­ge­wie­se­ne Paul Gott­fried gehört zu den weni­gen Per­so­nen in der US-ame­ri­ka­ni­schen Rech­ten, die die­sen Teu­fels­kreis zeit­le­bens durch­bro­chen haben.

Neben dem umstrit­te­nen Richard Spen­cer ist es unter ande­rem ihm zu ver­dan­ken, daß Armin Moh­lers Stan­dard­werk Die Kon­ser­va­ti­ve Revo­lu­ti­on in Deutsch­land 1918–1932 2018 eine eng­li­sche Aus­ga­be erfuhr. Gott­fried hat die libe­ra­le Denk­schran­ke, die für den US-ame­ri­ka­ni­schen Kon­ser­va­tis­mus prä­gend ist, über­schrit­ten und beweist im Pod­cast »Sub­ver­si­ve«, in dem er mit Alex­an­dra Kaschu­ta zur Lage der »New Right« in den USA spricht, daß man auch noch mit 82 zu geis­tig erfri­schen­den Ana­ly­sen kom­men kann: