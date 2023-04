Netzfundstücke (155) – Zwanzig, Ballweg

Die­ser resi­gnie­ren­de Satz ist dem 1993 im Spie­gel ver­öf­fent­lich­ten Essay »Anschwel­len­der Bocks­ge­sang« von Botho Strauß ent­nom­men, dem er anfügt:

Zum Sturz des fau­len Befrei­ungs­zau­bers, des sub­ver­si­ven Gemüts­kit­sches wird es nicht kom­men. Das alles geht über in eine end­lo­se Pro­lon­ga­ti­on durch tech­ni­sche Wie­der­auf­be­rei­tung. Dabei: so vie­le wun­der­ba­re Dich­ter, die noch zu lesen sind – so viel Stoff und Vor­bild­lich­keit für einen jun­gen Men­schen, um ein Ein­zel­gän­ger zu wer­den. Man muß nur wäh­len kön­nen; das ein­zi­ge, was man braucht, ist der Mut zur Sezes­si­on, zur Abkehr vom Mainstream.