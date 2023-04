Höckes Immunität

Grund ist, daß die Staats­an­walt­schaft Halle/Saale ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren gegen Höcke betrie­ben und nun Ankla­ge erho­ben hat. Höcke habe öffent­lich eine natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Paro­le vorgetragen.

Wir spre­chen vom Abschluß einer Wahl­kampf­re­de, die Höcke Ende Mai 2021 in Mer­se­burg hielt, vor fast zwei Jah­ren also. Wer Höckes Rede­stil kennt, weiß, daß er dort, wo er wirbt und um Wäh­ler­stim­men kämpft, gern mit einem Drei­klang abbindet:

Es lebe Thü­rin­gen, es lebe unser Deutsch­land, es lebe das wah­re Europa!

Das läßt sich von Bun­des­land zu Bun­des­land vari­ie­ren. In Mer­se­burg nun griff Höcke spon­tan den Wahl­kampf-Slo­gan der dor­ti­gen AfD auf, die mit der Paro­le “Alles für unse­re Hei­mat” spä­ter ein star­kes Ergeb­nis erziel­te. Höcke rief den Wäh­lern zu:

Alles für unse­re Hei­mat, alles für Sach­sen-Anhalt, alles für Deutschland!

“Alles für Deutsch­land” war einer der Wahl­sprü­che der SA, der Spruch zier­te Ehren­dol­che. Aber Höcke sprach die­se drei Wör­ter nicht des­we­gen, selbst­ver­ständ­lich nicht des­we­gen, auch nicht nach Abwä­gung, ob es statt­haft sei, sie zu spre­chen. Er rief sie als Bau­stein eines Drei­schritts, einer sich stei­gern­den Kas­ka­de, am Ende einer Rede, in der nichts von dem ent­hal­ten war, was nun durch das Straf­ver­fah­ren unter­stellt wer­den soll: augen­zwin­ken­de oder offen­sicht­li­che Nähe zur Sturm­ab­tei­lung eines tota­li­tä­ren Regimes.

Es ist das sieb­te Mal, daß Höckes Immu­ni­tät auf­ge­ho­ben wird, und es ist das sieb­te Mal, daß dies auf­grund eines “Mei­nungs­de­lik­tes” geschieht. Immer geht die Anzei­ge eines poli­ti­schen Geg­ners (eher: Fein­des?) vor­aus, kein Mal ist Höcke aus einer sol­chen Ent-Immu­ni­sie­rung als Ver­ur­teil­ter oder belegt mit einer Stra­fe ent­las­sen worden.

Aber die Absicht, die der poli­ti­sche Geg­ner ver­folgt, ist – von den Ermitt­lungs­er­geb­nis­sen völ­lig unab­hän­gig – bereits mit der öffent­lich­keits­wirk­sa­men Auf­he­bung der Immu­ni­tät erfüllt. “Auf­he­bung von Immu­ni­tät” bleibt als Nach­richt beim Wäh­ler auf die­sel­be Wei­se hän­gen wie etwa die dra­ma­ti­schen Aus­sa­gen von Ver­fas­sungs­schutz­äm­tern, daß es “Ver­dachts­mo­men­te” gebe. Es mag im Nach­gang alles unhalt­bar gewe­sen sein – man wird den­noch nicht ohne Grund ermit­telt haben.

Weil er um die Insti­tu­tio­nen­gläu­big­keit unse­rer Lands­leu­te weiß, hat Höcke schon früh gefor­dert, die völ­lig irrele­van­te “Immu­ni­tät” von Abge­ord­ne­ten über­haupt aus­zu­set­zen und am bes­ten ganz abzu­schaf­fen. Denn nur ihre Auf­he­bung ist als poli­ti­sche Waf­fe eine Mel­dung wert, sie schützt ja gera­de nicht vor absur­den Vor­wür­fen und Ver­fah­ren. (Aus dem­sel­ben Grund kämpft die AfD mit Blick auf die poli­ti­sche Waf­fe Ver­fas­sungs­schutz dafür, daß “Ver­dachts­mo­men­te” nicht mehr als Nach­richt der Ämter an die Öffent­lich­keit wei­ter­ge­ge­ben wer­den dürf­ten, son­dern nur noch gesi­cher­te Erkenntnisse.)

Was fällt auf, wenn man die Rah­men­be­digun­gen der 7. Auf­he­bung der Immu­ni­tät Höckes analysiert?

1. Das Ver­fah­ren ist ver­schleppt wor­den und wird in einem Moment prä­sen­tiert, in dem die AfD in Thü­rin­gen als stärks­te Kraft gehan­delt wird, mit zuneh­men­dem Abstand zur regie­ren­den Links­par­tei und gegen den Bun­des­trend weit vor der CDU.

2. Die Staats­an­walt­schaft Hal­le über­springt eine Instanz, indem sie Höckes Fall gleich von der Gro­ßen Straf­kam­mer ver­han­deln läßt. Weder die Pro­mi­nenz Höckes noch das “Gewicht” des Fal­les las­sen eine sol­che Ent­schei­dung zu.

3. Im Rah­men der Ermitt­lun­gen sind Mit­ar­bei­ter und Par­tei­freun­de Höckes befragt wor­den. Eini­ge berich­te­ten von Fra­gen, die für die Ermitt­lung des Sach­ver­halts völ­lig irrele­vant sind. So habe man sich mehr­fach danach erkun­digt, was sol­che Ver­fah­ren “mit Höcke mach­ten”, also inwie­fern sie ihn belas­te­ten, von der Arbeit abhiel­ten, ihn zer­mürb­ten und sein Ver­hält­nis zur Par­tei und zu inner­par­tei­li­chen Kon­kur­ren­ten beeinflußten.

Höcke hat sich in einer Stel­lung­nah­me nicht nur über den Vor­wurf an sich, son­dern vor allem auch über die­se Vor­ge­hens­wei­se der Straf­ver­fol­gungs­be­hör­de geäu­ßert. Im Wortlaut:

Wie kann es sein, daß die Staats­an­walt­schaft Hal­le für eine Mar­gi­na­li­tät nicht nur zwei­mal mei­ne Immu­ni­tät auf­he­ben läßt, son­dern ein Ver­fah­ren eröff­nen will und mir dabei auch noch durch die beab­sich­tig­te direk­te Anru­fung der Straf­kam­mer eine Tat­sach­sen­in­stanz neh­men möch­te? Kann es sein, daß man hier maxi­ma­le Öffent­lich­keit pro­du­zie­ren will bzw. wie kann es sein, daß es für „Pro­mi­nen­te“ Son­der­recht gibt?

Wie kann es sein, daß die Staats­an­walt­schaft Hal­le in die­ser Sache durch die Poli­zei in Thü­rin­gen Zeu­gen­be­fra­gun­gen bei mei­nen Mit­ar­bei­tern, amtie­ren­den und ehe­ma­li­gen Lan­des­vor­stands­mit­glie­dern durch­füh­ren ließ, bei denen expli­zit Fra­gen gestellt wur­den, die über­haupt nicht zur Sach­ver­halts­auf­klä­rung bei­tra­gen konnten?

Wie kann es sein, daß in den Ver­neh­mun­gen durch die Poli­zei Fra­gen dahin­ge­hend gestellt wur­den, ob die zahl­rei­chen Anzei­gen bzw. Immu­ni­täts­auf­he­bun­gen mit Herrn Höcke etwas machen wür­den? Woll­te man hier etwa die Zer­set­zungs­wir­kung der Jus­tiz­keu­le eva­lu­ie­ren? Erken­nen wir hier viel­leicht die Spit­ze eines Jus­tiz­skan­dals, eines Kom­plotts, der wie­der­um juris­tisch bzw. par­la­men­ta­risch auf­ge­ar­bei­tet wer­den muß?

Und wie kann es sein, daß die Staats­an­walt­schaft Hal­le für die straf­recht­li­che Ver­fol­gung eines rhe­to­ri­schen Stil­mit­tels viel Zeit und Geld ein­setzt, wäh­rend die Gewalt­kri­mi­na­li­tät in Deutsch­land explo­diert und die Jus­tiz über völ­li­ge Über­las­tung klagt?

Man wünscht sich eine tat­säch­lich objek­ti­ve Instanz, die sol­che Fra­gen beant­wor­ten wür­de, aber auf eine sol­che Instanz zu hof­fen und zu pochen, ist naiv, ist bei­na­he kin­disch, jeden­falls aus macht­po­li­ti­scher Sicht nichts wert. Unab­hän­gig­keit von poli­ti­scher Machen­schaft soll­te man von der Jus­tiz erwar­ten dür­fen, eine zusätz­li­che Instanz ist nicht nötig.

Höcke weist in sei­ner Stel­lung­nah­me zurecht dar­auf hin, daß in unde­mo­kra­ti­schen Regi­men die Jus­tiz immer schon gegen die Oppo­si­ti­on in Stel­lung gebracht wor­den sei. Immer sei es dar­um gegan­gen, die­se Oppo­si­ti­on zu dis­kre­di­tie­ren, zu ver­ängs­ti­gen und mit Abwehr­ar­beit gegen Ver­leum­dung zu beschäftigen.

Der miß­bräuch­li­che Ein­satz von Straf­an­zei­gen, Immu­ni­täts­auf­he­bun­gen und Pro­zes­sen gegen lega­le wie legi­ti­me Oppo­si­tio­nel­le jed­we­der poli­ti­scher Coleur muß been­det wer­den. Das freie Man­dat drückt sich auch in der Spon­ta­ni­tät der Rede aus. Wenn wir in einen Zustand abglei­ten, in dem jede poli­ti­sche Rhe­to­rik vor­her von zwei Juris­ten geprüft wer­den muß – wobei auch hier gilt: zwei Juris­ten, drei Mei­nun­gen! – dann ist es um die frei­heit­li­che Demo­kra­tie in unse­rem Land wahr­lich schlecht bestellt.

Das ist alles durch­dacht. Dick­lei­bi­ge Bücher über die Per­fi­die der “tota­li­tä­ren Demo­kra­tie” und über die End­los­schlei­fe in von Par­tei­en und Par­ti­ku­lar­in­ter­es­se erbeu­te­ten Staa­ten beschrei­ben die Vor­gän­ge, die im Fall Höckes ablau­fen: Denn wenn Par­tei­en dar­über ent­schei­den, wer Rich­ter wird und wer Behör­den lei­tet, deren Sta­tus und Ruf auf “Unab­hän­gig­keit” grün­det, kön­nen die­se Par­tei­en eben die­sen Nim­bus der Unab­hän­gig­keit gegen den poli­ti­schen Geg­ner drehen.

Aus die­ser Schlei­fe ist mit Appel­len ans gute Gewis­sen und an die einst anders gemein­te Gewal­ten­tei­lung nicht zu ent­kom­men. Es geht um Macht­fra­gen. Kor­ri­giert wer­den kann der Miß­brauch nur mit Macht.

Für Höcke geht es dar­um, das, was ertra­gen wer­den muß, zu ertra­gen und den­noch mit guten Anwäl­ten den bil­li­gen Stich, den der poli­ti­sche Feind füh­ren möch­te, abzuwehren.

Wir müs­sen uns dar­über hin­aus im Kla­ren sein, daß im Fal­le eines Wahl­sie­ges der AfD in Thü­rin­gen oder anders­wo – im Fal­le einer Macht­op­ti­on also, der Vor­wurf, Wör­ter ver­wen­det zu haben, die schon ande­re ver­wen­de­ten, noch das Gerings­te sein wird.