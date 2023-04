Sammelstelle (63): Washington und Wagenknecht

Dies­mal grüßt sie sogar aus Übersee.

Und die­se Grü­ße haben es in sich. Denn sie wer­den aus der Washing­ton Post ent­sen­det. Die ist, man erin­ne­re sich kurz, kein Nischen­blatt, kein lin­kes oder rech­tes Ten­denz­me­di­um, son­dern Teil des hege­mo­nia­len polit­me­dia­len Macht­blocks. Sie ist immer­hin die größ­te Tages­zei­tung der Haupt­stadt der USA, Washing­ton, D.C, und wird glo­bal rezipiert.

Das gibt den Ent­hül­lun­gen, die heu­te mor­gen (21. April) ver­öf­fent­licht wor­den sind, erst­mal ihre beson­de­re Rele­vanz. Es geht um Sahra Wagen­knecht, ihre gro­ße Frie­dens­de­mo in Ber­lin und um zwei Flü­gel­par­tei­en des bun­des­deut­schen Par­la­men­ta­ris­mus: AfD und Die Linke.

Der Kreml, so heißt es in der Über­schrift, ver­su­che, Deutsch­lands poli­ti­sche Lin­ke und poli­ti­sche Rech­te fei­er­lich zu ver­ei­nen. Ziel sei ein lager­über­grei­fen­des »Anti­kriegs­bünd­nis«. Das wür­den rus­si­sche Doku­men­te bele­gen, die der Zei­tung vorlägen.

Der Bericht setzt mit Ein­drü­cken von der Frie­dens­de­mo von Ali­ce Schwar­zer und Sahra Wagen­knecht am 25. Febru­ar 2023 ein. Jür­gen Elsäs­ser, Com­pact, wird zitiert, die all­ge­mei­ne Stim­mung vor dem Bran­den­bur­ger Tor wie­der­ge­ge­ben. Anwe­send waren Lin­ke, Rech­te, Non­kon­for­mis­ten aller Cou­leur – und jetzt wird es spannend.

Geheim­dienst­in­for­ma­tio­nen behaup­ten, daß die »Quer­front« aus Links und Rechts bereits Anfang Sep­tem­ber 2022 von rus­si­schen Offi­zi­el­len als Ziel aus­ge­ge­ben wurde:

But mar­ry­ing Germany’s extre­mes is an expli­cit Kreml­in goal and was first pro­po­sed by seni­or offi­ci­als in Moscow in ear­ly Sep­tem­ber, accor­ding to a tro­ve of sen­si­ti­ve Rus­si­an docu­ments lar­ge­ly dated from July to Novem­ber that were obtai­ned by a Euro­pean intel­li­gence ser­vice and review­ed by The Washing­ton Post.

Wei­ter wird behaup­tet, daß min­des­tens ein Wagen­knecht-Ver­trau­ter und meh­re­re AfD- Ver­tre­ter mit rus­si­schen Stel­len dies­be­züg­lich in Kon­takt stün­den. (»But inter­views show at least one per­son clo­se to Wagen­knecht and seve­ral AfD mem­bers were in cont­act with Rus­si­an offi­ci­als at the time the plans were being drawn up.«)

Es sei auch expli­zit um eine nöti­gen­falls zu star­ten­de »neue poli­ti­sche For­ma­ti­on« zusätz­lich zur AfD gegan­gen, die mehr­heits­fä­hig antre­ten müß­te, um als Frie­dens­kraft zu reüssieren:

The aim of a new poli­ti­cal for­ma­ti­on, accor­ding to a docu­ment dated Sept. 9, would be to win “a majo­ri­ty in elec­tions at any level” in Ger­ma­ny and reset the AfD to boost its stan­ding bey­ond the 13percent the par­ty was pol­ling at then.

Der Bei­trag ergeht sich danach in dif­fu­sen ruß­land­kri­ti­schen Vor­be­hal­ten. Res­sen­ti­ments wer­den in west­le­ri­schem Sound repro­du­ziert, die man aus dem Kal­ten Krieg zu genü­ge kennt.

Erhel­len­der wird es dann wie­der, als es zur Per­so­na­li­en Wagen­knecht kon­kre­ter wird. Die­se wur­de von der Washing­ton Post mit den »Leaks« kon­fron­tiert. Sie erwi­der­te, es gäbe »kei­ner­lei Koope­ra­ti­on oder Bünd­nis« (the­re would not be “any coope­ra­ti­on or alli­ance”) zwi­schen ihr und AfD-Kräf­ten. Der­lei Gedan­ken­gän­ge und Vor­wür­fe sei­en »absurd«, und sie füg­te selbst hin­zu, sie sei

not been in cont­act with anyo­ne from the Rus­si­an sta­te or any of its representatives.

Unglaub­wür­dig macht den Bericht der Washing­ton Post indes gewis­ser­ma­ßen ein Kron­zeu­ge der Ankla­ge. Bei die­sem han­delt es sich aus­ge­rech­net um Ralph Nie­mey­er, einen etwas undurch­sich­ti­gen Geschäfts­mann, des­sen Haus im Zuge der Reichs­bür­ger-Ermitt­lun­gen durch­sucht wur­de, und der einst mit Wagen­knecht ver­hei­ra­tet gewe­sen ist.

Die­ser bestä­tigt der US-Zei­tung, daß

“the­re are cer­tain peo­p­le in Rus­sia who have [an] inte­rest” in a uni­on bet­ween Wagen­knecht and the far right.

Wie ernst das zu neh­men ist? Man weiß es nicht.

Nie­mey­er setzt nach:

I know from pri­va­te talks with the­se peo­p­le that they are awa­re of the poten­ti­al that this would have.

Zugleich ver­neint Nie­mey­er, ob er sich vor­stel­len kön­ne, daß Wagen­knecht rus­si­sche Unter­stüt­zung anneh­men wür­de. Wagen­knecht selbst gab den US-Jour­na­lis­ten – mit Recht – zu ver­ste­hen, daß sie pri­va­te Kon­tak­te (etwa zu Nie­mey­er) nicht öffent­lich kom­men­tie­ren werde.