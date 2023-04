Nachbetrachtungen zur “Drag Queen Story Hour”

Noch ein paar Worte zur "Drag Queen Story Hour" in Wien und die Demo dagegen am 16. April.

Eine Manö­ver­kri­tik von Mar­tin Sell­ner kann man sich auf Tele­gram anhö­ren: hier.

Auf der Minus­sei­te gab’s dem­nach zu gerin­ge Betei­li­gung und ein paar Schön­heits­feh­ler in der “Optik” (Idio­ten und Maul­wür­fe las­sen sich lei­der nur schwer aus­sor­tie­ren). Die lin­ken Gegen­de­mons­tran­ten waren deut­lich mehr und bes­ser orga­ni­siert: Wäh­rend die rech­te Demo stel­len­wei­se ein wenig in der Luft hing, und die Teil­neh­mer außer rum­ste­hen wenig tun konn­ten, wur­de auf der ande­ren Sei­te ein­fach Dau­er­par­ty gefeiert.

Ich sel­ber bin der Mei­nung, daß es bes­ser gewe­sen wäre, das patrio­ti­sche Ele­ment nicht so dick auf­zu­tra­gen und als Mes­sa­ge mit­zu­ser­vie­ren. Es geht schließ­lich dar­um, die Nor­ma­los zu errei­chen, und für die ist eher abschre­ckend, was zu sehr nach Natio­na­lis­mus riecht.

Sie bekom­men dadurch eine zu gro­ße men­ta­le Hür­de in den Weg gestellt, denn für vie­le von ihnen ist es schon Tabu­bruch genug, über­haupt die LGBTQ-Agen­da oder auch nur Tei­le davon in Fra­ge zu stel­len. Was bei den Coro­na­de­mos aus ver­schie­de­ne­nen Grün­den funk­tio­niert hat (wie die sinn­fäl­li­ge Benut­zung der rot-weiß-roten Fah­ne), ist bei die­sem The­ma noch nicht mehrheitsfähig.

Es gab drei Kund­ge­bun­gen unter dem Mot­to “Drag is not a crime”, die die “Sto­ry Hour” als Zusam­men­tref­fen von “Eltern und Betreuer*innen” fram­ten, “um mit ihren Kin­dern (…) den Wert von Viel­falt, Inklu­si­on, Reprä­sen­ta­ti­on, Selbst­lie­be, Akzep­tanz und Mei­nungs­frei­heit zu ler­nen”, die Demo hin­ge­gen als “Angriff auf die künst­le­ri­sche Frei­heit” brandmarkten.

Der Slo­gan wur­de offen­bar als Stroh­mann gewählt, um vom Inhalt der Kri­tik abzu­len­ken. Ich stim­me zu, daß “Drag kein Ver­bre­chen ist”. Es geht aber nicht um “Drag” an sich, son­dern um Drag in einem Kon­text, dem klei­ne Kin­der mit der Que­er-Ideo­lo­gie indok­tri­niert wer­den sol­len, mit dem lang­fris­ti­gen Ziel, die Front gegen das zu stär­ken, was Links­extre­mis­ten als “wei­ße, cis-hete­ro­nor­ma­ti­ve, patri­ar­cha­le Zustän­de” nen­nen.

Wie üblich, haben Anti­fas ver­sucht, rech­te Demo­teil­neh­mer tät­lich anzu­grei­fen. Sie ver­hiel­ten sich so aggres­siv, daß die Poli­zei inter­ve­nie­ren muß­te. In der Kro­nen-Zei­tung liest sich das ver­ne­belt so:

Die Stim­mung vor Ort prä­sen­tier­te sich jeden­falls auf­ge­heizt. Auf­sei­ten der Gegen-Demo gab es zumin­dest eine Amts­hand­lung, bestä­tig­te die Poli­zei. Nach­dem ein Teil­neh­mer den Hit­ler­gruß gezeigt hat­te, wur­de die­ser nach dem Ver­bots­ge­setz ange­zeigt. Im Zuge des fol­gen­den Demom­ar­sches am Ring droh­te die Situa­ti­on zu kip­pen, auch Pfef­fer­spray dürf­te zum Ein­satz gekom­men sein, die Exe­ku­ti­ve konn­te die bei­den Lager aber in wei­te­rer Fol­ge auf Abstand hal­ten und trennen.

Daß da einer tat­säch­lich einen “Hit­ler­gruß” gemacht hät­te, ist aus­ge­spro­chen unwahr­schein­lich (Fotos die­ser Art las­sen sich bekannt­lich schnell schie­ßen). Um die Far­ce zu ver­voll­stän­di­gen, wur­de schließ­lich auch noch ein Trans­ves­tit aus der “Tür­kis Lila Vil­la” ange­zeigt, der auf einem Foto ähn­lich ver­däch­tig die Hand hebt (viel­leicht nur zufäl­lig, viel­leicht mit Absicht, um sich über die Demons­tran­ten lus­tig zu machen), eine Tat­sa­che, die z. B. von den Salz­bur­ger Nach­rich­ten ver­schwie­gen wur­de, als sie schrie­ben, es sei­en “zwei Per­so­nen nach dem Ver­bots­ge­setz ange­zeigt wor­den, nach­dem sie den Hit­ler­gruß gezeigt hat­ten”. Haupt­sa­che, es bleibt wie­der irgend­was hän­gen, das mit “Hit­ler” asso­zi­iert wer­den kann.

Sell­ner hat auf sei­nem Kanal auch Fotos von zwei Lebe­we­sen ver­öf­fent­licht, die aus den Fens­tern der Vil­la lug­ten, dar­un­ter jenes, das eben­falls eine Ver­bots­ge­setz-Anzei­ge erhal­ten hat. Sie wir­ken wie Hor­ror-Clowns aus einem alten Slas­her­film. Einer von ihnen hielt ein Kind hoch und lehn­te es ein Stück weit aus dem offe­nen Fens­ter. Für Sell­ner wirk­te das so, als ob es höh­nisch als “Tro­phäe” prä­sen­tiert wer­den soll­te. Viel­leicht wur­de es auch nur hoch­ge­ho­ben, damit es den Zir­kus auf der Stra­ße sehen kann. Ein Geschmäck­le hat die Sze­ne so oder so.

Auf die Plus­sei­te rech­net Sell­ner vor allem, daß die Medi­en durch die kol­li­die­ren­den Demos mehr oder weni­ger gezwun­gen waren, über die Ver­an­stal­tung zu berich­ten, sodaß die größ­ten­teils ahnungs- und teil­nahms­lo­se Bevöl­ke­rung zumin­dest ansatz­wei­se über die jüngs­ten Vor­stö­ße der Regen­bo­gen­sze­ne infor­miert wur­de. Wäh­rend die Berich­te sel­ber weit­ge­hend unkri­tisch gegen­über der “Drag Stour Hour” aus­fie­len, äußer­te sich die Vox Popu­li in den Kom­men­tar­spal­ten über­wie­gend negativ.

Wer will, kann das etwa hier (heute.at) oder hier (Kurier) stu­die­ren. Sogar unter den Stan­dard-Kom­men­ta­to­ren herrscht Unei­nig­keit. Was dort von der Pro-Drag-Frak­ti­on abge­son­dert wird, ist indes von einer erschüt­tern­den Dumm­heit und Nai­vi­tät. Vie­les davon ist gewiß nur gedan­ken­lo­ses Sprei­zen von mora­li­schen Pfau­en­fe­dern. Ein paar exem­pla­ri­sche Kostproben:

Der gan­ze Auf­stand ist der­ma­ßen was von lächer­lich, was tun alle Kin­der ger­ne ? Sich ver­klei­den ! Da sit­zen also ver­klei­de­te Erwach­se­ne und lesen etwas vor. All das was bei gewis­sen Men­schen sich da ver­que­res im Kopf abspie­len mag, juckt die Kin­der nicht. Den Kin­dern wird nicht les­bisch oder schwul sein ver­mit­telt, son­dern ganz all­ge­mein, dass es ok ist, anders zu sein. Also zB das auch das sg. häss­li­che Ent­lein in Wirk­lich­keit nicht häss­lich ist, son­dern ein­fach nur anders. Das soll das Selbst­be­wusst­sein stär­ken. Und vor­ge­tra­gen wird es eben von einem Men­schen, der auch anders ist, ein­fach bunt. Das macht die Kin­der neu­gie­rig und sie lie­ben bun­te Figu­ren. Das ist es aber auch schon, von gleich­ge­schlecht­li­cher Lie­be ist dort kei­ne Rede. Also: Was bit­te soll dar­an ver­kehrt sein? Der Rest ist künst­li­che rechts­extre­me Hetze. Also mein Sohn war mit sei­ner (kon­fes­sio­nel­len) Volks­schu­le bei einer sol­chen Lesung (und hat sie gemocht). Wenn nicht ein­mal christ­li­che Insti­tu­tio­nen die nicht gera­de für ihre Libe­ra­li­tät berühm sind damit ein Pro­blem haben – son­dern sowas aktiv för­dern, fra­ge ich mich schon wel­chen Wahn­sinns fet­te Beu­te die­se Leu­te dort sind… Wie arm­se­lig muss man sein um gegen eine Kin­der­buch­le­sung zu demons­trie­ren? Eigent­lich wür­de mir der rech­te Mob ja leid tun, wenn er nicht stän­dig selbst soviel sinn­lo­ses Leid ver­ur­sa­chen würde.

Von ähn­li­chem Geis­te beseelt war ein oe24-Repor­ter, der sich zu sei­nem Unglück auf eine Dis­kus­si­on mit Mar­tin Sell­ner ein­ge­las­sen hat, die von einem Demo­teil­neh­mer mit­ge­filmt wur­de. Sei­ne “Argu­men­ta­ti­on” beweg­te sich etwa auf die­sem Niveau:

War­um dür­fen Kin­der­bü­cher nicht von Tran­sen vor­ge­le­sen wer­den? Sie kom­men immer mit Ihrer glei­chen Angst­ma­che und irgend­wel­chen Spe­zi­al­fäl­len, die Sie sich aus den Fin­gern saugen!

Der Repor­ter lach­te höh­nisch, als Sell­ner auf die Details von “Tran­si­tio­nings” auch von Min­der­jäh­ri­gen ein­ging, eine Pra­xis, die in den USA bereits zu einer lukra­ti­ven Indus­trie her­an­ge­wach­sen ist.

Sell­ner: Und wenn ein jun­ges, vier­zehn­jäh­ri­ges Mäd­chen sagt, ich will mir jetzt die Haa­re schwarz fär­ben, OK, nicht so schlimm, das kann man rück­gän­gig machen. Ich will ein Tat­too haben, auch nicht so schlimm, kann man weg­la­sern, aber wenn das Mäd­chen sagt, ich will mir die Brüs­te abschnei­den las­sen, die Eier­stö­cke raus­neh­men, Hor­mon­blo­cker neh­men, das ist absurd und pervers. Repor­ter: Aber da spre­chen Sie dem Mäd­chen ja das Recht dar­auf ab, selbst zu entscheiden. Sell­ner: Ja! Akti­vist (mischt sich ein): Das Mäd­chen darf in die­sem Alter noch nicht ein­mal wählen. Sell­ner: Exakt! Darf noch kei­nen Alko­hol trin­ken, aber Sie sagen, die­se Kin­der sol­len gefähr­li­che Hor­mon­blo­cker nehmen… Repor­ter: Moment! Ich habe nicht gesagt, daß Kin­der unter acht­zehn Jah­ren sich umope­rie­ren las­sen sol­len, daß sie Hor­mon­prä­pa­ra­te neh­men s o l l e n, das hab ich nie gesagt… aber wenn ein Kind das unbe­dingt will und das mit sei­nen Kin­dern abge­spro­chen ist, dann muß das OK sein. Sell­ner: Nein, das ist nicht OK. Repor­ter: War­um nicht? Sell­ner: Schau­en Sie mal, ich hab ein Kind, ein vier­zehn­jäh­ri­ger Sohn, und der glaubt, sein lin­ker Arm ist von Ali­ens ein­ge­setzt wor­den, und jetzt wird sein lin­ker Arm abge­nom­men. Kein Pro­blem! Ich habe mit mei­nem Sohn abge­spro­chen, daß sein lin­ker Arm abge­nom­men wird. Wür­den Sie sagen, das ist in Ordnung? Repor­ter: Es ist so absurd. Sell­ner: Absurd? Ein Arm ist etwas ganz ande­res als ein Penis? Oder eine Brust? Ein Riesenunterschied? Repor­ter: Ja… Akti­vist: Sie sind gehirngewaschen! Repor­ter: Ja, ich bin gehirn­ge­wa­schen, genau… ich bin nur der Mei­nung, daß jeder Mensch die Chan­ce haben soll­te, alles mög­li­che anzie­hen zu dür­fen und sexu­ell frei sein zu dür­fen, und Sie wol­len alles verbieten.

Ange­sichts der­art ein­fäl­ti­ger und ver­ant­wor­tungs­lo­ser Figu­ren in der Pres­se, wun­dert es kaum mehr, war­um grell auf­ge­ta­kel­te schwu­le Män­ner und ande­re Regen­bo­gen­we­sen, die sich zuneh­mend in kin­der­päd­ago­gi­schen Kon­tex­ten breit­ma­chen in unse­ren Medi­en kaum the­ma­ti­siert oder kri­ti­siert oder debat­tiert wer­den (im Gegen­satz zu wei­ßen Musi­kern, die Dre­ad­locks tra­gen, oder tan­zen­den Omis, die sich als Mexi­ka­ner ver­klei­den.)

Statt­des­sen geht man wie selbst­ver­ständ­lich davon aus, daß kei­ne Dis­kus­sio­nen mehr nötig sind. Die Regen­bo­gen­men­schen genie­ßen de fac­to Nar­ren­frei­heit. Sie dür­fen prak­tisch alles tun und sind immer im Recht, eben weil sie Regen­bo­gen­men­schen sind, eine sakro­sank­te Klas­se in der Hier­ar­chie des herr­schen­den Über­baus. Das hin­dert sie nicht dar­an, unun­ter­bro­chen und laut­stark über Dis­kri­mi­nie­rung, Homo- und Trans­pho­bie zu kla­gen und sol­cher­ma­ßen ihr Dasein und ihre Agen­da mit einer poli­tisch nütz­li­chen Opfer­au­ra zu vergolden.

Ich gehe davon aus, daß die Mehr­heit der Eltern in Öster­reich kei­nen Gefal­len an der­ar­ti­gen Ver­an­stal­tun­gen hat und ihr Kind eher nicht dort hin­schlep­pen wür­de. Die meis­ten sind jedoch außer­stan­de, sich zu weh­ren oder auch nur die Signi­fi­kanz die­ser Ent­wick­lun­gen klar zu sehen, weil ihre Hir­ne mit geis­ti­ger Zucker­wat­te ver­stopft sind. Auch die Furcht vor sozia­len Sank­tio­nen spielt wohl eine erheb­li­che Rolle.

Noch ist der Besuch bei der Drag Sto­ry Hour frei­wil­lig, aber es ist durch­aus vor­stell­bar, daß die­ses Gen­re nach Durch­lau­fen einer Nor­ma­li­sie­rungs- und Gewöh­nungs­pha­se eines Tages auch Ein­zug in Kin­der­gär­ten und Schu­len erhal­ten könn­te. Dann ist es aber zu spät, und wer sich nicht bereits jetzt wehrt, weil es ihn noch nicht direkt betrifft, wird wahr­schein­lich auch dann knei­fen, wenn es dar­auf ankommt.

Für eine Trend­wen­de sehe ich eher schwarz. Ver­mut­lich wer­den erst wirk­li­che exis­ten­ti­el­le Nöte und Kri­sen kom­men müs­sen, um die­se toxi­schen Ideo­lo­gien unin­ter­es­sant und unleist­bar zu machen.