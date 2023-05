Klimaschutz und Trotzreaktion

Skep­sis ist nichts, was an sich ver­kehrt wäre: Oft genug – etwa auf den Fel­dern der Migra­ti­ons- und Gesell­schafts­po­li­tik, der Außen­po­li­tik und der Coro­na­po­li­tik der letz­ten Jah­re – war und ist sie drin­gend not­wen­dig und mehr als berechtigt.

Wenn Skep­sis jedoch zu einer Art „gene­ra­li­sier­tem Trotz­re­flex“ mutiert, ist wie­der­um gegen­über die­ser Skep­sis Skep­sis gebo­ten. Ein Feld, in dem sich die­se Pro­ble­ma­tik seit ein paar Jah­ren und in immer wei­ter ver­stärk­ter Form abspielt, ist das der Klimapolitik.

Der Begriff des „Boo­mers“ steht, auch wenn er oft mit der Baby­boo­mer-Gene­ra­ti­on asso­zi­iert wird, heu­te mehr für eine Men­ta­li­tät denn für eine tat­säch­li­che Alters­grup­pe. Tat­säch­lich ist der Begriff bes­ser defi­niert, wenn man unter ihm Men­schen ver­steht, die sich in ihrer zwei­ten Lebens­hälf­te befin­den, die ger­ne in ihre per­sön­li­chen gol­de­nen Zei­ten in den 70er bis 90er Jah­ren zurück möch­ten und von allen kol­lek­ti­ven, gesell­schaft­li­chen Ver­pflich­tun­gen ver­schont wer­den wol­len und die ande­ren die­se Hal­tung in einer Art dau­er­schimp­fen­den Atti­tü­de aufzwingen.

Der kon­ser­va­ti­ve Poli­to­lo­ge und Publi­zist Claus M. Wolf­schlag ver­öf­fent­lich­te in die­sem Netz­ta­ge­buch vor über 13 Jah­ren einen klu­gen Bei­trag mit einer Grund­satz­kri­tik an „kon­ser­va­ti­ver Klimaskepsis“.

Mit „Kon­ser­va­tis­mus“ im Sin­ne kol­lek­ti­ver Ver­ant­wor­tung, Ver­zicht, Dis­zi­plin und gemein­schaft­li­cher Soli­da­ri­tät hat die­se Ego-Hal­tung, wie Wolf­schlag rich­tig dar­leg­te, in den meis­ten Fäl­len jedoch nur wenig zu tun, auch wenn die Über­schnei­dun­gen zunächst an der Ober­flä­che vor­han­den zu sein scheinen.

Vor die­sem Hin­ter­grund ergibt sich nicht sel­ten eine immer wie­der her­vor­tre­ten­de Asso­zia­ti­on ech­ter oder soge­nann­ter Kon­ser­va­ti­ver mit „kli­ma­skep­ti­schem“ Gedan­ken­gut, wie es vor allem die US-Repu­bli­ka­ner vertreten.

Die Begrif­fe „Kli­ma­skep­ti­ker“ oder gar „Klima(wandel)leugner“ sind dabei – das muß man hier vor­aus­schi­cken – denk­bar unprä­zi­se bis schlicht irre­füh­rend und mani­pu­la­tiv. Nicht nur, daß der Begriff des „Leug­ners“ auto­ma­ti­sche, ver­mut­lich durch­aus beab­sich­tig­te Asso­zia­tio­nen mit dem des „Holo­caust-Leug­ners“ weckt (ähn­lich dem nicht weni­ger irre­füh­ren­den Ter­mi­nus des „Coro­na-Leug­ners“, der den glei­chen Inten­tio­nen ent­sprun­gen sein dürfte).

Kaum jemand leug­net hier oder anders­wo „den“ Kli­ma­wan­del, eben­so wie kaum jemand ernst­haft ver­trat, daß es Coro­na „nicht gäbe“. Skep­tisch war man viel­mehr gegen­über der all­ge­mein pos­tu­lier­ten The­se der beson­de­ren Gefähr­lich­keit von Coro­na, und skep­tisch sind vie­le eher gegen­über der Theo­rie, der Kli­ma­wan­del sei menschengemacht.

Nichts­des­to­trotz machen es sich jedoch eben auch jene, die ledig­lich den men­schen­ge­mach­ten Kli­ma­wan­del leug­nen, nur all­zu leicht. War­um? Die Moti­va­ti­on dahin­ter dürf­te einer gan­zen Melan­ge von Inten­tio­nen ent­sprin­gen: Im Mit­tel­punkt dürf­te der Wunsch ste­hen, so wei­ter­le­ben zu kön­nen, wie das bis­her mög­lich war – ohne ener­gie­wen­de-beding­te Unan­nehm­lich­kei­ten, ohne das, was die Sozio­lo­gie Kon­tin­genz nennt, also Unge­wiß­heit, gesell­schaft­li­che Verunsicherung.

Kon­tin­genz ist etwas, mit dem Men­schen oft nicht gut umge­hen kön­nen, ins­be­son­de­re, wenn sie älter wer­den, denn im Alter läßt die Risi­ko­be­reit­schaft nach – und gera­de die ist nun ein­mal gefragt, wenn es gilt, sich auf neu­ar­ti­ge Lebens­wei­sen einzulassen.

Aus die­ser mit­un­ter intel­lek­tu­ell recht beque­men Hal­tung her­aus sucht man sich schließ­lich vor allem im Netz jene Infor­ma­tio­nen zusam­men, die zur eige­nen Welt­sicht pas­sen. Dies ist heut­zu­ta­ge von jeder poli­ti­schen War­te aus recht leicht.

Das bedeu­tet frei­lich nicht, daß das Main­stream-Gere­de über nahe­zu aus­schließ­li­che „Des­in­for­ma­tio­nen“ und „Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen“ im rech­ten Spek­trum des­we­gen stim­men wür­de – gera­de auch im Main­stream suchen sich nur all­zu vie­le Men­schen ger­ne eben jene „Infor­ma­tio­nen“ zusam­men, die ihnen in ihrer poli­ti­schen Bequem­lich­keit in den Kram passen.

Nur: Auch Kon­ser­va­ti­ve sind gegen die­sen sozi­al­psy­cho­lo­gisch gut erforsch­ten Wunsch nach Selbst­ver­ge­wis­se­rung nicht gefeit – und im Bereich der Kli­ma­po­li­tik zeigt sich dies oft lei­der nur all­zu deutlich.

Beglei­tet wird all dies, wie so häu­fig, durch das eben­falls sozi­al­psy­cho­lo­gisch meß­ba­re Phä­no­men des Grup­pen­den­kens: Je stär­ker eine – etwa poli­ti­sche – Grup­pe von ihrer sozia­len Umwelt iso­liert ist (und das AfD-nahe Spek­trum ist von sei­ner poli­ti­schen Umwelt oft – und meist unver­schul­det – sehr iso­liert!), des­to grö­ßer ist auch das Risi­ko, sich in manch­mal unrea­lis­ti­sche Sicht­wei­sen hin­ein­zu­stei­gern. Doch davor soll­ten wir uns hüten.

In dem manch­mal ver­zwei­felt anmu­ten­den Wunsch, sich in der eige­nen Sicht­wei­se bestä­tigt zu sehen, wird dann mit­un­ter gar zu Quel­len gegrif­fen, die, kämen sie von der poli­ti­schen Gegen­sei­te, auf­grund ihrer unse­riö­sen Natur von uns regel­recht zer­pflückt würden.

Ein Name, der unter Skep­ti­kern der The­se des men­schen­ge­mach­ten Kli­ma­wan­dels eine gewis­se Bedeu­tug erlangt hat, ist etwa Richard Lind­zen. Lind­zen ist Phy­si­ker und Meteo­ro­lo­ge, lehr­te u. a. in Har­vard und gehört in sei­ner Zunft zu den weni­gen aus­ge­wie­se­nen, bio­gra­fisch gese­hen renom­mier­ten „Kli­ma­skep­ti­kern“ (aus den oben genann­ten Grün­den set­zen wir den Begriff wei­ter bewußt in Anfüh­rungs­zei­chen) aus der Sphä­re der Wissenschaft.

Regel­mä­ßig unter­schla­gen wird bei posi­ti­ven Ver­wei­sen auf die Per­son Lind­zen jedoch ger­ne, welch aus­ge­präg­te Ver­bin­dun­gen er über Jah­re hin­weg zu fos­si­len Ener­gie­kon­zer­nen und deren finan­zi­ell gut geöl­ten Lob­by­or­ga­ni­sa­tio­nen pfleg­te, dar­un­ter drei Denk­fa­bri­ken, die vom Öl-Kon­zern Exxon­Mo­bil finan­ziert wur­den. Er beriet die Öl- und Koh­le­indus­trie und stand mit sei­ner Arbeit auch in Ver­bin­dung zum Koh­le­kon­zern Pea­bo­dy Ener­gy. Dies alles ist kei­ne Theo­rie und kei­ne Schmutz­kam­pa­gne, son­dern im Wesent­li­chen mehr als ein­deu­tig und durch Akten belegt.

Wer sich auf Lind­zen beruft, beruft sich mit­nich­ten auf einen Vor­kämp­fer für wis­sen­schaft­li­che Wahr­heits­fin­dung – und erst recht nicht für die Inter­es­sen des „klei­nen Man­nes“. Viel­mehr kommt hier­in eine Kon­ti­nui­tät zum Aus­druck, für die auch die Repu­bli­ka­ni­sche Par­tei in den USA schon immer stand und bis heu­te steht: Die Nähe zu den „klas­si­schen“ Indus­trien und einem tur­bo­ka­pi­ta­lis­ti­schen Ver­ständ­nis der soge­nann­ten frei­en Marktwirtschaft.

Wäh­rend die US-Demo­kra­ten heut­zu­ta­ge eher von den links­li­be­ral gepol­ten, zukunfts­träch­ti­gen Big-Tech-Kon­zer­nen des Sili­con Val­ley und von der Finanz­in­dus­trie (man könn­te sie getrost auch „Finanz­ma­fia“ nen­nen) der Wall Street getra­gen wer­den, haben die Repu­bli­ka­ner seit lan­gem schon gute Ver­bin­dun­gen zu jenem Teil der Wirt­schaft, der beim Wan­del von Indus­trie- zur Dienst­leis­tungs­ge­sell­schaft hin­ten­über zu fal­len droht: Fos­si­le Ener­gie, Stahl, Rüstung.

Patrio­ti­scher macht das die Repu­bli­ka­ner auch nicht – sie sind dadurch ledig­lich eine Art Lob­by­par­tei der (ver­mut­lich trotz­dem lang­fris­tig nicht funk­tio­nie­ren­den) Besitz­stands­wah­rung mit zeit­wei­se popu­lis­ti­schen „Momen­ten“, struk­tu­rell und milie­u­mä­ßig ähn­lich der hie­si­gen FDP.

Gleich­wohl mag es für den „Avera­ge Joe“ der Repu­bli­ka­ner-Funk­tio­närs­ebe­ne allein aus wahl­tak­ti­schem und nicht zuletzt finan­zi­el­lem Kal­kül her­aus noch sinn­voll sein, bei die­ser Hal­tung zu blei­ben, denn die­se Nähe bringt der GOP immer­hin vor jeder Wahl wie­der Mil­lio­nen­spen­den ein.

Als rech­te Par­tei in Euro­pa, vor allem als deut­sche AfD, kann man jedoch nicht ein­mal auf die­se Pfer­de set­zen – was „kli­ma­skep­ti­sche“ Hal­tun­gen hier­zu­lan­de noch irra­tio­na­ler macht, da sie sich nicht ein­mal wahl­tak­tisch oder gar finan­zi­ell ren­tie­ren (nicht, daß das letz­ten Endes ein aus­rei­chen­der Grund wäre, die­se Posi­ti­on zu vertreten).

Letzt­lich ver­ba­li­siert man dadurch ledig­lich die Besitz­stands­wah­rung einer ganz bestimm­ten, wenn auch der­zeit noch quan­ti­ta­tiv star­ken Gene­ra­ti­on, die die­se Hal­tung jedoch lang­fris­tig nicht wird durch­hal­ten können.

Dies geschieht auch auf Kos­ten der jun­gen Gene­ra­ti­on, die die poli­ti­sche Rech­te ansons­ten womög­lich durch­aus bes­ser errei­chen könn­te: Der Autor die­ser Zei­len hat bei ver­schie­dens­ten Gele­gen­hei­ten mehr als ein­mal gera­de von jün­ge­ren Leu­ten zu hören bekom­men, daß „die AfD ja eigent­lich ganz gute Din­ge sagt“, vie­le ihrer kli­ma­po­li­ti­schen Posi­tio­nen aber in heu­ti­gen Zei­ten nicht nach­voll­zieh­bar sei­en, wes­we­gen man sie nicht wäh­len oder gar in ihr aktiv wer­den kön­ne. Sol­che Ein­wän­de gilt es ernst zu nehmen.

Auch, wenn sich das für jene, die sich (zu Recht) über die Kli­makle­ber der Letz­ten Gene­ra­ti­on auf­re­gen, manch­mal anders dar­stel­len mag: Auch die Sze­ne der Kli­ma­schüt­zer ist eben durch­aus kein homo­ge­ner Block, eben­so wenig wie die neu­rech­te Sze­ne, die Coro­na-Kri­ti­ker oder die poli­ti­sche Linke.

Jede sozia­le Pro­test­be­we­gung ist stets hete­ro­gen struk­tu­riert und beinhal­tet Ansät­ze, über die bewe­gungs­in­tern nicht sel­ten hef­tig gestrit­ten wird. Die erst jüngst zu hören gewe­se­ne Kri­tik von Fri­days for Future an den Metho­den der Letz­ten Gene­ra­ti­on hat das noch­mal nach­drück­lich aufgezeigt.

Und auch, wenn man­che das in der rech­ten Sphä­re kaum glau­ben kön­nen: Extinc­tion Rebel­li­on (XR) ver­folgt mit­un­ter – oft auch je nach Ort und Milieu – durch­aus de-eska­la­ti­ve, metho­disch gese­hen schlaue Ansät­ze zur Ver­fol­gung ihrer Inhal­te, die weit­aus sub­ti­ler und intel­li­gen­ter sind als die plum­pen Metho­den der der­zeit pro­vo­kant-dis­kurs­prä­gen­den Letz­ten Generation.

Die Ansät­ze sind ver­schie­den, und nicht jeder Kli­ma­ak­ti­vist ist auto­ma­tisch iden­tisch mit Anti­fa und Co. Schwarz­weiß­ma­le­rei­en und undif­fe­ren­zier­te Feind­bil­der tau­gen für die­ses The­ma nicht viel und sind fak­tisch unberechtigt.

Klü­ger wäre es für die poli­ti­sche Rech­te, die ja in ande­ren umwelt­po­li­ti­schen Fel­dern durch­aus offen für öko­lo­gi­sche Inhal­te ist, hier eine Posi­ti­on ein­zu­neh­men, wie sie in den letz­ten Jah­ren in die­ser Fra­ge etwa von Sahra Wagen­knecht oft arti­ku­liert wor­den ist:

Anstatt die Fak­ten­la­ge den men­schen­ge­mach­ten Kli­ma­wan­del anzu­zwei­feln, läßt sich das grün-libe­ra­le Estab­lish­ment näm­lich an einem ganz ande­ren Punkt viel sinn­vol­ler atta­ckie­ren. So müß­te inzwi­schen eher die Fra­ge im Mit­tel­punkt ste­hen, wie Kli­ma­schutz geleis­tet wer­den kann, ohne dadurch zugleich den sozia­len Frie­den zu gefähr­den, wie dies jedoch vor allem sei­tens der Grü­nen for­ciert wird.

Die mitt­ler­wei­le extrem wirt­schafts­na­he grü­ne Neo­Con-Par­tei der urban-links­li­be­ra­len Bil­dungs­bür­ger, die bereits beim The­ma Außen- und Sicher­heits­po­li­tik schlimms­te Dop­pel­mo­ral auf­wei­sen (Stich­wort Waf­fen­lie­fe­run­gen), gefällt sich in ihrem ober­leh­rer­haf­ten und zugleich finan­zi­ell gut­ge­stell­ten Habi­tus dar­in, „Otto Nor­mal­ver­brau­cher“ eine Beleh­rung nach der ande­ren rein­zu­wür­gen – läßt dabei aber die eigent­li­chen Kli­ma­sün­der (Glo­bal Play­er, Kon­zer­ne) wei­test­ge­hend unangetastet.

Hier liegt ein poli­ti­scher Miß­stand gera­de­zu brach vor uns, der von so gut wie nie­man­dem pro­ble­ma­ti­siert wird. Die Fra­ge der sozia­len Abfe­de­rung von Kli­ma­schutz­maß­nah­men bil­det die eigent­lich sinn­vol­le Diskursmasse.

Auch von rechts ist es mög­lich, das The­ma Kli­ma­schutz posi­tiv anzu­ge­hen. Denn noch ein ande­rer Punkt darf nicht außer Acht gelas­sen wer­den: Das Igno­rie­ren der Pro­ble­ma­tik wird – wie schon die frü­he­re Igno­ranz etwa gegen­über der poli­ti­schen Desta­bi­li­sie­rung des Nahen Ostens durch den Wes­ten – unwei­ger­lich zu neu­en Migra­ti­ons­be­we­gun­gen aus den Ent­wick­lungs­län­dern füh­ren, wo sich die ver­hee­ren­den Fol­gen des Kli­ma­wan­dels als ers­tes zei­gen werden.

Wir wer­den unse­re natio­na­len und kon­ti­nen­ta­len Gren­zen glaub­wür­di­ger und über­zeu­gen­der schüt­zen – und schlie­ßen – kön­nen, wenn wir alles, wirk­lich alles Mög­li­che getan haben, um die Ursa­chen für die­se Migra­ti­ons­be­we­gun­gen zu eli­mi­nie­ren. Die­ses Ziel jedoch macht authen­ti­sche Bemü­hun­gen um ein gesun­des Welt­kli­ma auch für die poli­ti­sche Rech­te zur Pflicht.