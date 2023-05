Projekt beenden, Tore öffnen – Mäander und Sommerfest

Auf der Suche nach einer Ant­wort zogen ein jun­ger Jour­na­list und ein Foto­graf durchs Dorf, spra­chen Nach­barn an, lie­ßen eine Droh­ne stei­gen und brach­ten es am Ende doch nur auf Pla­ti­tü­den, ste­reo­ty­pe Stan­zen, auf das also, was man gese­hen und gehört zu haben vor­gibt, wenn man kei­ne Beu­te machen konnte.

Sol­che Bei­trä­ge die­nen der Sta­bi­li­sie­rung die­ser Repu­blik. Sie fri­schen unin­spi­riert, aber ver­läß­lich das simp­le, kei­nes­falls mehr dif­fe­ren­zier­te oder gar ambi­va­len­te Feind­bild auf; sie erhö­hen die emo­tio­na­le Hür­de, über die sprin­gen muß, wer einen unver­mit­tel­ten Blick auf das rech­te Milieu wer­fen möch­te; sie zei­gen den Kol­le­gen, daß man die Voka­beln gelernt hat.

Die drit­te Sei­te einer renom­mier­ten Sonn­tags­zei­tung mit Ver­zer­run­gen über das eige­ne Leben gefüllt zu sehen, bleibt, bei aller poli­ti­schen Erfah­rung, den­noch eine merk­wür­di­ge Sache. Wir haben die vie­len Tex­te, die über uns ver­faßt wor­den sind, nicht gesam­melt, und es wür­de uns nicht mit Stolz erfül­len, in einer sol­chen Samm­lung zu blät­tern. Es stimmt nicht, daß die Haut dicker gewor­den sei.

Dies ist auch der Grund, war­um wir nicht mehr mit Jour­na­lis­ten spre­chen: Man möch­te denen, die kei­nen Ehr­geiz, aber Zugang zu gro­ßen Blät­tern haben, nicht stun­den­lang ins Gesicht geschaut haben, bevor sie ihr Geschäft verrichten.

Es gibt etwas, das die­se Leu­te alle­samt nicht ver­ste­hen kön­nen und nie­mals schrei­ben wür­den, sähen sie es denn: wie gern und mit wel­cher Zuver­sicht wir arbei­ten und wie­viel bereits gelun­gen ist und noch gelin­gen wird.

Zwei Bei­spie­le ver­an­schau­li­chen das, ver­an­schau­li­chen, was Gestal­tungs­lust und Saat und Ern­te ist, auch jen­seits der gro­ßen Num­mern, die wir auf Buch­mes­sen und mit Best­sel­lern abzogen.

Das eine ist kurz erzählt: Wir kön­nen bereits jetzt kaum noch Anmel­dun­gen zu unse­rem Som­mer­fest anneh­men. Wir wer­den es am 8. und 9. Juli bege­hen, und mehr als 500 Gäs­te kön­nen wir nicht zulassen.

Was vor zwei Jah­ren als Nach-Maß­nah­men-Fest sehr aus­ge­las­sen begann, hat sich im ver­gan­ge­nen Som­mer als wich­tigs­tes und größ­tes Leser­tref­fen unse­rer Rich­tung eta­bliert und bewährt – und wird in die­sem Jahr mit einem dich­ten Pro­gramm aus Vor­trä­gen, Dis­kus­sio­nen, Podi­en, Prä­sen­ta­tio­nen und Lesun­gen die Kapa­zi­täts­gren­ze ausreizen.

Umriß und Orga­ni­sa­ti­on des Som­mer­fests sind hier beschrie­ben – dort sind auch die Anmel­de­mög­lich­kei­ten hin­ter­legt. 480 Anmel­dun­gen lie­gen vor. Wir wer­den nach dem kom­men­den Wochen­en­de die Lis­ten schlie­ßen müs­sen und Anfang Juli die Tore weit öff­nen kön­nen. (Wer ange­mel­det ist und noch kei­ne Bestä­ti­gung erhal­ten hat, soll­te bit­te nachhaken!)

Die inhalt­li­che und emo­tio­na­le Bedeu­tung die­ser Zusam­men­kunft ist kaum zu ermes­sen, das wis­sen wir aus Gesprä­chen, Brie­fen und Kommentaren.

Wir dür­fen, ich schrieb das an ande­rer Stel­le ein­mal, für unse­re Leser­schaft mehr als dank­bar sein. Sie beglei­tet uns seit Jah­ren auch dort­hin, wo wir Expe­ri­men­te wagen und unser Ver­le­ger­tum fast schon über die Ver­trau­ens­gren­ze hin­aus erweitern.

Ich spie­le damit auf die nun abge­schlos­se­ne Rei­he Mäan­der an, die zum Wert­volls­ten und Schöns­ten gehört, was die rech­te Kul­tur­sze­ne je her­vor­ge­bracht hat. Sie war für 600 Leser kon­zi­piert und liegt mit Erschei­nen des 10. Ban­des nun voll­stän­dig vor.

Zwei Mona­te haben wir seit­her ver­strei­chen las­sen und Bän­de aus dem stets not­wen­di­gen, aber spar­sa­men Über­druck zurück­ge­hal­ten, denn jeder Abon­nent hat­te ein Anrecht auf unbe­schä­dig­te Exem­pla­re, und so war­te­ten wir ab, ob Bücher rekla­miert würden.

Nun zie­hen wir den Strich und been­den das Pro­jekt Mäan­der, indem wir alle Rest­be­stän­de im frei­en Ver­kauf anbie­ten. Pro Buch ver­lan­gen wir 25 €. (Im Abon­ne­ment kos­te­te jeder Band 30 €, aber das sind num­me­rier­te Bän­de und Vor­zugs­aus­ga­ben mit Ban­de­ro­len aus Naturpapier.)

Ver­trau­ens­gren­ze und erwei­ter­tes Ver­le­ger­tum – viel­leicht ahnt der ehr­geiz­lo­se Sonn­tags­jour­na­list, der jüngst mit uns nicht ins Gespräch kom­men durf­te, was wir damit mei­nen: Kein Mäan­der-Abon­nent wuß­te über die ers­ten drei Bän­de hin­aus, wor­auf er sich ein­ließ, als er zugriff. Und kei­ner schrieb, wäh­rend wir Band um Band lie­fer­ten, ent­täuscht zurück.

Die Arbeit an die­ser Rei­he begeis­ter­te uns wie kaum etwas Ver­le­ge­ri­sches zuvor, und wenn wir eine Pro­gno­se wagen dür­fen: Kei­ne Sonn­tags­zei­tung und kein VS-Bericht wird uns dies neh­men kön­nen – die Freu­de am gelun­ge­nen Buch, den Schalk des beson­de­ren Fund­stücks und die Gewiß­heit, Leser, wirk­li­che Leser zu haben.

Schlie­ßen wir also das Mäan­der-Pro­jekt end­gül­tig ab, bevor wir die Tore zum Som­mer­fest weit öff­nen. Pro Band, wie erwähnt, 25 €, Bestel­lung nur per mail an verlag(at)antaios.de mög­lich, Ver­sand in der Rei­hen­fol­ge der Ein­gän­ge und nur, solan­ge der Vor­rat reicht.

Stand 10. Mai, morgens: