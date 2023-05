Faktenlage (23) – AfD-Höhenflug

Als die Alter­na­ti­ve für Deutsch­land vor etwas weni­ger als drei Jah­ren bei den meis­ten Umfra­ge­insti­tu­ten mit ledig­lich ein­stel­li­gen Wer­ten aus­ge­wie­sen wur­de und ein Jahr spä­ter eine eher ernüch­tern­de Bun­des­tags­wahl folg­te, gab es das gro­ße Kopf­zer­bre­chen über die kom­men­de stra­te­gi­sche Posi­tio­nie­rung und Ausrichtung.

Wie soll­te sich die Par­tei damals in Zei­ten neu­er Kri­sen (Coro­na) auf­stel­len? Wel­che Ideen hat­te man, wenn das Kern­pro­fil­the­ma der Migra­ti­on in der öffent­li­chen Wahr­neh­mung nicht mehr die außer­or­dent­li­che Bedeu­tung ein­nahm wie noch zuvor? Wie könn­te es die Par­tei also schaf­fen, aus dem Sta­gna­ti­ons­raum des fes­ten 10–12% Wäh­ler­po­ten­ti­als aus­zu­bre­chen und neue Ziel­grup­pen zu erschließen?

Mit der aktu­el­len demo­sko­pi­schen Lage steht fest, daß die AfD nicht nur ein tem­po­rä­res Pro­test­phä­no­men war, die ledig­lich ein ein­ma­li­ges Unzu­frie­den­heits­po­ten­ti­al aus den Wäh­ler­strö­men abge­saugt und ver­fes­tigt hat. In den meis­ten Umfra­gen sie­delt sich die Par­tei gera­de zwi­schen 15–17% an.

Die Grü­nen wur­den schon vor weni­gen Wochen über­holt und laut dem Insti­tut You­Gov ist die AfD inzwi­schen gar zweit­stärks­te Kraft hin­ter der Uni­on. Im Osten des Lan­des ist man bereits stärks­te Kraft und setzt auch für die kom­men­den Land­tags­wah­len 2024 in Sach­sen, Thü­rin­gen und Bran­den­burg auf den Wahl­sieg als stärks­te Parlamentspartei.

Erstaun­lich an der der­zei­ti­gen Ent­wick­lung sind jedoch nicht nur die rei­nen Zustim­mungs­wer­te und die direk­te elek­to­ra­le Unter­stüt­zungs­be­reit­schaft, son­dern auch der offen­sicht­li­che Abbau von Hemm­schwel­len und Emo­ti­ons­bar­rie­ren gegen­über der Partei.

Als die AfD 2018 mit 18% ihren letz­ten Umfra­ge­re­kord hat­te, waren es immer­hin noch 66%, die anga­ben sich unter kei­nen Umstän­den vor­stel­len zu kön­nen, die Par­tei zu wäh­len. Über die letz­ten Jah­re waren es dann sogar stets mehr als 70%, die eine Wahl der AfD kate­go­risch aus­ge­schlos­sen haben.

Das erwei­ter­te Wäh­ler­po­ten­ti­al, also jene, die die AfD als alter­na­ti­ve Wahl­prä­fe­renz anga­ben, lag selbst 2018 bei ledig­lich 5%.

Nun scheint sich die­se grund­sätz­li­che Ableh­nung jedoch lang­sam zu lockern. Nur noch 55% schlie­ßen eine Wahl der AfD kate­go­risch aus. Der Gesamt­po­ten­ti­al­raum hat sich mit inzwi­schen 10% sogar ver­dop­pelt. Die stra­te­gi­sche Ziel­mar­ke einer 20% + X Par­tei ist also unter Addi­ti­on des erwei­ter­ten Wäh­ler­po­ten­ti­als theo­re­tisch erreichbar.

Und das trotz Ver­fas­sungs­schutz­be­ob­ach­tung und anhal­ten­der media­ler Aus­gren­zung. Wei­te­re Nor­ma­li­sie­rungs­ef­fek­te zei­gen sich, wenn inzwi­schen 27% sagen, daß sie die AfD für eine “nor­ma­le demo­kra­ti­sche Par­tei” hal­ten. Ein Plus um fast 10% im Ver­gleich zu 2016. Und auch dies trotz einer medi­al stän­dig her­bei­ge­schrie­be­nen “Radi­ka­li­sie­rungs­spi­ra­le”.

Der gro­ße unbe­kann­te Fak­tor bleibt jedoch die natür­li­che Unge­wiss­heit dar­über, ob die­se Ent­wick­lung bereits die Vor­zei­chen eines län­ger­fris­ti­gen und sich ver­fes­ti­gen­den Trends abbil­det, oder ob wir es hier mit einer rei­nen Moment­auf­nah­me zu tun haben, die sich unter neu­en poli­ti­schen Rah­men­be­din­gun­gen schnell wie­der ver­flüch­ti­gen kann.

Nahe­zu alle kri­ti­schen und wohl­wol­len­den Beob­ach­ter sind sich einig, daß der aktu­el­le Umfra­ge­an­stieg gewiss nicht das Ergeb­nis von der inne­ren struk­tu­rel­len Stär­ke, Kam­pa­gnen­fä­hig­keit und Stra­te­gie der Par­tei ist. Selbst­ver­ständ­lich wird die­ser Trend maß­geb­lich von den aktu­el­len mul­ti­plen Kri­sen und Umbrü­chen getragen.

Ich sehe für die­se aktu­el­le Ent­wick­lung drei Fak­to­ren, die sich gegen­sei­tig bedin­gen als auch ver­stär­ken und von denen teil­wei­se auch schon frü­he­re Rechts­par­tei­en Wahl­er­fol­ge und Umfra­ge­hochs ein­fah­ren konn­ten. Hier­zu sei unter ande­rem auch auf mei­ne kürz­lich erschie­ne­ne IfS-Stu­die „Wer wählt Rechts“ verwiesen.

Im wesent­li­chen geht es um die Ver­schrän­kung von all­ge­mei­ner poli­ti­scher Unzu­frie­den­heit, Migra­ti­ons­ab­leh­nung und ein dazu­ge­hö­ri­ger ideo­lo­gi­scher und lebens­welt­li­cher Tiefenkonflikt.

1 – Die grund­sätz­li­che Regie­rungs­un­zu­frie­den­heit. (Not­wen­di­ge Bedingung)

Über zwei Drit­tel sind mit der aktu­el­len Ampel-Regie­rung wenig bis gar nicht zufrie­den. Dies ist einer der höchs­ten Unzu­frie­den­heits­wer­te der letz­ten 10 Jah­re. In die­ser Stim­mungs­la­ge ori­en­tie­ren sich die Wäh­ler ganz natür­lich in die Rich­tung von oppo­si­tio­nel­len Alter­na­ti­ven, die als poli­ti­sches Pro­test­ven­til zur Ver­fü­gung stehen.

Die Fol­gen nach zwei­ein­halb Jah­ren Coro­na­kri­se, sowie die Ener­gie­kri­se und Infla­ti­on haben bereits die öko­no­mi­sche und sozia­le Ver­trau­ens­ba­sis der Gesell­schaft stra­pa­ziert. Die Ampel-Regie­rung ver­sucht zudem, für wei­te­re finan­zi­el­le Belas­tungs­pro­ben (Heiz­pa­ket, Deindus­tria­li­sie­rung, Mobi­li­täts­wen­de) der Bür­ger zu wer­ben. Hier sind die wei­te­ren wirt­schaft­li­chen Ein­schnit­te vor­pro­gram­miert und wer­den die grund­sätz­li­che Unzu­frie­den­heits­stim­mung womög­lich noch verstärken.

Öko­no­mi­sche Abstiegs­be­dro­hun­gen und Sor­gen allein kön­nen jedoch nur sel­ten allein den Erfolg rech­ter Par­tei­en erklä­ren. Die all­ge­mei­ne Frus­tra­ti­on ist zumeist auch an eine ganz kon­kre­te Unzu­frie­den­heit in Fra­gen der Migra­ti­ons­po­li­tik gekoppelt.

2 – Unzu­frie­den­heit in der Migra­ti­ons­po­li­tik (Hin­rei­chen­de Bedingung)

Mit der the­ma­ti­schen Prio­ri­täts­ab­nah­me der Migra­ti­ons­po­li­tik sta­gnier­ten auch die Umfra­ge­wer­te und auch Wahl­er­geb­nis­se der AfD ab spä­tes­tens 2020 oder san­ken gar. Ein ähn­li­ches Mus­ter ließ sich auch schon Anfang der 90er Jah­re bei den Repu­bli­ka­nern beobachten.

Spä­tes­tens seit Beginn des Jah­res ist die Migra­ti­ons­fra­ge jedoch wie­der voll im öffent­li­chen Bewußt­sein prä­sent. Erin­ne­run­gen an das Kri­sen­jahr 2015 sind kei­ne pole­mi­schen Ver­glei­che mehr, son­dern wer­den durch die Zah­len auch bestä­tigt. Die Zahl der Asyl­an­trä­ge explo­diert, Kom­mu­nen sind über­for­dert, und selbst bis­wei­len ver­schon­te klei­ne länd­li­che Ort­schaf­ten bekom­men gan­ze Con­tai­ner­dör­fer mit Migran­ten vor die Haus­tür gesetzt. Seit Okto­ber 2022 sind laut IPSOS Insti­tut die Sor­gen im Zusam­men­hang mit der Migra­ti­on um 11% ange­stie­gen. „Gro­ße Sor­gen“ machen sich laut Allens­bach inzwi­schen 39%.

Der höchs­te Wert seit der gro­ßen Migra­ti­ons­kri­se zwi­schen 2015–2016. 57% fürch­ten eine Wie­der­ho­lung der Situa­ti­on aus die­sen Jah­ren. Bei dem Insti­tut You­Gov ver­drängt das The­ma Ein­wan­de­rung seit knapp drei Mona­ten sogar die bis­he­ri­gen Top­the­men Kli­ma, Krieg und Inflation.

Mehr als die Hälf­te der Deut­schen sieht in der Zuwan­de­rung mehr Nach­tei­le als Vor­tei­le. Zuletzt wur­de die­se Fra­ge im ARD-Deutsch­land­trend im Janu­ar 2017 behan­delt, also in einer Zeit, als die Jah­re 2015 und 2016 noch sehr prä­sent waren in den Köp­fen. Dort waren es noch 4% weni­ger als heute.

Wir wis­sen zwar, daß die Bevöl­ke­rung in Migra­ti­ons­fra­gen schon lan­ge eine mehr­heit­lich restrik­ti­ve­re Linie befür­wor­tet, die sich aber nicht deckungs­gleich mit der Zustim­mung für eine migra­ti­ons­kri­ti­sche Par­tei wider­spie­gelt. Durch das Hin­zu­tre­ten wei­te­rer Unzu­frie­den­heits­pa­ra­me­ter und das popu­lis­ti­sche Momen­tum kön­nen sich rech­te Wäh­ler­po­ten­tia­le im Elek­to­rat konkretisieren.

In der Migra­ti­ons­fra­ge zeigt sich auch ein­mal mehr der ein­zig wahr­ge­nom­me­ne Kom­pe­tenz­mar­ken­kern der AfD. 21% trau­en der Par­tei zu, daß sie den Zuzug wei­te­rer Migran­ten sinn­voll begren­zen wür­de. Nur die Uni­on kommt auf einen höhe­ren Wert von 25%. Bei der Gesamt­kon­zep­ti­on einer sinn­vol­len Migra­ti­ons­po­li­tik liegt sie mit 14% sogar vor allen ande­ren Parteien.

3 – Tie­fe gesell­schaft­li­che Trans­for­ma­ti­ons­kon­flik­te.

Wenn wir genau­er auf die INSA-Poten­tia­le schau­en, so läßt sich bei der AfD seit eini­gen Mona­ten eine ste­ti­ge Absen­kung einer wich­ti­gen Bar­rie­re fest­stel­len: Immer weni­ger Wäh­ler kön­nen sich unter kei­nen Umstän­den fest­stel­len, der Par­tei ihre Stim­me zu geben.

Bei den Grü­nen ver­läuft die­ser Trend in die ent­ge­gen­ge­setz­te Rich­tung. Vor dem Ein­tritt in die Ampel-Koali­ti­on konn­ten sich nur zwi­schen 25–30% kei­nes­falls vor­stel­len, die Grü­nen zu wäh­len. Inzwi­schen sind es über 40% der Wäh­ler, die die Grü­nen auf ihrer kate­go­ri­schen Aus­schluss­lis­te haben. Das erwei­ter­te Wäh­ler­po­ten­ti­al der Grü­nen ist von ihren Hoch­zei­ten (2019–2020) von 24% auf nun 16% zusammengeschrumpft.

Auch bei den Poli­ti­ker­ran­kings sind die bei­den pro­mi­nen­ten Zug­pfer­de der Grü­nen, Habeck und Baer­bock, inzwi­schen deut­lich zurück­ge­fal­len. Wäh­rend sich das AfD-Wäh­ler­po­ten­ti­al aktu­ell dyna­mi­scher aus­dehnt und neue Sphä­ren erschließt, ver­dich­tet sich der grü­ne Wäh­ler­raum auf sei­nen aka­de­misch-urba­nen Kern.

Die gegen­sei­ti­ge ideo­lo­gi­sche und auch lebens­welt­li­che Abgren­zung zwi­schen Grü­nen und AfD dürf­te einer der stärks­ten Mobi­li­sie­rungs­fak­to­ren sein. In kaum einem par­tei­po­li­ti­schen Kon­kur­renz­ver­hält­nis spie­geln sich so vie­le ele­men­ta­re Pola­ri­sie­run­gen und Gesell­schafts­kon­flik­te wie zwi­schen den AfD- und Grünen-Anhängern:

Auf der einen Sei­te das grün-aka­de­mi­sche Wohl­stands­mi­lieu in der Groß­stadt mit hohem Ein­kom­men in der Wis­sens­öko­no­mie und im Ver­wal­tungs­sek­tor. Und auf der ande­ren Sei­te der länd­lich bis klein­städ­ti­sche Arbei­ter mit ein­fa­chem Bil­dungs­ab­schluss, mitt­le­rem Ein­kom­men und zumeist tätig im ver­ar­bei­ten­den und pro­du­zie­ren­den Gewerbe.

Die unter­schied­li­chen Lebens­bil­der der pro­to­ty­pi­schen Grü­nen und AfD-Anhän­ger­schaft sind ein über die letz­ten Jah­re ein­ge­brann­ter gesell­schaft­li­cher Tief­en­kon­flikt, der der Kraft­stoff für die AfD ist. Umso stär­ker und kom­pro­miß­lo­ser die Ampel-Koali­ti­on eine Gesell­schafts­po­li­tik gegen die Bevöl­ke­rungs­mehr­heit betreibt, umso grö­ßer wird auch das Abgrenzungsbedürfnis.

Zwar ver­sucht sich die Uni­on in die­sem „Kampf um die Nor­ma­li­tät“ an die Spit­ze zu set­zen, aber sie kann kaum glaub­wür­di­ge Gegen­an­ge­bo­te machen. Der Nim­bus von Fried­rich Merz als neue „kon­ser­va­ti­ve Hoff­nungs­fi­gur“ scheint sich lang­sam auf­zu­lö­sen. Die CDU ist pas­siv und wenig angriffs­lus­tig. Sie wird wei­ter­hin als Estab­lish­ment-Par­tei wahr­ge­nom­men und muß auch jeder­zeit ihre in den letz­ten Jah­ren hin­zu­ge­won­ne­nen Wäh­ler der lin­ken Mit­te hal­ten können.

Die AfD kann sich somit als der glaub­wür­digs­te und auch schärfs­te Ant­ago­nis­mus zu den Grü­nen und dem mit ihnen ver­bun­de­nen Zeit­geist posi­tio­nie­ren. Solan­ge die­se pola­ri­sier­te Front auf­recht­erhal­ten bleibt und sie sich auf die unmit­tel­ba­ren Lebens­be­rei­che und klas­sisch kon­ser­va­ti­ven Schutz­gü­ter (Auto, Haus, Fami­lie, Kin­der) aus­wirkt, bin ich davon über­zeugt, daß die AfD in den kom­men­den Jah­ren ihre fes­te Stamm­wäh­ler­schaft auf 15% aus­bau­en wird und in einem güns­ti­gen poli­ti­schen Dis­kurs­um­feld auf 18–20% aus­grei­fen kann.

Die Gene­ral­pro­be dafür wer­den die im nächs­ten Jahr statt­fin­den­den Land­tags­wah­len im Osten und die Euro­pa­wahl sein. In allen drei Ost-Bun­des­län­dern, wo 2024 gewählt wird, setzt die AfD auf Sieg. In Thü­rin­gen und Sach­sen sehen wir bei den Alt­par­tei­en bereits eine Ver­min­de­rung der stra­te­gi­schen Optio­nen für eine wei­te­re Aus­gren­zung der AfD. Mit 30% + X wird es schwie­rig wer­den, lang­fris­ti­ge und sta­bi­le par­la­men­ta­ri­sche Mehr­hei­ten gegen die AfD zu organisieren.

Wir sehen also: Gestal­tungs­spiel­raum schafft sich die AfD nur über die eige­ne Stärke!