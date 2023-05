Vom Vorbehalt, oder: schlaflos im Widerstand (1)

»Schlaf­los in Ephe­sos« heißt die­ses Kapi­tel. Slo­ter­di­jk führt dar­in aus, wie grund­le­gend im vor­so­kra­ti­schen Grie­chen­land, nament­lich bei dem in Ephe­sos wachen­den und den­ken­den Hera­klit, das Den­ken und das Wachen mit­ein­an­der ver­knüpft gewe­sen seien.

»Schlaf­los im Wider­stand« also – das sind kei­ne Gedan­ken auf ­Hera­klits Höhe und kein Ein­stieg in das Gip­fel­ge­spräch der Vor­so­kra­ti­ker (so bezeich­ne­te Nietz­sche ihre nicht­dia­lo­gi­schen, gra­ni­te­nen Sät­ze). »Schlaf­los im Wider­stand« bedeu­tet viel­mehr, daß wir nach weit über drei­ßig Jah­ren des Auf­bau­ens von Pro­jek­ten und der Betei­li­gung an Initia­ti­ven und poli­ti­schen Auf­brü­chen die Fra­ge zu stel­len haben, ob wir es nicht noch ein­mal anders ange­hen müssen.

Der Ver­such, auf die­se grund­sätz­li­che und für ein gestan­de­nes Pro­jekt wohl unge­wöhn­li­che Fra­ge zu ant­wor­ten, ist kei­ne ein­fa­che Sache: Das Nach­den­ken über den Zustand, in dem wir uns als Volk, als Nati­on, als Staat, aber auch als je eigen­tüm­li­che und auf uns selbst gestell­te Per­sön­lich­keit befin­den, das Nach­den­ken dar­über also, wie es um uns ste­he und wie es wei­ter­ge­hen könn­te, ja wel­che Leh­ren gezo­gen wer­den soll­ten, ist zer­fa­sernd und hält auf.

Denn die Lage ist zugleich unüber­sicht­lich und klar, kata­stro­phal und ver­spielt, und sie erin­nert an ein Vexier­bild: Manch­mal ist man sich sicher, die Gestalt der Zeit erfaßt zu haben, aber dann tre­ten Wen­dun­gen ein, und das Bild kippt.

I. Die Strö­mungs­rich­tung ist übermächtig.

Wir rudern gegen sie an, aber wir wer­den mit­ge­ris­sen, fluß­ab­wärts geschwemmt, und unser Gegen­hal­ten mutet oft wie eine erfolg­lo­se Kopie des­sen an, was die­je­ni­gen tun, die auf den Wel­len rei­ten. Die Fra­ge lau­tet: Kann man sich der Fließ­rich­tung über­haupt ent­zie­hen, oder muß man sich von vorn­her­ein damit zufrie­den­ge­ben, dem rei­ßen­den Fluß etwas abzu­zwei­gen, das in einem Sei­ten­arm, einem abge­trenn­ten Mäan­der­bo­gen, zur Ruhe kom­men könnte?

Dar­über hin­aus: Ist Ruhe das, was wir anstre­ben soll­ten, ist Ruhe ein ande­res Wort für jenes poli­ti­sche Mini­mum, um das wir seit Jahr­zehn­ten rin­gen und das mit Erha­ben­heit und Grö­ße und Stolz nichts mehr zu tun hat, dafür viel mit »Erken­ne die Lage« und Bestands­si­che­rung und dem defen­si­ven Ver­such, das, was wir vor sei­ner Zer­stö­rung ret­ten wol­len, aus dem Spiel zu neh­men und nicht mehr in den Ein­satz zu bringen?

Sol­che und ande­re Über­le­gun­gen, sol­che Pha­sen der Begeis­te­rung und des Auf­bruchs, Pha­sen der Resi­gna­ti­on und der Sta­gna­ti­on, Pha­sen des Zulaufs und Pha­sen der Aus­dün­nung wech­seln ein­an­der ab, seit wir poli­tisch den­ken kön­nen. Aber mit der Zeit ist alles Eupho­ri­sche aus dem Mit­tun gewi­chen. Man kann ja sogar eupho­risch unter­ge­hen, und frü­her haben wir mit die­ser Freu­de am Kampf auf­ge­trumpft. Aber jetzt schau­en wir anders auf das, was uns widerfährt.

»Schlaf­los im Wider­stand« zu sein ist also der Ver­such, die Fra­ge, ob und wie wir es anders ange­hen soll­ten, durch Bestands­auf­nah­me, Schluß­fol­ge­run­gen und Per­spek­tiv­wech­sel zu beant­wor­ten und mit gro­ben Hie­ben eine neue Schnei­se durch zu schla­gen – dabei, inne­hal­tend, natür­lich erleich­tert wahr­neh­mend, daß auch ande­re so wie wir an der Arbeit sind.

II. Die Auf­bau­ar­beit der ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­te hat Früch­te getragen.

Es ist wich­tig, daß wir uns dies immer wie­der vor Augen füh­ren. Wir soll­ten unse­re Erfol­ge eben­so zum Aus­gangs­punkt unse­rer wei­te­ren Über­le­gun­gen machen wie unse­re Mißer­fol­ge. Wer wie wir den mög­li­chen natio­na­len Auf­bruch der Wen­de­jah­re von 1989 und 1990 und die Läh­mung ab 1995 in Erin­ne­rung hat; wer – um den Blick auf unse­re Sze­ne zu ver­en­gen – die Aus­dün­nung des poli­ti­schen und kul­tu­rel­len Rau­mes vor allem um die Jahr­tau­send­wen­de her­um mit­er­lebt und den Aus­bau der weni­gen Durch­hal­te­pro­jek­te wahr­ge­nom­men und viel­leicht sogar unter­stützt hat; wer also die blei­er­ne Zeit kennt, der blickt doch heu­te auf eine Viel­falt und eine Dyna­mik, die für uns alle noch vor zehn, zwölf Jah­ren unvor­stell­bar waren.

Zwi­schen 2000 und 2012 beschränk­te sich die neu­rech­te Publi­zis­tik auf die Wochen­zei­tung Jun­ge Frei­heit und unser Insti­tut samt Zeit­schrift und Ver­lag. Wir pro­to­kol­lier­ten schei­tern­de Par­tei­pro­jek­te und kann­ten jede regio­na­le Initia­ti­ve, jeden Dis­kus­si­ons­zir­kel und das oft behä­bi­ge Ver­bin­dungs­netz­werk aus Alt­her­ren­schaf­ten, Häu­sern und Geld. Heu­te hin­ge­gen wird kaum jemand alles ver­ar­bei­ten kön­nen, was Ver­la­ge und Zeit­schrif­ten, Inter­net­ma­ga­zi­ne, You­tuber und Influen­cer, Vor­trags­for­ma­te, Pod­casts und Stif­tun­gen zu bie­ten haben.

Die gro­ßen Pegi­da-Demons­tra­tio­nen und die spek­ta­ku­lä­ren, stets gewalt­frei­en Aktio­nen der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung – das waren wuch­ti­ge Vor­stö­ße, gegen die sich der Staat nur durch Kri­mi­na­li­sie­rung und den Miß­brauch sei­ner Macht weh­ren konn­te. Bis heu­te ist die Potenz beein­dru­ckend, mit der die Pro­tes­te immer wie­der und an vie­len Orten gegen die Zumu­tun­gen gesell­schaft­li­cher Expe­ri­men­te auf­fla­ckern. Legen­där: die pani­schen Reak­tio­nen des Kul­tur­be­triebs auf die Prä­senz unse­rer Ver­la­ge auf Buch­mes­sen und in Bestsellerlisten.

Vor die­ses Mosa­ik hat sich eine Par­tei gescho­ben, die viel­leicht als Mehr­heits­be­schaf­fer für eine struk­tu­rell schwä­cheln­de CDU ange­legt war, durch Palast­re­vol­ten aber zu dem wur­de, was sie aus unse­rer Sicht sein soll­te: eine Kraft, die grund­sätz­li­che Fra­gen stel­len, Wäh­ler­mas­sen mobi­li­sie­ren, Mehr­hei­ten errin­gen und mit dem ihr zur Ver­fü­gung ste­hen­den Appa­rat alter­na­ti­ve Kon­zep­te erar­bei­ten kann.

Dar­über hin­aus, viel­leicht sogar vor allem, ist die AfD ein poten­ter und groß­zü­gi­ger Arbeit­ge­ber, ein Auf­fang­netz und ein Rück­hal­te­be­cken. (Daß dies eine zwei­schnei­di­ge Sache ist, muß man wis­sen, und es aus­zu­spre­chen soll­te nie­man­den empö­ren: Es ist ja so gar nichts Neu­es, und jede Par­tei hat damit zu kämpfen.)

Alles in allem also: eine Erfolgs­bi­lanz. Wer anders den­ken, in Fra­ge stel­len, alter­na­tiv lesen und wäh­len, wer Gleich­ge­sinn­te tref­fen und Räu­me der frei­en Rede auf­su­chen und für das eige­ne Volk und die eige­ne Nati­on arbei­ten möch­te, hat es heu­te zehn­mal leich­ter als noch vor zehn Jahren.

III. Die rela­ti­ven Erfol­ge unse­rer Rich­tung haben die Ent­fer­nung zur Macht verdeutlicht.

Wir haben – »wir« meint: vie­le Mit­strei­ter und Leser – wider bes­se­res Wis­sen auf grö­ße­ren Erfolg gehofft, auf Durch­brü­che und Macht­an­tei­le. Wir wis­sen – lek­tü­re­ge­sät­tigt – zwar alles über die inter­nen und exter­nen Mecha­nis­men des Macht­kampfs, der Mach­ter­zwin­gung und der Macht­be­tei­li­gung, sind uns über die Sozio­lo­gie des Par­tei­en­staats und die Kris­tal­li­sa­ti­on, die Aus­här­tung sozia­ler Gebil­de und ihrer Macht­struk­tu­ren im kla­ren, haben über Pro­pa­gan­da und Öffent­lich­keits­er­zwin­gung, über das Pro­blem des Eli­ten­wech­sels und die Olig­ar­chi­sie­rung des demo­kra­ti­schen Appa­rats Vor­trä­ge gehört, Bei­trä­ge ver­faßt, Semi­na­re besucht und selbst ver­an­stal­tet. Aber wir haben die Kennt­nis­se über die­se Mecha­nis­men aus­ge­blen­det und dar­auf gehofft, daß es die­ses Mal anders von­stat­ten gehen wür­de. Beispiele:

Wir haben Fair­neß zu erzwin­gen ver­sucht, wo kei­ne zu erwar­ten war. Die Bericht­erstat­tung über unse­re Arbeit, über den ful­mi­nan­ten Auf­tritt der Iden­ti­tä­ren und über die demo­kra­ti­sche Zuver­läs­sig­keit der AfD war und ist absurd in ihrer gewoll­ten Fehl­wahr­neh­mung und Falsch­dar­stel­lung. Und wel­ches Signal geht von einer auf Neu­tra­li­tät ver­pflich­te­ten Behör­de aus, die unser jah­re­lang gemein­nüt­zi­ges Insti­tut aus­späht? (Etwas Trans­pa­ren­te­res als ein gemein­nüt­zi­ges Insti­tut, das Ver­an­stal­tun­gen orga­ni­siert, eine Zeit­schrift her­aus­gibt und Stu­di­en erar­bei­tet und sei­ne Struk­tu­ren und Finanz­mit­tel offen­zu­le­gen hat, gibt es nicht.)

Wir haben das Para­do­xon aus­ge­blen­det, daß in einer Par­tei immer die­je­ni­gen, die ein­an­der inhalt­lich und habi­tu­ell sehr nahe­ste­hen, fast zwangs­läu­fig zu Kon­ku­ren­ten wer­den – daß es also zu 90 Pro­zent um Per­so­nal­kämp­fe und zu zehn Pro­zent um Inhal­te geht.

Wir haben die For­mie­rungs­kraft und die ein­hel­li­ge Linie der Alt­par­tei­en und der soge­nann­ten Zivil­ge­sell­schaft im Kampf gegen rechts unter­schätzt. Wir haben nicht damit gerech­net, daß unse­re Prä­senz die Geg­ner so rasch und dau­er­haft zur Ein­heits­front gegen uns ver­klam­mern würde.

Kurz­um: Von Macht­be­tei­li­gung kann kei­ne Rede sein, an allen Fron­ten tobt der Kampf um Brü­cken­köp­fe und erober­tes Gelän­de auf poli­ti­schem und vor­po­li­ti­schem Feld.

IV. Kor­rum­pie­ren­de Mög­lich­kei­ten des Mit­ma­chens haben sich aufgetan.

Es gehört zur Macht­er­hal­tungs­stra­te­gie der soge­nann­ten Offe­nen Gesell­schaft und des Par­tei­en­staats, Neu­an­kömm­lin­gen ein Stück vom Kuchen abzu­ge­ben – unter dem Geschrei derer, die es her­aus­rü­cken müssen.

Pro­zen­te zu holen und Man­da­te zu errin­gen bedeu­tet, etwas von der über­bor­den­den und kor­rum­pie­ren­den Par­tei­en­fi­nan­zie­rung, die sich die­ser Staat leis­tet, in die eige­nen Kanä­le gespült zu bekom­men. Um es deut­lich zu sagen: In der AfD ist so viel Geld vor­han­den, daß sich Hun­der­te Poli­ti­ker und Mit­ar­bei­ter ein­rich­ten konn­ten. Beim Wört­chen »ein­rich­ten« klingt nicht grund­los ein an Zufrie­den­heit, Sät­ti­gungs­ge­fühl und Karriere­sprung gemah­nen­der Unter­ton an. Und in der Tat: Man kann sich vie­les zurecht­re­den, wenn man von Pri­vi­le­gi­en umstellt ist.

Das Argu­ment, daß Poli­tik so und nicht anders funk­tio­nie­re, ist gefähr­lich schla­gend, denn es stimmt einer­seits, ver­letzt aber ande­rer­seits den ein­zi­gen Anspruch, der es recht­fer­tigt, die Hoff­nung der Wäh­ler zu wecken und ihr Ver­trau­en zu gewin­nen: die Hoff­nung, daß es end­lich eine Par­tei gebe, die sich an der gro­ßen Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on nicht betei­ligt und das Spiel­chen zwi­schen Regie­rung und Oppo­si­ti­on als das bezeich­net, was es ist – als einen Auf­fä­che­rungs­trick von Ein­heits­mei­nun­gen in unter­schied­li­che Parteien.

V. Alter­na­tiv zu sein bedeu­tet: sich selbst Nach­ah­mungs­ver­bo­te auferlegen.

Der Begriff des Nach­ah­mungs­ver­bots stammt aus dem glän­zen­den Buch Das Licht, das erlosch, das die Poli­to­lo­gen Ivan Kras­tev und Ste­phen Hol­mes vor­leg­ten. Sie präg­ten die­sen Begriff, um Wege jen­seits des ver­meint­li­chen Endes der Geschich­te zu kenn­zeich­nen – Wege, die nach der Pha­se einer Art Nach­ah­mungs­pflicht im Kiel­was­ser der USA, des gro­ßen Wen­de­sie­gers, in eine Pha­se selbst­auf­er­leg­ter Nach­ah­mungs­ver­bo­te umschlu­gen, ver­an­schau­licht an der alter­na­ti­ven Poli­tik so unter­schied­li­cher Staa­ten und Model­le wie Chi­na, Ruß­land und Ungarn.

Wir über­tru­gen nach der Lek­tü­re die­ses außen­po­li­tisch und geo­stra­te­gisch argu­men­tie­ren­den Buches den Begriff »Nach­ah­mungs­ver­bot« auf innen­po­li­ti­sche Zusam­men­hän­ge und unse­re eige­ne Arbeit: Eine Alter­na­ti­ve zur For­mie­rungs­kraft des Main­streams und zur Fließ­rich­tung des Gesell­schafts­um­baus zu bie­ten bedeu­te zunächst, sich selbst und das mit­strei­ten­de Umfeld selbst­auf­er­leg­ten Nach­ah­mungs­ver­bo­ten zu unterwerfen.

Klar war und ist: In die­sem Sin­ne fun­da­men­tal alter­na­tiv zu den­ken und zu han­deln, bedarf einer Idee, eines Bil­des, das in ande­ren Far­ben ande­re Sze­nen zeigt, bedarf eines Ent­wurfs von einem ande­ren poli­ti­schen Weg. Dies alles – Idee, Bild, Weg – muß so kraft­voll, mobi­li­sie­rend, magne­tisch sein, daß es dis­zi­pli­nie­ren­de Kraft ausübt.

VI. Es gibt kaum rech­te Kader. Und es gibt kei­ne Idee, die mehr ver­pflich­ten­des Gewicht hät­te als der je indi­vi­du­el­le Lebensentwurf.

Poli­ti­sche, vor­po­li­ti­sche, meta­po­li­ti­sche Alter­na­ti­ven zu durch­den­ken, durch­zu­set­zen, umzu­set­zen bedeu­tet, sich nicht mit dem ver­meint­lich vor­ge­ge­be­nen und zwangs­läu­fi­gen, also alter­na­tiv­lo­sen Weg abzu­fin­den, son­dern aus­zu­sche­ren und einen ande­ren Weg ein­zu­schla­gen. Die­se Ent­schei­dung zieht Anstren­gun­gen nach sich, die nicht auf sich neh­men muß, wer im Main­stream bleibt und in der Rol­le einer für den Ver­blen­dungs­zu­sam­men­hang not­wen­di­gen Oppo­si­ti­on aufgeht.

Wer hin­ge­gen einem alter­na­ti­ven Kon­zept zu fol­gen beginnt, wer mit vol­lem Ein­satz dar­an mit­wirkt, ent­schei­det sich für die Wie­der­be­las­tung des Lebens.

Ich habe über den Begriff »Wie­der­be­las­tung« vor zwei Jah­ren einen aus­führ­li­chen Text geschrie­ben, ange­lehnt an Gedan­ken­füh­run­gen wie­der­um von Peter Slo­ter­di­jk, der sei­ner­seits auf Heid­eg­gers Miß­ver­ständ­nis rekur­rier­te, der natio­na­le Sozia­lis­mus sei in der Lage, das Ende der Geschich­te zu ver­ta­gen und die schreck­li­chen Kin­der der Neu­zeit einer Erzie­hung zur Aske­se zu unterwerfen.

Die Lek­tü­re des Auf­sat­zes von ­Slo­ter­di­jk und mei­ner Ablei­tun­gen öff­net neue Zugän­ge zur Beant­wor­tung der Fra­ge, wor­über wir eigent­lich spre­chen, wenn wir über Revol­te, Nach­ah­mungs­ver­bot und grund­sätz­li­chen, radi­ka­len Neu­be­ginn nachdenken.

Von Belang für mei­ne Bestands­auf­nah­me ist fol­gen­des: Ich sehe der­zeit kei­nen Impuls, der zu einer Wie­der­be­las­tung der rech­ten Sze­ne füh­ren könn­te, also kein so wirk­mäch­ti­ges, mit­rei­ßen­des Bild, kei­ne so mobi­li­sie­ren­de Idee, daß es für den Auf­bau einer ein­satz­be­rei­ten, vom je eige­nen Lebens­weg abse­hen­den Kader­or­ga­ni­sa­ti­on aus­rei­chen könn­te. Man nimmt der­lei ja eher dort wahr, wo jun­ge Men­schen für den Erhalt eines faden Wald­stücks auf Bäu­men sie­deln oder tat­säch­lich in See ste­chen, um, zwar gehypt von den Medi­en, aber den­noch unter schwie­ri­gen Ver­hält­nis­sen, auf dem Mit­tel­meer ein aus ihrer Sicht gutes Werk zu tun.

Im Gegen­satz dazu war unse­re Sze­ne nicht in der Lage, ein wert­vol­les Haus direkt am Cam­pus in Hal­le mit »Kadern« so zu bestü­cken, daß man es in revol­tie­ren­der Stim­mung hät­te hal­ten kön­nen, und zwar auch und gera­de gegen den gewalt­sa­men Wider­stand von links, der sich tat­säch­lich vehe­ment ent­lud. Lehr­reich war, daß die meis­ten, die den Kampf hät­ten mit­tra­gen sol­len, letzt­lich eine Stö­rung des je eige­nen Lebens­ent­wurfs höher gewich­te­ten als die Not­wen­dig­keit, ein paar Mona­te oder Jah­re in ein Leucht­turm­pro­jekt zu investieren.

Kader ver­hal­ten sich anders, Kader den­ken in den Kate­go­rien Befehl und Gehor­sam, in Dienst­ka­te­go­rien, gewis­ser­ma­ßen kaser­niert. Kader las­sen sich ein­set­zen und set­zen sich ein – aber wir haben sie nicht.

VII. Man­gel an Ver­bind­lich­keit ist kein rech­tes Pro­blem, son­dern ein Zustand auf der Höhe der Zeit.

Um zu erläu­tern, was damit gemeint ist, muß ich aus­ho­len: Eu­ropa hat eine Kul­tur her­vor­ge­bracht, die welt­weit ein­ma­lig ist. Sie war wis­sen­schaft­lich und tech­nisch, vor allem aber men­tal in der Lage, die gan­ze Welt zu unter­wer­fen und zu prägen.

Die Selbst­er­mäch­ti­gung und die Erhe­bung zum Welt­ge­stal­ter führ­ten zu einer geis­ti­gen und macht­po­li­ti­schen Über­deh­nung und im 19. und 20. Jahr­hun­dert zu zwei Kata­stro­phen: zum einen zur Kon­zep­ti­on und Durch­set­zung rück­sichts­lo­ser Neu­ge­stal­tun­gen von Mas­sen­ge­sell­schaf­ten ent­lang drei­er Gesell­schafts­theo­rien (Mar­xis­mus, Libe­ra­lis­mus, Natio­na­lis­mus) und zum Zusam­men­stoß der aus die­sen Theo­rien ent­wi­ckel­ten, ein­an­der aus­schlie­ßen­den poli­ti­schen Kon­zep­te in zwei Welt- und vie­len Stellvertreterkriegen.

Auf Über­deh­nung und Erschöp­fung die­ser welt­for­men­den und welt­be­herr­schen­den Kraft folg­te die bis heu­te andau­ern­de Selbst­in­fra­ge­stel­lung und Selbst­kor­rek­tur, eine durch Euro­pa selbst betrie­be­ne Ent­wer­tung des Eige­nen, eine Auf­lö­sung aller Din­ge, eine Dekon­struk­ti­on des eige­nen So-Seins, der eige­nen Geschich­te, der eige­nen Daseins­be­rech­ti­gung und des eige­nen künf­ti­gen Weges. Wie konn­te es so weit kom­men? Es gibt drei Erklärungsansätze:

Der ers­te ist The­ma eines Buches aus mei­nem Ver­lag. Es trägt den Titel Die Ver­ach­tung des Eige­nen, der Kul­tur­phi­lo­soph Frank Lis­son denkt dar­in »Über den kul­tu­rel­len Selbst­haß in Euro­pa« nach. Die The­se lau­tet: Auf­bau, Gestalt­wer­dung und Selbst­zer­stö­rung der euro­päi­schen Kul­tur resul­tier­ten aus der­sel­ben Eigen­art – einer aus­dif­fe­ren­zier­ten Fähig­keit zur Abs­tra­hie­rung und Objek­ti­vie­rung, und bei­des wand­te sich in selbst­mör­de­ri­scher Klar­heit gegen die Ent­de­cker die­ses Ana­ly­se­be­stecks selbst.

Wenn die­se Annah­me stimmt, bedeu­tet dies: Das, was geschah und geschieht, ist zwangs­läu­fig und nicht zu ändern, es steckt in uns, und es war der euro­päi­sche Mensch, der zuletzt so sehr aus­griff, daß er sich über­dehn­te und nach der Erobe­rung und Aus­leuch­tung des letz­ten Welt­win­kels den Licht­strahl nach innen rich­tet, um sich bis zur Selbst­zer­flei­schung ken­nen, in Fra­ge stel­len und has­sen zu lernen.

Der zwei­te Erklä­rungs­an­satz ist anthro­po­lo­gisch. Er sieht die skiz­zier­te rasan­te Ent­wick­lung im Men­schen an sich ange­legt. Er sei näm­lich im Moment sei­ner Ent­las­tung von der täg­li­chen Daseins­not in der Lage ver­setzt wor­den, den ent­gren­zen­den Teil sei­ner Eigen­schaf­ten auf die Spit­ze zu trei­ben und zu übertreiben.

Die­se Eigen­schaf­ten sind in Kür­ze nicht leicht zu erklä­ren. Man muß dafür die beson­de­re Stel­lung des Men­schen zur Welt, zur Umwelt beden­ken und ihn sich nackt vor­stel­len, stän­dig auf der ­Suche nach Bede­ckung, stän­dig sich selbst eine Lebens­si­che­rungs­auf­ga­be, ­tas­tend, unsi­cher, hart­nä­ckig, unbe­frie­digt. Die Wer­ke des Sozio­lo­gen ­Arnold ­Geh­len und des Ver­hal­tens­for­schers Kon­rad Lorenz sind für das Ver­ständ­nis die­ses Erklä­rungs­an­sat­zes einer zutiefst mensch­li­chen ­Hybris unver­zicht­ba­re Lek­tü­re.8

Der drit­te Erklä­rungs­an­satz hängt mit dem zwei­ten eng zusam­men: Die Ent­fes­se­lung der nicht jähr­lich nach­wach­sen­den, son­dern wäh­rend gan­zer Erd­zeit­al­ter ange­wach­se­nen Ener­gie (Koh­le und Öl und zuletzt, ganz anor­ga­nisch, das Uran) hat jene Ent­las­tung von der täg­li­chen Daseins­not bewirkt. Man kann sich die ener­ge­ti­sche Revo­lu­ti­on gar nicht umwäl­zend genug vor­stel­len: Was frü­her Mensch und Pferd, Hebe­zeug und Was­ser­kraft leis­te­ten, erle­di­gen heu­te die unter­ir­di­schen Wäl­der, deren Rodung und Ver­nut­zung der Kul­tur­so­zio­lo­ge Rolf Peter Sie­fer­le in einem bahn­bre­chen­den Buch beschrie­ben hat.

Was frü­her als äußers­ter Kom­fort sehr, sehr weni­ger Men­schen galt, ist heu­te der ohne jede Eigen­leis­tung ein­ge­for­der­te Lebens­stan­dard jeder pre­kä­ren Grup­pe: Ver­sor­gungs­si­cher­heit auf einem noch vor hun­dert Jah­ren nicht vor­stell­ba­ren Niveau.

Kon­rad Lorenz hat die Schat­ten­sei­ten die­ses anstren­gungs­lo­sen Zustands in sei­nem Buch über die Tod­sün­den der zivi­li­sier­ten Mensch­heit als »Wär­me­tod« bezeich­net und eine »Ver­haus­schwei­nung« des Men­schen wahr­ge­nom­men. Dage­gen ist mit Erzie­hungs­pro­gram­men ange­ar­bei­tet wor­den: mit Aske­se­kon­zep­ten, künst­li­cher Ver­knap­pung, Auf­ru­fen zu Dis­zi­plin, Kon­sum­ver­zicht, mythi­scher Wie­der­be­las­tung und »natur­na­her« Selbstoptimierung.

Der Haken dar­an: All die­se Gegen­mit­tel sind frei­wil­lig, sind nicht lebens­not­wen­dig, sind eine Art Fit­neß­pro­gramm, sind Ein­übun­gen in Nicht­be­tei­li­gung, kör­per­lich und men­tal. Vom Sog und der Strö­mungs­rich­tung unse­rer Zeit hat nichts begrif­fen, wer meint, wir kämen gesell­schaft­lich mit selbst­auf­er­leg­ten Anstren­gun­gen gegen das an, was im quan­ti­ta­ti­ven Sinn mas­sen­haft und ver­lo­ckend anstren­gungs­los Tag für Tag gegen Wie­der­be­las­tung und Selbst­be­schrän­kung geschieht.

– – –

(Die Grund­la­ge die­ses aus zehn Absät­zen bestehen­den Tex­tes ist der Vor­trag »Schlaf­los in Schnell­ro­da«, den Götz Kubit­schek zum Abschluß des Som­mer­fes­tes 2022 vor eini­gen hun­dert Zuhö­rern hielt. Die Absät­ze VIII, IX und X bil­den den 2. online-Teil, dort kan auch kom­men­tiert wer­den. Der Gesamt­text liegt mit zusätz­li­chen Anmer­kun­gen in der 113. Sezes­si­on in gedruck­ter Form vor.)