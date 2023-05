Vom Vorbehalt, oder: schlaflos im Widerstand (2)

Aus dem bis­he­ri­gen Befund resul­tiert eine Ambi­va­lenz, die unse­re Zeit prägt: Zum einen erle­ben wir uns in Euro­pa und in der gesam­ten west­li­chen Welt in einer für uns neu­en, von uns selbst her­bei­ge­dach­ten, men­tal schuld­be­la­de­nen Rol­le, zum ande­ren haben wir gleich­zei­tig die glo­ba­le Kon­kur­renz­lo­sig­keit der aus dem Welt­bür­ger­krieg des 20. Jahr­hun­derts her­aus­ge­schäl­ten Zivi­li­sa­ti­on »nach den Kul­tu­ren« zu kon­sta­tie­ren: Die nicht­eu­ro­päi­sche Welt ist euro­pä­isch, aber ohne Schuldgefühl

Die­se tat­säch­lich kon­kur­renz­lo­se glo­ba­le Zivi­li­sa­ti­on ist ohne die inne­re Gren­zen- und Hem­mungs­lo­sig­keit des euro­päi­schen Welt­zu­griffs nicht denk­bar. Die Anstren­gungs­lo­sig­keit des Lebens in die­ser welt­weit kopier­ba­ren Form ist von Ver­ein­heit­li­chun­gen auf allen wesent­li­chen Fel­dern gekenn­zeich­net, von Ver­fla­chun­gen und glo­ba­len Ver­nut­zungs­wel­len: Kon­sum, Woh­nen, Kom­mu­ni­ka­ti­on, Klei­dungs­stil, Ethik, Musik, Mar­ken­be­wußt­sein, Mobilitätsanspruch.

Die glo­ba­le Zivi­li­sa­ti­on lebt von Groß­erzählungen, die alle­samt Welt­in­nen­po­li­tik sug­ge­rie­ren: Opfer­grup­pen und Schuld­zu­wei­sung, Kli­ma­ka­ta­stro­phe, Coro­na, Gleich­heits­ver­spre­chen und Gren­zen­lo­sig­keit. Vor allem aber behaup­tet die glo­ba­le Zivi­li­sa­ti­on, daß jeder Mensch die Frei­heit und das Recht besit­ze, sich selbst zu ent­wer­fen, sogar immer wie­der neu zu ent­wer­fen, frei von allem Her­ge­brach­ten, befreit aus jeder Bin­dung, sei es das Geschlecht oder die Her­kunft, die his­to­ri­sche Lage oder irgend­ei­ne ande­re Bedingt­heit, irgend­ei­ne wirk­mäch­ti­ge Rahmensetzung.

Das ist das gro­ße Ver­spre­chen, das ist das fas­zi­nie­ren­de Ange­bot – aber es ist ein Preis dafür zu ent­rich­ten. Die Mög­lich­kei­ten zu Indi­vi­dua­li­sie­rung, Ich-Erfin­dung und Selbst­op­ti­mie­rung haben zugleich und frap­pie­rend gründ­lich zu einem hoch­sen­si­blen und ein­schüch­tern­den Anpas­sungs­ver­hal­ten des ein­zel­nen an eine mit Vehe­menz vor­ge­tra­ge­ne Gleich­heits­for­de­rung der Gesell­schaft geführt. Die Behaup­tung, der Selbst­ver­wirk­li­chung ste­he nichts mehr im Wege, wird stän­dig durch hyper­sen­si­ble For­de­run­gen nach glo­ba­ler Ver­ant­wort­lich­keit des eige­nen Han­delns und durch Denun­zie­rung, Zurecht­wei­sung und Kri­mi­na­li­sie­rung von Abweich­lern unterlaufen.

IX. Die glo­ba­le Zivi­li­sa­ti­on hat uns im Griff. Es gibt an ihr kei­ne Kul­tur­kri­tik mit Aus­sicht auf Verbindlichkeit.

Als Leser der Wer­ke Arnold Geh­lens hält man Ana­ly­se­be­steck auch für die­se Phä­no­me­ne in der Hand: Geh­len zeigt in sei­nem Buch über Die See­le im tech­ni­schen Zeit­al­ter daß wir als Mensch­heit die zwei­te Kul­tur­schwel­le fast voll­stän­dig über­schrit­ten haben. Über die ers­te stie­gen wir, als aus dem Jäger der Bau­er wur­de, der Noma­de seß­haft. In den ver­gan­ge­nen hun­dert­fünf­zig Jah­ren wur­de nun aus dem vor­in­dus­tri­el­len, an einen orga­ni­schen Jah­res­lauf gebun­de­nen Men­schen der indus­tri­el­le und nach­in­dus­tri­el­le, der ener­ge­tisch ent­las­te­te Mensch, der Mensch, der unge­heu­re Ansprü­che stel­len und auf ihre Erfül­lung pochen kann.

Die­ser not­lo­se Mensch ver­kennt, wie sehr er fast nur noch als Teil einer Ver­nut­zungs­ket­te ange­spro­chen und bewer­tet wird. Und von den­je­ni­gen, die das begrif­fen haben und es zurück­wei­sen, ver­su­chen wie­der­um die meis­ten, den Men­schen mit den­sel­ben Mit­teln zu ret­ten, die ihn erst in die­se Lage brach­ten: Der Mach­bar­keits­wahn hat auch die kon­ser­va­ti­ve, rech­te Sei­te fest im Griff. Vor allem hat er alle kon­ser­va­tiv ange­scho­be­nen und aus Ein­sicht in den Ver­zicht gespeis­ten grü­nen Ent­wür­fe in einen grü­nen Kon­sum, in einen ver­lo­ge­nen Mas­sen­kon­sum mit grü­nem Eti­kett (und das heißt: mit kauf­ba­rem guten Gewis­sen) umgebogen.

Gibt es erfolg­rei­che Abwehr- und Ver­tei­di­gungs­kon­zep­te gegen die­se geschmei­di­ge Über­macht? Zunächst dies: Jede Kul­tur­kri­tik, die sich gegen die Auf­lö­sung aller Din­ge stemmt, die also der Post­mo­der­ne und ihrer zer­set­zen­den Belie­big­keit etwas wenigs­tens Brem­sen­des ent­ge­gen­set­zen möch­te, ist hilf­los und defen­siv und eine Art Selbst­kon­zept oder ein Rück­zie­her oder eine ärger­li­che Vag­heit. Drei Beispiele:

Kaum ein Schrift­stel­ler hat sich so grund­sätz­lich und ent­lar­vend mit der Welt-Her­stel­lung (so sein Begriff) aus­ein­an­der­ge­setzt wie Erhart Käst­ner. Sein Plä­doy­er für eine hor­chen­de Art der Welt­wahr­neh­mung, ein In-Ruhe-Las­sen, eine gegen jede Ver­nut­zung gerich­te­te Wei­se, sich im Dasein zu bewe­gen, zieht sich durch sei­ne Bücher wie ein roter Faden.

Die­ser Faden endet in Käst­ners letz­tem Buch, dem Auf­stand der Din­ge. Er ver­sucht dar­in zu beschrei­ben, wie sehr die Din­ge dar­un­ter lit­ten, daß wir sie bloß noch taxier­ten und nicht mehr sie selbst sein lie­ßen. Und er setzt den öst­li­chen, den byzan­ti­ni­schen Weg einer Welt-Bestau­nung und Welt-Ver­wah­rung dem west­li­chen der Welt-Aus­spä­hung, Welt-Aus­rech­nung, Welt-Bemäch­ti­gung, also eben Welt-Her­stel­lung entgegen.

Man stimmt zu und freut sich: das ist ein ande­rer Ton! Bloß: An meh­re­ren Stel­len sei­nes schma­len, so wesent­li­chen Wer­kes äußert Käst­ner has­tig und wie von sich selbst erschreckt, daß natür­lich nie­mand zurück wol­le dort­hin, wo es die­se Welt-Ver­nut­zung noch nicht gege­ben und noch kein Mas­sen­tou­rist in einer hal­ben Stun­de Stät­ten durch­tram­pelt habe, an die sich anzu­nä­hern man Tage brau­che. – Also doch wie­der nur ein Kon­sta­tie­ren, eine Rat­lo­sig­keit nach der Bestands­auf­nah­me und ein Rückzieher?

Käst­ner ist, wo er so schreibt und denkt, ganz beim spä­ten Heid­eg­ger, von des­sen Schlüs­sel­schrift Die Tech­nik und die Keh­re sich nicht ohne Grund auch der Titel der ein­zi­gen öko­lo­gi­schen Zeit­schrift von rechts ablei­tet. Die erneu­te Lek­tü­re die­ses Tex­tes bestä­tigt das, was im Gedächt­nis blieb: in der Auf­schlüs­se­lung der Pro­ble­ma­tik und in der Frei­set­zung der gan­zen Kraft von Wör­tern groß­ar­tig – in der Schluß­fol­ge­rung ein Para­de­bei­spiel für jene ärger­li­che Vag­heit, in die jede kon­ser­va­ti­ve Kul­tur­kri­tik abrut­schen kann, wenn sie ein »Ich weiß es nicht« nicht über die Lip­pe zu brin­gen ver­mag. Gelas­sen­heit, Ver­hal­ten­heit – ja, aber das rückt so rasch so nahe an jene »Idyl­le im Unge­heu­ren« (Slo­ter­di­jk) her­an, vor der wir uns unbe­dingt hüten müssen.

Wir haben kein Recht, uns in ein wah­res Leben im Fal­schen zurück­zu­zie­hen. Wir dür­fen über die Mög­lich­keit einer Insel nach­den­ken, aber wir dür­fen dort nicht anlan­den, dür­fen vor den Zumu­tun­gen der Zeit und der uns zuset­zen­den Öffent­lich­keit nicht in unpo­li­ti­sche Müdig­keit, in Schlaf­be­fan­gen­heit abdrehen.

Slo­ter­di­jk weist dar­auf hin, daß der schlaf­los in Ephe­sos den­ken­den Hera­klit für jene nur Ver­ach­tung übrig hat­te, die »am Mor­gen nicht zum Gemein­sa­men erwa­chen, son­dern in ihrer Pri­vat­welt, ihrer Traum­idio­tie blei­ben, als hät­ten sie apar­te Ein­sicht«. Wir müs­sen (wirk­lich: wir müs­sen!) mor­gens fürs »Gemein­sa­me« erwa­chen, wenn schon die Nacht ganz unser Eigen­tum war.

Drit­tens Geh­len: wohl der ehr­lichs­te. Was weiß er? Er weiß um die oben ange­deu­te­te Hilf­lo­sig­keit jeder Kul­tur­kri­tik. Jeder näm­lich, der sie äuße­re, wis­se, daß das, was war, nie wie­der ver­bind­lich wer­de, und mehr: daß anspruchs­vol­le Ver­bind­lich­keit in einer ent­grenz­ten Mas­sen­ge­sell­schaft und inmit­ten einer fast geräusch­los agie­ren­den tech­ni­schen Welt von vorn­her­ein eine Unmög­lich­keit dar­stel­le und daß das Ver­lo­ren­ge­gan­ge­ne nicht mehr für alle wie­der­auf­ge­fun­den wer­den könne.

Geh­len been­de­te sei­ne Schrift von der See­le im tech­ni­schen Zeit­al­ter des­halb kon­se­quent mit dem eben­so berühm­ten wie zunächst kryp­ti­schen Satz, eine Per­sön­lich­keit sei »eine Insti­tu­ti­on in einem Fall«, »einem« kur­siv gesetzt im Ori­gi­nal. Das ist sein Aus­weg: Wenn auch alle – ich nicht. Eine Per­sön­lich­keit sei eine, wenn sie in sich auf­recht hal­te, was die Mas­se ein­riß, wenn sie ver­kör­pe­re, was unver­käuf­lich, unent­äu­ßer­bar, unan­tast­bar blei­ben müs­se, von jener Aura umge­ben, die aus einer Insti­tu­ti­on erst eine mache.

Wür­de und Halt: Über­ra­schend und zugleich irgend­wie geni­al emp­fiehlt ­Geh­len, die Anstren­gung, eine Insti­tu­ti­on in einem Fall zu sein, durch fei­ne Selbst­iro­nie zu bre­chen, also den Hof­narr und das Schrul­li­ge ein wenig mit­zu­den­ken. (Kein Wort mehr – wir wis­sen doch, was er meint!)

Jeden­falls: Der Kampf um den Men­schen, um sei­ne Iden­ti­tät, sei­ne Wür­de, um sei­ne Eben­bild­lich­keit ist in vol­lem Gan­ge – wohl wur­de um ihn stets gekämpft, aber heu­te wird er in die Irre, in eine Wüs­te ohne Bei­stand geführt, und die­je­ni­gen, die mit gutem Wil­len die Ret­tung nur in einer ande­ren Form von gott­fer­ner Kon­struk­ti­on suchen, sind dem nütz­lich, der für die Gott­fer­ne sorg­te. Man kann nicht mit den Mit­teln des Fein­des den Feind bekämp­fen. Man kann ihn damit irri­tie­ren, aber man kann nicht über ihn sie­gen: Man ist als Sie­ger in einem Kampf, des­sen Waf­fen der Feind bestimm­te, die­ser Feind selbst geworden.

X. Es könn­te vor die­sem Hin­ter­grund unse­re Auf­ga­be sein, weni­ger zu machen und mehr zu wachen.

Damit zurück zum extra­va­gan­ten Titel die­ser Über­le­gun­gen: »Schlaf­los im Wider­stand« bezieht sich mit­nich­ten auf Schlaf­los in Seat­tle, son­dern, wie ein­gangs bereits erwähnt, auf das Kapi­tel »Schlaf­los in Ephe­sos«, das sich in Peter Slo­ter­di­jks Buch Du mußt dein Leben ändern fin­det und um Frag­men­te des aus Ephe­sos stam­men­den Vor­so­kra­ti­kers Hera­klit kreist.

Es geht in die­sem Kapi­tel, ganz knapp zusam­men­ge­faßt, um das Herein­holen und Kei­men­las­sen »vor­lo­gi­scher Auf­schlüs­se« in das Den­ken. Slo­ter­di­jk sieht im 20. Jahr­hun­dert vor allem Heid­eg­ger als den­je­ni­gen Pio­nier an, der »ein Kon­zept von ›Den­ken‹« ver­folg­te, »das deut­lich näher beim medi­tie­ren­den Wachen als bei der Kon­struk­ti­on oder Dekon­struk­ti­on von Dis­kur­sen lag.« Dort, wo »so plau­si­bel wie anspruchs­voll« vor­ge­dacht wor­den sei, sol­le ange­knüpft wer­den: »Es gilt jetzt, die von Heid­eg­ger in Aus­sicht genom­me­ne Ver­wand­lung des Den­kens in eine Wach­heits­übung ohne Rück­schrit­te hin­ter das Niveau der moder­nen Ratio­na­li­täts­kul­tur vorzunehmen.«

Was soll das hei­ßen, was ist das? Schon wie­der ärger­li­che Vag­heit? Ich mei­ne: nein, aber es gehört zu die­sem Nein die Ehr­lich­keit, zuzu­ge­ben, daß ich ver­mu­te, es könn­te sich loh­nen, von die­sem Punkt, von die­ser Aufgabe­stellung aus wei­ter­zu­den­ken. Ein Ergeb­nis, ein Fahr­plan liegt nicht vor, bloß eini­ge Vorschläge.

Um also das, was Slo­ter­di­jk an Heid­eg­ger ange­lehnt sagt, anders aus­zu­drü­cken: Es geht um die Ankop­pe­lung unse­res Den­kens, Machens, Welt-Aus­rech­nens an etwas, das man den »hor­chen­den Vor­be­halt« nen­nen könn­te. Das Hor­chen, das wache Hin­hö­ren ist die Rück­bin­dung an eine Grö­ße, der man zuhö­ren muß und will und deren Anspruch einen dar­an hin­dern soll­te, das Tun nur vom Ich und von der Mach­bar­keits­ebe­ne her zu über­prü­fen und stets rasch und recht ein­falls­los aufs Nahe­lie­gen­de, ­Bil­li­ge, also aufs Mit­tun mit den Mit­teln der Ver­nut­zung zu verfallen.

Es geht um eine Ver­ti­kal­span­nung, die uns auf eine ganz ande­re Art wach­hal­ten wür­de als jene hori­zon­ta­le Dis­zi­plin, die sich nur an der Mecha­nik der Gesell­schaft, des Poli­tik­be­triebs, der gekonnt ein­ge­fä­del­ten Auf­merk­sam­keits­er­rin­gung, der Mar­ke­ting-Pla­zie­rung abar­bei­tet. Es geht also nicht mehr nur um einen Kampf gegen die Sprach­re­gime der ande­ren oder um die Kon­struk­ti­on des eige­nen Macht­ap­pa­rats, mit dem die Mobi­li­sie­rungs­fä­hig­keit des Geg­ners über­trumpft und zer­stört wer­den soll.

Poli­ti­ker müs­sen machen, was Poli­ti­ker machen müs­sen, und Par­tei­en haben nach den Bewe­gungs­ge­set­zen des Par­tei­en­staats zu agie­ren. Ein Ver­lag ist aufs Buch­ge­schäft aus­ge­rich­tet, aber alles das wäre tat­säch­lich anders, geschä­he es unter hor­chen­dem Vorbehalt.

Es müs­sen sich unter uns ein Den­ken und eine Ver­hal­tens­leh­re ver­brei­ten, die die­sen Vor­be­halt pfle­gen. Es muß dar­um gehen, mit sehr wachen Sin­nen, also schlaf­los, in sich etwas grün­den zu las­sen und auf die­se Grün­dung zu ach­ten. Der Vor­be­halt gegen das Machen rührt dar­aus, daß, wer eine aller Mach­bar­keit ent­zo­ge­ne Ord­nungs­er­zäh­lung wirk­lich wahr- und ernst nimmt, sein Han­deln stets in die­se Ord­nungs­er­zäh­lung ein­ge­fügt sehen möchte.

Ist die­se Form von Wach­sam­keit den­je­ni­gen vor­be­hal­ten, die an Gott glau­ben oder ihn zumin­dest als einen Ver­trie­be­nen betrach­ten, als jeman­den also, der ein­mal wirk­mäch­tig anwe­send war und recht eigent­lich einen Anspruch auf den gro­ßen Gar­ten in uns, den Ur-Gar­ten hat? Ent­fer­nung von Gott, die Ungläu­big­keit, die Zer­stö­rung der gött­li­chen Ord­nung und die Infra­ge­stel­lung ihrer Ver­bind­lich­keit, zuerst in jedem ein­zel­nen, dann in der gan­zen Gesell­schaft: Nicht weni­ge Den­ker sehen in der dar­aus resul­tie­ren­den Selbst­er­mäch­ti­gung des Men­schen den eigent­li­chen, weil geis­ti­gen Grund für die Kata­stro­phen der jün­ge­ren Geschich­te und ihrer Fort­dau­er in wech­seln­den Gewän­dern bis heute.

Ich ver­mu­te, daß nie­man­dem die Läh­mung unbe­kannt ist, die uns über­fällt, wenn wir dar­über nach­den­ken, wie wenig wir dem, was mit uns geschieht, ent­ge­gen­zu­set­zen haben, solan­ge wir es mit den Mit­teln der Geg­ner­schaft auf hori­zon­ta­ler Ebe­ne tun. Die­se Läh­mung, die in den ver­gan­ge­nen Jah­ren vie­le gute Leu­te ergrif­fen hat, kann nur dadurch über­wun­den wer­den, daß wir vor das Den­ken und das Tun das Wachen setzen.

Wir müs­sen in die­sem Sin­ne des Wor­tes schlaf­los sein.

– – –

(Die Grund­la­ge die­ses aus zehn Absät­zen bestehen­den Tex­tes ist der Vor­trag »Schlaf­los in Schnell­ro­da«, den Götz Kubit­schek zum Abschluß des Som­mer­fes­tes 2022 vor eini­gen hun­dert Zuhö­rern hielt. Die Absät­ze I bis VII bil­den den 1. online-Teil. Der Gesamt­text liegt mit zusätz­li­chen Anmer­kun­gen in der 113. Sezes­si­on in gedruck­ter Form vor.)