Lina Engel und wir

Er wuß­te nichts über die Cau­sa Lina Engel, obwohl er nicht im Sport­res­sort arbei­tet, son­dern für einen der füh­ren­den mei­nungs­bil­den­en­den Sen­der unter ande­rem für die Bericht­erstat­tung über die AfD und uns zustän­dig ist.

Ich schick­te ihm den Link zu die­sem Arti­kel, den Bene­dikt Kai­ser bereits vor zwei­ein­halb Jah­ren über Lina E. und die soge­nann­ten Ham­mer­ban­de geschrie­ben hat­te. Der Jour­na­list rief nach der Lek­tü­re eini­ger­ma­ßen kon­ster­niert erneut an.

Ges­tern, einen Tag nach dem Tele­fon­ge­spräch, ist das Urteil gegen Lina Engel und ihre Mit­tä­ter ver­kün­det wor­den. Frau Engel wur­de als Kopf der Ban­de zu fünf­ein­halb Jah­ren Gefäng­nis ver­ur­teilt und im glei­chen Zug auf frei­en Fuß gesetzt, denn das Urteil ist noch nicht rechts­kräf­tig. Sie muß sich nun zwei Mal pro Woche bei der Poli­zei mel­den, darf nicht ohne Erlaub­nis umzie­hen und hat ohne Rei­sepaß und Per­so­nal­aus­weis aus­zu­kom­men und kann nur noch bis an die Außen­gren­zen des Schen­gen-Rau­mes rei­sen, sofern sie das in der knap­pen Zeit schafft, die ihr bleibt, bis sie sich wie­der beim hei­mat­na­hen Büt­tel in Erin­ne­rung rufen muß.

Von Flucht­ge­fahr ist beim Blick auf Lina E. kei­ne Rede. Die “Ham­mer­ban­de”, der sie vor­saß und von deren Mit­glie­der noch immer eini­ge abge­taucht sind, ist als kri­mi­nel­le Ver­ei­ni­gung ein­ge­stuft wor­den. Für sie zu wer­ben, ist nun straf­bar, ihr anzu­ge­hö­ren erst recht.

Das wars dann auch, zu mehr Här­te und mehr Auf­klä­rungs­druck sah und sieht sich der Staat außer­stan­de. Er hat also nicht sei­ne Zäh­ne gezeigt, und es sind nicht die Milch­zähn­chen, mit denen er zu bei­ßen ver­such­te und die natur­ge­mäß in abseh­ba­rer Zeit durch aus­ge­wach­se­ne Hau­er ersetzt wür­den. Es ist viel­mehr ein zahn­lo­ses Maul, in das wir blicken.

Die Arbeit, die Ein­Pro­zent seit Jah­re leis­tet, um Struk­tu­ren und Per­so­nal der “Ham­mer­ban­de” auf­zu­de­cken, ist ver­dienst­voll und gründ­lich. Daher von mir nur ein paar Beob­ach­tun­gen, Fest­stel­lun­gen und Fra­gen, zusam­men­ge­tra­gen unter dem Ein­druck der ver­gan­ge­nen Tage und der letz­ten zwan­zig Jahre.

1. Zunächst und vor allem ver­bie­tet sich jede Gleich­set­zung unse­rer Arbeit und unse­rer Struk­tu­ren mit dem, was die Anti­fa dar­stellt und auf­bie­tet. Es gibt auf Sei­ten der Neu­en Rech­ten, der AfD, des gesam­ten Vor­felds die­ser Par­tei kei­nen Hang zur Mili­tanz und zur Gewalt. Es gibt kei­nen Applaus für Gewalt­ta­ten, es gibt kei­nen struk­tu­rel­len Rück­zugs­raum für und kei­ne Soli­da­ri­tät mit Gewalttätern.

2. In der Bericht­erstat­tung der meis­ten Medi­en geht es nach der Urteils­ver­kün­dung und der Frei­las­sung Lina Engels aber gera­de um dies: um die Gleich­set­zung der links­ter­ro­ris­ti­schen Speer­spit­ze lin­ker Gewalt­a­ffi­ni­tät mit unse­ren Struk­tu­ren und “der rech­ten Gefahr” an sich. Die exzes­si­ve lin­ke Gewalt wird als Reak­ti­on auf ursprüng­li­che­re rech­te Bru­ta­li­tät erklärt und ent­schul­digt. Deut­lich wird das, wenn Lina Engel als Nazi-Jäge­rin bezeich­net wird, die ihren Job erle­di­gen müs­se, weil ihn der Staat nicht erle­di­ge, wenn also bru­ta­le Gewalt zu legi­ti­mer Selbst­jus­tiz erklärt wird.

3. Das ist ein Kenn­zei­chen extre­mis­ti­scher Bla­sen: daß sie ohne Anlaß, der einer Nach­prü­fung stand­hiel­te, den­ken, es käme nun alles auf ihr eige­nes, radi­ka­les, kom­pro­miß­lo­ses und rück­sichts­lo­ses Han­deln an. Die Über­zeu­gung, prä­ven­ti­ve Not­wehr und Not­hil­fe zu betrei­ben, wenn man Leu­ten den Schä­del ein­schlägt, die Gelen­ke zer­trüm­mert und sie mit Chlor­was­ser über­gießt, ist tief ein­ge­wur­zelt und Argu­men­ten nicht mehr zugänglich.

4. Hin­zu kommt: Die zum Ter­ro­ris­mus auf­kei­men­de und stets in Blü­te ste­hen­de lin­ke Gewalt ver­kennt dabei sogar, daß sie zur Staats­dok­trin gehört und daß sich selbst staat­lich bezahl­te Spit­zen­jour­na­lis­ten zu ihr und ihrem Auf­trag beken­nen. Die Soli­da­ri­täts­adres­sen, die Timon Dzi­enus, der Vor­sit­zen­de der grü­nen Jugend, und die Anti­fa-Twit­te­rin Nata­scha Strobl Lina Engel zukom­men lie­ßen, sind bloß zwei von dut­zen­den Beispielen.

5. Daß das Gericht im Fal­le Lina Engel und Kon­sor­ten mild urteil­te und zudem Frei­las­sung gewähr­te, war abzu­se­hen. Die Fol­ge­kos­ten sind zu hoch für die­sen Staat. Gewalt­tä­ti­ge Soli­da­ri­tät wur­de für zwei Dut­zend Städ­te ange­kün­digt, für jedes Gefäng­nis­jahr eine Mil­li­on Euro Sach­scha­den in Aus­sicht gestellt, der Name des Rich­ters ven­ti­liert und für Sams­tag ein “Tag X” aus­ge­ru­fen. Der Staat möch­te es an die­ser Stel­le nicht zu einer Macht­pro­be kom­men lassen.

6. Die vom Staat finan­zi­ell und struk­tu­rell gefüt­ter­te Anti­fa steht vor sich selbst unter Recht­fer­ti­gungs­druck: was tun, wenn man auf Regie­rungs­ebe­ne ange­kom­men ist? Wie kann man wei­ter­hin rebel­lisch und gefähr­lich wir­ken, wenn einem Uni­ver­si­tä­ten und hun­dert ande­re Insti­tu­tio­nen Räu­me und Geld zur Ver­fü­gung stel­len, damit kein Erst­se­mes­ter-Jahr­gang ohne Indok­tri­na­ti­on ins Stu­di­um gehe?

7. Und nun? Es ist Den­ken auf Wer­te-Uni­on-Niveau, auf har­te Urtei­le zu hof­fen – als sei, wür­den sie gefällt, etwas für die eige­ne Sei­te gewon­nen. Es han­delt sich um Phä­no­me­ne aus­ge­he­bel­ter Gewal­ten­tei­lung, um Macht­ab­wä­gun­gen, sogar um Beschäf­ti­gungs- und Ablen­kungs­ma­nö­ver. Und es han­delt sich um den Hiweis, daß poli­ti­scher Mord unter Umstän­den ein prä­ven­ti­ver Akt sei, der auf Ver­stän­dis hof­fen könne.

Sind wir nicht längst über sol­che Empö­rungs­wel­len hin­aus­ge­wach­sen? Sind wir.

Für den “Tag X” rech­net die Poli­zei, laut Staats­funk, übri­gens mit einem “dyna­mi­schen Demons­tra­ti­ons­ge­sche­hen”. Es mag nun kaum mehr einen Jour­na­lis­ten geben, der nicht weiß, wer Lina Engel ist und wofür sie vor Gericht stand. Aber es wird sich die Auf­fas­sung durch­set­zen, daß hier jun­ge Leu­te gute Grün­de hat­ten, um übers Ziel hinauszuschießen.