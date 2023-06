Rammstein: nur Sex, Drugs und Rock´n´roll?

Dar­um nur kurz: Dem Ramm­stein-Front­mann Till Lin­de­mann (*1963) wird aktu­ell nach­ge­sagt, er bedie­ne sich bei Kon­zer­ten eines spe­zi­el­len Rekru­tie­rungs­sys­tems, um sei­ne sexu­el­len Gelüs­te zu befrie­di­gen. Hüb­sche Mäd­chen wür­den ent­we­der direkt auf den Kon­zer­ten oder zuvor via Social media ange­spro­chen, ob sie Inter­es­se hät­ten, beim Auf­tritt sowohl in „Row Zero“ (also direkt vor der Büh­ne) zu ste­hen als auch, ob sie gern Gast bei einer „After­show­par­ty“ wären.

Der Legen­de nach wür­den Lin­de­mann dann etli­che jun­ge Frau­en vor­ge­führt, und er wähl­te eine (oder zwei) aus, die ihn in einer kur­zen Pau­se befrie­dig­ten. Angeb­lich (laut Bild) gesche­he das regel­mä­ßig, wäh­rend ein DJ auf der Büh­ne den ver­stö­ren­den Hit „Deutsch­land“ („Deutsch­land- mei­ne Lie­be, Deutsch­land – mein Herz in Flam­men, will dich lie­ben und ver­dam­men, Deutsch­land, dein Atem kalt, so jung und doch so alt“) spiel­te. Her­nach wür­de Lin­de­mann das Stück live performen.

Ramm­stein ist Kul­tur­ex­port Num­mer 1 und auch über­see­isch enorm popu­lär. Wir haben es hier mit ech­ten Groß­ver­die­nern zu tun. Sie set­zen auf bra­chia­le Ästhe­tik, kras­se Tex­te und gran­dio­se Shows mit extre­mer Pyro­tech­nik, offen­kun­dig ein Pop­ven­til für eine Gesell­schaft, der pathe­ti­scher Hero­is­mus gründ­lich aus­ge­trie­ben wur­de und in der jeder Männ­lich­keits­kult als vor­gest­rig gilt.

Der wesent­lich ost­deut­schen Grup­pe wird seit je ein Koket­tie­ren mit NS-Sym­bo­lik vor­ge­wor­fen. Ein Video (1998) hat­te Sze­nen aus Leni Rie­fen­stahls Olym­pia­film beinhal­tet. (Ich besit­ze übri­gens zwei Bücher aus der Feder von Lin­de­manns Vater, dem DDR-Dich­ter Wer­ner Lin­de­mann. Eines heißt Mäd­chen haben Zöp­fe. Heu­te frag­los ein unmög­li­cher Titel!)

Vom „rechts“-Vorwurf hat­ten sie sich bei­zei­ten schlau distan­ziert, unter ande­rem durch das Lied 2,3,4 links.

Zurück zum Miß­brauchs­vor­wurf. Kron­zeu­gin gegen Lin­de­mann ist zuvör­derst eine jun­ge, erfolg­rei­che Influen­ce­rin, die sich „Kay­la Shyx“ nennt. Ihr Video muß man im Grun­de zwei­mal anse­hen. Beim ers­ten Anschau­en wird man mit­ge­ris­sen: Jun­ge Fan-Frau­en wer­den durch eine rus­si­sche Ver­mitt­le­rin (die anschei­nend eine ähn­li­che Zuführ­rol­le über­nimmt wie Ghis­lai­ne Max­well im Fall Jef­frey Epstein) per­fi­de in einen Dark­room mit Lin­de­mann gelotst! Dort wer­den sie wahr­schein­lich unter Dro­gen gesetzt und miß­braucht. Das ist unglaublich!

Beim zwei­ten Anschau­en tau­chen dann doch Fra­gen auf. „Kay­la Shyx“ tritt hier unge­schminkt und im Schlab­ber­pul­li auf – als ob sie kein Wäs­ser­chen trü­ben könn­te. Nun, man fin­det leicht her­aus, daß sie, die hier dra­ma­tisch aus­ruft, „auf ein­mal che­cke ich: ich bin hier als Sex­ob­jekt!“, sich ger­ne so klei­det, daß man sie für ein „Sex­ob­jekt“ hal­ten könnte.

„Kay­la“ berich­tet mit auf­ge­ris­se­nen Augen. Sie erzählt nicht chro­no­lo­gisch, son­dern „sho­cking“ durch­ein­an­der, vie­les betont sie x‑fach. Die „Bewei­se“, die sie anführt, sind weit­ge­hend anonym oder nebu­lös. Sie möch­te dann ein Gedicht zitie­ren, das Lin­de­mann vor Jah­ren ver­öf­fent­licht hat, aber sie „kann es nicht“, immer wie­der kämpft sie anschei­nend mit den Trä­nen. Daher wird das Poem ein­ge­blen­det: Eine „lyri­sche“ Phan­ta­sie, wie eine Frau heim­lich mit Rohyp­nol betäubt und dann pene­triert wird.

Lin­de­manns Ver­lag Kie­pen­heu­er & Witsch hat sich nun vom Autor getrennt. So bewarb KiWi damals die Bru­talover­se: Hier trete

ein abgrün­di­ges, reiz­ba­res, ver­letz­li­ches lyri­sches Ich in eine inti­me Zwie­spra­che mit dem Leser.

Die Rede ist- und da muß man schon lachen – von „Gefühls­in­nig­keit“:

Trotz des zeit­ge­nös­si­schen Tons stel­len sich sofort Asso­zia­tio­nen zur Lyrik der deut­schen Roman­tik und des Expres­sio­nis­mus ein, auch zu Gott­fried Benn und Ber­tolt Brecht. Die Moti­ve umkrei­sen die Abgrün­de der Exis­tenz, den Hun­ger des Begeh­rens, den Kör­per, den Schmerz, die Lust, die Komik und Tra­gik der Kom­mu­ni­ka­ti­on, die Ein­sam­keit und Gewalt.

Nein, drun­ter mach­ten sie´s nicht!

Nicht nur auf der „rech­ten Sei­te“ gibt es nun ordent­lich Dis­sens zum Fall Till Lin­de­mann. Zum einen ist die Häme gegen­über den nun ihre „Objekt­haf­tig­keit“ bekla­gen­den Frau­en groß – etwa bei Micha­el Klo­novs­ky, der nun sei­ner­seits Unter­leib­s­pro­sa bemüht:

die meis­ten sind oder waren aber ein­fach nur stolz dar­auf, eine Par­ty mit ech­ten Stars gefei­ert zu haben, von einem ech­ten Star beach­tet oder sogar pene­triert wor­den zu sein, es han­delt sich um eine Form der Ido­la­trie – man den­ke nur an die weib­li­che Geräusch­ku­lis­se bei den Auf­trit­ten der Ido­le. Tja Mädels, auch die­ses Plä­sier fällt im Sturm des Zeit­geis­tes; die Musi­kan­ten wer­den es sich künf­tig wohl neben­wir­kungs­frei pro­fes­sio­nell besor­gen las­sen, und ihr dürft in hei­se­rer Aus­ge­kreischt­heit, bis aufs Hös­chen durch­ge­schwitzt, aber in aller Unschuld heimgehen.

Auf achgut.com ätzt Ulri­ke Stockmann:

Man kann sich des Ein­drucks nicht erweh­ren, dass mal wie­der eine Kam­pa­gne gegen Hedo­nis­mus, Aus­schwei­fun­gen und Sin­nes­freu­den gefah­ren wird. Wie wäre es damit, Sex, Drugs and Rock’n‑Roll gleich ganz abzuschaffen?

Die­se Argu­men­ta­ti­on ver­läuft nach dem Mus­ter „dann mach doch die Blu­se zu“ (Bir­git Kel­le). Mot­to: Nie­mand zwingt euch Mädels, auf­rei­zend beklei­det sol­chen Stars zuzu­ju­beln. Nie­mand zwingt euch, die Ein­la­dung zu einer After­show­par­ty anzu­neh­men. Soll­te euch doch klar sein, daß das dann kei­ne Häkel­run­de wird. Und mal im Ernst, ihr heult doch hin­ter­her nur rum, weil der Kerl, der´s euch besorgt hat, kei­nen Blu­men­strauß hinterherschickt.

Das ist so falsch wie die Argu­men­ta­ti­on der Gegen­sei­te, die nun wie „Fami­li­en­mi­nis­te­rin“ Lisa Paus „Schutz­räu­me für Frau­en bei Kon­zer­ten“ for­dert – was zusätz­lich ver­lo­gen ist, da von sol­cher Sei­te „Schutz­räu­me für Frau­en in west­deut­schen Groß­städ­ten“ (wo ech­te sexu­el­le Über­grif­fe mas­sen­haft pas­sie­ren und leit­me­di­al so gut wie nie skan­da­li­siert wer­den) eben nicht ange­mahnt werden.

Ulkig wird es auch, wenn Per­so­nen wie Rey­han Şahin (Künst­ler­na­me Lady Bitch Ray; die Selbst­er­nen­nung als „Bitch“ sei eine „anti­pa­tri­ar­cha­le Umdeu­tungs­ges­te”) nun „struk­tu­rel­len Sexis­mus“ im Show­busi­ness, aus­ge­übt durch “alte, wei­ße Män­ner”, beklagen.

Den Vogel schoß die lin­ke Poli­ti­ke­rin Julia Schramm („Sau­er­kraut, Kar­tof­fel­brei – Bom­ber Har­ris, Feu­er frei“) ab, die auf Twit­ter den ankla­gen­den Drei­klang „Epstein Wein­stein Ramm­stein“ pos­te­te. Das hat Hautgout…

Man muß die­sem Fall (wie in ähn­li­chen Fäl­len von Roman Pol­an­ski bis Die­ter Wedel) nicht mit bur­schi­ko­ser Empa­thie­lo­sig­keit („was habt Ihr erwar­tet?“) begeg­nen, zumal hier der Ver­dacht, daß k.o.-Tropfen ein­ge­setzt wur­den, nicht aus­ge­räumt ist.

Ande­rer­seits ist es ein dem Femi­nis­mus inhä­ren­tes Pro­blem, daß sei­ne Ver­fech­ter der Sexua­li­tät die Macht­ver­hält­nis­se aus­trei­ben wol­len. Es gibt kei­ne Augen­hö­he zwi­schen Mann und Frau in die­sen Fra­gen. Die per­ma­nen­te Ein­re­de von kon­sens­ba­sier­tem Aus­hand­lungs­dia­log führt nur dazu, daß Frau­en blind dafür sind, daß Män­ner nor­ma­ler- und natür­li­cher­wei­se kei­ne Domes­ti­ken sind.

Wie schrieb der gute Peter Roseg­ger in sei­nem Sün­der­glöckl:

Trau, schau, wem! Die­ser Ruf müß­te durch alle Lie­bes­ge­schich­ten hal­len, die für jun­ge Mäd­chen geschrie­ben werden!

Ges­tern spiel­ten Ramm­stein übri­gens vor aus­ver­kauf­tem Sta­di­on in Mün­chen. Auf den Song „Pus­sy“ („You have a pus­sy, I have a dick, so what´s the pro­blem, let´s do it quick“) wur­de ver­zich­tet. Die Fans tru­gen wie immer T‑Shirts mit „Evil German“-Aufdruck, mit „Man­che füh­ren – man­che fol­gen“ oder: „Sex ist eine Schlacht – Lie­be ist Krieg“.