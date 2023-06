Die woke Linke braucht den Staat. Sie ist der Staat. Er ist ihr Rollator.

Der hier kürzlich von Martin Lichtmesz in Erinnerung gerufene Ted Kaczynski , meist verkürzt zum Una-Bomber, formulierte in seinem Manifest u. a. an einer Wesensbeschreibung des „leftism“, der Linksorientierung.

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Er unter­stell­te zwei geis­ti­ge Nei­gun­gen, die der moder­nen Lin­ken zugrun­de lie­gen, und zwar zum einen “Gefüh­le der Min­der­wer­tig­keit” und zum ande­ren die “Über­so­zia­li­sie­rung”:

Wenn jemand fast alles, was über ihn gesagt wird, als her­ab­wür­di­gend inter­pre­tiert (oder über Grup­pen, mit denen er sich iden­ti­fi­ziert), fol­gern wir, daß er Min­der­wer­tig­keits­ge­füh­le oder gerin­ges Selbst­wert­ge­fühl hat.

Offen­bar war in den USA schon in den Neun­zi­gern abzu­spü­ren, was die lin­ke Bewe­gung in ihrer neu­bür­ger­lich „woken“ Gestalt aus­macht. Mit einer revo­lu­tio­när-kom­mu­nis­ti­schen oder reform­ori­en­tiert-sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Lin­ken hat deren mora­lis­ti­sche Gegen­warts­va­ri­an­te gar nichts mehr gemein.

Die einst radi­ka­le Intel­lek­tua­li­tät, die der Lin­ken selbst in den Augen ihrer Fein­de eine ero­ti­sche Anmu­tung ver­lieh, ist voll­ends ver­lo­ren; es blieb die­se pene­trant quen­geln­de Gefüh­lig­keit, mit der die Res­te einer längst tri­via­li­sier­ten Auf­klä­rung zusam­men­ge­kehrt, die For­de­run­gen aber aufs dümm­lichs­te immer uto­pi­scher werden.

Die­je­ni­gen, die wegen ‚poli­tisch inkor­rek­ten‘ Fach­wort­schat­zes am emp­find­lichs­ten sind, sind nicht die durch­schnitt­li­chen schwar­zen Ghet­to­be­woh­ner, asia­ti­schen Immi­gran­ten, miß­brauch­ten Frau­en und Behin­der­ten, son­dern eine Min­der­heit von Akti­vis­ten, von denen vie­le nicht ein­mal zu einer ‚unter­drück­ten‘ Grup­pe gehö­ren, son­dern aus pri­vi­le­gier­ten Schich­ten der Gesell­schaft kommen.

Phä­no­me­nal zudem, wie die einst heroi­sche Lin­ke, die frü­her den Staat bekämpf­te oder in den Vari­an­ten von Lenin, Sta­lin, Tito, Mao, Kim Il-sung selbst radi­kal­sch­mit­tia­nisch Staat mach­te, sich nun als Schrumpf­form ihrer selbst para­si­tär im bür­ger­li­chen Staat ein­zu­rich­ten und ihn als ihren Wirt zu benut­zen weiß, der sie zum einen als sei­ne ver­meint­lich „Zivil­ge­sell­schaft“ finan­ziert, der ihr zum ande­ren aber als Vehi­kel, als Werk­zeug, als Waf­fe gegen die Rech­te dient.

Einen prin­zi­pi­el­len Unter­schied zwi­schen sozi­al­de­mo­kra­ti­schen, lin­ken und grü­nen Appa­rat­schiks, Par­la­men­ta­ri­ern und Minis­tern gibt es nicht mehr. Man arbei­tet unkom­pli­ziert und kom­pa­ti­bel in der Wei­se von Block­freun­den zusam­men, sogar mit Figu­ren einer sich modern ver­ste­hen­den CDU und der kapa­u­ni­sier­ten FDP.

Alles Wesent­li­che, was der gegen­wär­ti­ge Staat der Ber­li­ner Repu­blik als sei­ne Haupt­an­lie­gen her­aus­stellt, sind Ziel­stel­lun­gen der lin­ken, grü­nen und woken Bewe­gung. Über der Basis eines noch rest­funk­tio­na­len markt­wirt­schaft­li­chen Arbei­tens erhebt sich der hyper­tro­phe Über­bau der Trans­fer­ge­sell­schaft, die immer fana­ti­scher gerecht­fer­tigt wird:

Migran­tena­li­men­tie­rung, Gerech­tig­keit als Gleich­heit und Gleich­ma­che­rei, Favo­ri­sie­rung nicht nur aller angeb­lich Benach­tei­lig­ten, son­dern vor allem der Antriebs­schwa­chen und Wil­len­lo­sen sowie der sys­tem­ver­ur­sach­ten Kre­tins, denen per se ein Anrecht auf sat­te Teil­ha­be ver­spro­chen wird, ohne daß der Staat von ihnen Enga­ge­ment erwartet.

Lin­ke nei­gen dazu, alles zu has­sen, das den Ruf hat, stark, gut und erfolg­reich zu sein. Sie has­sen Ame­ri­ka, sie has­sen west­li­che Zivi­li­sa­ti­on, sie has­sen wei­ße Män­ner, sie has­sen Ratio­na­li­tät. (…) Wor­te wie Selbst­ver­trau­en, Eigen­stän­dig­keit, Initia­ti­ve, Unter­neh­mungs­geist, Opti­mis­mus usw. spie­len im (…) lin­ken Voka­bu­lar kaum eine Rol­le. Der Links­ori­en­tier­te ist anti­in­di­vi­dua­lis­tisch, pro-kol­lek­ti­vis­tisch. Er will, daß die Gesell­schaft jeder­manns Pro­ble­me löst, jeder­manns Bedürf­nis­se befrie­digt, sich um alles küm­mert. (…) Der Links­ori­en­tier­te ist dem Kon­zept der Kon­kur­renz gegen­über wider­strei­tend, denn tief im Innern fühlt er sich wie ein Ver­lie­rer. (…) Sei­ne Gefüh­le der Min­der­wer­tig­keit sind so tief ver­wur­zelt, daß er sich selbst nicht als indi­vi­du­ell stark und wert­voll vor­stel­len kann. Von daher der Kol­lek­ti­vis­mus der Links­ori­en­tier­ten. Er kann sich nur als Mit­glied einer gro­ßen Orga­ni­sa­ti­on oder einer Mas­sen­be­we­gung stark füh­len, mit der er sich identifiziert.

Nur ist die­se Mas­sen­be­we­gung mitt­ler­wei­le der Staat selbst. Des­we­gen holt die Exe­ku­ti­ve im Sin­ne, ja im Diens­te der links­wo­ken Mei­nungs­bild­ner gegen die Rech­te aus, des­halb wit­tert sie über­all Dis­kri­mi­nie­run­gen sowie all die angeb­lich ras­sis­ti­schen, anti­se­mi­ti­schen, sexis­ti­schen Zurück­set­zun­gen, des­we­gen betreibt sie über­haupt einen ver­hee­ren­den Rück­bau des­sen, was noch vor drei­ßig Jah­ren Grund­la­ge des west­li­chen Erfolgs­mo­dells war.

Am schlimms­ten geschieht das in der Bil­dungs­po­li­tik, die fol­ge­rich­tig enor­me kul­tu­rel­le Bestands­ver­lus­te zu ver­ant­wor­ten hat.

Daß es im ame­ri­ka­ni­schen Kapi­ta­lis­mus zur kom­mu­nis­ten­feind­lich para­no­iden Ära McCar­thy kam, erscheint noch nach­voll­zieh­bar. Daß nun­mehr mit glei­cher Eigen­dy­na­mik eine Inqui­si­ti­on von links her durch­zieht, ist jedoch zunächst verblüffend.

Da die Wirt­schaft zwar noch nicht in ihren Eigen­tums­for­men, aber hin­sicht­lich Fir­men­kul­tur und Leit­bil­dern umge­baut wird, hält sie gegen­über poli­ti­schen Nöti­gun­gen weit­ge­hend still, beschränkt sich aus wir­kungs­lo­se Appel­le und weicht, sobald sich die Gele­gen­heit ergibt, in Rich­tung bes­se­rer Repro­duk­ti­ons­be­din­gun­gen anders­wo­hin aus.

Die poli­tisch grun­dier­te Hyper­mo­ra­li­sie­rung führt zu einer Art freu­dia­ni­schen Ambi­va­lenz inner­halb der lin­ken und woken Milieus:

Der Moral­ko­dex unse­rer Gesell­schaft ist so for­dernd, daß nie­mand auf eine voll­kom­men mora­li­sche Wei­se den­ken, füh­len und han­deln kann. Zum Bei­spiel sol­len wir nie­man­den has­sen, doch nahe­zu jeder haßt jeman­den (…). Man­che Leu­te sind so hoch sozia­li­siert, daß der Ver­such, mora­lisch zu den­ken, zu füh­len und zu han­deln, ihnen eine schwe­re Bür­de auf­er­legt. Um Schuld­ge­füh­le zu ver­mei­den, haben sie sich ste­tig über ihre eige­nen Moti­ve zu täu­schen und mora­li­sche Erklä­run­gen für Gefüh­le und Hand­lun­gen zu fin­den, die in Wirk­lich­keit einen nicht-mora­li­schen Ursprung haben. Wir ver­wen­den den Begriff ‚über­so­zia­li­siert‘, um sol­che Leu­te zu beschreiben.

In die­sem über­so­zia­li­sier­ten Sin­ne erfol­gen gegen­wär­tig die fata­len erzie­he­ri­schen Prä­gun­gen in der Staats­schu­le – indok­tri­nie­rend, ideo­lo­gi­sie­rend, aus­ge­rich­tet auf Bekennt­nis­se-zu statt auf kri­ti­sches Urteilsvermögen-über.

Micha­el Klo­novs­ky notier­te, inwie­fern die durch­be­foh­le­ne Cor­rect­ness unfrei­wil­lig tra­gi­ko­mi­sche Kurio­si­tä­ten bedingt:

Es gibt Ras­sis­mus, aber kei­ne Ras­sen, es gibt Volks­ver­het­zung, aber kein Volk, es gibt Sexis­mus, aber Geschlech­ter sind kon­stru­iert, und es gibt selbst­ver­ständ­lich auch Kolo­nia­lis­mus ohne Kolonien.

Ist es zutref­fend, wenn Kac­zyn­ski der Lin­ken gerin­ges Selbst­be­wußt­sein, depres­si­ve Nei­gun­gen und Defä­tis­mus dia­gnos­ti­ziert? Mag sein. Star­ke Cha­rak­te­re, intel­lek­tu­el­le Schwer­ge­wich­te und über­haupt Cha­ris­ma­ti­ker feh­len in der links­wo­ken Bewegung.

Die Alt­lin­ke hat­te frü­her noch den von ihr bewun­der­ten Schwät­zer Gre­gor Gysi, dann hielt sie sich an Sahra Wagen­knecht auf­recht, die nun aber gera­de wegen ihrer Indi­vi­dua­li­tät und Streit­bar­keit weg­ge­bis­sen wird. Übrig blei­ben brä­si­ge Funk­tio­nä­re und staats­be­sol­de­te Par­la­ments- und Bürokräfte.

Man mag von der Rech­ten und der AfD hal­ten, was man will, aber mar­ki­ge Per­sön­lich­kei­ten, Indi­vi­dua­lis­ten und erra­ti­sche Typen sehen eher dort ihren poli­ti­schen Platz – ver­mut­lich so, wie sol­che Cha­rak­te­re frü­her links zu fin­den waren, als die Lin­ke eben noch nicht die Gene­ral­li­nie des Staa­tes bestimmte.

Die Lin­ke ist nicht nur in Ber­lin ange­kom­men, nein, sie ist Ber­lin, sie ist Leip­zig und sie ist die Repu­blik, selbst befrem­det davon, daß allein die öko­no­mi­sche Basis noch nicht sozia­lis­tisch ist, der Über­bau und die Kul­tur aber nahe­zu voll­stän­dig. Ver­mut­lich lebt es sich mit dem noch markt­wirt­schaft­lich ermög­lich­ten Kom­fort bes­ser. Denn die Lin­ke ist alles ande­re als pro­le­ta­risch; sie bil­de­te eine irgend­wie „alter­na­ti­ve“, vor allem aber hedo­nis­tisch ori­en­tier­te Neo-Bour­geoi­sie aus, der vom Revo­lu­tio­nie­ren nur­mehr das Mora­li­sie­ren blieb – dies jedoch mit um so revo­lu­tio­nä­re­rer Attitüde.

Einem vita­len und inspi­rier­ten Kor­rek­tiv von rechts hät­te die insti­tu­tio­na­li­sier­te Lin­ke – obwohl das Staats­chiff len­kend – wenig ent­ge­gen­zu­set­zen, nur fehlt die­sem rech­ten Kor­rek­tiv bis­lang eine kraft­vol­le Dyna­mik. Weil’s schon demo­gra­fisch an Jugend fehlt. An den Info-Stän­den der AfD etwa sam­meln sich frus­trier­te alte Geschich­ten­er­zäh­ler, kri­tisch wider­stän­dig, seit die Ren­te läuft – wäh­rend der größ­te Teil der Jugend mit ihren neu­en Staats­bür­ger­kun­de­leh­rern bis­lang hin­ter der Regen­bo­gen­flag­ge ver­sam­melt ist.