“Man sollte als Patriot nun mehr denn je wachsam sein.”

SEZESSION: Benedikt, Du warst gestern in Jena, um auf der Etage der Alten Burschenschaft Burgkeller Jena in der DB zu referieren. Worüber solltest Du sprechen und warum kam es nicht zum Vortrag?

KAISER: Mein Vor­trags­the­ma war „Par­tei und Vor­feld in Zei­ten der Zuspit­zung“, um 19 Uhr soll­te der Vor­trag statt­fin­den. Die besag­te Zuspit­zung erleb­ten wir dann selbst am spä­ten Nach­mit­tag. Als ich mich gegen 17.30 Uhr dem Haus näher­te, in dem Ange­hö­ri­ge der Bur­schen­schaft pri­vat eine Eta­ge gemie­tet haben, erblick­te ich – ich war 30, 40 Meter vor dem Ziel – drei sport­li­che jun­ge Her­ren vor der Haus­tür. Zunächst dach­te ich, es hand­le sich um som­mer­lich-lege­re geklei­de­te jun­ge Akti­vis­ten aus dem patrio­ti­schen Spek­trum, die mich in Emp­fang neh­men woll­ten. Stut­zig mach­te mich aber ein „ACAB“-Motiv auf dem Shirt eines der Herren.

SEZESSION: All Cops Are Bastards.

KAISER: Ja. Gehen Bur­schen­schaf­ter mit der­ar­ti­gen Slo­gans auf eine Abend­ver­an­stal­tung? Wohl eher nicht. Ich wech­sel­te also auf die lin­ke Stra­ßen­sei­te, wor­auf­hin der Herr mit dem besag­ten Klei­dungs­stück mir zurief, ich sol­le doch rüber­kom­men, das sei ja der kor­rek­te Ein­gang, den ich suche: Ich sol­le jetzt „ran­kom­men“. Dazu mach­te er ent­spre­chend „ein­la­den­de“ Ges­ten. In die­sem Moment war mir ganz klar, daß es sich um Lin­ke han­delt. Die­se setz­ten sich, teils offen­siv ges­ti­ku­lie­rend, in mei­ne Rich­tung in Bewe­gung, wor­auf ich mich schleu­nigst ent­schied, die Ver­fol­ger abzuhängen.

Von einem Innen­hof aus mel­de­te ich den Bur­schen­schaf­tern, daß ihr Haus­ein­gang von ein paar Anti­fas besetzt sei, zudem kon­tak­tier­te ich die Poli­zei. Die rief mich kurz dar­auf – erstaun­li­cher Wei­se mit einer Erfur­ter Num­mer – zurück, um mir mit­zu­tei­len, dass die Lage vor Ort geklärt sei. Mitt­ler­wei­le sei­en meh­re­re Per­so­nen vor dem Haus, die alle mei­nen Vor­trag besu­chen woll­ten und daher mei­nem Spek­trum zuge­rech­net sei­en. Ich kön­ne also von dem Innen­hof gen Haus star­ten. Ich bedank­te mich herz­lich und woll­te aufbrechen.

SEZESSION: Nun wis­sen wir ja und kön­nen es heu­te der Pres­se ent­neh­men, daß die Lage ganz und gar nicht geklärt war.

KAISER: Genau. Mich rief näm­lich zum Glück einer der aus­wär­tig leben­den Bur­schen­schaf­ter an, er sei mit einem Freund mit dem Auto bereits im Vier­tel und sie wür­den mich aus Sicher­heits­grün­den ein­sam­meln. Ich stieg zu, wir erreich­ten weni­ge Minu­ten spä­ter das Haus – um dort 20 bis 25 jun­ge Links­extre­mis­ten zu sehen, die in bei­de Rich­tun­gen die Zufahrt ver­sperr­ten und damit ihre Macht demons­trier­ten. Hät­te ich den Rat­schlag des Poli­zis­ten am Tele­fon befolgt, wäre ich dem Trupp aus lin­ken Fuß­bal­l­ul­tras und Anti­fas direkt in die Arme gelau­fen. Ungüns­tig. Wir dreh­ten dann ange­sichts des Kräf­te­ver­hält­nis­ses von 3 zu 25 ab.

SEZESSION: Und dann?

KAISER: Dann rief ich die Erfur­ter Num­mer an, erklär­te höf­lich, dass ich ein wenig irri­tiert sei, weil sehr wohl Lin­ke vor dem Haus her­um­lun­ger­ten und kei­nes­wegs freund­li­che Besu­cher der Bur­schen­schaft, wor­auf­hin ich behan­delt wur­de, als ob ich nicht in der Lage wäre, die Situa­ti­on kor­rekt zu erfas­sen. Ich leg­te auf, als es nichts mehr zu bere­den gab. Erneut rief mich dann die Erfur­ter Num­mer an und teil­te mir mit, man hät­te wie­der­um eine Lage­prü­fung vor­ge­nom­men: Es sei in der Tat eine lin­ke Ver­samm­lung, ich hät­te recht. Man ent­sen­de an einen Ort, den wir nen­nen soll­ten, nun eine Strei­fe zur wei­te­ren Bespre­chung der Vorgehensweise.

Die­se bei­den Beam­ten, die nach einer Wei­le anrück­ten, waren über­aus kor­rekt und höf­lich. Ihnen war der Vor­gang nicht bekannt, und man ver­wies auf eine Unter­be­set­zung. Die Crux ist nun aber die: Bereits mit­tags hat­te die Poli­zei die Bur­schen­schaft kon­tak­tiert. Man rech­ne­te mit Pro­tes­ten. Die­se Pro­tes­te wur­den vom regio­na­len Antifa-„Rechercheportal“ ange­heizt. Man berich­te­te dort bei Twit­ter vor­ab mehr­fach über den Vor­trag, ganz aktu­ell auch am gest­ri­gen Tag um 10.20 Uhr, und schloß mit fol­gen­der unter­schwel­li­ger Dro­hung: „Lei­der blie­ben sol­che Ver­an­stal­tun­gen bis­her ohne kri­ti­sche Beglei­tung.“ Die Poli­zei war also auch öffent­lich vor­ge­warnt und erwähn­te gegen­über der Bur­schen­schaft bereits um 12.35 Uhr von einer Absprachenotwendigkeit.

SEZESSION: Und was wur­de abgesprochen?

KAISER: Um 13.30 Uhr erfolg­te laut einem Bur­schen­schaf­ter die Abspra­che mit der Poli­zei. Die Poli­zei bestä­tig­te ihm, daß vor dem Haus und im Umfeld eine erhöh­te Gefahr bestün­de. In einem zwei­ten Gespräch, eini­ge Stun­den spä­ter, fast zeit­gleich mit mei­nem Vor­fall, teil­te die Poli­zei, dies­mal eine Dame, der Bur­schen­schaft hin­ge­gen mit, man sei „per­so­nell unter­be­setzt“, könn­te dem­nach kei­ne Kräf­te abstel­len. Die Fol­ge war das eben Geschil­der­te – ich konn­te ver­trie­ben wer­den (oder doch nur „kri­tisch beglei­tet“?), wäh­rend immer mehr Lin­ke vor dem Haus und im Umfeld der Neben­stra­ßen her­um­lun­ger­ten. Ein Poli­zei­kom­mis­sar betrat dann das Haus, sprach mit den bei­den anwe­sen­den Bur­schen­schaf­tern, die Aus­sa­gen mach­ten und ihnen schil­der­ten, was dem Refe­ren­ten, also mir, wider­fah­ren war. Die Poli­zei ver­ließ dar­auf­hin den Ver­an­stal­tungs­ort wieder.

Wir sag­ten den Vor­trag ab, weil die Sicher­heit der erwar­te­ten Teil­neh­mer offen­sicht­lich nicht zu gewähr­leis­ten war, Die Lin­ken blie­ben bis 22 Uhr. Dann war die Poli­zei anschei­nend doch nicht mehr unter­be­setzt (?) und ließ den „Pro­test“ räu­men – wegen mög­li­cher Ruhe­stö­rung. Denn Paro­len wur­den ja geru­fen, Musik eingesetzt.

SEZESSION: Wie ging der Abend für Dich aus?

KAISER: Wir blie­ben noch an der Tank­stel­le und muß­ten unse­re Aus­sa­gen abge­ben. Inter­es­sant: Kurz vor unse­rem Auf­bruch von dort gen Hei­mat kam noch ein „Spä­her“ der Lin­ken an die Tank­stel­le. Die Poli­zei konn­te ihn aber man­gels Ein­satz­kräf­ten nicht fest­set­zen, stell­te aber bei der raschen Abfahrt noch fest, daß der Herr einen Leip­zi­ger PKW fuhr. Das Detail ist nicht belang­los. Die links­mi­li­tan­ten Sze­nen in Leip­zig und Jena haben ja eines gemein­sam: Sie rekru­tie­ren sich aus den kampf­sport­af­fi­nen Fuß­ball- und Anti­fa-Struk­tu­ren glei­cher­ma­ßen. Eine mas­si­ve gewalt­tä­ti­ge Potenz. Apro­pos Leip­zig: Jür­gen Kasek, grü­ner Poli­ti­ker und Anmel­der von Anti­fa-Demos rund um den Fall der Ham­mer­ban­de, twit­ter­te ges­tern dies: „Ein Pro­zent und Kubit­schek. Die­se müs­sen wir stel­len und aus dem Schat­ten zie­hen und die­se öffent­lich angreifen.“

SEZESSION: Von Leip­zig zurück nach Jena: Mitt­ler­wei­le hat die Pres­se berichtet.

KAISER: Wenig über­ra­schend: Ele­na Vogel berich­te­te in der Ost­thü­rin­gi­schen Zei­tung von „spon­ta­nem Pro­test“, der „fried­lich“ ver­lau­fen sei. Über­schrift: „Hat wohl Angst bekom­men“ (also ich, der Refe­rent). Spon­tan, wenn bereits mit­tags über Maß­nah­men nach­ge­dacht wur­de? Fried­lich, wenn der Refe­rent der Abend­ver­an­stal­tung ange­grif­fen wer­den sollte?

SEESSION: Ein Ober­kom­mis­sar Herr­mann gab für die Pres­se zu Pro­to­koll, Dein Vor­trag sei kurz­fris­tig abge­sagt wor­den. Sei­ne Ver­mu­tung: „Der Refe­rent hat wohl Angst bekom­men.“ Das hät­te nun auch aus dem Mund eines Anti­fa-Spre­chers kom­men kön­nen. Weißt Du, war­um sich die­ser Kom­mis­sar so äußerte?

KAISER: Es ist min­des­tens irri­tie­rend, da er die Lage vor Ort ja selbst wahr­neh­men konn­te. Ich weiß nicht, was der Herr emp­fun­den hät­te, wenn ihm von drei moti­vier­ten Links­extre­mis­ten nach­ge­stellt wor­den wäre. Ist „Angst“ das rich­ti­ge Wort? Hät­te ich sei­ner Ansicht nach etwa chan­cen­los in ein Eins gegen Drei gehen sol­len, zumal sich im Umfeld wei­te­re Ange­hö­ri­ge der lin­ken Sze­ne bewegten?

Nur eines ist kor­rekt: Die Bur­schen­schaft sag­te den Vor­trag ab, gegen 18 Uhr. Ange­sichts der lin­ken Droh­ku­lis­se auf der Stra­ße, der zah­len­mä­ßi­gen Über­le­gen­heit und der unse­rer Emp­fin­dung nach feh­len­den Poli­zei­stra­te­gie war es mei­ner Mei­nung nach kei­ne grund­fal­sche Entscheidung.

SEZESSION: Was bleibt?

KAISER: Die kon­for­mis­ti­sche Rebel­li­on hat Nar­ren­frei­heit, jeden­falls in lin­ken Hot-Spots wie Jena. In Zei­ten von Son­ne­berg, Umfra­ge­wer­ten der AfD in Thü­rin­gen von rund 30 Pro­zent und einer gesell­schaft­li­chen Abwen­dung von links­grü­nen Poli­tik­vor­ha­ben bleibt der lin­ken Pres­se nur noch die per­ma­nen­te Het­ze und dem lin­ken Lager nur noch die Spra­che der Gewalt. Man soll­te als Patri­ot – ob in Par­tei oder Vor­feld – mehr denn je wach­sam leben, soli­da­risch blei­ben, geschlos­sen agie­ren. Und nüch­tern zur Kennt­nis neh­men, dass man im Zwei­fels­fall am fal­schen Ort und zur fal­schen Zeit kei­ne Hil­fe zu erwar­ten hat.