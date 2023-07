Schnellroda – sonst eine Perle, diesmal ein T‑Shirt ohne Ärmel.

Man konnte die Muskeln spielen sehen. Es war richtig, den Erfolg der Stunde zu feiern und die bedächtigen Töne mit Fanfaren zu überschmettern. Das wissen wir, Ihre Leser und Freunde, doch: Auf den Wellenberg kommt ein Wellental. Das war also zurecht kein Thema.

Haben Sie gemerkt, wie die Gäs­te mit Ihrer Mann­schaft auch sich selbst fei­er­ten? Wie gut das tat? Wie jeder, der viel aus­hielt in den letz­ten Jah­ren, spür­te, daß er neben vie­len guten Leu­ten aus­hielt? Wis­sen Sie, wie gut uns das tut, wie frei wir spra­chen und bei­ein­an­der waren und in Ihrem ver­brann­ten (das mei­ne ich nicht über­tra­gen!) Land­strich eine Oase bildeten?

Sell­ner ist mit Gold nicht auf­zu­wie­gen, Krah muß auf Platz 1, Berndt ist eine laut­lo­se Mine, Kositza eine blü­hen­de Brom­beer­he­cke und Sie und Leh­nert: das sind schwä­bi­sches Hügel­land und bran­den­bur­ger Sand­bo­den (plus ein ber­li­ner Schuß).

…

Dan­ke, dan­ke, dan­ke. Wis­sen Sie, daß ich einen ent­fern­ten Bekann­ten traf, bei Ihnen auf dem Hof. er tipp­te mich an, ich dreh­te mich um und starr­te ins mür­ri­sche Hal­den­wang­ge­sicht. Aber dann lüf­te­te er die Mas­ke. Das war ver­wir­rend. Daß er da war, war so unwirk­lich wie die Maske.

Wis­sen Sie, was Sie machen soll­ten? Sie soll­ten auf 16 Bier­ti­sche 16 Bun­des­län­der­fähn­chen stel­len. Dann kön­nen sich die Hes­sen mit den Hes­sen und die Ham­bur­ger mit den Ham­bur­gern ver­net­zen usw. Natür­lich geht das auch so. Aber viel­leicht geht es anders noch besser.

…

Für die Kin­der­ecke dan­ke ich sehr. Das war eine gute Idee. Es war ja auch der schat­tigs­te Platz des gan­zen Fest­ge­län­des. Darf ich trotz­dem etwas vor­schla­gen? Viel­leicht wis­sen Sie gar nicht, wie wert­voll der Kin­der­buch­rat­ge­ber ist, den Ihre Frau und Caro­li­ne Som­mer­feld ver­faßt haben. Ich fin­de die Zurück­hal­tung toll, aber man könn­te für die Eltern trotz­dem einen Bücher­tisch auf­bau­en, damit sie in den guten Kin­der­bü­chern blät­tern und sie erwer­ben könn­ten, wäh­rend die Kin­der spielen.

Noch eine Bit­te: Ich habe für mei­nen Sohn nach lan­ger Suche end­lich schö­ne San­da­len gefun­den, die rich­tig pas­sen. Sind die lie­gen­ge­blie­ben oder hat sie jemand ver­wech­selt? Hier ist ein Foto, es wäre schön, ich bekä­me sie wieder.

…

Viel Poli­tik, ich hat­te gehofft, Sie machen wei­ter mit dem “Vor­be­halt”. Ist es immer noch so, daß Sie “das Vor­feld vor der Par­tei ret­ten” wol­len oder hat sich die­se Befürch­tung in Luft auf­ge­löst? Wäre ja schön. Es war übri­gens scha­de, daß Ihnen das Wort “Drecks­ge­schäft Poli­tik” oder so ähn­lich raus­ge­rutscht ist. Das ist doch nicht nötig. Viel­leicht kön­nen Sie das raus­schnei­den, wenn Sie das Ges­räch ver­öf­fent­li­chen. Es ging um Ihre Roman-Reihe.

ich habe übri­gens noch einen Vor­schlag: Man könn­te doch abends noch eine ruhi­ge Lesung aus einem der Roma­ne anbie­ten. Jemand mit einer guten Stim­me liest vor. Gibt es einen Platz wei­ter weg vom Bier­wa­gen und vom Fest­zelt? Den­ken Sie mal dar­über nach. Es ist ja gut, daß gesun­gen wur­de. Aber auch das war laut.

Und sagen Sie mir Bescheid, wenn der “volks­na­he” (so sag­ten Sie doch) Ein­tritts­preis von 40 € für zwei Tage Essen, Trin­ken, Zuhö­ren nicht aus­reicht. Ich schie­ße gern etwas dazu. (Also ich mach es jetzt einfach.)

…

Gut, daß Sie nicht dis­ku­tie­ren lie­ßen nach den Vor­trä­gen, aber in Ihre Zeit­schrift könn­ten Sie schon die Rubrik “Leser­brie­fe” ein­bau­en. Ich hät­te Anmer­kun­gen gehabt.

– – –

Lie­be Leser, lie­be Freunde,

dies hat uns in den ver­gan­ge­nen Tagen an Lob, Ein­drü­cken, Vor­schlä­gen erreicht – und noch viel mehr. Unten fin­den Sie den Film, den Sie ver­brei­ten soll­ten, soweit es Ihnen mög­lich ist.

Zu den Fund­stü­cken und Verlustmeldungen:

+ Wer die oben abge­bil­de­ten San­da­len hat, mel­de sich bit­te unter vertrieb(at)antaios.de. Es sind wie­der­um grü­ne San­da­len in Kin­der­grö­ße lie­gen­ge­blie­ben, viel­leicht wur­den die Schu­he ein­fach ver­wech­selt. Bit­te melden!

+ Außer­dem haben wir ein fei­nes Opi­nel-Mes­ser auf­ge­sam­melt. Wer ver­mißt es?

Dank an alle spon­ta­nen und uner­müd­li­chen Hel­fer, an die Geduld bei sen­gen­der Hit­ze und über­füll­ten Räu­men: 500 Leser sind die Ober­gren­ze, aber auch das not­wen­di­ge Mus­kel­spiel, nicht wahr?