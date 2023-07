Sammelstelle (65): Autonomie für O.S.?

Es ging um Bücher und Geden­ken, Grau­en­haf­tes, Kämp­fe­ri­sches und Schö­nes.



Dies­mal soll es um die anhal­ten­de Debat­te um die Kür­zung des deut­schen Sprach­un­ter­richts gehen. Die Zei­tung der Deut­schen in Polen, das Wochen­blatt (Abo in der BRD pro­blem­los mög­lich, auch als preis­wer­tes E‑Paper!), berich­tet über den anhal­ten­den Kampf der Min­der­heit um ihre Rechte.

Zunächst reka­pi­tu­liert Rudolf Urban die gro­ben Züge der Problematik:

Der Minis­ter für Bil­dung und Wis­sen­schaft, Prze­mys­law Czar­nek, hat auf Antrag des Abge­ord­ne­ten Janusz Kowal­ski mit sei­ner Ver­ord­nung vom 4. Febru­ar 2022 die Anzahl der Stun­den für Deutsch als Min­der­hei­ten­spra­che von 3 auf 1 pro Woche reduziert. Sowohl Eltern als auch Leh­rer und Ver­tre­ter der deut­schen Min­der­heit pro­tes­tier­ten gegen die­se Ent­schei­dung, doch sie trat am 1. Sep­tem­ber 2022 in Kraft. Erst eini­ge Mona­te spä­ter erklär­te Prze­mysław Czar­nek bei einem Tref­fen mit Ver­tre­tern der deut­schen Min­der­heit, dass die Ver­ord­nung zur Ver­rin­ge­rung der Anzahl der Deutsch­stun­den so bald wie mög­lich zurück­ge­zo­gen wer­den wür­de. Bis heu­te wur­de im Bil­dungs­mi­nis­te­ri­um jedoch kei­ne sol­che Ent­schei­dung getroffen.

Des­halb hat man eine Kam­pa­gne gestar­tet: »Gebt den Kin­dern die Spra­che zurück«.

Rafał Bar­tek, Vor­sit­zen­der des Ver­bands der deut­schen Gesell­schaf­ten in Polen, führt das Anlie­gen aus:

Seit dem Tref­fen mit Minis­ter Czar­nek in Oppeln sind sechs Mona­te ver­gan­gen und nichts hat sich geän­dert. Wir sind als Gemein­schaft und als pol­ni­sche Bür­ger ent­setzt über das Ver­hal­ten der Poli­ti­ker der Regie­rungs­par­tei, ins­be­son­de­re aus unse­rer Regi­on, was die För­de­rung des Sprach­un­ter­richts für unse­re Kin­der betrifft.

Denn Bar­tek weiß, was ein jeder his­to­risch und poli­tisch Inter­es­sier­ter weiß: Über Spra­che wird Iden­ti­tät geschaf­fen, Zusam­men­halt, Vertrauen.

Bar­tek weiter:

Es kann uns nicht gleich­gül­tig sein, was mit den Kin­dern geschieht. Unse­re regio­na­le Iden­ti­tät, unser Schle­sisch­sein, Deutsch­sein und Pol­nisch­sein sind etwas, das hier eine Art Kapi­tal schafft, um das uns ande­re beneiden.

Das Pro­blem ist, daß die pol­ni­sche Rech­te, sowohl in der Regie­rung als auch die in der Oppo­si­ti­on (dazu spä­ter mehr), das »Deutsch­sein« als einen Ver­rat am »Pol­nisch­sein« deu­tet; das »Schle­sisch­sein« wird allen­falls gedul­det, wenn es sich auf Pol­nisch-Schle­si­sches im Indus­trie­re­vier (Beu­then bis Kat­to­witz) bezieht, nicht aber auf Deutsch(-Polnisch-)Schlesisches.

Die Fra­ge nach dem Unter­richt ist der­weil kei­ne, die nur ein paar Hun­dert Deutsch­ge­blie­be­ne betrifft. Auch offi­zi­ell sind es schon jetzt mehr als 56 000 Kin­der und Jugend­li­che in ganz Polen, das Gros lebt rund um Oppeln und im Kohlepott.

Die Ent­schei­dung von Minis­ter Czar­nek betraf frei­lich nicht nur die Schü­ler. Auch Leh­rer wur­den zu Opfern die­ser Ent­schei­dung. Eine Leh­re­rin aus der Gemein­de Dam­brau (Dąbro­wa) teil­te mit:

Da wir seit Gene­ra­tio­nen in Schle­si­en zusam­men­le­ben, wis­sen wir um die Not­wen­dig­keit von Gesprä­chen und Dia­lo­gen in der Spra­che der Men­schen, die uns umge­ben, und dies ist oft die Annah­me, die Eltern aller Kin­der in der Gemein­schaft machen, wenn sie ihre Kin­der zum Deutsch­ler­nen schi­cken. Wir appel­lie­ren daher erneut an die Regie­rung, die Zahl der Deutsch­stun­den wie­der­her­zu­stel­len. Gleich­zei­tig appel­lie­ren wir an die Men­schen in unse­rer Regi­on: Geben wir nicht auf, kämp­fen wir für die best­mög­li­che Bil­dung und glei­che Ent­wick­lungs­chan­cen für unse­re Kinder.

Aus die­sem Grund wur­de die PR-Kam­pa­gne zuguns­ten des deut­schen Sprach­er­halts gestar­tet. Groß­pla­ka­te, Inter­net­gra­fi­ken, Flug­blät­ter: Ziel der Kam­pa­gne sei es, die han­deln­den Politiker

dar­an zu erin­nern, dass “Poli­tik nicht auf Kos­ten von Kin­dern gemacht wer­den sollte”.

Die Sozi­al-Kul­tu­rel­le Gesell­schaft der Deut­schen im Oppel­ner Schle­si­en als Motor der Kam­pa­gne hat eine Spen­den­mög­lich­keit ein­ge­rich­tet, wodurch jeder Freund der deut­schen Spra­che unkom­pli­ziert sei­ne Unter­stüt­zung bequem per Mou­se­klick leis­ten kann (hier ent­lang; bit­te etwas scrol­len für die deut­sche Ver­si­on). Wird mehr gespen­det, kön­nen mehr Pla­ka­te und Groß­ban­ner gehängt wer­den – im bes­ten Fal­le auch außer­halb der deutsch­spra­chi­gen Schwer­punkt­re­gi­on Oppel­ner Land.

Apro­pos »außer­halb«: 120 Kilo­me­ter öst­lich von Oppeln, in der 300.000-Einwohner-Stadt Kat­to­witz, fand am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de der tra­di­tio­nel­le »Schle­si­sche Auto­no­mie­marsch« statt. Dort demons­trie­ren jähr­lich pol­nisch- und deutsch­spra­chi­ge Ober­schle­si­er für unter­schied­li­che Vor­stel­lun­gen einer ober­schle­si­schen Selbst­ver­wal­tung im Rah­men der Repu­blik Polen. Ver­tre­ter der fast aus­nahms­los pol­nisch­spra­chi­gen Auto­no­mie­be­we­gung lau­fen eben­so mit wie Ange­hö­ri­ge der deut­schen Jugend des Indus­trie­re­viers. Dies­mal waren es respek­ta­ble 1000 Teilnehmer.

Dem­entspre­chend wur­de auch in Kat­to­witz die Sprach­kam­pa­gne the­ma­ti­siert: »Gebt uns den Deutsch­un­ter­richt zurück!« lau­te­te die zen­tra­le Paro­le auf dem Marsch.

Der Beu­the­ner Mar­kus Tyli­kow­ski begrün­de­te gegen­über dem Wochen­blatt die Betei­li­gung an der Autonomie-Demonstration:

Wir woll­ten durch unse­re Teil­nah­me zwei Din­ge zum Aus­druck brin­gen: ers­tens, dass Ober­schle­si­en für uns Deut­sche unse­re Hei­mat war, ist und immer sein wird. Und zwei­tens, dass wir ange­sichts der Dis­kri­mi­nie­rung zehn­tau­sen­der jun­ger Ober­schle­sie­rin­nen und Ober­schle­si­er beim Erler­nen von Deutsch als Min­der­hei­ten­spra­che nicht auf­hö­ren wer­den, unse­re Rech­te einzufordern.

Rech­te, die der­zeit eben beschnit­ten werden.

In Deutsch­land mag man sich fra­gen, ob es nur an der PiS und ihren rech­ten Koali­ti­ons­part­nern wie der Soli­dar­na Pol­ska lie­gen mag, daß es soweit kom­men konn­te. Doch die Res­sen­ti­ments und Chau­vi­nis­men gegen­über den Deut­schen in Schle­si­en sind rechts der Mit­te bedau­er­li­cher­wei­se par­tei­en­über­grei­fend vorhanden.

Denn auch die Kon­fe­derac­ja, das auf­stre­ben­de oppo­si­tio­nel­le Rechts­bünd­nis aus Mon­ar­chis­ten, Liber­tä­ren und Natio­na­lis­ten, das in der AfD zuneh­mend Sym­pa­thien gewinnt, spielt eine zwei­fel­haf­te Rol­le. Gewiß: Kon­fe­derac­ja-Poli­ti­ker äußern sich sel­te­ner zur deut­schen Min­der­heit als ihre PiS-Konkurrenten.

Aber wenn, dann läßt man kei­nen Zwei­fel an einer vor­han­de­nen Abneigung:

Kon­fe­derac­ja möch­te die Rech­te der deut­schen Min­der­heit in Polen abschaffen,

heißt es schul­ter­klop­fend auf einem rege fre­quen­tier­ten rech­ten Inter­net­por­tal der pol­ni­schen Rech­ten, Kon­fe­derac­ja-Poli­ti­ker sind empört ob deut­scher Fah­nen in Kat­to­witz und die Par­tei­en­al­li­anz schreibt selbst auf ihrer Netz­sei­te, daß die Min­der­hei­ten­rech­te für die Deut­schen in Schle­si­en nur dann gewährt wer­den kön­nen, wenn Deutsch­land end­lich die pol­ni­schen Min­der­hei­ten­rech­te in Deutsch­land gewährt, womit sich Kon­fe­derac­ja auf Regie­rungs­li­nie der PiS befindet.

Zu erin­nern ist hier­bei indes an einen bedeu­ten­den Unter­schied: Die pol­ni­sche Ein­wan­de­rung nach Deutsch­land hin­ein ist etwas ande­res als die deut­sche Rest­prä­senz in Ober­schle­si­en, wo man seit vie­len Jahr­hun­der­ten leb­te, zunächst als Mehr­heit, dann, nach der Ver­trei­bung, als klei­ne Minderheit.

Es ist die­se rech­te Ableh­nungs­front von PiS (Regie­rung) bis Kon­fe­derac­ja (Oppo­si­ti­on), die die 200.000 bis 300.000 deutsch­stäm­mi­gen Wäh­ler in Polen in die Arme links­li­be­ra­ler Par­tei­en treibt, die offen für Min­der­hei­ten­rech­te agie­ren und damit der deut­schen Min­der­heit poten­ti­ell mehr Frei­räu­me ver­schaf­fen wür­den als aktuell.

Spricht man mit pol­ni­schen Rech­ten, die kei­ner­lei anti­deut­sche Stim­mung auf­wei­sen (die gibt es) und wagt sich vor auf das heik­le Ter­rain der deut­schen Fra­ge in O.S., wird einem in ver­trau­ter Regel­mä­ßig­keit ent­geg­net, man kön­ne als pol­ni­scher Rech­ter weder intern noch extern deutsch­freund­li­che Inter­es­sen ver­tre­ten, solan­ge die deut­sche Min­der­heit unver­hoh­len mit der Bür­ger­platt­form aus der lin­ken Mit­te lieb­äu­gelt*, dem Her­aus­for­de­rer der pol­ni­schen Rech­ten aller Couleur.

Allein, die ket­ze­ri­sche Gegen­fra­ge stellt sich von selbst: Bleibt den Deut­schen in Schle­si­en denn eine Wahl? Deren schwa­cher Aus­gangs­punkt lau­tet: Mit PiS und Part­nern gibt es Rech­te­ab­bau für Deut­sche, mit Kon­fe­derac­ja gäbe es Rech­te­ab­bau für Deut­sche, nur die Mit­te-Kräf­te und Links­li­be­ra­len ver­spre­chen einen Aus­bau der Minderheitenrechte.

Gibt es einen Aus­weg aus dem Dilem­ma, daß iden­ti­täts­be­wuß­te Deut­sche in Polen noto­risch iden­ti­täts­ver­leug­nen­de Lin­ke oder Libe­ra­le wäh­len »müs­sen«?

Der Aus­weg bestün­de dar­in, daß wenigs­tens eine Rechts­par­tei von ihren anti­deut­schen Res­sen­ti­ments zu las­sen hät­te. Die bes­te Chan­ce dar­auf gibt es, trotz skiz­zier­ter Kri­tik, wohl noch im wach­sen­den Kon­fe­derac­ja-Spek­trum. Dort sind die Struk­tu­ren und Denk­pro­zes­se nicht so ver­fes­tigt wie bei der PiS-Regie­rung, heißt es jeden­falls von jenen AfD- und JA-Funk­tio­nä­ren, die mit Polens poli­ti­scher Rech­ten bes­tens ver­traut sind.

Bei Spie­gel+ (v. 17.7.2023) beschreibt man der­weil die Kon­fe­derac­ja so: