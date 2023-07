Jude ist, wer auch zu den Opfern gehören will – oder vielleicht doch nicht?

Ich habe in den vergangenen Tagen viel gelacht. Nicht aus Schadenfreude über die selbstgewählte Hölle, die Fabian Wolff gerade durchmachen muß. (Nach eigenen Angaben „weint er viel“.) Doch die identitätspolitische Debatte, die sein Fall anheizt, kann nur noch mit Galgenhumor ertragen werden.

Fabi­an Wolff ist ein „Kos­tüm­ju­de“ (Jüdi­sche All­ge­mei­ne). Man könn­te ihn auch einen „Trans­ju­den“ nen­nen. Er spiel­te den begeis­ter­ten Juden, steckt aber tra­gi­scher­wei­se in einem bio­deut­schen Kör­per und hat sei­nen Opfer­stamm­baum bloß erfun­den. Nun kam er mit einem Arti­kel, in dem er sei­ne „ger­ma­ni­sche Retran­si­ti­on“ beweint, einem Outing zuvor.

Details: Der Ost­ber­li­ner Wolff erfand mit etwa 18 Jah­ren eine jüdi­sche Iden­ti­tät, basie­rend auf einer vagen Behaup­tung sei­ner Mut­ter. Auf die Fra­ge: „Mama, sind wir eigent­lich jüdisch?“ Ant­wor­te­te sie: „Na ja, nicht wirk­lich, aber du weißt ja das mit dei­ner Groß­mutter.“ Für Wolff änder­te sich damit alles:

Ich hat­te jetzt näm­lich etwas, was ich über mich selbst erzäh­len konn­te, auch wenn es mein Gegen­über womög­lich befrem­det, was dann auch oft genug geschah. Ich hat­te jetzt eine Geschich­te, ich hat­te eine Identität.

Das impli­ziert frei­lich, daß er vor­her kei­ne Iden­ti­tät und Geschich­te hat­te. Sei­ne ange­maß­te Iden­ti­tät beu­te­te Wolff gründ­lich aus. Als „muti­ge, jüdi­sche Stim­me“ hat­te er bald einen Stamm­platz im deut­schen Feuilleton.

Nur des­halb sorgt sein Fall für sol­ches Auf­se­hen und schlägt höhe­re Wel­len als der von Sophie Maria Hingst im Jahr 2019. Die deut­sche His­to­ri­ke­rin und Blog­ge­rin bezeich­ne­te sich als Nach­fah­re von ver­folg­ten Juden. Ihre Iden­ti­tät nutz­te sie, wie so vie­le, als Kar­rie­re­g­leit­mit­tel. Nach ihrer Ent­tar­nung wur­de sie am 17. Juli 2019 tot in ihrer Woh­nung auf­ge­fun­den. Sie hat­te die erzwun­ge­ne „ger­ma­ni­sche Retran­si­ti­on“ nicht überlebt.

Bei Wolff ist Ähn­li­ches gott­sei­dank nicht zu befürch­ten. Zu viel Selbst­mit­leid und Selbst­lie­be strotzt aus sei­nen lite­ra­ri­schen Ergüs­sen. Außer­dem hat er eine Mis­si­on. Als „Kos­tüm­ju­de“ war er ein Kom­bat­tant in einer der wich­tigs­ten, jün­ge­ren Debat­ten der deut­schen Ideengeschichte.

Der „his­to­ri­sche Block“ (Anto­nio Gramsci), den die kom­ple­xen Unter­grup­pen einer Gesell­schaft zu jeder Zeit durch ihre öko­so­zia­len Alli­an­zen bil­den, übt stets kul­tu­rel­le Hege­mo­nie aus. Nur so kann in der Gesell­schaft ein „spon­ta­ner Kon­sens“ geschaf­fen wer­den. Die­ser ver­bin­det als sozia­ler Kitt Herr­scher und Beherrschte.

Kern der Hege­mo­nie ist ein „bloc des idées incon­test­a­ble“ (Mau­rice Hau­riou), also eine welt­an­schau­li­che Über­zeu­gung, die im Grun­de nicht infra­ge gestellt wer­den kann. Die­se Über­zeu­gun­gen bil­den die Säu­len der „herr­schen­den Ideo­lo­gie“ (Lou­is Alt­hus­ser). Wer die­sen Mecha­nis­mus und sei­ne welt­an­schau­li­chen Säu­len nicht kennt, dem fehlt die ideen­ge­schicht­li­che Ori­en­tie­rung. Er ist im äußers­ten Maße unfrei und „fremd­ge­steu­ert“.

Die Metaer­zä­hung der BRD ist das Nar­ra­tiv der eige­nen Schuld, begin­nend mit ihrem viel­zi­tier­ten „Grün­dungs­my­thos“. Er dient als „fun­da­men­ta­ler Signi­fi­kant“ (Lacan). Er gibt jedem Deut­schen eine (nega­ti­ve) geschicht­li­che Identität.

Die geschicht­li­che Mis­si­on des his­to­ri­schen BRD-Blocks ist im 3. Impe­ra­tiv der Auf­klä­rung fest­ge­legt. In Anschluß an den kate­go­ri­schen Impe­ra­tiv Kants und den revo­lu­tio­nä­ren Marx­schen Impe­ra­tiv, for­mu­lier­te ihn Ador­no. Er for­dert, die Welt so ein­zu­rich­ten und zu befrie­den, „daß Ausch­witz nicht noch ein­mal sei“. Statt einer uni­ver­sa­len Befrei­ung von Unmün­dig­keit oder eines glo­ba­len Umstur­zes aller Hier­ar­chien, wird ein per­ma­nen­ter, pes­si­mis­ti­scher Ver­hin­de­rungs­mo­dus eingenommen.

Die uni­ver­sa­le Auf­ga­be der „Welt­ein­rich­tung“ beruft sich also auf ein deut­sches Ereig­nis. Damit bil­det die herr­schen­de Ideo­lo­gie ein auto­ag­gres­si­ves „ger­ma­no­zen­tri­sches“ Nar­ra­tiv. Die Ein­he­gung der deut­schen Ursün­de ist Auf­ga­be der Welt­ge­mein­schaft. Die­ser „ador­ni­ti­sche Impe­ra­tiv“ steht ideen­ge­schicht­lich in der Tra­di­ti­on poli­ti­scher Reli­gio­nen und der „Real­tran­szen­denz“, die nach der Infra­ge­stel­lung der gött­li­chen Tran­szen­denz not­wen­dig wur­de (Rolf Peter Sieferle).

Anti­uto­pisch und „neo­kon­ser­va­tiv“ geht es dem 3. Impe­ra­tiv der Auf­klä­rung nicht mehr um die Schaf­fung einer neu­en Welt, son­dern um die Ver­hin­de­rung eines neu­en (deut­schen) Unheils. Sein Cre­do lau­tet nicht „Bau auf!“ son­dern „Nie wieder!“.

Die Wie­der­kehr des Bösen droht nicht nur in und von Deutsch­land. Schon früh mach­te Ador­no mit sei­ner berüch­tig­ten „F‑Skala“, all­über­all faschis­to­ide Keim­zel­len aus. Benoist hielt dazu im Buch Tota­li­ta­ris­mus fest:

Da sich nie­mand mehr zum Faschis­mus bekennt, er jedoch bei jedem ver­mu­tet wird (und um so leich­ter ver­mu­tet, als sich nie­mand zu ihm bekennt), grün­det sich der Anti­fa­schis­mus nicht mehr auf eine objek­ti­ve Fest­stel­lung, son­dern auf eine blo­ße Unter­stel­lung. (…) Man ver­sucht aus sei­ner absto­ßen­den Wir­kung Kapi­tal zu schla­gen und kämpft gegen ein Gespenst, das man für all­ge­gen­wär­tig erklärt.

Was hat das alles mit dem Fall Wolff zu tun? Der Impe­ra­tiv Ador­nos und der ger­ma­no­zen­tri­sche Schuld­kult füh­ren zu einer eth­nisch-iden­ti­tä­ren „Auf­la­dung“ der auf­klä­re­ri­schen Metaer­zäh­lung. Wäh­rend der ortho­do­xe Kom­mu­nis­mus noch mit dem Zio­nis­mus eben­so hart ins Gericht ging wie mit jedem ande­ren Natio­na­lis­mus, ist der ger­ma­no­zen­tri­sche Schuld­kult gera­de­zu völkisch.

In den stel­len­wei­se reli­gi­ös anmu­ten­den, älte­ren Schrif­ten anti­deut­scher Den­ker wie Cle­mens Nacht­mann, Ste­phan Gri­gat und Jus­tus Wert­mül­ler wer­den Juden zur Per­so­ni­fi­zie­rung der Auf­klä­rung. Sie wer­den Ava­tare des Fort­schritts und fleisch­ge­wor­de­ne Uto­pie­ver­spre­chen. Mar­xis­tisch wird das so aus­ge­legt: Indem die „Dia­lek­tik der Auf­klä­rung“ den Juden am här­tes­ten getrof­fen habe, sei er zum revo­lu­tio­nä­ren Sub­jekts eben­die­ser Auf­klä­rung geworden.

Die Ein­zig­ar­tig­keit des Holo­causts zu ver­tei­di­gen bedeu­tet daher auch, die uner­reich­ba­re Ent­frem­dungs­er­fah­rung des jüdi­schen Volks zu ver­tei­di­gen. Die auf­klä­re­ri­sche Metaer­zäh­lung bekommt ein posi­ti­ves völ­ki­sches Sub­jekt (Isra­el), dem das nega­ti­ve Anti­volk der Nazis gegen­über­ge­stellt wird. Die­ser Dua­lis­mus dient als Aus­le­gungs­bei­spiel für jede ande­re mora­li­sche Fra­ge. Eine recht belieb­te anti­deut­sche For­mel lau­tet: „Wenn alle Staa­ten ster­ben müs­sen, dann Deutsch­land zuerst und Isra­el als letztes.“

Die­ser eben­so ger­ma­no- wie judäo­zen­tri­sche Schuld­kult ist, so bizarr er sich auch anhört, der­zeit der mäch­tigs­te Kult über­haupt. Mar­kus Vah­le­feld beschreibt sei­ne Wir­kung auf die Gesell­schaft in Mal eben kurz die Welt ret­ten als:

einen flä­chen­de­cken­den Nazi­kom­pen­sa­ti­ons­kom­plex, der so tief in die Volks­see­le ein­ge­drun­gen ist, dass er sich pro­blem­los instru­men­ta­li­sie­ren und als Recht­fer­ti­gung für jeden Son­der­weg und jeden demo­kra­ti­schen Abusus ins Feld füh­ren lässt.

Das Dra­ma um den Fall Wolff läßt sich also nur begrei­fen, wenn man ihn im Kon­text die­ser Metaer­zäh­lung begreift. Wolff gehört näm­lich einem kon­kur­rie­ren­den „Orden“ der Schuld­re­li­gi­on an. Die­ser lie­fer­te sich zu Beginn 21. Jahr­hun­derts, von vie­len kaum wahr­ge­nom­men, ein regel­rech­ten „Reli­gi­ons­krieg“ mit den Ger­ma­no­zen­tri­kern. Die Frak­ti­on der „Anti­im­pe­ria­lis­ten“ bekrieg­te die „Anti­deut­schen“.

Es ging, wie so oft, um den Staat Isra­el: Bedeu­tet die „Welt so ein­zu­rich­ten, daß Ausch­witz sich nicht wie­der­ho­le“, nun den Staat Isra­el bedin­gungs­los gegen „isla­mi­schen Anti­se­mi­tis­mus“ zu ver­tei­di­gen, oder, im Gegen­teil, die Paläs­ti­nen­ser als „neue Juden“ vor einem „Apart­heids­staat“ in Schutz zu nehmen?

Die ortho­dox mar­xis­ti­schen „Anti­imps“, lehn­ten den etho­na­tio­na­len Aspekt des ger­ma­no­zen­tri­schen Schuld­kults ab. Die neo­mar­xis­ti­schen „Anti­deut­schen“ begeis­ter­ten sich dage­gen, ersatz­na­tio­na­lis­tisch, für „jüdi­sches Leben“. Als ger­ma­ni­sche Prä­to­ria­ner­gar­de woll­ten sie sich schüt­zend vor den Staat Isra­el wer­fen. Dage­gen war­fen die Anti­imps ihnen vor, daß sie durch die­sen Fixie­rung den Kampf für eine glo­ba­le „befrei­te Gesell­schaft“ ver­nach­läs­sig­ten. Schon damals argu­men­tier­te Robert Kurz wie spä­ter Fabi­an Wolff: Die Iden­ti­fi­ka­ti­on mit Isra­el sei eine Art Vor­wand, damit man als Deut­scher wie­der Her­ren­men­schen­tum und (anti­is­la­mi­schen) Ras­sis­mus pfle­gen könne.

Der bin­nen­mar­xis­ti­sche Aus­le­gungs­krieg, der etwa 2009 bei einer Auf­füh­rung des Clau­de-Lanz­mann-Films “War­um Isra­el“ sogar gewalt­sam auf der Stra­ße aus­ar­tet, ende­te im Bereich der ideo­lo­gi­schen Staats­ap­pa­ra­te mit einem Sieg der gemä­ßig­ten Anti­deut­schen. Deren radi­ka­le Spit­ze brach ab und mach­te sich selb­stän­dig. Vor allem in Form des Maga­zins Baha­mas wur­den sie seit­dem immer neo­kon­ser­va­ti­ver und islamkritischer.

Die Anti­imps erle­bend der­zeit wie­der einen gewis­sen Auf­wind. Die neu­lin­ke Iden­ti­täts­po­li­tik, rund um „Post­ko­lo­nia­lis­mus“, „Black lives mat­ter“ und nicht zuletzt der „demo­gra­phi­sche Wan­del“ sind die Ursachen.

Anti­deut­sche Ideo­lo­gie ist ein durch und durch „bio­deut­sches Phä­no­men“. Ihr erwächst daher para­do­xer­wei­se durch den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch ein neu­er Geg­ner: Eine neue Gene­ra­ti­on an „Aggro­mi­gran­ten“ dringt in die Hoch­schu­len vor. Sie zeich­nen sich durch lei­den­schaft­li­che Beschimp­fun­gen der Ein­hei­mi­schen und höh­ni­schen Bei­fall für den Bevöl­ker­ung­aus­tausch aus. Zwar spie­len sie vir­tous mit dem „flä­chen­de­cken­den Nazi­kom­pen­sa­ti­ons­kom­plex“ der „Kar­tof­feln“. Zugleich emp­fin­den sie aber, von Ilhan Omar bis zu Hega­meh Yago­bi­fa­rah natur­ge­mäß wenig Sym­pa­thien für den Staat Isra­el. Sie wol­len den ger­ma­no­zen­tri­schen Schuld­kult vom Holo­caust „ent­kop­peln“ und zu einem post­ko­lo­nia­len Schuld­syn­drom transformieren.

Dabei wol­len sie selbst, zum Nach­teil der Juden, in der Hier­ar­chie der Opfer auf­stei­gen. Damit machen sie nicht nur Hit­ler­deutsch­land als „schwar­ze Son­ne, um die sämt­li­che Wert-Pla­ne­ten die­ser Repu­blik krei­sen“ (Botho Strauß) die unmo­ra­li­sche Ein­zig­ar­tig­keit strei­tig. Die POCs bean­spru­chen, immer laut­star­ker, vor den Juden den ers­ten Platz in der anti­ka­pi­ta­lis­ti­schen „Ent­frem­dungs­ska­la“ ein­neh­men zu wollen.

Ich habe die­se Debat­te bereits im Mai 2021 in einem Bei­trag auf­ge­grif­fen. Der aus­tra­li­sche Geno­zid­for­scher Antho­ny Dirk Moses setz­te damals, unter ande­rem gegen Dan Diner, zur Fron­tal­at­ta­cke auf den Grün­dungs­my­thos der BRD an. Der Holo­caust sei ein „chris­to­lo­gi­sches Erlö­sungs­nar­ra­tiv“ und „hei­li­ges Trau­ma“ mit „völ­ki­schen Vor­an­nah­men“ sowie eige­nen „Glau­bens­ar­ti­keln“. Es sei an der Zeit „die­sen Kate­chis­mus aufzugeben.“

Fabi­an Wolff ist nun nicht nur irgend­ein „Kos­tüm­ju­de“. Er war eine der wich­tigs­ten Stim­men der anti­im­pe­ria­lis­ti­schen Frak­ti­on. Für die ZEIT schrieb er:

Nur wenn die Sho­ah nicht als her­me­tisch ver­sie­gel­ter Fakt außer­halb jeder Geschich­te ver­stan­den wird, son­dern als radi­kals­te Kon­se­quenz einer gewalt­tä­ti­gen Aus­son­de­rung und Unter­wer­fung, als Teil von his­to­ri­schen Pro­zes­sen, die nicht 1933 begon­nen und nicht 1945 auf­ge­hört haben und in denen es nicht nur um Jüdin­nen* Juden und Deut­sche geht, kann die Erin­ne­rung an sie Grund­la­ge dafür sein, dass Ausch­witz nie wie­der sein wird. Egal für wen.

Hier sehen wir lehr­buch­ar­tig den alter­na­ti­ven Aus­le­gungs­ver­such des ador­ni­ti­schen Impe­ra­tiv. In anti­deut­schen Augen muß das ket­ze­risch wirken.

Wolff offen­bart wei­ters, was die ange­maß­te jüdi­sche Iden­ti­tät für ihn bedeutet:

Ich bin Jude, weil die­ses Land kalt und gemein ist und die Welt über­hitzt und zer­bro­chen und es die Auf­ga­be eines jeden Juden und einer jeden Jüdin ist, sie etwas zu repa­rie­ren. Das jüdi­sche Proiekt ist noch nicht been­det und wird es nie sein. Viel­leicht reagiert die­ses Land des­we­gen so emp­find­lich auf lin­ke Jüdinnen*Juden: weil sie die letzt­lich sehr christ­li­che Vor­stel­lung von Isra­el als Apo­theo­se jüdi­scher Geschich­te anzweifeln.

In Wolffs Per­spek­ti­ve erscheint Isra­el als Kat­echon und Brems­block für die jüdi­sche Mis­si­on des „tik­kun olam“, die revo­lu­tio­nä­re „Hei­lung“ und Neu­ge­stal­tung der Welt. Ein jüdi­scher Natio­na­lis­mus, der im Sin­ne des „Mus­kel­ju­den­tums“ lang­fris­tig zu einer Ver­wur­ze­lung und Nor­ma­li­sie­rung führt, ist ihm zuwi­der. Wolff plä­diert statt­des­sen (als Nicht­ju­de eini­ger­ma­ßen bizarr) für die ewi­ge Dia­spo­ra und jüdi­sche Weltrevolution:

Aber ich bin hier und, noch ein­mal boruch hash­em, nicht allein. Lang­sam ent­ste­hen Alli­an­zen: migran­tisch-jüdisch, jüdisch-paläs­ti­nen­sisch, inter­re­li­gi­ös, Black-Jewish, Migrantifa.

Sein Fall stärkt ein­deu­tig die Schuld­kle­ri­ker der Anti­deut­schen Frak­ti­on. In ihren Augen ist Wolff ein Indiz dafür, daß Anti­zio­nis­mus ein deut­scher Sonder(flucht)weg aus ihrer „ein­zig­ar­ti­gen Ver­ant­wor­tung“ sei.

Wie sol­len sich Rech­te ange­sichts die­ses gor­di­schen Kno­tens aus his­to­ri­schen Kom­ple­xen und neo­mar­xis­ti­schem Sek­tie­rer­tum ver­hal­ten? Ich rate zur Zurück­hal­tung. Erfreu­li­cher­wei­se bekrie­gen sich hier zwei Lager, die zu unse­ren Geg­nern gehö­ren. In den öffent­li­chen Debat­ten über­bie­ten sich die Freun­de und Fein­de Wolffs immer­hin in der Fra­ge, wer die Deut­schen mehr „ner­ven“ wür­de. Ger­ma­no­zen­tri­scher und inter­na­tio­na­ler Schuld­kult sind sich im Ver­dikt des deut­schen Volks und ewi­gen Repa­ra­ti­ons­zah­lun­gen einig. Der Streit beginnt bei der Fra­ge, auf wel­ches Kon­to ein­ge­zahlt wer­den soll.

Gegen­über dem deut­schen Volk ver­hal­ten sich „Anti­imps“ und „Anti­deut­sche“ – man ver­zei­he mir das raue Bei­spiel – wie zwei Ver­ge­wal­ti­ger, die sich nicht über die Rei­hen­fol­ge eini­gen kön­nen. Man strei­tet sich um den Anspruchsvorrang.

Doch gera­de in die­sem immer wil­de­ren Kon­flikt pro­du­zie­ren bei­de Sei­ten Argu­men­te, die für eine „erin­ne­rungs­po­li­ti­sche Wen­de“ brauch­bar wer­den könnten.Die Kri­tik der „Anti­imps“ am „hei­li­gen Trau­ma“ kön­nen zur His­to­ri­sie­rung und kor­rek­ten Ein­ord­nung der Ver­gan­gen­heit beitragen.

Die War­nun­gen der Anti­deut­schen vor impor­tier­tem, mus­li­mi­schen Anti­se­mi­tis­mus und ihre Apo­lo­gie des Natio­nal­staats, kön­nen Start­hil­fe für eine deut­sche Iden­ti­täts- und Remi­gra­ti­ons­de­bat­te wer­den. Zieht man den ermü­den­den, ritua­li­sier­ten deutsch­land­feind­li­chen Jar­gon der Debat­ten ab, so fin­den sich wohl ver­hält­nis­mä­ßig mehr Schnitt­men­gen mit natio­na­lis­ti­schen Zio­nis­ten wie Yoram Hazo­ny und Ideo­lo­gie­kri­ti­kern wie Jus­tus Werthmüller.

Aus gänz­lich ande­ren Inten­tio­nen haben sie der­zeit ein (vor­sich­ti­ges) Inter­es­se an einer Brem­sung des Bevöl­ke­rungs­aus­tauschs in West­eu­ro­pa und einer Reha­bi­li­tie­rung des (rela­tiv) homo­ge­nen Natio­nal­staats als poli­ti­schem Ordnungsmodell.

Doch wir soll­ten hier nicht Posi­ti­on bezie­hen, son­dern beob­ach­ten, wie ein mor­scher „his­to­ri­scher Block“ Ris­se bekommt. Kon­kret sind daher aus dem Fall Wolff, mei­ner Ansicht nach, drei Schlüs­se zu zie­hen und zu verbreiten:

1. Der Fall Wolff ist Pati­en­ten­ma­te­ri­al des Eth­no­ma­so­chis­mus. Die „holo­caust edu­ca­ti­on“ trau­ma­ti­siert, wie Prof. Schmidt-Den­ter nach­weist, deut­sche Jugend­li­che und treibt sie zur Suche nach Ersatz­iden­ti­tä­ten, die von Geschlechts­an­pas­sung bis zur eth­ni­schen Hoch­sta­pe­lei reicht. Die geziel­te Trau­ma­ti­sie­rung drängt gera­de sen­si­ble Jugend­li­che auf Sinn­su­che regel­mä­ßig in Extre­mis­men. Das „Huf­ei­sen“ der der­zei­ti­gen „holo­caust edu­ca­ti­on“ reicht von Fabi­an Wolff bis zu Ste­phan Bal­liet . War­um ist die­se Art der „schwar­zen Pädao­gik“ ein Tabu?

2. Jude oder Migrant zu sein bedeu­tet im heu­ti­gen Deutsch­land ein Pri­vi­leg. Es ver­leiht einen geschütz­ten „Sprechort“, von dem aus man ras­sis­tisch gegen Ein­hei­mi­sche agie­ren kann. „Kos­tüm­ju­den“ wie Wolff sind ein unwi­der­leg­ba­rer Beleg dafür. Wie­so spre­chen wir immer noch von „Dis­kri­mi­nie­rung“?

3. Wäh­rend das deut­sche Volk jen­seits der Staats­bür­ger­schaft nicht exis­tie­ren darf, sind bei ande­ren Eth­ni­en, gera­de­zu „bio­lo­gis­ti­sche“ Iden­ti­täts­nach­wei­se offen­bar legi­tim und wer­den unkri­tisch ein­ge­for­dert und akzep­tiert. Wie­so ist das eine „gesi­chert rechts­extrem“ und das ande­re nicht?

Das Ziel ist nicht eine neue Aus­le­gung des ador­ni­ti­schen Impe­ra­tivs oder gar eine Inte­gra­ti­on der Rech­ten in die Opfer­py­ra­mi­de, son­dern sei­ne Über­win­dung und deren Sturz.

Ziel einer erin­ne­rungs­po­li­ti­schen Wen­de muß eine eben­so unver­krampf­te Bezie­hung zum eige­nen wie zur jüdi­schen Volk sein. Mit dem ger­ma­no­zen­tri­schen Schuld­kult muß die patho­lo­gi­sche Fixie­rung auf das jüdi­sche Volk und Isra­el in posi­ti­ver wie nega­ti­ver Hin­sicht über­wun­den wer­den. Jeder Ver­such, ihn zu trans­for­mie­ren oder gar post­ko­lo­ni­al auf „POCs“ und den Rest der Welt aus­zu­wei­ten, ist abzulehnen.

Zusam­men­ge­faßt hie­ße das, Deutsch­land so ein­zu­rich­ten, daß sich der Fall Wolff nicht wiederhole.