José Antonio Primo de Rivera und die spanische Erinnerungspolitik

Spanien hat gewählt. Die Liberalkonservativen der Volkspartei (PP) haben gewonnen: 33,1 Prozent bedeutet ein Plus von 12,3 Prozentpunkten.

Die Alter­na­ti­ve für Spa­ni­en, VOX, büß­te hin­ge­gen fast drei Pro­zent­punk­te ein und lan­det nur noch bei 12,4 Pro­zent. Die modern und dyna­misch auf­tre­ten­de Rechts­par­tei ver­such­te, sich als Mehr­heits­be­schaf­fer für PP und gegen die »Sozia­lis­ten« der ver­ei­nig­ten Lin­ken zu insze­nie­ren. Das half vor allem der PP, nicht der VOX. Inter­ne Stra­te­gie­de­bat­ten sind zu erwarten.

Der Erfolg der PP reicht gleich­wohl nicht aus, mit der VOX gemein­sam Spa­ni­en zu regie­ren; es feh­len sie­ben Sit­ze zur abso­lu­ten Mehr­heit. Das Züng­lein an der Waa­ge wer­den – ein­mal mehr – Regio­nal­par­tei­en dar­stel­len. Aus­führ­li­che Zah­len und Rechen­spie­le gibt es hier.

Für uns soll es im Anschluß indes nicht um der­lei Koali­ti­ons­po­ker in Madrid gehen. Auch die Fra­ge, wie­so VOX der­art offen­siv damit warb, mit der PP gemein­sam regie­ren zu wol­len, was ihren Sta­tus von einer selbst­be­wuß­ten, wach­sen­den und auf­stre­ben­den Oppo­si­ti­ons­par­tei hin zu einer mode­ra­ten Mehr­heits­be­schaf­fer­par­tei abän­der­te, ist – heu­te – nicht das Thema.

An die­ser Stel­le geht es viel­mehr um tie­fer lie­gen­de Kon­flik­te in der spa­ni­schen Gesell­schaft, kon­kret um die ewi­ge Kon­flikt­li­nie »rechts« vs. »links«.

»Ewig« – denn wie­der schreibt man land­auf, land­ab von den »zwei Spa­ni­en«, dem lin­ken Lager (Sozia­lis­ten + Sozi­al­de­mo­kra­ten + lin­ke Regio­nal­par­tei­en + Sepa­ra­tis­ten) und dem rech­ten Lager (Libe­ral­kon­ser­va­ti­ve + Kon­ser­va­ti­ve + rech­te Regio­nal­par­tei­en + Res­te des Falang­is­mus). Bei­de Lager haben fast die Hälf­te der Sit­ze im spa­ni­schen Par­la­ment für sich bean­spru­chen dür­fen. Die Spal­tung von einst ist wei­ter­hin real.

Ein Bei­spiel für der­ar­ti­ge tie­fer lie­gen­de Kon­flik­te ist der erin­ne­rungs­po­li­tisch bis heu­te hart umkämpf­te Gedenk­ort des »Val­le de los Caí­dos«. Das Tal der Gefal­le­nen stellt wei­ter­hin für unter­schied­li­che Rech­te Spa­ni­ens – allen vor­an Mon­ar­chis­ten und Neo­fa­lang­is­ten – eine Art Sehn­suchts- und Besin­nungs­ort dar.

Die­se Gedenk­stät­te in der Sier­ra de Gua­d­ar­ra­ma, wo Köp­fe des Falang­is­mus und Fran­qu­is­mus begra­ben lagen bzw. zum Teil noch lie­gen, befin­det sich nord­west­lich der Haupt­stadt Madrid.

Kürz­lich gedach­ten dort jun­ge und alte Falang­is­ten des 120. Geburts­tags ihres Inspi­ra­tors: José Anto­nio Pri­mo de Rive­ra (1903–1936). Er war Sohn des Gene­rals Miguel Pri­mo de Rive­ra (1870–1939), der wäh­rend der auto­ri­tä­ren Restau­ra­ti­ons­ära von 1923 bis 1930 regierte.

Anders als sein Vater ent­wi­ckel­te der jun­ge José Anto­nio Pri­mo de Rive­ra umstürz­le­ri­sche Ideen: Er streb­te nach einer Syn­the­se aus Natio­na­lis­mus und Sozia­lis­mus sowie Kon­ser­va­tis­mus und Revo­lu­ti­on und stand dem Groß­grund­be­sitz und mate­ri­el­len Pri­vi­le­gi­en der katho­li­schen Kir­che kri­tisch gegen­über. Mit die­sem Ein­stel­lungs­bün­del wur­de er Anfang der 1930er Jah­re cha­ris­ma­ti­scher Kopf der Ur-Falange.

Die­se dyna­mi­sche sozi­al- und natio­nal­re­vo­lu­tio­nä­re Kader­trup­pe darf man nicht mit der spä­ter zu Regie­rungs­wür­den gelan­gen­den natio­nal­ka­tho­lisch-restau­ra­ti­ven Falan­ge ver­wech­seln, wie sie – nach der Zwangs­fu­si­on mit den Car­lis­ten – unter Fran­cis­co Fran­co (1892–1975) zur staats­tra­gen­den Par­tei wurde.

Aber nicht nur am Geburts­tag José Anto­ni­os, wie er von Freund und Feind meist genannt wur­de, war das Grab­mal geschmückt: Täg­lich sol­len Anhän­ger fri­sche Blu­men gebracht haben. Damit ist seit Ende April 2023 Schluß. Die sterb­li­chen Über­res­te des im Novem­ber 1936 ermor­de­ten Revo­lu­tio­närs wur­den ent­fernt. Via Hub­schrau­ber brach­te man sie auf einen Fried­hof in der Hauptstadt.

Das geschah auf Ver­an­las­sung der Nach­kom­men: Sie orga­ni­sier­ten den Trans­fer ins Fami­li­en­grab auf den San-Isidro-Fried­hof im Süd­wes­ten Madrids, damit kei­ne »Grab­schän­dung« wie bei Fran­cis­co Fran­co mög­lich wür­de. Die sterb­li­chen Über­res­te des eins­ti­gen Cau­dil­los wur­den näm­lich bereits im Herbst 2019 aus dem »Tal der Gefal­le­nen« entfernt.

Damals geschah dies auf Anord­nung der regie­ren­den Sozi­al­de­mo­kra­tie: Der »Krieg der Erin­ne­run­gen« (vgl. Arnaud Imatz in der 29. Sezes­si­on) wird auch auf den Fried­hö­fen geführt.

Wie dach­te nun der Mann, der bis heu­te die spa­ni­schen Gemü­ter reizt? Das ist für deutsch­spra­chi­ge Leser schwie­rig zu eru­ie­ren. Lite­ra­tur zur Ur-Falan­ge und ihrer Füh­rungs­fi­gur sind Man­gel­wa­re. Wer einen Ein­blick gewin­nen möch­te, kann aber immer­hin auf die kaum beach­te­te Dis­ser­ta­ti­on von Frank Peter Gei­nitz zurück­grei­fen: Die Falan­ge Espa­ño­la und ihr Grün­der José Anto­nio Pri­mo de Rive­ra ist online abrufbar.

Anti­qua­risch zu bezie­hen ist über­dies eine kri­tisch kom­men­tier­te Aus­wahl von José Anto­ni­os wich­tigs­ten Reden und Auf­sät­zen: José Anto­nio Pri­mo de Rive­ra – der Trou­ba­dour der spa­ni­schen Falan­ge erschien in der Schrif­ten­rei­he der Vier­tel­jahrs­hef­te für Zeit­ge­schich­te (Stutt­gart 1965).

Hier wer­den José Anto­ni­os Welt­an­schau­ung und Orga­ni­sa­ti­ons­ver­su­che unver­kenn­bar. Über natio­nal­syn­di­ka­lis­ti­sche Angriffs­grup­pen als Vor­stu­fe der Falan­ge berich­tet der Her­aus­ge­ber Bernd Nel­les­sen eben­so wie über die Grün­dung der eigent­li­chen Falan­ge im Okto­ber 1933.

Bei­de Sei­ten – Angriffs­grup­pen und Falan­ge – ver­schmol­zen im März 1934 zur Falan­ge Espa­ño­la de las Jun­tas de Ofen­si­va Nacio­nal Sin­di­cal­is­ta (dt. Spa­ni­sche Falan­ge der natio­nal­syn­di­ka­lis­ti­schen Angriffsgruppen).

José Anto­nio selbst wur­de bereits im Herbst des Jah­res zum unab­setz­ba­ren Anfüh­rer der Trup­pe gewählt, die sich fort­an in blau­en Hem­den uni­for­mier­te und das noch heu­te von eini­gen Rechts­grup­pen Spa­ni­ens ver­wen­de­te Sym­bol inau­gu­rier­te, das José Anto­nio so beschrieb:

Da habt Ihr nun das Joch und die Pfei­le: das Joch als Sinn­bild der Arbeit und die Pfei­le als Sinn­bild der Macht.

José Anto­nio rief pas­send zu den Begrif­fen »Arbeit« und »Macht« drei damit ver­bun­de­ne Haupt­pro­ble­me des zeit­ge­nös­si­schen Spa­ni­ens aus: regio­na­len Sepa­ra­tis­mus, Par­tei­en­ha­der, Klas­sen­tei­lung bzw. Klas­sen­haß (nota­be­ne: alle The­men sind bis heu­te viru­lent, min­des­tens für Wahl­kämp­fe, wie aktu­ell zu beob­ach­ten war).

Gegen den Sepa­ra­tis­mus stell­te José Anto­nio die natio­na­le Ein­heit bei Dul­dung regio­na­ler Beson­der­hei­ten und anzu­stre­ben­der Locke­rung der Zen­tral­ver­wal­tung; gegen den Par­tei­en­ha­der die Ein­heit der gesam­ten Nati­on im Zei­chen einer syn­di­ka­lis­ti­schen Neu­struk­tu­rie­rung von Wirt­schaft und Gesell­schaft; gegen den Klas­sen­haß die Ein­heit aller Schich­ten im Zei­chen der volks­ge­mein­schaft­li­chen Arbeits­tei­lung und des sozia­len Ausgleichs.

Das brach­te José Anto­ni­os Grup­pie­rung in Kon­flik­te mit links wie rechts. Neben gewalt­tä­ti­gen Schar­müt­zeln mit Kom­mu­nis­ten und Anar­chis­ten befeh­de­ten die Blau­hem­den auch jene Kräf­te, die sie als Reak­tio­nä­re ablehn­ten, des­wei­te­ren auch ideo­lo­gi­sche Kräf­te, die – wie sie – auf­grund ihres Stils als »Faschis­ten« titu­liert wurden.

José Anto­nio woll­te hier kei­ne Kon­kur­renz dul­den und selbst dann nicht wei­chen, soll­te sei­ne Falan­ge eine unge­lieb­te Min­der­heit blei­ben. Im April 1935 rief er Gefolgs­leu­ten zu:

Wir müs­sen von Ort zu Ort gehen und uns hei­ser schrei­en inmit­ten der Ver­leum­dung, der üblen Nach­re­de, der Gleich­gül­tig­keit und der Selbst­sucht, der Feind­schaft derer, die uns nicht ver­ste­hen und uns aus ihrem Unver­ständ­nis her­aus hassen.

Im Juli 1936, die Falan­ge war von der Volks­front durch­aus ver­stan­den und daher im März ver­bo­ten wor­den, sin­nier­te José Anto­nio nicht nur über die Gefah­ren der ver­ei­nig­ten Lin­ken. Auch ein rech­ter »Roll­back« blieb ihm zuwi­der. An einen ein­fluß­rei­chen Kame­ra­den schrieb er nach­denk­lich, er fürch­te in Zukunft

die Herr­schaft eines fal­schen, kon­ser­va­ti­ven Faschis­mus ohne revo­lu­tio­nä­ren Mut und jun­ges Blut.

Es war grosso modo just das, was nach dem Sieg der Natio­nal­s­pa­nier im Bür­ger­krieg in den ers­ten Jah­ren nach 1939 auf­ge­baut wurde.

José Anto­nio anti­zi­pier­te die­se Ent­wick­lung: Seit 14. März 1936 in Haft, warn­te er sei­ne Mit­strei­ter vor einer Alli­anz mit natio­nal­kon­ser­va­ti­ven Krei­sen, die ange­sichts der repres­si­ven regie­ren­den lin­ken Volks­front aber von immer mehr Falang­is­ten gou­tiert wurde.

Denn für welt­an­schau­li­che Klar­heit war kei­ne Zeit mehr: Am 17. Juli 1936 putsch­ten Offi­zie­re unter der Füh­rung Fran­cis­co Fran­cos gegen die links­re­pu­bli­ka­ni­sche Regie­rung; der laten­te Bür­ger­krieg der gespal­te­nen Gesell­schaft – der »zwei Spa­ni­en« – wur­de zum bewaff­ne­ten Konflikt.

Die Ursprün­ge für die Aus­ein­an­der­set­zun­gen zwi­schen den (über­wie­gend) länd­li­chen, königs­treu­en, katho­lisch-kon­ser­va­ti­ven und auch natio­nal­re­vo­lu­tio­nä­ren Lagern auf der einen Sei­te und den unter­schied­li­chen lin­ken Kräf­ten der (über­wie­gend) urba­nen Milieus auf der ande­ren Sei­te lagen zwar in der kon­kre­ten spa­ni­schen His­to­rie und der sozia­len Miß­la­ge brei­ter Schich­ten begrün­det, aber im Ver­lauf des Krie­ges wur­de Spa­ni­en zum Schau­platz ideo­lo­gi­scher Rei­bun­gen und Kämp­fe, die in ganz Euro­pa all­ge­gen­wär­tig waren.

Trotz eini­ger Aus­nah­men – das Gros der bas­ki­schen Natio­na­lis­ten war bei­spiels­wei­se katho­lisch-kon­ser­va­tiv aus­ge­rich­tet, kämpf­te aber im anti­fa­schis­ti­schen Block –, war der Kon­flikt in der welt­wei­ten Wahr­neh­mung daher schon in der Ent­ste­hungs­pha­se in einem Schwarz-Weiß-Mus­ter gedeu­tet wor­den: als Kampf zwi­schen »links« und »rechts«, zwi­schen »Anti­fa­schis­mus« und »Faschis­mus«.

So nah­men es auch vie­le spa­ni­sche Natio­na­lis­ten aller Grup­pen wahr und sehn­ten sich nach einer geschlos­se­nen Füh­rung unter einem mili­tä­risch kom­pe­ten­ten General.

Im letz­ten Jour­na­lis­ten­ge­spräch vor sei­nem Tod äußer­te sich der inhaf­tier­te José Anto­nio im Okto­ber 1936 zur suk­zes­siv voll­zo­ge­nen Rich­tungs­än­de­rung des gesam­ten natio­na­len Lagers im Zei­chen einer restau­ra­tiv-mon­ar­chis­ti­schen Mas­sen- und Ein­heits­be­we­gung, die sich gegen die lin­ke Regie­rung erhob:

Ich weiß schon heu­te, daß ich mich mit der Falan­ge zurück­zie­hen wer­de, wenn die­se Erhe­bung gelingt, und es sich dann her­aus­stellt, daß sie nichts ande­res als reak­tio­när ist. Dann wer­de ich inner­halb weni­ger Wochen in die­ses oder in ein ande­res Gefäng­nis zurückkehren.

José Anto­nio konn­te die­se Andro­hung nicht wahr­ma­chen; nur weni­ge Tage spä­ter, am 20. Novem­ber 1936, lie­ßen ihn die Lin­ken mit nur 33 Jah­ren im Gefäng­nis von Ali­can­te erschießen.

Daß fast exakt 60 Jah­re spä­ter der neu­rech­te Vor­den­ker Armin Moh­ler auf die Fra­ge eines Jour­na­lis­ten »Sind Sie ein Faschist?« keck antwortete:

Ja, im Sin­ne von José Anto­nio Pri­mo de Rivera,

sorg­te zwar nicht für eine José Anto­nio-Renais­sance, kann aber mit der ver­such­ten kon­ser­va­tiv-revo­lu­tio­nä­ren Syn­the­se José Anto­ni­os eben­so begrün­det wer­den wie mit Moh­lers Freu­de ob einer ele­gant pla­zier­ten Provokation.

Zuletzt: Spielt die­se erin­ne­rungs­po­li­ti­sche Schlacht in Spa­ni­en dar­über hin­aus auch par­la­ments­po­li­tisch eine Rol­le? Ja und nein.

Nein, weil weder die kon­ser­va­ti­ven Libe­ra­len der PP noch die rech­ten Kon­ser­va­ti­ven der VOX mit dem José-Anto­nio-Sound lieb­äu­geln. Wenn über­haupt, wird his­to­risch mit der fran­quis­ti­schen Reak­ti­on sympathisiert.

Ja, weil die falang­is­ti­schen Klein­par­tei­en rechts der VOX eben­so wie die außer­par­la­men­ta­ri­sche Rech­te Spa­ni­ens mit Argus­au­gen beob­ach­ten, was sich bei VOX voll­zieht. Denn VOX hat das Wäh­ler­po­ten­ti­al für die Rech­te jen­seits der »Mit­te-Rechts-PP« beein­dru­ckend erwei­tert und ver­grö­ßert. Es ist nahe­lie­gend, daß sich Tei­le die­ses Wäh­ler­re­ser­voirs ent­täuscht neue Ver­tre­ter suchen wer­den, wenn die Sehn­sucht nach der Ver­mit­tung bei VOX zur unum­strit­te­nen Gene­ral­li­nie wür­de (– was nach der jüngs­ten Wahl­ent­täu­schung aber nicht zu hof­fen ist).

Spa­ni­en bleibt daher sowohl erin­ne­rungs- als auch par­la­ments­po­li­tisch in Bewegung.