In den Schulen Regenbogenbeflaggung wie zu Kanzlers Geburtstag

Die­ses The­ma ist von Bet­ti­na Gru­ber in einem Buch (Leben unterm Regen­bo­gen) und von Mar­tin Licht­mesz in meh­re­ren Bei­trä­gen behan­delt wor­den. Marc Jon­gen, der für die AfD im Bun­des­tag sitzt, beschäf­tigt sich sozu­sa­gen haupt­be­ruf­lich damit. Die Trans­gen­der-Fra­ge fällt in sei­nen Aufgabenbereich.

Mode­ra­to­rin Kositza hat­te bereits 2008 einen Essay in der Rei­he Kapla­ken vor­ge­legt: Gen­der ohne Ende ist seis­mo­gra­phisch und liegt in der 5. Auf­la­ge vor. Hier nun der Mit­schnitt des Podiums: