Die ganze Vielfalt rechten Denkens – Erik Lehnert im Gespräch mit Filipp Fomitschow

Im Rahmen seiner inzwischen abgeschlossenen Masterarbeit führte Filipp Fomitschow, der in Moskau Geschichte und Politische Philosophie studierte, im November 2022 ein schriftliches Interview mit Erik Lehnert, das wir in drei Teilen dokumentieren. Filipp Fomitschow arbeitet derzeit an der Dissertation über den zeitgenössischen radikalen Konservatismus in Deutschland.

Vor­be­mer­kung von Filipp Fomitschow

Die Fra­ge nach der „rus­si­schen Sicht“ auf die zeit­ge­nös­si­schen „Neu­en Rech­ten“ in Deutsch­land hat – wie jede sol­che Fra­ge – min­des­tens zwei Facet­ten. Die eine liegt in dem aka­de­mi­schen Bereich und die ande­re im öffent­li­chen. Irgend­wo dazwi­schen gibt es auch einen politischen.

Hier wird nur die ers­te Dimen­si­on erör­tert, da es zu den bei­den ande­ren nicht viel zu sagen gibt: Sowohl in der rus­si­schen Gesell­schaft als auch in der Poli­tik – die es im Gro­ßen und Gan­zen in Ruß­land nicht gibt – herrscht ein tie­fes und offen­bar his­to­risch ver­wur­zel­tes Miß­trau­en oder sogar Ver­ach­tung gegen­über den Intel­lek­tu­el­len, und das Wort „Rech­te“ wird fast aus­nahms­los mit dem Feind­bild „faschis­tisch“ asso­zi­iert, das sich durch alle Rit­zen der offi­zi­el­len Medi­en zieht.

Anders ver­hält es sich mit Ver­tre­tern der aka­de­mi­schen Welt und den ihr nahe­ste­hen­den Intel­lek­tu­el­len, aber hier ist aus einer Rei­he von Grün­den eigent­lich nichts über die deut­sche „Neue Rech­te“ bekannt. Es gibt kon­ser­va­ti­ve Leu­te in der Aka­de­mie, auch unter den höhe­ren Pro­fes­so­ren, die ent­we­der etwas über den zeit­ge­nös­si­schen deut­schen „radi­ka­len Kon­ser­va­tis­mus“ wis­sen (ich zie­he es in mei­ner For­schung vor, den Per­so­nen­kreis um das „Insti­tut für Staats­po­li­tik“ so zu bezeich­nen, um das Wort „Rech­te“ zu ver­mei­den), oder sogar in pri­va­ten Gesprä­chen wohl­wol­lend dar­über reden.

Die­se Men­schen las­sen sich jedoch an den Fin­gern einer Hand abzäh­len. Was man mit Sicher­heit sagen kann, ist, daß es noch kei­ne Stu­die über die Tätig­keit und den Ein­fluß des IfS in der rus­si­schen aka­de­mi­schen Land­schaft gibt – die­ses The­ma ist abso­lut eine ter­ra incognita.

Die voll­stän­digs­te Infor­ma­ti­ons­quel­le dazu ist für den rus­sisch­spra­chi­gen Leser Wiki­pe­dia – der Arti­kel über die „Neu­en Rech­ten“ auf Rus­sisch ist ein­fach eine gute Über­set­zung des deut­schen, des­sen Qua­li­tät und Unpar­tei­lich­keit jedoch in Fra­ge gestellt wer­den könn­te. Iro­ni­scher­wei­se ist der ein­zi­ge Arti­kel auf Rus­sisch über die fran­zö­si­schen (obwohl über die „Nou­vel­le Droi­te“ selbst ziem­lich viel geschrie­ben wur­de) und die deut­schen „Neu­en Rech­ten“ ein­fach die Über­set­zung eines äußerst ten­den­ziö­sen Arti­kels des berüch­tig­ten deut­schen Poli­tik­wis­sen­schaft­lers Armin Pfahl-Traug­ber (Die „Neue Rech­te“ in Frank­reich und Deutsch­land. Zur Ent­wick­lung einer rechts­extre­mis­ti­schen Intel­lek­tu­el­len­sze­ne, 2009).

Ver­öf­fent­licht wur­de sie 2011 in einem Sam­mel­band, her­aus­ge­ge­ben von dem mehr als frag­wür­di­gen rus­si­schen Ideo­lo­gen Alex­an­der Dugin. Ganz abge­se­hen davon, daß die Qua­li­tät der Über­set­zung zu wün­schen übrig läßt (die Vor­na­men von Armin Moh­ler und Arthur Moel­ler van den Bruck wer­den stän­dig ver­wech­selt), wird das „Insti­tut für Staats­po­li­tik“ als Haupt­in­sti­tu­ti­on der „Neu­en Rech­ten“ in dem Arti­kel nie­mals erwähnt – nur der Kreis von Pierre Krebs, Cri­ticón und Jun­ge Frei­heit.

Ab und zu wird in ziem­lich ober­fläch­li­chen poli­tik­wis­sen­schaft­li­chen Schrif­ten über den zeit­ge­nös­si­schen „Rechts­ra­di­ka­lis­mus“ oder über die „Alter­na­ti­ve für Deutsch­land“ etwas erwähnt, wobei nicht zwi­schen den fran­zö­si­schen und deut­schen „Neu­en Rech­ten“ unter­schie­den wird und das gesam­te Gedan­ken­gut bedau­er­li­cher­wei­se ent­we­der auf „Kon­ser­va­ti­ve Revo­lu­ti­on 2.0“ oder auf die Rei­he von Juli­us Evo­la, Alain de Benoist und Guil­laume Faye redu­ziert wird. Oft wird die AfD ein­fach den „Neu­en Rech­ten“ gleichgesetzt.

Jedoch gibt es auf Rus­sisch ein paar gute Stu­di­en über Armin Moh­ler, sein Werk über die „Kon­ser­va­ti­ve Revo­lu­ti­on“ ist auch über­setzt wor­den, und 2011 wur­de eine her­vor­ra­gen­de Ver­öf­fent­li­chung über die kon­ser­va­ti­ve Theo­rie von Gerd-Klaus Kal­ten­brun­ner her­aus­ge­ge­ben. Das ist aller­dings alles.

Der aktu­el­le Stand der Din­ge auf die­sem Gebiet ist bes­ten­falls unbe­kannt, und schlimms­ten­falls wird er aus ver­streu­ten, ober­fläch­li­chen und poli­tisch enga­gier­ten Arti­keln deut­scher Poli­tik­wis­sen­schaft­ler zusam­men­ge­tra­gen, deren Haupt­ziel offen­sicht­lich dar­in besteht, das The­ma so stark wie mög­lich zu diskreditieren.

Die Tätig­keit des IfS wird von ihnen bewußt als kryp­to-faschis­tisch dar­ge­stellt, und zur sozia­len und aka­de­mi­schen Mar­gi­na­li­sie­rung wird der Schwer­punkt auf die am meis­ten in Ver­ruf gera­te­nen Autoren gelegt, die auf die eine oder ande­re Wei­se bemer­kens­wert für die „Neu­en Rech­ten“ sei­en – die auto­ri­tär-natio­na­lis­ti­schen Theo­re­ti­ker der „Kon­ser­va­ti­ven Revo­lu­ti­on“, der anti­se­mi­tis­mus­ver­däch­ti­ge Carl Schmitt (vor allem mit sei­nen frü­hen Wer­ken) und die pro­to-faschis­ti­schen Theo­re­ti­ker wie Juli­us Evo­la, mit denen es kaum eine wirk­li­che Ver­bin­dung gibt.

Die Ande­ren, die nicht so rand­stän­dig zu sein schei­nen, ver­sucht man mit angst­ma­chen­den Eti­ket­ten zu ver­se­hen. So wer­den z.B. Ver­tre­ter der ita­lie­ni­schen sozio­lo­gi­schen Eli­te­schu­le – über­wie­gend bür­ger­lich-kon­ser­va­tiv ori­en­tiert – als „Sym­pa­thi­san­ten und Weg­be­rei­ter des Faschis­mus“ genannt. Der Ein­fluß und die Rol­le der prä­sen­ta­ble­ren Autoren wird ande­rer­seits so weit wie mög­lich verborgen.

Zum The­ma rus­si­scher Sicht zurück­keh­rend wäre es nicht über­trie­ben zu sagen, daß die von mir durch­ge­führ­te For­schung den ers­ten Ver­such dar­stellt, aka­de­mi­sches Inter­es­se am zeit­ge­nös­si­schen deut­schen Kon­ser­va­tis­mus in Form einer umfang­rei­chen Stu­die zu ent­wi­ckeln, die eines Tages zu einem voll­wer­ti­gen Buch aus­ge­wei­tet wer­den könnte.

Die gro­ße Men­ge an Mate­ri­al, sowie die ein­zig­ar­ti­gen Quel­len, die Herr Leh­nert mir freund­li­cher­wei­se zur Ver­fü­gung gestellt hat­te, haben es mir in mei­ner Mas­ter­ar­beit ermög­licht, das Phä­no­men der zeit­ge­nös­si­schen „Neu­en Rech­ten“, ihre Geschich­te und ihren Inhalt umfas­send zu beleuch­ten. Die ideo­lo­gi­schen Stem­pel und ver­ein­fa­chen­den Sche­men, die von deut­schen For­schern ange­bo­ten wer­den, sind nicht in der Lage, die Tie­fe und Fun­da­men­ta­li­tät der intel­lek­tu­el­len Tra­di­ti­on zu offen­ba­ren, auf die sich das „Insti­tut für Staats­po­li­tik“ stützt – auch wenn man damit nicht ein­ver­stan­den ist.

Es gibt heu­te in Deutsch­land also kei­nen zwei­ten Ort wie Schnell­ro­da, wo das kon­ser­va­ti­ve Den­ken in sei­ner gan­zen Viel­falt lebt und blüht – von Edmund Bur­ke und Alexis de Toc­que­ville bis Arnold Geh­len und Gerd-Klaus Kaltenbrunner.

In dem fol­gen­den Inter­view mit Herrn Leh­nert ist es uns gelun­gen, eini­ge Fra­gen aus dem Bereich der phi­lo­so­phi­schen und his­to­ri­schen Ansich­ten zu erör­tern und eine Rei­he von Details zum aktu­el­len Stand der Din­ge zu klä­ren. Zwei­fel­los wür­de kein Gespräch aus­rei­chen, um auch nur ein Zehn­tel der wich­ti­gen The­men anzu­spre­chen, aber man fängt immer klein an. Ich gebe auch die Hoff­nung nicht auf, daß im Rah­men mei­ner Stu­die wei­te­re Gesprä­che mit den füh­ren­den Ver­tre­tern des IfS und ihm nahe­ste­hen­den Poli­ti­kern geführt wer­den können.

– – –

FILIPP FOMITSCHOW: Wor­aus ent­steht die deut­sche Iden­ti­tät? Was heißt es heu­te, deutsch zu sein?

ERIK LEHNERT: Zunächst ist „Iden­ti­tät“ ein recht pro­ble­ma­ti­sches Wort, weil es bedeu­tet, daß irgend­et­was mit sich selbst iden­tisch ist, daß es nichts gibt, was es von außen defi­niert. Des­we­gen ist Iden­ti­tät so umstrit­ten. Und für Deut­sche ist es noch ganz beson­ders pro­ble­ma­tisch, weil die Deut­schen geschicht­lich aus ver­schie­de­nen Stäm­men und Staa­ten, wie z.B. den Bay­ern und Preu­ßen, her­vor­ge­gan­gen sind, dazu die kon­fes­sio­nel­le Spal­tung zwi­schen Katho­li­ken und Pro­tes­tan­ten. Dadurch sta­bi­li­sier­te sich die Klein­staa­te­rei, auch wenn dane­ben die Reichs­idee leben­dig blieb, mit der ver­sucht wur­de, den Anspruch Deutsch­lands als einer euro­päi­schen Ord­nungs­macht auf­recht zu erhalten.

Für mich per­sön­lich speist sich die deut­sche Iden­ti­tät aus der Geschich­te, was bedeu­tet, daß die Deut­schen eine his­to­risch gewach­se­ne Schick­sals­ge­mein­schaft sind, die eine gemein­sa­me Geschich­te und Kul­tur haben und sich natür­lich im wei­tes­ten Sin­ne über eine gemein­sa­me Abstam­mung defi­nie­ren. Heu­te bedeu­tet „deut­sche Iden­ti­tät“ vor allem ein Bekennt­nis zu die­ser Schick­sals­ge­mein­schaft und das Sicher­stel­len des Über­le­bens die­ses Vol­kes, weil jeder, der sich als Deut­scher fühlt, zumin­dest zu der Über­zeu­gung sein soll­te, daß die Welt ohne Deut­sche ärmer wäre.

FOMITSCHOW: Eine klei­ne Prä­zi­sie­rung: Heißt das, daß man dazu nicht obli­ga­to­risch deut­scher Abstam­mung sein muß?

LEHNERT: Das ist ein heik­ler Aspekt, weil es zu Zei­ten bei uns über­trie­ben wur­de mit der Abstam­mungs­ge­mein­schaft – als man ver­sucht hat, in den 1930er Jah­ren die Juden, die zur deut­schen Iden­ti­tät dazu­ge­hö­ren, weil sie teil­wei­se seit Jahr­hun­der­ten hier gelebt und so etwas wie einen eige­nen Stamm in Deutsch­land gebil­det haben, aus­zu­mer­zen. Inso­fern ist es klar, daß die Mög­lich­keit besteht, daß jemand, der nicht ursprüng­lich zu Abstam­mungs­ge­mein­schaft gehört, Deut­scher wird – aller­dings gehört dazu der Wil­le, Teil der deut­schen Schick­sals­ge­mein­schaft zu wer­den und sich nicht in eine Par­al­lel­ge­sell­schaft zu flüch­ten. Und es braucht natür­lich Zeit, manch­mal Generationen.

FOMITSCHOW: Armin Moh­ler bevor­zug­te die Selbst­be­zeich­nung „Neue Rech­te“ gegen­über „Kon­ser­va­tis­mus“, was ver­mut­lich dar­auf zurück­zu­füh­ren war, daß er sich auf der Ebe­ne der Namens­ge­bung vom eta­blier­ten und sich per­ma­nent libe­ra­li­sie­ren­den Kon­ser­va­tis­mus der Bun­des­re­pu­blik abgren­zen woll­te. Gerd-Klaus Kal­ten­brun­ner blieb beim Begriff „Kon­ser­va­tis­mus“ und ver­mit­tel­te auf beein­dru­cken­de Wei­se sei­ne Essenz. Wie wür­den Sie sich heu­te defi­nie­ren? Ist der Begriff „Neue Rech­te“ nicht stigmatisiert?

LEHNERT: Ernst Jün­ger hat Mit­te der 1950er Jah­re einen umfang­rei­chen Essay über den fran­zö­si­schen Den­ker und Geg­ner der Revo­lu­ti­on von 1789, Antoine de Riva­rol, ver­öf­fent­licht und ist dar­in auf das Pro­blem des Begriffs „kon­ser­va­tiv“ ein­ge­gan­gen. Jün­ger schrieb, was mei­nes Erach­tens bis heu­te gilt, von einem unbrauch­ba­ren Begriff, weil er so unbe­stimmt ist, beton­te aber ande­rer­seits die Schwie­rig­keit, einen bes­se­ren Begriff zu finden.

Vor die­sem Pro­blem ste­hen wir immer noch, wenn wir uns mit der Fra­ge „kon­ser­va­tiv“ ver­sus „Neue Rech­te“ beschäf­ti­gen. Die Aver­si­on von Moh­ler gegen den Begriff „kon­ser­va­tiv“ hat natür­lich damit zu tun, daß in sei­ner Zeit, in den 1950er und 1960er Jah­ren, CDU und CSU sich als kon­ser­va­tiv bezeich­ne­ten, obwohl sie die libe­ral-kapi­ta­lis­ti­sche Demo­kra­tie und den Fort­schritts­glau­ben der Bun­des­re­pu­blik unterstützten.

Kon­ser­va­tiv war nach der Les­art jemand, der sich den Sieg des Libe­ra­lis­mus mit etwas Nost­al­gie ver­bräm­te. Des­halb hielt Moh­ler den Begriff für poli­tisch nutz­los. Denn die Unbe­stimmt­heit des Begriffs „kon­ser­va­tiv“ führt dazu, daß auch ein Sozi­al­de­mo­krat kon­ser­va­tiv sein kann, so daß ich den Begriff „kon­ser­va­tiv“ immer mit einer nähe­ren Bestim­mung ver­wen­den wür­de – bei­spiels­wei­se „rechts­kon­ser­va­tiv“.

Damit wird klar, wor­auf man sich bezieht: Auf eine Oppo­si­ti­on zur links-ideo­lo­gisch domi­nier­ten Gegen­wart; oder auch „natio­nal-kon­ser­va­tiv“, was den Bezug auf die Nati­on als Grund­la­ge poli­ti­schen Han­delns unter­streicht. Was den Begriff „Neue Rech­te“ betrifft, dient er zwei Zie­len: Zum einen sich von den Kon­ser­va­ti­ven, also der CDU/CSU abzu­gren­zen; und zum ande­ren, die Bezeich­nung „rechts“ dem Natio­nal­so­zia­lis­mus ent­ge­gen­zu­stel­len. Ähn­lich der „Neu­en Lin­ken“, die Sta­lin abge­schwo­ren hat­te, woll­te Moh­ler die „Rech­te“ von Hit­ler abtrennen.

Das ist kei­nes­wegs eine nach­ge­reich­te Geschichts­klit­te­rung, son­dern ent­spricht der Selbst­wahr­neh­mung der Natio­nal­so­zia­lis­ten, die sich nicht nur gegen den Bol­sche­wis­mus, son­dern eben­so gegen die Rech­te wand­ten. Die Rech­te muß­te also, anders als die Lin­ke, nicht abschwö­ren. Im Unter­schied zu den Kon­ser­va­ti­ven beton­te Moh­ler in der Nach­fol­ge Jün­gers aber auch das natio­nal-revo­lu­tio­nä­re Moment der Kon­ser­va­ti­ven Revo­lu­ti­on: Die alten Din­ge wie Thron und Altar kön­nen kei­ne Bedeu­tung mehr für die „Neue Rech­te“ haben, weil sie zer­stört sind und die Bin­dung an sie nicht mehr gilt.

Letz­ter Punkt: Ja, der Begriff „Neue Rech­te“ ist stig­ma­ti­siert und wird von den poli­ti­schen Geg­nern und auch dem Ver­fas­sungs­schutz in die­sem Sin­ne genutzt. Die „Neue Rech­te“, das sei­en Extre­mis­ten, die irgend­was Schlim­mes gegen die Ver­fas­sungs­ord­nung unter­neh­men wol­len, heißt es dann. Das ist natür­lich Unsinn. Aber die Stig­ma­ti­sie­rung hängt auch nicht am Begriff, son­dern dar­an, daß wir, egal wie unse­re Selbst­be­zeich­nung lau­tet, zu vie­len ideo­lo­gi­schen Grund­über­zeu­gun­gen unse­rer Zeit im Gegen­satz stehen.

FOMITSCHOW: In einem Gespräch zwi­schen Bene­dikt Kai­ser und Götz Kubit­schek wur­de über das „schla­fen­de Volk“, über die Exis­tenz einer „schwei­gen­den Mehr­heit“ gestrit­ten. Glau­ben Sie, daß es die­se schwei­gen­de Mehr­heit heu­te in Deutsch­land gibt?

LEHNERT: Zuerst muß die Fra­ge beant­wor­tet wer­den, was man unter der schwei­gen­den Mehr­heit ver­steht. Wenn wir nur auf die Wah­len schau­en und davon aus­ge­hen, daß der Sou­ve­rän, das Volk, im Grun­de nur alle vier Jah­re auf­ge­ru­fen ist, sei­ne Stim­me abzu­ge­ben, dann haben wir natür­lich eine schwei­gen­de Mehr­heit, die nicht zur Wahl geht. Die liegt in Deutsch­land zwi­schen 30 und 70 Pro­zent, je nach­dem, wel­che Wahl es betrifft.

Daß die­se Mehr­heit schweigt, hat aber nichts damit zu tun, daß sie eigent­lich Unter­stüt­zer unse­rer Auf­fas­sun­gen wären. Wir haben kei­ne schwei­gen­de Mehr­heit, die, wenn man sie zum Spre­chen brin­gen könn­te, auf ein­mal eine rech­te Mehr­heit wäre.

Die Abwen­dung vom poli­ti­schen Betrieb hat ganz ver­schie­de­ne Grün­de: Resi­gna­ti­on, Des­in­ter­es­se und so wei­ter. Ich glau­be auch nicht, daß die­se schwei­gen­de Mehr­heit, also die, die sich nicht bei den Wah­len zeigt, zu 100 Pro­zent auf einer Sei­te wäre, son­dern ich neh­me an, daß sich das auf die ver­schie­de­nen Par­tei­en ver­tei­len wür­de. Maxi­mal ein Vier­tel der schwei­gen­den Mehr­heit teilt unse­re Posi­ti­on, aber selbst das ist noch eine sehr opti­mis­ti­sche Einschätzung.

FOMITSCHOW: Die­se Fra­ge könn­te noch ver­tieft wer­den, und zwar: Kann die Mas­se über­haupt ein poli­ti­sches Sub­jekt sein? Wenn ja, wel­che Macht hat die­ses Subjekt?

LEHNERT: Es gibt die roman­ti­sche Vor­stel­lung vom mün­di­gen Volk als poli­ti­schem Sub­jekt. Die­se Idee steht hin­ter der Rede von der „schwei­gen­den Mehr­heit“. Ich sehe das anders: Das Volk zeigt sich heu­te vor allen Din­gen als Mas­se und nicht als geglie­der­te Einheit.

Das ist natür­lich trotz­dem ein poli­ti­scher Fak­tor von immenser Bedeu­tung. Nicht nur durch die Fra­ge, wel­che Wahl­ent­schei­dung sie tref­fen, son­dern auch dadurch, daß die Mas­se immer den Zeit­geist reprä­sen­tiert und durch die ihr inne­woh­nen­de Träg­heit auch dafür sorgt, daß ein bestimm­ter Zeit­geist viel­leicht viel, viel län­ger über­dau­ert, als die poli­ti­schen Rea­li­tä­ten das her­ge­ben. Die Mas­se ist also ein poli­ti­scher Fak­tor, der sowohl Sub­jekt als Objekt sein kann.

Dem­entspre­chend gibt es his­to­ri­sche Momen­te, in denen die Mas­se eine her­aus­ra­gen­de Rol­le spielt, z.B. der Umbruch 1989/90, als der Kom­mu­nis­mus unter­ging. Hier spiel­te die Mas­se eine Rol­le, auch wenn sie kei­nen Ein­fluß auf die wirt­schaft­li­chen Umstän­de hat­te, die den Nie­der­gang des Kom­mu­nis­mus beschleu­nigt haben.

Die Mas­se spielt immer dann eine Rol­le, wenn sich ein bestimm­ter Pro­zent­satz der Men­schen von dem Sys­tem abwen­det. Denn selbst der Dik­ta­tur fällt die Auf­recht­erhal­tung der Herr­schaft schwer, wenn die per­ma­nent gegen die Mas­se arbei­ten muß. Der Moment, wann die Mas­se zum Sub­jekt wird, läßt sich in der Gegen­wart schwer aus­ma­chen, das ist eher retro­spek­tiv mög­lich. Denn die­ser Moment hängt von vie­len Fak­to­ren ab, u.a. davon, ob die Leu­te für eige­nes Fort­kom­men in dem jet­zi­gen Sys­tem noch eine Chan­ce sehen, und ob es ein mehr­heits­fä­hi­ges Gegen­bild zur aktu­el­len Gesell­schaft gibt.

Das wäre der Moment, wo Mas­se Sub­jekt wird. Aller­dings ist heu­te die Wahr­schein­lich­keit des Ein­tre­tens die­ses Moments gerin­ger gewor­den, weil die media­len Steue­rungs­me­cha­nis­men viel aus­ge­feil­ter sind, als das noch vor 30 Jah­ren der Fall war.

(Teil 1 von 3)