Die Vielfalt rechten Denkens – Erik Lehnert im Gespräch mit Filipp Fomitschow (II)

FILIPP FOMITSCHOW: Die Kulturkritik war schon immer eine mächtige Waffe des konservativen Denkens. Doch wie Sie in Ihren Artikeln schreiben, wurde sie nach 1945 für zwei Weltkriege verantwortlich gemacht und dadurch marginalisiert. Danach, also in der Geschichte der Bundesrepublik, war die linke Kulturkritik der Frankfurter Schule sehr stark und ist es noch heute. Hat heute konservative Kulturkritik in Deutschland noch einen Platz?

ERIK LEHNERT: Lin­ke Kul­tur­kri­tik hat einen ande­ren Aus­gangs­punkt als die rech­te, da sie sich an der Eman­zi­pa­ti­on ori­en­tiert. Lin­ke Kul­tur­kri­tik will den Men­schen von sozia­len Bedin­gun­gen, der Her­kunft, der Natur usw. befrei­en – dies alles gilt heu­te als legi­tim. Die rech­te Kul­tur­kri­tik, die sich nach 1945 das Schlag­wort „Kul­tur­pes­si­mis­mus“ gefal­len las­sen muß­te, geht dage­gen davon aus, daß die Zer­stö­rung der natür­li­chen Bin­dun­gen den Men­schen unfrei macht, da die wah­re Frei­heit eben kei­ne „Frei­heit wovon“, son­dern „Frei­heit wozu“ ist. Und die­se „Frei­heit wozu“ funk­tio­niert nur dann, wenn man bestimm­te Bin­dun­gen hat.

Davon abge­se­hen ist Kul­tur­kri­tik für uns als Rech­te ein Mit­tel zum Angriff auf die Vor­herr­schaft der fal­schen Poli­tik der Lin­ken. Dabei ist die rech­te Kul­tur­kri­tik natür­lich immer schla­gend, wenn wir den Zustand der heu­ti­gen Gesell­schaf­ten in den Blick neh­men. Aber in der Regel folgt nichts dar­aus, son­dern es bleibt eine Spiel­wie­se der poli­tisch Ein­fluß­lo­sen, die die­je­ni­gen, die der­weil Poli­tik machen, völ­lig unbe­ein­druckt läßt. Inso­fern ist Kul­tur­kri­tik wich­tig, um den Zwie­spalt zwi­schen dem, was eigent­lich sein soll und dem, was ist, auf­recht zu erhal­ten. Der Vor­wurf, der Kul­tur­pes­si­mis­mus sei für den Natio­nal­so­zia­lis­mus ver­ant­wort­lich, dient dazu, die rech­te Kul­tur­kri­tik mund­tot zu machen, weil sie ein­fach stört und nervt.

FOMITSCHOW: Armin Moh­ler ver­such­te, auf die Poli­tik Ein­fluß zu neh­men, zunächst durch Franz Josef Strauß, dann durch die Unter­stüt­zung von Hel­mut Kohls geis­tig-mora­li­scher Erneue­rung der Nati­on. Haben Sie Kon­tak­te zum heu­ti­gen poli­ti­schen Estab­lish­ment in Deutsch­land (außer der AfD) und dar­über hin­aus (Melo­ni, Orbán, Abas­cal usw.)?

LEHNERT: Ja, Moh­ler glaub­te dar­an, daß Franz Josef Strauß ein deut­scher Charles de Gaul­le wer­den könn­te, der die deut­sche Nati­on wie­der zu einem poli­ti­schen Fak­tor machen könn­te. Als aller­dings Hel­mut Kohl an der Macht war, haben Moh­ler und sei­ne Leu­te auf ihn kei­ne Hoff­nung gesetzt, son­dern rela­tiv bald die von CSU-Abtrün­ni­gen gegrün­de­ten „Repu­bli­ka­ner“ unter­stützt. Moh­ler war in der Anfangs­pha­se die­ser Par­tei stark invol­viert und hat ver­sucht, den Repu­bli­ka­nern das Grund­satz­pro­gramm zu schrei­ben. Was die Kon­tak­te der IfS betrifft, bestehen sol­che nach Ungarn, ins­be­son­de­re zur Gedenk­stät­te „Haus des Ter­rors“ in Buda­pest. Zudem hat­ten wir vor eini­gen Jah­ren eine Aka­de­mie zu den euro­päi­schen Rech­ten, auf der Ver­tre­ter aus Ser­bi­en, Däne­mark und sogar aus der Tür­kei als Refe­ren­ten anwe­send waren.

Die­se Kon­tak­te fin­den der­zeit nicht auf Regie­rungs­ebe­ne statt, weil in den meis­ten euro­päi­schen Län­dern die Rech­ten nicht regie­ren, auch wenn es immer mehr Regie­run­gen mit Rechts­par­tei­en gibt. Die­se haben aller­dings zur Fol­ge, daß die dar­an betei­lig­ten Rechts­par­tei­en Rück­sich­ten auf die Koali­ti­ons­part­ner neh­men müs­sen und daher bestimm­te Kon­tak­te nicht mehr pfle­gen. In Deutsch­land gab es vor der Grün­dung der AfD Kon­tak­te zu eini­gen CDU-Rene­ga­ten, die mitt­ler­wei­le aller­dings alle in der AfD sind.

FOMITSCHOW: Gibt es ähn­li­che Denk­fa­bri­ken wie das IfS, bei­spiels­wei­se in Ungarn mit einem ent­spre­chen­den Ein­fluß auf Herrn Orbán?

LEHNERT: Das IfS ist kei­ne par­tei­po­li­tisch gebun­de­ne Denk­fa­brik, auch wenn es eine gewis­se Nähe zur AfD gibt. Inso­fern ist es schwie­rig, dort etwas Ver­gleich­ba­res zu fin­den, wo es lang eta­blier­te Struk­tu­ren rech­ter Par­tei­en gibt. In Ungarn ist es z.B. das Mathi­as Cor­vi­nus Col­le­gi­um, das es seit 1996 gibt und mit Mil­li­ar­den Euro von der unga­ri­schen Regie­rung geför­dert wird. Das IfS ist dage­gen eine Insti­tu­ti­on, die aus­schließ­lich durch die Spen­den ihrer För­de­rer exis­tiert. Außer­dem spielt in der Par­tei­po­li­tik das Prag­ma­ti­sche gegen­über dem Grund­sätz­li­chen eine viel grö­ße­re Rol­le. Orbán ver­such­te z.B. lan­ge, auf euro­päi­scher Ebe­ne den Anschluß an die CDU nicht zu ver­lie­ren, bevor sei­ne Fidesz schließ­lich im März 2021 aus der Frak­ti­on der Euro­päi­schen Volks­par­tei im Euro­pa­par­la­ment austrat.

FOMITSCHOW: In jüngs­ter Zeit erle­ben wir viel­leicht die zwei­te „rech­te Wel­le“ in Euro­pa seit der Migra­ti­ons­kri­se 2015/16. Glau­ben Sie, daß dies zu irgend­wel­chen qua­li­ta­ti­ven Ver­än­de­run­gen füh­ren könnte?

LEHNERT: Das ist eine schwie­ri­ge Fra­ge, weil sie in die Zukunft weist. Aber es gibt ein paar Indi­zi­en, die zumin­dest für eine bestimm­te Rich­tung spre­chen. Zum einen herr­schen die Herr­schen­den nicht, weil sie dazu gebo­ren sind, son­dern weil sie wis­sen, wie man die Pro­ble­me, wenn man sie nicht lösen kann, weg­mo­de­riert, abmil­dert oder von ihnen ablenkt. Inso­fern sind die Erfol­ge der rech­ten Par­tei­en immer auch dar­auf zurück­zu­füh­ren, daß die ande­ren Feh­ler gemacht haben. Und es gibt nur bei weni­gen Rechts­par­tei­en, zumin­dest in Deutsch­land ist das so, ein posi­ti­ves Gegen­bild zu den gegen­wär­ti­gen poli­ti­schen Struk­tu­ren, an dem sich die Wäh­ler ori­en­tie­ren könnten.

Zum ande­ren gibt es die EU, die jedes Jahr hun­der­te Mil­li­ar­den Euro ver­tei­len kann, so daß auch kon­ser­va­ti­ve Regie­run­gen, wie in Polen oder Ungarn, davon abhän­gig sind. Das ist so eine Art Rück­ver­si­che­rung dafür, daß nie­mand gänz­lich aus der libe­ra­len EU-Agen­da aus­schert. Und schließ­lich spie­len auch Medi­en eine nicht zu unter­schät­zen­de Rol­le. Ins­be­son­de­re in Deutsch­land sind die Medi­en fest in der Hand der­je­ni­gen, die herr­schen und ein Inter­es­se dar­an haben, daß es so bleibt. Vor die­sem Hin­ter­grund kön­nen die 15 Pro­zent der AfD kaum etwas grund­le­gend ändern.

FOMITSCHOW: Sie haben die nächs­te Fra­ge teil­wei­se schon beant­wor­tet, aber trotz­dem: In den letz­ten Mona­ten sieht man in fast allen Bun­des­län­dern einen Anstieg der Popu­la­ri­tät der AfD. Es scheint, als ob es der Par­tei gelingt, über­all die 10/11-Pro­zent­gren­ze zu durch­bre­chen. Aber wenn die AfD von den Feh­lern der ande­ren Par­tei­en abhängt, wel­che Stra­te­gie wäre dann momen­tan die bes­te, um für den Fall vor­zu­sor­gen, daß die ande­ren mal kei­ne Feh­ler machen?

LEHNERT: Feh­ler pas­sie­ren immer. Das ist zumin­dest beru­hi­gend, aber man muß natür­lich dar­auf vor­be­rei­tet sein, die­se Feh­ler opti­mal aus­nut­zen zu kön­nen. Das gehört zum Pflicht­pro­gramm einer Par­tei wie der AfD. Sie muß nicht nur in der Lage sein, die Regie­rung zu kon­trol­lie­ren, was zu den par­la­men­ta­ri­schen Auf­ga­ben gehört, son­dern auch dazu, ihre Feh­ler gna­den­los aus­zu­nut­zen. Dar­an schei­tert die AfD inso­fern, als sie nicht über die media­le Kraft ver­fügt, die dazu not­wen­dig ist.

Will man aus der Abhän­gig­keit von den Feh­lern der ande­ren aus­bre­chen, braucht es den Mut, ein Gegen­bild zum jetzt herr­schen­den Gesell­schafts­mo­dell dar­zu­le­gen. Den sehe ich bei der AfD, die es in Deutsch­land in die­ser Hin­sicht auf­grund der geschicht­li­chen Ver­wer­fun­gen des 20. Jahr­hun­derts beson­ders schwer hat, nur ganz ver­ein­zelt. Ich mei­ne nicht die Alter­na­ti­ve von Dik­ta­tur oder Demo­kra­tie, son­dern eine gesell­schafts­po­li­ti­sche Idee, die dem ent­fes­sel­ten Libe­ra­lis­mus etwas ent­ge­gen­setzt. Das ist, zuge­ge­ben, schwie­rig, weil es anders als 1989, als der libe­ral­ka­pi­ta­lis­ti­sche Wes­ten für die vom Kom­mu­nis­mus beherrsch­ten Völ­ker ein sol­ches Gegen­bild war, heu­te nur Staa­ten wie Chi­na, Nord­ko­rea oder Ruß­land, ein alter­na­ti­ves aber doch für den West­ler recht unat­trak­ti­ves Gesell­schafts­mo­dell vertreten.

Es muß ein Erkennt­nis­pro­zeß dahin­ge­hend ange­sto­ßen wer­den, daß die Bewah­rung der Iden­ti­tät, die Bewah­rung des eige­nen Vol­kes eine Sache ist, die wie jede wert­vol­le Sache, Opfer braucht, wenn man sie ver­tei­di­gen möch­te. Aber in der Demo­kra­tie ver­liert für gewöhn­lich der­je­ni­ge, der Opfer for­dert, weil ihm die Mit­be­wer­ber mit Ver­spre­chun­gen die Wäh­ler abspens­tig machen. Inter­es­sant wird es aber dann, wenn die Regie­ren­den nicht mehr in der Lage sind, ihre Feh­ler zu kaschie­ren. Dann ist es auch leich­ter, ein Gegen­bild zu for­mu­lie­ren, das Opfer erfordert.

FOMITSCHOW: Eini­ge Kon­ser­va­ti­ven wer­fen die AfD vor, vul­gär auf das Res­sen­ti­ment zu set­zen: der unzu­frie­de­ne Osten gegen den über­mäch­ti­gen Wes­ten. Oder auf die Unzu­frie­den­heit mit den Coro­na-Maß­nah­men, der Ein­füh­rung von Geschwin­dig­keits­be­gren­zun­gen auf Auto­bah­nen usw. Was sagen Sie dazu?

LEHNERT: Ja, das ist stel­len­wei­se etwas unter­kom­plex, bei­spiel­wei­se wenn die Lust am Gril­len als Argu­ment gegen die Grü­nen ins Feld geführt wird. Aber das gehört nun ein­mal dazu. In der Demo­kra­tie geht es nie ohne Popu­lis­mus, und Popu­lis­mus zielt immer irgend­wie auf Res­sen­ti­ments. Aber wenn ich die Mehr­heit errin­gen will, kann ich mich nicht dar­auf beschrän­ken, an das Gute im Men­schen zu appel­lie­ren, son­dern muß die Instink­te bedienen.

Das Ein­zi­ge, was einen unvor­ein­ge­nom­me­nen Beob­ach­ter erstau­nen könn­te, ist, mit wel­cher Vehe­menz die herr­schen­den Par­tei­en ver­su­chen, der AfD aus dem Popu­lis­mus einen Strick zu dre­hen. Erstaun­lich inso­fern, weil die­je­ni­gen, die herr­schen, genau­so popu­lis­tisch sind und genau­so an Res­sen­ti­ments appel­lie­ren. Ich per­sön­lich fin­de das mit­un­ter unap­pe­tit­lich, aber jeder, der sich ein­mal mit Mas­sen­psy­cho­lo­gie beschäf­tigt hat, weiß, daß es ein­fach nicht anders funktioniert.

FOMITSCHOW: Heißt das dann, daß man als „Kon­ser­va­ti­ver“ der heu­ti­gen hedo­nis­ti­schen, kon­sum­ori­en­tier­ten und ego­zen­tri­schen Gesell­schaft im poli­ti­schen Sin­ne über­haupt nichts ent­ge­gen­stel­len kann?

LEHNERT: Doch, kann man. Es ist ganz inter­es­sant, was die Grü­nen und die SPD, also die jet­zi­ge Regie­rung in Deutsch­land, machen. Sie haben sich hin­ge­stellt und gesagt: Weil in der Ukrai­ne Krieg ist, müs­sen wir jetzt alle frie­ren – wir kön­nen kein rus­si­sches Öl mehr kau­fen, kein rus­si­sches Gas und des­we­gen müs­sen jetzt alle weni­ger duschen usw. Und erstaun­li­cher­wei­se gab es nicht nur kei­nen Auf­stand in Deutsch­land, son­dern die meis­ten tra­gen das mit, oder eini­ge fin­den es sogar gut. Und das obwohl die Ener­gie­prei­se durch die soge­nann­te Ener­gie­wen­de so hoch sind, und Deutsch­land über­haupt nicht gezwun­gen ist, wegen des Ukrai­ne­krie­ges Sank­tio­nen gegen Ruß­land zu ver­hän­gen. Das heißt, wenn man über eine ent­spre­chend mora­lisch auf­ge­la­de­ne Idee ver­fügt, dann kann man auch den Ver­zicht so ver­kau­fen, daß die Leu­te ger­ne ver­zich­ten. Das Pro­blem ist, daß die AfD der­zeit über sol­che Ideen nicht ver­fügt, aber als ganz aus­sichts­los wür­de ich das nicht betrachten.

FOMITSCHOW: Wie sieht die gegen­wär­ti­ge „rech­te Anthro­po­lo­gie“ aus? Wor­auf beruht oder auf wen bezieht sich die rech­te Sicht auf den Menschen?

LEHNERT: Das rech­te Men­schen­bild ist ein rea­lis­ti­sches, es macht sich kei­ne Illu­sio­nen über den Men­schen. Es ist das Men­schen­bild aller gro­ßen Kul­tu­ren und Reli­gio­nen, daß der Mensch der Erzie­hung und Füh­rung bedarf, weil er sonst ent­ar­tet. Die wich­tigs­te Quel­le einer umfas­send ent­wi­ckel­ten Anthro­po­lo­gie, die für die Neue Rech­te hand­lungs­lei­tend ist, stammt von Arnold Geh­len. Er betrach­tet den Men­schen, im Ver­gleich zur Tier­welt, als ein Män­gel­we­sen, das die­se Män­gel durch sei­ne zwei­te Natur, die Kul­tur, kom­pen­sie­ren muß. Dabei spie­len die Insti­tu­tio­nen eine ent­schei­den­de Rol­le, da ihre Gül­tig­keit dem Men­schen Hand­lungs­si­cher­heit gibt. Der Abbau der Insti­tu­tio­nen, der sich spä­tes­tens seit 1960er Jah­ren in einem rasan­ten Tem­po voll­zieht, führt daher zum kul­tu­rel­len Niedergang.

Wenn der Staat sich der­zeit kra­ken­haft aus­brei­tet, bedeu­tet das nicht, daß die­se Insti­tu­ti­on in sei­ner ursprüng­li­chen Bedeu­tung, der Garan­tie der Sicher­heit nach außen und Auf­recht­erhal­tung der Ord­nung nach innen, eine Renais­sance erle­ben wür­de. Hier kommt ein drit­ter Aspekt von Geh­lens Werk zur Gel­tung, daß jede Insti­tu­ti­on eine bestimm­te Art von Ethik hat, die Fami­lie eine ande­re als der Staat. Die Ver­mi­schung oder Ver­wechs­lung die­ser Ethi­ken führt in den tota­li­tä­ren Staat und die poly­ga­me Ehe. Die Kon­se­quen­zen die­ses Ver­falls für die mensch­li­che „Natur“ hat der Ver­hal­tens­for­scher Kon­rad Lorenz in einem schma­len Buch unter dem Titel „Die acht Tod­sün­den der zivi­li­sier­ten Mensch­heit“ zusammengefaßt.

FOMITSCHOW: In Ihrem Arti­kel „Kir­che als Insti­tu­ti­on“ (2007) schrei­ben Sie über die grund­le­gen­de Rol­le der Kir­che nicht nur als Insti­tu­ti­on (im Sin­ne Geh­lens oder Jün­gers, der in der Nach­kriegs­zeit die Kir­che als Mit­tel zur Über­win­dung des Nihi­lis­mus sah), son­dern auch als zen­tra­le Quel­le der euro­päi­schen Tra­di­ti­on. Darf man dar­aus schlie­ßen, daß Sie damit mit der moder­nis­ti­schen Auf­fas­sung von Reli­gi­on und Kir­che bre­chen und zu einer tra­di­tio­nel­le­ren Betrach­tung zurück­keh­ren? Es sieht so aus, daß „die zwei­te Gene­ra­ti­on“ im Ver­gleich mit der ers­ten in die­sen Fra­gen tra­di­tio­na­lis­ti­scher ist.

LEHNERT: Moh­ler war Vol­un­t­a­rist und hat­te mit dem Chris­ten­tum gar nichts am Hut. Er hat sei­ne Kin­der nicht tau­fen las­sen, was Ernst Jün­ger etwas ver­wun­dert zur Kennt­nis nahm. Bei der zwei­ten Gene­ra­ti­on ist das etwas anders, die Auf­fas­sun­gen gehen aber weit aus­ein­an­der. Wor­in sich alle einig sind, daß die Kir­chen als Insti­tu­tio­nen völ­lig aus­ge­höhlt sind – das betrifft nicht nur die evan­ge­li­sche Kir­che, son­dern auch die katho­li­sche. Und daß die Kir­che im Wes­ten fast voll­stän­dig zum Vehi­kel des Libe­ra­lis­mus gewor­den ist. Aller­dings ist der Glau­be eine Grund­vor­aus­set­zung dafür, daß man etwas tut, was über das eige­ne Leben und viel­leicht auch die eige­ne Zeit hin­aus­reicht. Jeden­falls trifft das für die meis­ten Men­schen zu, Aus­nah­men, die Moh­ler im „ago­na­len Men­schen“ ver­mu­te­te, bestä­ti­gen die Regel. Für alle ande­ren gab die Reli­gi­on Ver­hal­tens­si­cher­heit, die ganz offen­sicht­lich im Schwin­den ist.

Dabei schlos­sen sich die Vor­stel­lung eines all­mäch­ti­gen Got­tes und die mensch­li­che Wil­lens­frei­heit nicht aus, son­dern exis­tier­ten zusam­men und sorg­ten dafür, daß sich der Mensch nicht über die Schöp­fung stell­te. Hin­zu kommt, daß die staat­li­che Ord­nung in irgend­ei­ner Art und Wei­se auf Vor­stel­lun­gen beruht, die vor der staat­li­chen Ord­nung da waren. Das heißt, der Staat muß dar­auf spe­ku­lie­ren, daß die Bür­ger ihre Ethik und ihr Han­deln aus ande­ren Quel­len bezie­hen als aus der Tat­sa­che, daß die Poli­zei mein Han­deln über­wacht. Das bedeu­tet aber nicht, daß Kir­che und Glau­ben in die­ser Funk­ti­on auf­ge­hen. Ich hal­te es eben aus die­sem Grund für nicht ganz unge­fähr­lich, wie das in Ruß­land gehand­habt wird, wo sich die ortho­do­xe Kir­che sehr stark in die poli­ti­schen Ver­hält­nis­se ein­mischt. In der Poli­tik geht es um Inter­es­sen, und die Gefahr, daß die Kir­che aus die­ser Ver­mi­schung geschä­digt her­vor­geht, die ist nicht ganz von der Hand zu weisen.

(Teil 2 von 3)