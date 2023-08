Die Vielfalt rechten Denkens – Erik Lehnert im Gespräch mit Filipp Fomitschow (III)

FILIPP FOMITSCHOW: Der spanischer Denker Juan Donoso Cortés schrieb, daß eine Person, die ihren Glauben verloren hat, immer noch zum Glauben zurückkehren könne, aber das ganze Volk – nicht. Inwieweit stimmen Sie dieser These zu? Kann die Kirche in Deutschland (und in Europa insgesamt) eine der Grundlagen für eine neue „konservative Wende“ werden?

ERIK LEHNERT: An eine tra­di­tio­na­lis­ti­sche Rück­kehr zur alten Rol­le der Reli­gi­on in der Gesell­schaft glau­be ich nicht. Heu­te ist Reli­gi­on vor allem eine per­sön­li­che Ent­schei­dung, und das hal­te ich für ange­mes­sen. Inso­fern tei­le ich die Auf­fas­sung von Dono­so Cor­tés. Aller­dings ist es im Lau­fe der Geschich­te immer wie­der vor­ge­kom­men, daß sich der Glau­be erneu­ert hat, wor­un­ter auch Mar­tin Luthers Refor­ma­ti­on fällt, der die völ­lig deka­den­te katho­li­sche Kir­che des Mit­tel­al­ters zwar gespal­ten, aber dadurch zu einer Erneue­rung des Glau­bens in wei­ten Tei­len des Vol­kes geführt hat.

Inso­fern wür­de ich die Aus­sa­ge von Dono­so Cor­tés, der das als Katho­lik natür­lich anders sehen muß, ein­schrän­ken und sagen: Ja, stimmt, aber es besteht die Mög­lich­keit, daß ein Ein­zel­ner auf­grund sei­ner Vor­bild­wir­kung die­se Abwärts­ten­denz durch­bricht. Wenn man sagt, das wird zur Grund­la­ge einer kon­ser­va­ti­ven Wen­de, ist das schon wie­der eine funk­tio­na­lis­ti­sche Betrach­tung des Glau­bens. Man kann Reli­gi­on nicht wol­len, son­dern man muß glauben.

Es gab im 20. Jahr­hun­dert genug Ver­su­che, eine neue Kir­che oder einen neu­en Glau­ben zu grün­den. Es ist immer geschei­tert, und am Ende sind wir als Euro­pä­er, als Deut­sche auf das Chris­ten­tum zurück­ge­wor­fen. Auch all die Ver­su­che, irgend­wie eine ger­ma­ni­sche Reli­gi­on zu rekon­stru­ie­ren, haben nicht funk­tio­niert. Wenn es ein­mal eine wirk­li­che Erneue­rungs­be­we­gung geben soll­te, oder jemand wie Luther die Büh­ne betritt, dann liegt dar­in durch­aus die Chan­ce, daß die Din­ge wie­der in eine Ord­nung kom­men. Aber das kann man nicht poli­tisch wol­len, son­dern das ist letzt­lich ein Wunder.

FOMITSCHOW: Heißt das, daß die Ver­su­che, irgend­ei­ne moder­nis­ti­sche Ersatz­re­li­gi­on zu schaf­fen, zum Schei­tern ver­ur­teilt sind?

LEHNERT: Alle Ersatz­re­li­gio­nen sind im Unter­schied zur Reli­gi­on dies­sei­tig ori­en­tiert und betrü­gen den Men­schen mit der Aus­sicht auf dies­sei­ti­ge Erlö­sung. Damit sind sie zum Schei­tern ver­ur­teilt. Es gibt ein Buch aus den 1920er Jah­ren, das die­se Ver­su­che als „ver­kapp­te Reli­gio­nen“ defi­niert. Dar­un­ter fällt dann der Anti­al­ko­ho­lis­mus eben­so wie der Mar­xis­mus. Für sie sind die Grund­übel der Welt zu hei­len, wenn sich alle an bestimm­te Regeln hal­ten, bei­spiels­wei­se kei­nen Alko­hol mehr trin­ken oder den Indus­trie­ar­bei­tern die poli­ti­sche Füh­rung über­las­sen. Wohin die­ser Aber­glau­be geführt hat, wenn er zur Macht kam, dürf­te bekannt sein. Die „west­li­che Wer­te“ sind gera­de auf dem bes­ten Weg, ähn­li­chen Scha­den anzurichten.

FOMITSCHOW: Im Arti­kel „Euro­pa­be­geis­te­rung. Ein moder­ner Ablaß“, den Sie im Juni 2022 fast zehn Jah­re nach dem ers­ten Erschei­nen in der Jun­gen Frei­heit erneut ver­öf­fent­licht haben, schrei­ben Sie: „Ein ‚Euro­pa der Vater­län­der‘ ist daher als Pole­mik gegen die Zen­tra­li­sie­rungs­be­stre­bun­gen der EU ganz brauch­bar, bleibt aber selbst dem Euro­pa­be­trug ver­haf­tet“. Wel­che euro­päi­sche Struk­tur ist Ihrer Mei­nung nach in der heu­ti­gen Rea­li­tät die beste?

LEHNERT: Der Ver­such, mit EU-Euro­pa gegen Chi­na, die USA und Ruß­land anzu­kom­men oder nur einen gleich­wer­ti­gen Part­ner zu kre­ieren, es geschei­tert. Mei­nen Arti­kel habe ich des­we­gen noch ein­mal ver­öf­fent­licht, weil es in der „Neu­en Rech­ten“ auch eine roman­ti­sche Strö­mung gibt, die in einer „euro­päi­schen Iden­ti­tät“ die Lösung für unse­re Pro­ble­me sieht. Das liegt zum einen an dem gemein­sa­men Feind, dem impor­tier­ten Islam, gegen den man die euro­päi­sche Tra­di­ti­on ver­tei­di­gen möch­te. Zum ande­ren han­delt es sich auch um eine Gene­ra­tio­nen­fra­ge, weil vie­le, die die­se Auf­fas­sung ver­tre­ten, damit auf­ge­wach­sen sind, daß man mit dem Bil­lig­flie­ger jede euro­päi­sche Haupt­stadt in kur­zer Zeit erreicht, wo man auf Men­schen trifft, die auch damit auf­ge­wach­sen sind.

Doch die­se Erfah­rung soll­te nicht dar­über hin­weg­täu­schen, daß Euro­pa eben gera­de kei­ne poli­ti­sche Ein­heit ist. Natür­lich: wir sind alle Euro­pä­er, aber eben erst in zwei­ter Hin­sicht. Daher liegt mir das Euro­pa der Vater­län­der, das Euro­pa der sou­ve­rä­nen Natio­nen näher. Das ist zwar letzt­lich auch so etwas wie die Qua­dra­tur des Krei­ses, weil man in der Lage sein muß, die natio­na­len Ego­is­men zu über­win­den, wozu die meis­ten Natio­nen, sobald es ernst wird, nicht bereit sind. Die ein­zi­gen, die das gemacht haben, sind die Deut­schen, die durch den ver­lo­re­nen Zwei­ten Welt­krieg in die Rol­le gezwun­gen wur­den, Motor der euro­päi­schen Eini­gung zu sein, ohne dabei ihre Inter­es­sen zu ver­tre­ten. Die Fran­zo­sen, der zwei­te, aber frei­wil­li­ge Motor, machen das ganz anders.

Neben dem Pro­blem der natio­na­len Inter­es­sen, die es unter einen Hut zu brin­gen gilt, stellt sich das des US-ame­ri­ka­ni­schen Hege­mons. Solan­ge er herrscht, hat Euro­pa kei­ne Chan­ce, da er es her­vor­ra­gend ver­steht, einen Keil zwi­schen die Euro­pä­er zu trei­ben. Die EU ver­schlim­mert die Lage noch, weil sie nur ein Ziel hat, die Natio­nen und ihre Bür­ger zu ent­mün­di­gen. Es gibt aus mei­ner kei­ne Mög­lich­keit, die EU zu refor­mie­ren. Sie müß­te zer­schla­gen wer­den, um sich dann, nach wie­der­ge­won­ne­ner Sou­ve­rä­ni­tät der Natio­nen, gemein­sam an den Tisch zu set­zen und so etwas wie einen Wie­ner Kon­greß durch­zu­füh­ren und dort fest­zu­le­gen: Das sind die Leit­li­ni­en, mit denen wir alle leben kön­nen, und unse­re Gemein­sam­kei­ten, die poli­tisch zu defi­nie­ren wären, sind so groß, daß wir unse­re ein­zel­nen natio­na­len Inter­es­sen unter­ord­nen können.

FOMITSCHOW: Sie spre­chen über einen Bund der euro­päi­schen Län­der und des­sen wich­tigs­te Vor­aus­set­zung, vie­le Gemein­sam­kei­ten zu haben: Kul­tu­rel­le, his­to­ri­sche, reli­giö­se usw. Gehört Ruß­land in die­sem Sin­ne dann zu Euro­pa, oder nicht?

LEHNERT: Ruß­land ist zu groß, um nur Teil von Euro­pa zu sein. Ruß­land gehört zu einem guten Teil zu Asi­en, was sich auch immer mal wie­der bemerk­bar macht. Aller­dings gab es vom Ende des 18. bis ins frü­he 20. Jahr­hun­dert eine ganz star­ke Ten­denz in Ruß­land, sich Euro­pa anzu­nä­hern und dadurch vie­le Gemein­sam­kei­ten aus­zu­bil­den, die aller­dings durch den Pathos, mit dem das Sla­wen­tum den Ger­ma­nen gegen­über­ge­stellt wur­de, schon damals eine gewis­se Schlag­sei­te beka­men. Die­ses den­noch star­ke euro­päi­sche Gewicht ist letzt­lich durch den Bol­sche­wis­mus zu einem gro­ßen Teil wie­der auf­ge­ho­ben wor­den, auch wenn des­sen Ideo­lo­gie euro­päi­schen Ursprungs ist.

Seit­dem gibt es eine Front­stel­lung zwi­schen Ruß­land und Euro­pa, deren Fes­tig­keit auch dar­auf zurück­zu­füh­ren ist, daß der Bol­sche­wis­mus 70 Jah­re lan­ge in Ruß­land herr­schen konn­te und sich dabei eine geo­po­li­ti­sche Erfah­rung zu Nut­ze mach­te, die dar­in besteht, daß für die Rus­sen die Gefahr immer aus dem Wes­ten, aus Euro­pa kam. Aber welt­po­li­ti­sche Kon­stel­la­tio­nen ändern sich, und Ruß­land war für Euro­pa vor zwan­zig Jah­ren die ein­zi­ge Chan­ce, aus der US-ame­ri­ka­ni­schen Abhän­gig­keit her­aus­zu­kom­men. Die­ser Ver­such ist geschei­tert und wird sich wohl nicht sobald wie­der­ho­len lassen.

FOMITSCHOW: Was könn­ten Sie zum The­ma Men­schen­rech­te­kon­zept sagen? Ist es schon ein fes­ter Bestand­teil der euro­päi­schen Tra­di­ti­on? Was fin­den Sie dar­an rich­tig und was falsch?

LEHNERT: Ein Staat ist eine Rechts­ge­mein­schaft, in der Staats­macht und Staats­volk auf einem bestimm­ten Staats­ge­biet leben. Die ein­zel­nen Bedin­gun­gen des Zustan­de­kom­mens und die kon­kre­ten Aus­for­mun­gen die­ser Gemein­schaft sind dabei zunächst neben­säch­lich. Es bedeu­tet aber, daß kei­ne Will­kür in dem Sin­ne herrscht, daß nie­mand sei­ne Inter­es­sen mit Gewalt, gleich wel­cher Art, durch­set­zen kann. Die Rechts­ge­mein­schaft beschränkt sich auf die Ange­hö­ri­gen, die sich natür­lich dar­auf eini­gen kön­nen, die­se auf Frem­de aus­zu­wei­ten, was aber ein Aus­nah­me­fall von der Regel ist, daß Bür­ger­rech­te nur für Bür­ger gelten.

Das Pro­blem beginnt bei der Aus­wei­tung der Rechts­ge­mein­schaft, denn die Welt stellt kei­ne sol­che dar, son­dern auf ihr exis­tiert eine Viel­zahl davon. Mit der Ein­rich­tung der UNO wur­de der geschei­ter­te Ver­such unter­nom­men, so etwas wie eine welt­wei­te Rechts­ge­mein­schaft zu errich­ten. Schon damals konn­te man sich nicht auf eine ein­deu­ti­ge Defi­ni­ti­on der Men­schen­rech­te eini­gen, die ja gewis­ser­ma­ßen ihre Ent­spre­chung in den Frei­heits­rech­ten der Bür­ger in ihren jewei­li­gen Staa­ten haben. Dabei spielt nicht nur die Fra­ge der Durch­setz­bar­keit eine Rol­le, denn es gibt kei­ne Insti­tu­ti­on, bei der die Men­schen­rech­te wirk­sam ein­klag­bar wären, son­dern auch die Her­kunft der Vor­stel­lung von den Men­schen­rech­ten. Die­se liegt letzt­lich in der abend­län­di­schen Tra­di­ti­on, in der sich Anti­ke, Chris­ten­tum und die ger­ma­ni­sche Welt zusam­men­ge­fun­den haben.

Ande­re Kon­ti­nen­te tun sich schwer damit, sich die­sen sehr indi­vi­dua­lis­tisch aus­ge­stal­te­ten For­de­run­gen, die sich in den Men­schen­rech­ten fin­den, anzu­schlie­ßen. Das bedeu­tet, daß sich die Gel­tung auf die Staa­ten mit einer euro­päi­schen Tra­di­ti­on beschränkt, was die­se zum einen zum Magne­ten für die Unter­drück­ten und Bela­de­nen der Welt macht, zum ande­ren aber dazu führt, daß die­se Staa­ten im Namen der Men­schen­rech­te Krie­ge füh­ren; und zwar wenn es ihnen poli­tisch paßt und nicht, weil sich die Zustän­de in einem mit Men­schen­rech­ten zu beglü­cken­den Land wahr­nehm­bar von den Nach­bar­län­dern unter­schei­den würden.

Inso­fern: Ja, die Men­schen­rech­te gehö­ren zur euro­päi­schen Tra­di­ti­on, weil sie unse­rer Auf­fas­sung von den Ent­fal­tungs­mög­lich­kei­ten der Per­sön­lich­keit ent­spre­chen. Das bedeu­tet aber weder, daß in Deutsch­land oder Euro­pa die Men­schen­rech­te für den Rest der Welt garan­tiert wer­den kön­nen, noch, daß wir die­se welt­weit durch­set­zen sollten.

FOMITSCHOW: In dem Arti­kel „Geschichts­po­li­tik“ (2015) schrei­ben Sie: „Aus rus­si­scher Per­spek­ti­ve ist es gesund, daß Ruß­land sei­ne Ver­gan­gen­heit nicht zu bewäl­ti­gen ver­sucht und Sta­lin wei­ter­hin als gro­ßen Mann betrach­tet“ und in einem RT-Inter­view beton­ten Sie vor eini­gen Mona­ten, daß „Ruß­land sich unver­hoh­len zur Tra­di­ti­on des Sta­li­nis­mus bekennt“. Eine gewis­se Renais­sance des Sta­li­nis­mus wur­de auch mehr­mals von Götz Kubit­schek ange­merkt. Kann man also sagen, daß genau das unbe­wäl­tig­te Trau­ma des Sta­li­nis­mus und des Kom­mu­nis­mus, das die rus­si­schen kon­ser­va­ti­ven Kräf­te oft „rot“ färbt, der wich­tigs­te Grund für die Schwie­rig­kei­ten der Zusam­men­ar­beit zwi­schen den „euro­päi­schen Rech­ten“ und Ruß­land ist?

LEHNERT: Man muß sicher zwi­schen den Rus­sen und dem Bol­sche­wis­mus unter­schei­den. Aber den­noch hat sich der Bol­sche­wis­mus in die rus­si­sche Staats-DNA ein­ge­schrie­ben, ein­fach des­we­gen, weil der Bol­sche­wis­mus (oder eher der Sta­li­nis­mus) im Zwei­ten Welt­krieg erfolg­reich war. Und für mich als Deut­schen ist das inso­fern ein Pro­blem, da ich nicht bereit bin, die Ver­bre­chen der Bol­sche­wis­ten, ob es sich nun um Rus­sen oder Ukrai­ner oder ande­re „Sowjet­völ­ker“ han­del­te, an den Deut­schen für irgend­wie, sei es im Sin­ne einer natio­na­len oder inter­na­tio­na­len Sache, gerecht­fer­tigt anzu­se­hen. Das steht zwi­schen mir und den Rus­sen, die den Sta­li­nis­mus rechtfertigen.

Als poli­tisch den­ken­der Mensch kann ich ver­ste­hen, war­um die Rus­sen nicht anfan­gen, ihre Geschich­te zu bewäl­ti­gen. Sie sind ja nicht blind und sehen, was pas­siert, wenn man sich die gan­ze Zeit selbst in Fra­ge stellt. Aber wenn man sich auf Augen­hö­he tref­fen will, darf die­se Sache nicht beschwie­gen wer­den. Des­we­gen war ich damals nicht begeis­tert, als sich AfD-Ver­tre­ter in Mos­kau am „Tag der Befrei­ung“ für die rus­si­schen Inter­es­sen ein­span­nen lie­ßen. Bei vie­len Neu­en Rech­ten – beson­ders bei den jün­ge­ren – gibt es die Hoff­nun­gen, daß die­se Din­ge im Lau­fe der Zeit immer mehr zurück­tre­ten wer­den und man sich dann bes­ser ver­stän­di­gen kön­ne. Ich tei­le die­se Hoff­nung nur in der bana­len Hin­sicht, daß die Zeit vie­le Wun­den heilt. Aller­dings tut die rus­si­sche Geschichts­po­li­tik alles dafür, daß sie offen bleiben.

FOMITSCHOW: Mei­nen Sie, daß falls die Rus­sen sich vom Bol­sche­wis­mus abgren­zen und ihn als ille­gi­tim dar­stel­len wür­den, gäbe es viel mehr Gele­gen­hei­ten zu einer Zusam­men­ar­beit mit Euro­pa bzw. Deutschland?

LEHNERT: Solan­ge die Ame­ri­ka­ner Euro­pa beherr­schen, wird es die­se Zusam­men­ar­beit nicht geben – jeden­falls nicht auf staat­li­cher Ebe­ne. Wir kön­nen uns ver­stän­di­gen auf der Ebe­ne von Denk­fa­bri­ken, per­sön­li­chen Ver­knüp­fun­gen usw. Aber solan­ge Deutsch­land und Euro­pa kein Spie­ler am Brett sind, son­dern Spiel­fi­gu­ren, wird es schwie­rig sein, die­se poli­tisch frucht­bar zu machen. Eine sol­che Gele­gen­heit gab es in den spä­ten 1990er Jah­ren, als man ver­such­te, die tech­no­lo­gi­sche Kraft Deutsch­lands mit dem Roh­stoff­reich­tum Ruß­lands zu ver­bin­den; und die Ein­fluß­sphä­ren in Mit­tel­ost­eu­ro­pa abzu­ste­cken. Zur­zeit sind die Vor­aus­set­zun­gen auf bei­den Sei­ten nicht vor­han­den – lei­der, muss ich sagen. Aber die Ver­bin­dung von Deutsch­land und Ruß­land könn­te segens­reich sein, den­ken wir nur an die Befrei­ungs­krie­ge. Es gibt Anknüp­fungs­punk­te, aber es fehlt an einem gemein­sa­men Wil­len, an gemein­sa­men Inter­es­sen und an poli­ti­scher Augenhöhe.

FOMITSCHOW: Abschlie­ßen­de Fra­ge: Was wür­den Sie allen Inter­es­sier­ten zum Lesen emp­feh­len, um mehr über Ihre Bewe­gung zu erfahren?

LEHNERT: Es gibt kei­ne seriö­se Sekun­där­li­te­ra­tur über die „Neue Rech­te“. Das kann ich Ihnen ver­si­chern, zumin­dest für Deutsch­land. Die Poli­tik­wis­sen­schaft, deren Auf­ga­be es wäre, so eine Bewe­gung ein­zu­ord­nen und zu bewer­ten, ist in Deutsch­land völ­lig links domi­niert, ihre Erzeug­nis­se sind wert­los. Es gibt aber die Publi­ka­tio­nen, die von uns selbst stam­men. Da ist an ers­ter Stel­le die Zeit­schrift „Sezes­si­on“ und der dazu­ge­hö­ri­ge Blog „Sezes­si­on im Netz“ zu nen­nen, dann das „Staats­po­li­ti­sche Hand­buch“ in fünf Bän­den und sicher auch die „Kaplaken“-Reihe, die im Antai­os-Ver­lag erscheint und Essays zu allen rele­van­ten The­men bie­tet. Vom „Insti­tut für Staats­po­li­tik“ her­aus­ge­ge­ben, erschien schon vor ca. fünf­zehn Jah­ren eine sehr wich­ti­ge und noch aktu­el­le Stu­die über den Begriff „Neue Rech­te“. Sie ist nicht mehr lie­fer­bar, wird aber von uns dem­nächst im Netz zum Down­load bereitgestellt.

Dar­über hin­aus, wenn man ein biß­chen wei­ter aus­greift, gibt es ein gan­zes Milieu: Dazu gehört im wei­tes­ten Sin­ne die „Jun­ge Frei­heit“ und eini­ge Zeit­schrif­ten wie zum Bei­spiel „Tumult“ oder „Cato“. Und dann sind da noch die Quel­len, auf die wir uns beru­fen. Sie bestehen nicht nur aus den Erzeug­nis­sen der „Kon­ser­va­ti­ven Revo­lu­ti­on“, son­dern sie gehen viel wei­ter zurück. Sie umfas­sen die gan­ze geis­ti­ge Tra­di­ti­on Europas.

(Teil 3 von 3)