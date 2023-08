Drei Hinweise in die kurze Sommerpause hinein, die wir uns mal gönnen.

Wir machen gerade eine gute Woche lang Pause im Verlag und auf dem Blog. Ich wollte schon am vergangenen Wochenende Punkte notieren und diese Pause offiziell einläuten, aber es gelang nicht. Grund dafür waren Gespräche und das, was man "Rückmeldungen" nennt und was man zu wälzen hat. Noch wälzt es, und daher nun doch nur drei Hinweise: