“Die Repressionen gegen die Identitäre Bewegung sind heftig” – Sellner im Gespräch

SELLNER: Ja, genau dar­um geht es. Die gewalt­freie und sym­bo­li­sche Akti­on in Peu­ten­hau­sen gegen den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch, Asyl­wahn und für Remi­gra­ti­on ist die Begrün­dung für die­se Schi­ka­ne. In dem Ort mach­te man zuerst bei „Refu­gees wel­co­me“ mit. Dann kam es zu Dieb­stäh­len und sexu­el­len Beläs­ti­gun­gen. Die Akti­on mar­kier­te das Asyl­heim mit einem Ban­ner als „Gefähr­der­stand­ort“.

SEZESSION: Wer sind die Betrof­fe­nen der Raz­zia? Was ist pas­siert und was wur­de mitgenommen?

SELLNER: Wir sind gera­de dabei, alle Infor­ma­tio­nen zusam­men­zu­tra­gen. Wir wis­sen der­zeit von min­des­tens acht Haus­durch­su­chun­gen. Beschlag­nahmt wur­de alles, was elek­tro­nisch und nicht niet- und nagel­fest war. Einem Akti­vis­ten wur­de sogar die Tür ein­ge­tre­ten. Er hat­te an dem Tag Geburts­tag. Die Beam­ten gra­tu­lier­ten ihm, bevor sie ihn um sein Eigen­tum erleich­ter­ten. Als pro­fes­sio­nel­len Kame­ra­mann trifft ihn das beson­ders. Bei einem Akti­vis­ten, der noch im Eltern­haus lebt, nah­men sie sogar Ana­log­ka­me­ras der Groß­el­tern mit. Für Annie, eine jun­ge bay­ri­sche Akti­vis­tin, ist es bereits die zwei­te Raz­zia wegen fried­li­chem Akti­vis­mus für die IB.

SEZESSION: Was ist der offi­zi­el­le Anlass der Behör­den, die Woh­nun­gen zu durchsuchen?

SELLNER: Den Akti­vis­ten wird Volks­ver­het­zung, Nöti­gung und fahr­läs­si­ge Kör­per­ver­let­zung vor­ge­wor­fen. Volks­ver­het­zung wegen des Ban­ners mit dem Wort „Gefähr­der­stand­ort“; Nöti­gung wegen eines Trak­tors, der wegen der Akti­on ein paar Minu­ten lang gezwun­gen war, zu war­ten; und der Vor­wurf der fahr­läs­si­gen Kör­per­ver­let­zung wird beson­ders bizarr begründet:

Ein Asy­lant aus dem Heim in Peu­ten­hau­sen hat­te in einer sel­ten däm­li­chen Akti­on nach einem der bren­nen­den Ben­ga­los gegrif­fen und sich dabei Ver­bren­nun­gen an der Hand zuge­zo­gen. Der Ben­ga­lo gefähr­de­te natür­lich weder das Gebäu­de noch irgend­ei­ne Per­son. Aber trotz­dem soll die selbst­ver­schul­de­te, leich­te Ver­let­zung nun den Akti­vis­ten in die Schu­he gescho­ben wer­den: Sie hät­ten laut Ankla­ge mit der Unge­schick­lich­keit des Asy­lan­ten rech­nen müssen.

SEZESSION: Ziel­ten die­se Haus­durch­su­chun­gen auf den psy­cho­lo­gi­schen Effekt der Drang­sa­lie­rung oppo­si­tio­nel­ler Akti­vis­ten? Oder hat man sich viel­leicht Bei­fang erhofft, mit dem man die Durch­su­chun­gen nach­träg­lich hät­te gut begrün­den und poli­tisch nut­zen kön­nen? Wir den­ken an Din­ge wie Infor­ma­tio­nen über Orga­ni­sa­ti­on und Pla­nung der IB, bri­san­te digi­ta­le Datei­en, Hin­wei­se auf Finan­zie­rung undsoweiter.

SELLNER: Auf jeden Fall ging es hier nur um Schi­ka­ne. Bereits nach der Akti­on vor dem Asyl­heim wur­den die Betei­lig­ten auf der Auto­bahn abge­fan­gen. Man notier­te ihre Namen und nahm ihnen alle elek­tro­ni­schen Gegen­stän­de ab. Nun, mehr als sechs Mona­te spä­ter, ver­an­stal­tet man wegen der­sel­ben Akti­on erneut eine Raz­zia und nimmt ihnen wie­der alles weg.

SEZESSION: Gera­de seit Coro­na scheint das Mit­tel der Haus­durch­su­chun­gen ein neu­er poli­ti­scher „Stil“ zu sein, eben nicht nur bei poli­ti­schen Akti­vis­ten, son­dern auch bei Ärz­ten, Rich­tern und Jour­na­lis­ten, die „auf der fal­schen Sei­te“ ste­hen. Ist das für Sie eine Form von Staatsterror?

SELLNER: Es ist auf jeden Fall eine Form des juris­ti­schen „Abnut­zungs­krie­ges“. Es geht um finan­zi­el­len Scha­den, psy­cho­lo­gi­sche Zer­mür­bung und die Hoff­nung auf Fol­ge­ver­fah­ren. Der Staat hat hier unend­lich vie­le Mit­tel. Wir bezah­len über Steu­ern unse­re eige­ne Über­wa­chung und Ver­fol­gung. Den­noch zeigt die Repres­si­on auch, wie groß der Stör­fak­tor unse­res Akti­vis­mus ist.

Jetzt ist die Soli­da­ri­tät des gesam­ten Lagers gefragt. Theo­rie, Gegen­öf­fent­lich­keit und die Par­tei müs­sen sich hin­ter die Bewe­gung stel­len. Wenn wir die „Hel­den von Peu­ten­hau­sen“ jetzt mas­siv mora­lisch und mate­ri­ell unter­stüt­zen, kann der Schlag sogar nach hin­ten los­ge­hen. Ziel von Repres­sio­nen ist immer die Iso­la­ti­on der Betrof­fe­nen, die an ihrem Tun zwei­feln und über ihre Lage ver­zwei­feln sol­len. Wenn wir dafür sor­gen, daß es ihnen danach mate­ri­ell und emo­tio­nal sogar bes­ser geht, ist sie geschei­tert. Sor­gen wir dafür!

SEZESSION: Wir möch­ten kurz noch auf etwas ande­res zu spre­chen kom­men, und zwar auf den Stil, den die IB prägt. Kommt es nur uns so vor, als sei das jüngs­te, mobi­li­sie­ren­de Video der FPÖ-Jugend zumin­dest ver­wandt mit dem, was Sie als Aus­druck von Akti­vis­mus, Auf­tritt und Selbst­be­wußt­sein prägten?

SELLNER: Ich glau­be, daß der Typus des neu­rech­ten Akti­vis­ten, der von 2012 an auf Demos und Aka­de­mien, bei Stra­ßen­blo­cka­den und Dach­be­set­zun­gen geprägt wur­de, erst jetzt sei­ne vol­le Wir­kung ent­fal­tet. Dazu ist eine direk­te poli­ti­sche Ver­bin­dung gar nicht not­wen­dig. Das ist ja die meta­po­li­ti­sche Wir­kung mit­rei­ßen­der Ideen. Unter Abwand­lung einer lin­ken Paro­le könn­te man den Par­la­ments­pa­trio­ten, die par­tei­frei­en Akti­vis­mus in der ent­schei­den­den Pha­se igno­riert, sabo­tiert und sich von uns distan­ziert haben, zuru­fen: Eure Kin­der wur­den so wie wir.

– – –

