“Ich provoziere mit Selbstverständlichkeiten.” – Krah im Gespräch

KRAH: Es ist ja nicht sehr schwer, den lin­ken Main­stream zum Schäu­men zu brin­gen, denn in Deutsch­land ist alles tabui­siert außer Sex. Sobald ich also ein The­ma poin­tiert anspre­che, wird es als Pro­vo­ka­ti­on wahr­ge­nom­men. Ich kann bis­wei­len nicht ein­mal vor­her­sa­gen, wel­ches Video nun genau die größ­te Wel­le macht. Es geht mir aber dar­um, ein­fa­che Din­ge, die mir selbst­ver­ständ­lich erschei­nen, in einer ein­fa­chen, kla­ren und unan­greif­ba­ren Spra­che aus­zu­drü­cken und dadurch die lin­ken Empö­rungs­ri­tua­le als das zu ent­lar­ven, was sie sind: Macht­de­mons­tra­tio­nen ohne jede inhalt­li­che Berech­ti­gung. Wir sol­len gehin­dert wer­den, das Offen­sicht­li­che aus­zu­spre­chen, zu sagen, dass zwei plus zwei vier und der Kai­ser nackt ist.

SEZESSION: Wir zitie­ren mal aus die­sem Tik­Tok-Film­chen: „Wenn du wie­der­ent­deckst, was dei­ne Vor­fah­ren alles getan haben, dann wirst auch du dich auf­rich­ten kön­nen und musst kei­ne Angst mehr haben. Des­halb: Krieg’ mal raus, was Oma, Opa, Uroma und Uropa gemacht haben. Wo sie her­ka­men, wie sie gekämpft und gelit­ten haben. Sie haben gelebt und wol­len jetzt, egal, wo sie sind, stolz auf dich sein. So wie du spä­ter stolz auf dei­ne Nach­fah­ren sein willst.“ Das ist expli­zit ein Auf­ruf zu Stolz und Selbst­be­wußt­sein und impli­zit ein Hin­weis auf die Schuld­kul­tur, die unse­ren Lands­leu­ten den Rücken beugt.

KRAH: Alles Selbst­ver­ständ­lich­kei­ten, was ich da sage, oder? Wir sind ja nur auf der Welt, weil es die­se Vor­fah­ren gibt. Inso­fern ist die Ver­nei­nung der Vor­fah­ren eine Unmög­lich­keit, weil wir uns damit selbst in Fra­ge stel­len wür­den. Der Wil­le zum Leben baut auf dem Bekennt­nis zu Her­kunft auf, auf dem, wor­aus unser Leben ent­stan­den ist, das wir dann in Fort­set­zung die­ses Schöp­fungs­pro­zes­ses wei­ter­ge­ben. Wenn uns die Vor­fah­ren, die Her­kunft genom­men wird, wer sind wir dann, wor­auf bau­en wir auf?

Des­halb ist die Idee, wir sei­en die Rich­ter unse­rer Vor­fah­ren, für mich absurd, und die Behaup­tung, das Bekennt­nis zu ihnen sei eine Geschmacks­fra­ge und kein mora­li­sches Gebot, ein ver­hee­ren­des Miß­ver­ständ­nis. Ich wer­de es wei­ter­hin so hal­ten, mich an his­to­ri­schen Debat­ten nicht zu betei­li­gen, viel­leicht irgend­wann ein­mal in Buch­form, aber nicht in Kurz­vi­de­os oder Inter­views, weil es immer miß­in­ter­pre­tiert wird.

Ich rufe des­halb in dem Video ein­fach Selbst­ver­ständ­li­ches in Erin­ne­rung: Das Bekennt­nis zu den eige­nen Vor­fah­ren gehört zum Mensch­sein. Es ist unab­ding­bar für die eige­ne indi­vi­du­el­le psy­chi­sche Gesund­heit wie auch für die Selbst­be­haup­tung als Kol­lek­tiv. Jede wei­te­re, detail­lier­te Deu­tung, jede kon­kre­te Anwen­dung die­ser Aus­sa­ge über­las­se ich dem Rezipienten.

SEZESSION: Der Trend geht weg von kom­ple­xen Betrach­tun­gen hin zu ein­präg­sa­men, sehr knap­pen Paro­len. Machen Sie so etwas intui­tiv oder haben Sie die Mas­sen­psy­che stu­diert, die ja erwie­se­ner­ma­ßen um Mei­len von der Indi­vi­du­al­psy­che getrennt ist und völ­lig anders reagiert?

KRAH: Ich bin kei­ne One-man-Show, wir arbei­ten als Team. Auch mei­ne Geg­ner bil­li­gen mir rhe­to­ri­sches Talent zu. Das nut­zen wir. Wir haben also gemein­sam die­ses For­mat der zuge­spitz­ten Kurz­vi­de­os mit einem mar­kan­ten Auf­takt­satz, der auch zugleich Schluß­satz ist, ent­wi­ckelt. Wir über­le­gen uns pro Dreh­tag 10–15 sol­cher Auf­takt­aus­sa­gen, und ich set­ze es dann sprach­lich und inhalt­lich um.

SEZESSION: Die Reak­tio­nen auf Ihre kur­zen Bot­schaf­ten bestä­ti­gen den Spruch „Viel Feind, viel Ehr“. Sie wer­den sich kaum die Mühe machen durch­zu­zäh­len – aber die Waa­ge neigt sich deut­lich der Sei­te „Ehr“ zu. Ein besorg­ter Kom­men­ta­tor, ehe­ma­li­ger BILD-Redak­teur, seufzt: „Die Lei­den­schaft, mit der so vie­le Maxi­mi­li­an Krah ver­tei­di­gen, macht sprach­los.“ Was machen Sie richtig?

KRAH: Das müs­sen Sie mir sagen, was ich rich­tig mache! Ich kann Ihnen sagen, was wir uns den­ken: Wir wol­len sol­che Din­ge aus­spre­chen, die einer gro­ßen Mehr­heit abso­lut klar erschei­nen, aber von den Lin­ken mit ihrer Dis­kurs­macht tabui­siert wer­den. Bei­spiel: Ein Mann, der sich Frau­en­klei­der anzieht, wird dadurch nicht zur Frau, son­dern bleibt ein Mann. Das ist ein kla­rer Angriff auf die lin­ke LGBTQIA+-Ideologie, aber weil es eben sprach­lich so harm­los daher­kommt, ohne jeden Schaum vor dem Mund, nicht kri­mi­na­li­sier­bar. Ich ver­mei­de also Phra­sen, Pathos und Schlag­wor­te. Das macht es schwer, mich zu dämonisieren.

SEZESSION: Susan­ne Gasch­ke (die 33 Jah­re SPD-Mit­glied war und die wir als Autorin etli­cher kon­ser­va­ti­ver Bücher schät­zen) hat Sie nun in einem NZZ-Arti­kel hart ange­grif­fen: „Folgt man ihm, dann müss­te man stolz sein auf Vor­fah­ren, die nach 1933 die müh­sam errun­ge­ne Demo­kra­tie in Deutsch­land besei­tig­ten. Die poli­ti­sche Geg­ner ein­sperr­ten, aus­ser Lan­des trie­ben oder umbrach­ten. Die Mil­lio­nen von Juden ver­folg­ten und mit deut­scher Effi­zi­enz ermor­de­ten.“ Gasch­ke wirft Ihnen nun vor, „mit kei­nem Wort die Ver­bre­chen des Natio­nal­so­zia­lis­mus“ erwähnt zu haben. Wir neh­men an, Sie sind wie wir der Mei­nung, daß man das auch nicht immer tun muß, oder?

KRAH: Es gibt selbst­ver­ständ­lich kein Gebot, immer den Natio­nal­so­zia­lis­mus zu erwäh­nen, wenn man von Deutsch­land redet. Erstaun­lich ist, daß Frau Gasch­ke mir aber expli­zit vor­wirft, gegen die­ses Nicht-Gebot ver­sto­ßen zu haben. Und das ist ein Erfolg: Sie muß ein sol­ches Gebot ins Feld füh­ren, sie offen­bart damit die kru­de Logik der Lin­ken, die uns Her­kunft und Geschich­te neh­men wol­len. Sie springt über mein Stöck­chen, nicht ich über ihres.

Ent­we­der, sie läßt mei­ne Aus­sa­ge ste­hen, dann habe ich gewon­nen. Oder sie offen­bart ihre NS-Fixie­rung in vol­ler Pracht und erzeugt dann Abwehr gegen sich und Zustim­mung zu mir. Das ist gesche­hen. Auch gewon­nen. Und das ist auch mei­ne Emp­feh­lung: Wir soll­ten nur des­halb, weil unse­re Geg­ner stän­dig vom Natio­nal­so­zia­lis­mus reden, es ihnen nicht gleich­tun. Son­dern wir soll­ten uns lust­voll und stolz auf die über ein­tau­send (minus 12) Jah­re an Geschich­te und Kul­tur­auf­bau bezie­hen, in denen wir die geis­ti­ge Grund­la­ge Deutsch­lands sehen.

Eine Beob­ach­tung: Daß der im libe­ral­kon­ser­va­ti­ven Bio­top welt­be­rühm­te Fach­hoch­schul­leh­rer Mar­tin Wage­ner sich in die­ser Sache auf Sei­te der Lin­ken geschla­gen hat, ist entlarvend.

SEZESSION: Ja, es ist jeden­falls inter­es­sant. Wagen­ers dies­be­züg­li­cher Tweet hat zahl­rei­che Kom­men­ta­re erhal­ten, fast nur „seriö­se“. Von 104 Kom­men­ta­ren schla­gen sich knapp 100 auf Ihre Sei­te. Fest steht: Sie pola­ri­sie­ren ordent­lich. Björn Höcke schrieb in sei­nem Buch und sag­te es in unse­rem Pod­cast erneut: Der Riß, der durch unser Volk geht, müs­se gekit­tet wer­den. Kann man pola­ri­sie­ren und kit­ten zugleich, oder ist das ein­fach eine gewis­se Aufgabenteilung?

KRAH: Wir brau­chen Klar­heit. Die Zei­ten, in denen man auf Kos­ten der Klar­heit Dif­fe­ren­zen ein­fach ver­de­cken konn­te, sind vor­bei. Wir müs­sen jetzt die Alter­na­ti­ven deut­lich auf­zei­gen: Dort das Estab­lish­ment, das mit Deutsch­land als Bezugs­rah­men längst nichts mehr anfan­gen kann, das Poli­tik expli­zit nicht als Dienst an natio­na­len oder immer­hin euro­päi­schen Inter­es­sen ver­steht, son­dern sich einer ima­gi­nä­ren Welt­mo­ral ver­pflich­tet fühlt und dafür jeder­zeit Deutsch­land aus­zu­plün­dern bereit ist. Und hier die demo­kra­ti­sche Rech­te, die eine Poli­tik für uns macht, was damit beginnt zu klä­ren, wer die­ses Wir ist – des­halb ja der Streit um den Volksbegriff.

Die­se bei­den Poli­tik­ver­ständ­nis­se sind ant­ago­nis­tisch. Das muß aus­ge­foch­ten wer­den. Ich will ein Bewußt­sein schaf­fen für den poli­ti­schen Gra­ben, auf daß die Leu­te nach­voll­zie­hen, wie­so die ande­ren so und wir anders argu­men­tie­ren und agieren.

SEZESSION: Die­je­ni­gen, die Ihnen kei­nen Applaus spen­den, son­dern den Nazi erschnüf­feln wol­len, wer­fen Ihnen auch vor, Sie erhiel­ten Applaus von der fal­schen Sei­te, also von NPD-Leu­ten, Reichs­bür­gern, Ewig­gest­ri­gen und­so­wei­ter. Muß man auf sol­che Anwür­fe reagieren?

KRAH: Nein. Enzens­ber­ger nann­te die Angst vor dem Bei­fall von der ver­meint­lich fal­schen Sei­te gar ein „Cha­rak­te­ris­ti­kum tota­li­tä­ren Den­kens“. Und trotz mei­ner Scheu vor solch bom­bas­ti­schen Bezeich­nun­gen: Er hat­te recht. Wir müs­sen unbe­irrt aus­drü­cken, wofür wir ste­hen und was wir für rich­tig hal­ten und dür­fen uns nicht danach rich­ten, wem wir gefal­len wol­len. Das ist ja die rech­te Welt­an­schau­ung: Wir gestal­ten die Welt, nicht die Welt gestal­tet uns. Wir soll­ten uns natür­lich immer prü­fen, ob wir rich­tig lie­gen, und der Blick auf jene, die uns zustim­men, ist da ein wich­ti­ger Indi­ka­tor. Aber auch wenn ich mich selbst­kri­tisch prü­fe: Ech­te Män­ner sind rechts und unse­re Vor­fah­ren waren kei­ne Ver­bre­cher – unab­hän­gig davon, wem das paßt und wem nicht.