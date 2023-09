“Russendämmerung” – ein Gespräch mit dem Autor Ilia Ryvkin

RYVKIN: Als ich anfing zu schrei­ben, hat­te ich nicht ein­mal dar­an gedacht. Mein Ziel war rein lite­ra­ri­scher Natur, ein per­sön­li­ches Zeug­nis über die dor­ti­gen Zeit­läuf­te abzulegen.

SEZESSION: Es han­delt sich eher um einen Rei­se­be­richt durch Ost­eu­ro­pa. Mal anek­do­tisch, mal poli­tisch, mal poetisch …

RYVKIN: Ich gebe mich nicht der Illu­si­on hin, objek­tiv zu sein, nein, natür­lich hat der Erzäh­ler einen ganz eige­nen Blick­win­kel. Sei­ne Ansich­ten wür­den hier­zu­lan­de als patrio­tisch-kon­ser­va­tiv gel­ten. Kei­ne Fra­ge. Den­noch sehe ich einen Unter­schied zwi­schen Lite­ra­tur und Pro­pa­gan­da, der dar­in besteht, daß in der Lite­ra­tur, unab­hän­gig von den Ansich­ten des Autors, immer eine gewis­se Kluft zwi­schen sei­ner Stim­me und der poli­ti­schen Agen­da besteht.

Dazu hat­te ich beim Schrei­ben eine Leser­schaft vor Augen, die in kei­ne poli­ti­sche Nische paßt. Ich habe das Buch so geschrie­ben, daß mei­ne Eltern es ihren Nach­barn zu Weih­nach­ten schen­ken können.

Was den heu­ti­gen Kon­flikt betrifft, so muß man die Rus­sen nicht mögen, aber vor allem die Rech­ten soll­ten mer­ken, daß das gan­ze Unheil im heu­ti­gen Euro­pa aus einer ande­ren Rich­tung kommt, nein, nicht Ruß­land ist der Feind Euro­pas. Wem das noch nicht klar ist, dem habe ich auch nicht viel zu sagen.

SEZESSION: Und Sie neh­men qua­si für sich in Anspruch, daß das getrennt zu betrach­ten ist, im Buch Rus­sen­däm­me­rung – also da ist der Erzäh­ler und da sind Sie als Person?

RYVKIN: Ja, es ist ein authen­ti­sches Zeug­nis, ich ver­su­che in allem, was ich schrei­be, ehr­lich zu sein, und nein, es ist kei­ne Doku­men­ta­ti­on im eigent­li­chen Sin­ne. Es ist die Wider­stän­dig­keit des Mate­ri­als und die Gesetz­mä­ßig­kei­ten des Gen­res, die es ausmachen.

SEZESSION: Was macht die­se „Wider­stän­dig­keit des Mate­ri­als“ aus?

RYVKIN: Daß selbst die Ereig­nis­se, von denen ich spre­che, eine sol­che, kaum wahr­nehm­ba­re Zwei­deu­tig­keit erzeu­gen. Die Geschich­ten aus dem Don­bass könn­ten rei­ne Fik­ti­on sein, aber sie sind wahr.

SEZESSION: Mit Hei­mat Euro­pa wur­de 2022 – eben­falls im Jun­g­eu­ro­pa Ver­lag – ein Rei­se­be­richt Pierre Drieu la Rochel­les ver­öf­fent­licht, der eini­ge Par­al­le­len zu dei­nem Buch auf­weist. Mit einem Unter­schied: Drieu la Rochel­le bereis­te ein ande­res Euro­pa, das es nun nicht mehr gibt.

RYVKIN: Auch für Drieu la Rochel­le beginnt Euro­pa in Argen­ti­ni­en. Sei­ne Bemer­kun­gen über die dama­li­ge UdSSR sind bril­lant, aber eher im Kon­text eines west­eu­ro­päi­schen Dis­kur­ses über den neu­en illi­be­ra­len poli­ti­schen Stil zu lesen.

Ich wür­de einen ande­ren Namen nen­nen. Von der dama­li­gen sowje­ti­schen Regie­rung wur­den „pro­gres­si­ve“ Schrift­stel­ler nach Mos­kau ein­ge­la­den. Sie fuh­ren mit einem Damp­fer den Weiß­meer­ka­nal hin­ab und schrie­ben begeis­tert über die eksta­ti­sche Arbeit der Mas­sen zum Woh­le des Sozia­lis­mus. Nur einer von ihnen bemerk­te, daß sich um ihn her­um ein rich­ti­ges Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger befand. Das war Lou­is Fer­di­nand Céli­ne. Einer der Häft­lin­ge, die den Weiß­meer­ka­nal bau­ten, war mein Urgroß­va­ter, daher mei­ne per­sön­li­che Bezie­hung zu ihm. Es hilft mir, daß ich die Spra­che ken­ne, daß ich ver­ste­hen kann, was irgend­ei­ne Groß­mutter an der Bus­hal­te­stel­le sagt.

SEZESSION: Was macht das Drei­eck Minsk-Kiew-Mos­kau so anders als den Kos­mos, in dem man sich in Ber­lin bewegt?

RYVKIN: Minsk ist die „euro­pä­ischs­te“ der drei Städ­te. Alles ist sau­ber, nicht so wie in Ber­lin. Auch vom Phä­no­typ der Stadt­be­woh­ner … Darf man das über­haupt anspre­chen? Kiew ist die Mut­ter der rus­si­schen Städ­te, sie hat etwas ewig Weib­li­ches, ja sogar etwas Hexen­haf­tes an sich. „Die Stadt“ par excel­lence, wie Bul­ga­kow sie in sei­ner Wei­ßen Gar­de nennt.

Auch Mos­kau – hier spürt man den Puls der Zeit, wenn nicht poli­tisch, dann wirt­schaft­lich, finan­zi­ell, kul­tu­rell. Von allen drei­en ähnelt das Stadt­ge­fühl in Ber­lin eher dem in Kiew. Es ist das Gefühl einer gewis­sen Anar­chie, das berau­schend ist, aber auch beunruhigend.

SEZESSION: Beun­ru­hi­gend, weil Gefahr droht?

RYVKIN: Ich will nicht die Kas­san­dra spielen.

SEZESSION: Kürz­lich bezeich­ne­te die AfD-Spre­che­rin Ali­ce Wei­del den 8. Mai als „Nie­der­la­ge“ Deutsch­lands. Gleich­zei­tig tritt Deutsch­land als star­ker Unter­stüt­zer Kiews im aktu­el­len Krieg auf. Ver­grö­ßern sich die Grä­ben zwi­schen Rus­sen und Deut­schen wieder?

RYVKIN: Ja, das geschieht defi­ni­tiv. Ich unter­hal­te mich mit Ver­wand­ten vor Ort, mit ganz nor­ma­len Men­schen. Die Bezie­hung zu den Deut­schen war bis vor kur­zem trotz allem immer wie die zu einem engen west­li­chen Nach­bar­land und einem soli­den Part­ner. Die Lie­fe­rung der Leo­pard-Pan­zer hat jedoch einen tief­grei­fen­den Bruch ver­ur­sacht. Ver­ständ­nis dafür fin­det man nicht mehr. Eini­ge wur­den durch die Pan­zer­lie­fe­rung dazu moti­viert, frei­wil­lig an die Front zu gehen. Nichts ist ver­ges­sen, das ist mei­ne Beobachtung.

SEZESSION: Und nun?

RYVKIN: Ein Donez­ker Intel­lek­tu­el­ler, im Buch „Dan­dy“ genannt, sag­te mir kürz­lich, daß ein sou­ve­rä­nes Deutsch­land bereits ein Garant für den Waf­fen­still­stand in der Ukrai­ne sein könn­te. Obwohl Extre­mis­ten auf bei­den Sei­ten das Mins­ker Abkom­men schlecht­re­den, hat es dazu bei­getra­gen, daß die Beschuß­in­ten­si­tät im Don­bass jah­re­lang rela­tiv gering blieb. Die dama­li­ge Bun­des­kanz­le­rin hat zuge­ge­ben, daß sie die­se nicht ernst genom­men und nur benutzt hat, um die Ukrai­ne zu mili­ta­ri­sie­ren. Das muß wie­der­gut­ge­macht werden.

– – –

Ilia Ryv­kin: Rus­sen­däm­me­rung – hier ein­se­hen und bestel­len.