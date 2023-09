Festung Europa bedeutet auch: Brandmauern gegen rechts einreißen.

Wenige Stunden vor Beginn der 23. Sommerakademie nahmen wir mit Martin Sellner die 37. Folge unseres Podcasts "Am Rande der Gesellschaft" auf. Wir sprachen über Lampedusa, Melonis Hilf- oder Willenlosigkeit und über die Brandmauer gegen rechts, über die in Thüringen das erste Streichholz geworfen wurde. Gleich fiel es in ein Benzinkanisterchen ...