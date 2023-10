AfD und Jungwähler: Ist TikTok ein Tiger, den wir noch reiten können?

Die­ses von einem chi­ne­si­schen Unter­neh­men auf­ge­setz­te For­mat für kür­zes­te Vide­os arbei­tet mit ande­ren Algo­rith­men als Twit­ter und Insta­gram. Selbst Löschun­gen von Accounts füh­ren nicht zu einem Bann: Wer Tik­Tok rich­tig ein­setzt, kann bereits mit den ers­ten Vide­os hun­dert­tau­sen­de Zuschau­er errei­chen. Der Erfolg hängt nicht mehr von Fol­lower-Zah­len ab.

Sell­ners Vor­trag ist kei­ne Anlei­tung, son­dern eine kri­ti­sche Recht­fer­ti­gung dafür, daß die Rech­te mit Tik­Tok und ande­ren Mit­teln einen tech­no­lo­gi­schen Vor­sprung im Bereich der Öffent­lich­keits­ar­beit zu errei­chen ver­su­chen müs­se. Kri­tisch ist sein Plä­doy­er, weil er – nicht zuletzt als Leser Heid­eg­gers – um das Gefäng­nis im Gestell, also in der uns umstel­len­den Tech­nik weiß.

Daß die AfD unter Erst­wäh­lern und über­haupt jun­gen Wäh­lern in Bay­ern und Hes­sen über­durch­schnitt­lich gut abschnitt, führt der Spie­gel-Pod­cast “Stim­men­fang” unter ande­rem auf die pro­fes­sio­nel­le Prä­senz der Par­tei auf neu­es­ten Platt­for­men zurück. In der Fol­ge “Auf Tik­Tok ist die AfD schon an der Macht” geht es ab der 6. Minu­te um die­ses The­ma – natür­lich in der mitt­ler­wei­le typi­chen Mischung aus Rat- und Hilf­lo­sig­keit und dem Wunsch nach Zensur.

Sell­ner trägt tie­fer­grün­dig vor, natür­lich. Sein Bei­trag ist in gestraff­ter, schrift­li­cher Form außer­dem in Heft 116 der Sezes­si­on abge­druckt. Man soll­te, so man nicht Abon­nent ist, die­ses Heft hier bestellen.