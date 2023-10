Freie Medien sind die Grundlage für eine freie Welt, sagt Stefan Magnet

SEZESSION: Herr Magnet, vor knapp sechs Wochen ist der online-Sender AUF1 auch in das „echte“ Fernsehen eingezogen. Sprich, man kann Ihren Sender, dessen Beiträge vorher ausschließlich im Internet zu sehen waren, nun zusätzlich in der handelsüblichen „Glotze“ in allen deutschen Wohnzimmern sehen.

Glück­wunsch zum Sen­de­start, und eine ers­te Fra­ge: Ihr Sen­der hat von Beginn an die soge­nann­ten „Leit­me­di­en“ unter Beschuß genom­men und dabei gera­de dem TV-Bereich und der ARD wie­der­holt vor­ge­wor­fen, die Men­schen zu mani­pu­lie­ren – war­um nun in den sel­ben Ring stei­gen und den unglei­chen Kampf aufnehmen?

STEFAN MAGNET: Wir haben sehen müs­sen, daß die Per­so­nen­an­zahl, die sich aktiv „über das Inter­net“ infor­miert, beschränkt ist. Wenn wir einen Zeit­raum von zehn Jah­ren über­schau­en, dann hat sich hier enorm viel getan: Mai­dan und Ukrai­ne-Putsch im Jahr 2014 oder dann der Asyl-Tsu­na­mi 2015 bis hin zum Coro­na-Aus­nah­me­zu­stand ab 2020: Immer mehr Men­schen mer­ken, daß sie von den Sys­tem­me­di­en geblen­det und mani­pu­liert wer­den, um im Mei­nungs­bil­dungs­pro­zeß gesteu­ert zu werden.

Die Kluft zwi­schen „ver­öf­fent­lich­ter Mei­nung“ und gesun­dem Haus­ver­stand wird von Kri­se zu Kri­se grö­ßer. Das ermög­licht den alter­na­ti­ven Medi­en gro­ße Reich­wei­ten, die 2013 noch uner­reich­bar schienen.

Den­noch ist die Anzahl der Men­schen, die Ener­gie auf­wen­den, um an alter­na­ti­ve Infor­ma­tio­nen zu gelan­gen, über­schau­bar. Um mit einer sicht­ba­ren Zahl zu arbei­ten: Mehr als 240.000 Tele­gram-Abon­nen­ten für AUF1 sind schon eine gute Zahl. Wir sind damit der größ­te deutsch­spra­chi­ge Tele­gram-Kanal. Aber gemes­sen an den Ein­woh­ner­zah­len in Deutsch­land, Öster­reich, Schweiz und Süd­ti­rol ist da noch viel Luft nach oben.

Gro­ße Tei­le der Bevöl­ke­rung, hier spre­chen wir von Mil­lio­nen, infor­mie­ren sich Abend für Abend haupt­säch­lich über das kon­ven­tio­nel­le Fern­se­hen. Der Fern­se­her läuft, er berie­selt und ver­kün­det für vie­le noch die Wahr­heit. Das ist der letz­te geschütz­te Bereich der Sys­tem­me­di­en, denn in allen ande­ren Berei­chen hat ein Auf­bruch begonnen.

Das „Inter­net“, einst von den Medi­en gefei­ert als Sie­ges­werk­zeug des Glo­ba­lis­mus, wird mitt­ler­wei­le ver­ächt­lich beäugt und mit Zen­sur über­zo­gen. Das Fern­se­hen war nie frei. Es wird durch ein strik­tes Lizenz-Sys­tem geschützt. Daher ist es wich­tig, dort auch einen Mei­nungs­dis­kurs durch neue und kri­ti­sche Medi­en zu begin­nen. Und nach weni­gen Wochen kön­nen wir schon sagen: Es funk­tio­niert! Die Leu­te grei­fen das Pro­gramm ger­ne auf und die Sys­tem­me­di­en reagie­ren wie erwar­tet: Sie ver­fal­len in Panik, war­nen und machen so unbe­zahl­bar gute Wer­bung für AUF1.

SEZESSION: Mit Fug und Recht kann man AUF1 ein „Kind von Coro­na“ nen­nen. Die­ses The­ma ist aller­dings gera­de in den Mas­sen­me­di­en sozu­sa­gen „vor­bei“. Mit wel­chen ande­ren The­men glau­ben Sie, ist es mög­lich Men­schen und gera­de neue Zuschau­er im TV zu erreichen?

MAGNET: Coro­na hat vie­len Men­schen den Hori­zont gewei­tet und bei AUF1 set­zen wir von Anbe­ginn auf das Auf­zei­gen der gesam­ten Glo­ba­lis­ten-Agen­da. Denn egal, ob geziel­te Mas­sen­mi­gra­ti­on, Kli­ma-Panik, Gen­der-Hype, Trans­hu­ma­nis­mus, Fami­li­en­feind­lich­keit, Bar­geld­ab­schaf­fung oder Über­wa­chungs­staat – um nur eini­ge The­men zu nen­nen – das alles dient der Errich­tung eines welt­wei­ten Kon­troll-Super­staa­tes, für den der Mensch nur Human­res­sour­ce ist, die es zu unter­jo­chen gilt.

Die­ser Kampf ist glo­bal gegen die Men­schen egal wel­chen Vol­kes gerich­tet, wenn­gleich die Wei­ßen beson­ders unter Beschuß ste­hen. Die ent­schei­den­den Jah­re sind ange­bro­chen und wer erkennt, daß alle Irr­hei­ten der Gegen­wart einem Zweck die­nen, der kann sich ori­en­tie­ren, aus­rich­ten und in Stel­lung brin­gen, um das Ruder im letz­ten Moment her­um zu reißen.

SEZESSION: Für Lenin war die Initi­al­zün­dung einer Revo­lu­ti­on die Grün­dung eines eige­nen Medi­ums, in sei­nem Fall die Grün­dung der poli­ti­schen Zei­tung „Iskra”. Sie haben den Satz „freie Medi­en schaf­fen eine freie Welt“ zum Leit­satz von AUF1 gemacht – steckt hin­ter der Sen­der­grün­dung AUF1 und hin­ter dem TV-Start ein ähn­li­ches, revo­lu­tio­nä­res Ansinnen?

MAGNET: AUF1 war, das sag­te ich bereits, eine Coro­na-Sturz­ge­burt. Wir wuß­ten, die offen zu Tage getre­te­ne Gleich­schal­tung der Sys­tem­me­di­en macht es im wahrs­ten Sin­ne des Wor­tes not­wen­dig, die ande­re Sei­te zu zei­gen, um eine Not­wen­de in größ­ter Gefahr zu voll­brin­gen. Wir dür­fen nicht ver­ges­sen: Die Impf­pflicht war in Öster­reich schon ein­ge­führt, laut Ver­fas­sungs­mi­nis­te­rin Edt­stad­ler von der ÖVP waren unge­impf­te Per­so­nen in Öster­reich uner­wünscht, ja sogar ille­gal. Und Deutsch­land woll­te die­se Ent­wick­lung nachahmen.

Der Rest ist bekannt: Das Volk hat sich gewehrt. Daß dies mög­lich war, ist muti­gen Ärz­ten, Anwäl­ten, Poli­ti­kern und Akti­vis­ten zu ver­dan­ken, die den Pro­test in die Bah­nen gelenkt haben, die offen­sicht­lich wirk­mäch­tig waren. Und wir haben die­se Bemü­hun­gen sicht­bar gemacht, haben den Prot­ago­nis­ten eine Büh­ne gebo­ten und sind gegen die Gleich­schal­tung Sturm gelaufen.

Am Beginn stan­den also mehr kurz­fris­tig und tak­ti­sche denn stra­te­gi­sche Über­le­gun­gen. Aber schnell war klar, daß wir ein Vaku­um gefüllt haben und wir spre­chen daher seit eini­gen Mona­ten von der Medi­en-Revo­lu­ti­on. Solan­ge die gesteu­er­ten, gleich­ge­schal­te­ten Medi­en im Diens­te des Glo­ba­lis­mus die allei­ni­ge Deu­tungs­ho­heit haben, solan­ge wird jede poli­ti­sche Ver­än­de­rung nur kurz­fris­tig und ober­fläch­lich sein.

Das hat man in Öster­reich ja immer wie­der erlebt. Erre­gungs­spi­ra­len haben die FPÖ in den 1990ern mit Jörg Hai­der und danach 2017 mit Heinz-Chris­ti­an Stra­che nach oben beför­dert. Es gab aber kein Vor­feld und auch sonst nichts, was eine nach­hal­ti­ge Ver­än­de­rung hät­te erhof­fen las­sen. Es man­gel­te an allem – und die Sys­tem­me­di­en haben wesent­lich dazu bei­getra­gen, daß die­se „Palast­re­vol­ten“ schnell abge­stellt wer­den konn­ten. Es waren Stroh­feu­er, mehr nicht.

Eine Revo­lu­ti­on geht an die Grund­fes­ten, an die Wur­zel, und nur eine sol­che Revo­lu­ti­on kann die tota­le Gehirn­wä­sche und Mani­pu­la­ti­on im Medi­en­be­reich been­den. Was die Poli­tik dar­aus macht, muß man sehen. Fest steht, daß freie Medi­en die Grund­la­ge für eine freie Welt sind. Wer die Deu­tungs­ho­heit der Fremd­be­stim­mung über­läßt, darf sich nicht wun­dern, wenn er als patrio­ti­scher Poli­ti­ker im feind­li­chen Umfeld frü­her oder spä­ter den tau­send Nadel­sti­chen erliegt.

SEZESSION: AUF1 ist ein Medi­um, das offen mit sei­ner poli­ti­schen Aus­rich­tung umgeht. Wie begeg­nen Sie Vor­wür­fen, die Sie zur jour­na­lis­ti­schen Neu­tra­li­tät ermah­nen? Ist die­se für Sie über­haupt erreichbar?

MAGNET: Einen neu­tra­len Jour­na­lis­mus gibt es nicht. Denn jeder Mensch, so auch ein Jour­na­list und selbst eine digi­ta­le KI (Künst­li­che Intel­li­genz), speist sich von den Infor­ma­tio­nen, die abruf­bar sind. Die­se Infor­ma­tio­nen for­men Wer­te und Grund­hal­tun­gen. In den meis­ten Medi­en­häu­sern gibt es offi­zi­el­le oder inof­fi­zi­el­le Ziel­grup­pen­be­schrei­bun­gen, Wer­te, Unternehmensgrundsätze.

Wenn die Sprin­ger­pres­se in ihren Grund­wer­ten etwa für alle Mit­ar­bei­ter defi­niert, daß sie bedi­nungs­los „das jüdi­sche Volk und das Exis­tenz­recht des Staa­tes Isre­al“ unter­stüt­zen, das „trans­at­lan­ti­sche Bünd­nis zwi­schen Ame­ri­ka und Euro­pa“ befür­wor­ten und „jede Art von Ras­sis­mus und sexu­el­ler Dis­kri­mi­nie­rung“ ableh­nen, gleich­zei­tig Ras­sis­mus nur von Deut­schen aus­ge­hen kann und anti-deut­sche Het­ze unbe­denk­lich ist, dann kann nicht von einer „neu­tra­len“ oder „objek­ti­ven“ Aus­gangs­po­si­ti­on die Rede sein.

Auch in der Aus­wahl der The­men ist jeder Jour­na­list nicht objek­tiv, und schon allei­ne dadurch wird „Mei­nung“ gemacht. Es ist also müßig über „neu­tra­len Jour­na­lis­mus“ zu strei­ten, den es ein­fach nicht gibt. Aber das Hand­werks­zeug soll­te sau­ber sein: eine gute Recher­che, Check und Gegen­check und die Doku­men­ta­ti­on der Quellen.

Und in der Nach­rich­ten­be­richt­erstat­tung soll­te kei­ne Mei­nung auf­ge­zwun­gen wer­den, wo auch wir uns einem stän­di­gen Opti­mie­rungs­pro­zeß unter­wor­fen haben, um dem gerecht zu wer­den. Unse­re Wer­te sind nicht in Leit­li­ni­en fest­ge­legt, aber wir ste­hen der men­schen­ge­mach­ten Glo­ba­li­sie­rung sehr kri­tisch gegen­über und wol­len Sou­ve­rä­ni­tät und Frei­heit in der Hand des Vol­kes sehen. Das unter­schei­det uns schon grund­le­gend von „den ande­ren“ und macht uns in deren Augen zum abso­lu­ten Feind, allei­ne schon da die­se den Begriff „Volk“ in ihrer Bericht­erstat­tung eli­mi­niert haben.

SEZESSION: Nach mei­ner Erfah­rung ist bei einem Sen­de­start das auf­re­gends­te bis in die letz­ten Sekun­den die Tech­nik. Der Satel­lit wird sicher­lich nicht so schnell abstür­zen wie ein Ser­ver, aber wie ist bei Ihnen der gro­ße TV-Auf­takt über die Büh­ne gegangen?

MAGNET: Unfaß­bar stres­sig und belas­tend! Rea­li­siert haben wir alles erst wirk­lich zwei oder drei Tage nach­dem wir gese­hen haben: Es läuft wirklich!

SEZESSION: Wie sind die Reak­tio­nen auf Ihren TV-Start? Gibt es bereits Bemü­hun­gen, Sie wie­der abzuschalten?

MAGNET: Es gibt eine Peti­ti­on der ein­schlä­gi­gen NGO „Cam­pact“, die von den Lan­des­me­di­en­an­stal­ten for­dert, AUF1 im Fern­se­hen abzu­schal­ten. Meh­re­re Medi­en wie die „Frank­fur­ter Rund­schau“ oder der „Focus“ sind auf­ge­sprun­gen und bla­sen ins sel­be Horn. Dabei las­sen sie jede pseu­do-objek­ti­ve Mas­ke fal­len, bedie­nen sich ein­schlä­gi­ger Framings und Beschimp­fun­gen und wol­len auf die­se Wei­se den Druck auf die Medi­en­an­stal­ten erhöhen.

Wenn die­se Medi­en Kom­men­ta­re unter ihren Online-Arti­keln zulas­sen, dann sieht man schnell, daß die Mehr­heit der Leser von die­ser plum­pen Bevor­mun­dung die Nase gestri­chen voll hat. An die­sem Punkt geht jede Dif­fa­mie­rung nach hin­ten los. Dem Sys­tem bleibt tat­säch­lich nur die rohe Gewalt in Form einer erzwun­ge­nen Abschal­tung, um das uner­wünsch­te Alter­na­tiv-Ange­bot zu ver­ban­nen. Wie im Kom­mu­nis­mus. Wir wer­den sehen, ob die Lan­des­me­di­en­an­stal­ten so weit gehen. Ein Ver­wal­tungs­ver­fah­ren wur­de bereits eröff­net und im Herbst soll­ten wir dazu mehr Infor­ma­tio­nen haben.

SEZESSION: Sie star­te­ten vor zwei Jah­ren online mit Ihrem eige­nen Medi­en­ser­ver, auf dem Sie wei­ter­hin sen­den. War das von Beginn an ein Ziel, auch im TV zu sein?

MAGNET: Defi­ni­tiv nicht. Ich hat­te ähn­li­che Ange­bot vor einem Jahr noch abge­lehnt, da ich die gro­ßen Finanz­mit­tel für einen Satel­li­ten-Sen­de­platz lie­ber in den Aus­bau von Tech­nik und Per­so­nal inves­tiert hät­te. Aber die Medi­en-Revo­lu­ti­on läßt sich nicht in kon­kre­ten Schrit­ten pla­nen. Das Ziel und der Rah­men müs­sen klar sein und die Tak­tik muß wie­der­holt ange­paßt wer­den. Jetzt haben wir die­sen Schritt als nötig und sinn­voll erach­tet und die Gele­gen­heit beim Schopf ergriffen.

SEZESSION: Die Dis­kre­panz zwi­schen öffent­li­cher und ver­öf­fent­lich­ter Mei­nung ist ein Kern­the­ma: Solan­ge die ver­öf­fent­lich­te Mei­nung unwi­der­spro­chen so tun kann, als bil­de sie die öffent­li­che Mei­nung ab, schei­nen “Mei­nun­gen” beto­niert zu sein. Die Wah­len in Bay­ern und Hes­sen haben unter ande­rem gezeigt: Die ver­öf­fent­lich­te Mei­nug, man dür­fe kei­nes­falls rechts wäh­len, wird zuneh­mend igno­riert. Wel­chen Anteil dar­an haben die “frei­en Medi­en”, die ja eine ver­öf­fent­lich­te Mei­nung gegen die offi­zi­el­le, ver­öf­fent­lich­te Mei­nung sind?

MAGNET: Einen ent­schei­den­den Anteil. Die Sys­tem­me­di­en unter­las­sen es ja absicht­lich, die Ver­tre­ter der Oppo­si­ti­ons­par­tei­en zu Dis­kus­si­on ein­zu­la­den oder objek­ti­ve Inter­views mit die­sen zu füh­ren. Oppo­si­tio­nel­le Posi­tio­nen wer­den wenn über­haupt in den Sys­tem­me­di­en nur ver­zerrt und ver­fälscht dar­ge­stellt, Inter­views zen­siert und zusam­men­ge­schnit­ten. Dadurch kön­nen Par­tei­en wie die AfD nicht auf ihre Inhal­te auf­merk­sam machen. Die­sen Man­gel an Infor­ma­ti­on glei­chen alter­na­ti­ve Medi­en aber aus und das ist auch im Sin­ne eines ech­ten Mei­nungs­bil­dungs­pro­zes­ses unerläßlich.

– – –

Die Fra­gen stell­te Wig­go Mann. Den Sen­der Auf1 kön­nen Sie hier emp­fan­gen.