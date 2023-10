Krieg und Propaganda sind seit dem I. Weltkrieg siamesische Zwillinge

Die Teilnehmer an der Sommerakademie 23 verstaden gleich, worauf Dr. Erik Lehnert hinauswollte, als er zu Beginn seines Vortrags Mobilisierungsvideos der ukrainischen und der russischen Armee und eine bittere Satiere auf die Naivität und West-Hörigkeit der Deutschen zeigte.

Wo der ukrai­ni­sche Video­clip an das Pathos über­dreh­ter Hol­ly­wood-Strei­fen erin­ner­te, kam der rus­si­sche Schnip­sel wie ein Wer­be­ge­spräch über einen Nied­rig­zins­kre­dit rüber. Das Sati­re-Stück zuletzt hät­te auch von der AfD gedreht wor­den sein können.

Von die­sen Fil­men aus­ge­hend fächer­te Leh­nert zunächst die Geschich­te der Kriegs­pro­pa­gan­da auf und erreich­te die aktu­el­len Schau­plät­ze mit dem Hnweis, es habe sich in der Ziel­set­zung nicht viel geän­dert: Jedoch sei der Kampf um die Bil­der und Emo­tio­nen mitt­ler­wei­le auf das Niveau einer eige­nen, hoch­ge­rüs­te­ten Trup­pen­gat­tung ausgebaut.

Auch der seit einer Woche offen und mas­siv aus­ge­tra­ge­ne Kon­flikt zwi­schen Israe­lis und Paläs­ti­nen­sern ist ein Kampf um Bil­der und gül­ti­ge Erzäh­lun­gen. Zwi­schen Wahr­heit und Lüge kann der Betrach­ter kaum unter­schei­den. Skep­sis sei in jeder Hin­sicht angeraten.

Sehen Sie nun Leh­nerts Vor­trag in vol­ler Län­ge. In gekürz­ter Fas­sung ist er in der 116. Sezes­si­on abge­druckt, die Sie hier bestel­len kön­nen und soll­ten.