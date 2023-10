“Aufgeblättert. Zugeschlagen” – das Literarische Trio kritisiert zum 17. Mal

Die Anord­nung ist so: Jeder wählt ein Buch und stellt es vor. Die andern haben natür­lich auch gele­sen und loben, kri­ti­sie­ren, ver­wer­fen und vergleichen.

In der 17. Fol­ge ist die Unter­neh­me­rin und Jour­na­lis­tin Sil­ke Schrö­der zu Gast. Sie arbei­tet unter ande­rem für den Deutsch­land­Ku­rier und für tv.berlin. Sie emp­fiehlt das Buch Die Erfin­dung der Ele­ganz von Kers­ten Knipp (hier ein­se­hen und bestel­len) und hält in ihrer Prä­sen­ta­ti­on nach­ge­ra­de ein Plä­doy­er für mehr Ele­ganz, Umgangs­form, galan­te Begeg­nung und Stil.

Susan­ne Dagen ent­schied sich für eine soge­nann­te Auto­fik­ti­on: Mario Casel­la hat in Der Wan­der­fo­to­graf das Leben eines bet­tel­ar­men, aber von der Foto­gra­fie beses­se­nen Samen- und Saat­gut­händ­lers nach­ge­zeich­net, der in den ers­ten Jahr­zehn­ten des 20. Jahr­hun­derts durch die ita­lie­ni­schen Alpen­tä­ler zog. Hier kann man das Buch bestel­len.

Den Auf­takt aber macht Ellen Kositza mit dem gro­ßen Fami­li­en­ro­man Schön­wald von Phil­ipp Oehm­ke, in dem bei­spiels­wei­se ein deut­scher Trump-Influ­en­zer den Naz­igeld-Skan­dal rund um die Eröff­nung des quee­ren Buch­la­dens sei­ner Schwes­ter nicht ver­hin­dern kann. Der Witz: Die­se Sze­ne ist kei­ne Sati­re, son­dern in Ber­lin so gesche­hen. Schön­wald – ein gro­ßes Ver­gnü­gen. Hier ein­se­hen und bestel­len.

Genie­ßen Sie ein Gespräch über Lite­ra­tur auf hohem Niveau, dem es weder an Höf­lich­keit noch an Rele­vanz gebricht: