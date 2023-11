Die Anderen (1): 70 Jahre Eckartbote

Von den alten rech­ten Zeit­schrif­ten hat so gut wie kei­ne über­lebt, nach­dem (die bereits seit den 1980er Jah­ren auf CDU-Kurs ein­ge­schwenk­te) MUT 2017 ihr Erschei­nen ein­stell­te und Nati­on und Euro­pa (1951 gegrün­det) schon 2009 in der Zuerst! auf­ging. Beim rechts­in­tel­lek­tu­el­len Cri­ticón war schon Ende der 1990er Jah­re Schluß.

Die­ses Zeit­schrif­ten-Ster­ben hat sei­nen Grund im Alter der Leser. Nur bei Zeit­schrif­ten, bei denen das gan­ze Unter­neh­men als gene­ra­tio­nen­über­grei­fen­des Pro­jekt, fast schon als Insti­tu­ti­on begrif­fen wird, gelingt der Über­gang. Das ist bei Nach­rich­ten­ma­ga­zi­nen leich­ter mög­lich als bei welt­an­schau­lich gebun­de­nen Orga­nen (auch wenn ers­te­re ihre Welt­an­schau­ung oft­mals nur müh­sam ver­ber­gen), da sich der welt­an­schau­lich moti­vier­te Grün­dungs­im­puls schwe­rer ver­ste­ti­gen läßt. Jede Gene­ra­ti­on hat da ihre eige­nen Vorstellungen.

Inso­fern ist der seit 1953 in Wien erschei­nen­de Eck­art, der in die­sem Jahr sei­nen 70. Geburts­tag fei­ert, eine Aus­nah­me, der man als bun­des­deut­sches Pen­dant nur die Preu­ßi­sche All­ge­mei­ne Zei­tung (ehe­mals Ost­preu­ßen­blatt, 1950 gegrün­det) an die Sei­te stel­len kann.

Der Eck­art, im Mai 1953 als Organ der der Öster­rei­chi­schen Lands­mann­schaft unter dem Namen Eck­art­bo­te gegrün­det, trägt heu­te den Unter­ti­tel „Monats­zeit­schrift für Poli­tik, Volks­tum und Kul­tur“, ist aber gleich­zei­tig wei­ter­hin Ver­bands­zeit­schrift der ÖLM, die 1952 als „Gemein­schaft nicht­ver­trie­be­ner Öster­rei­cher für die Hei­mat­ver­trie­be­nen“ eta­bliert wur­de. Die­ser wie­der­um ist der Nach­fol­ge­ver­band des Deut­scher Schul­ver­eins (1880–1938), der es sich zur Auf­ga­be gemacht hat­te, dem Rück­gang der deut­schen Spra­che in Öster­reich-Ungarn durch deut­sche Schul­grün­dun­gen entgegenzuwirken.

Der Kon­text, in dem der Eck­art bis heu­te steht, legt fest, daß den Mit­tei­lun­gen der ÖLM, vor allen über die bedräng­ten deut­schen Min­der­hei­ten in Ost­eu­ro­pa, bis heu­te ein gewis­ser Platz vor­be­hal­ten ist. Aller­dings ist es der Zeit­schrift im letz­ten Jahr­zehnt gelun­gen, mit der Ent­wick­lung des poli­ti­schen Kon­ser­va­tis­mus Schritt zu hal­ten, und sich nicht, wie in der BRD oft­mals der Fall, ent­we­der der Christ­de­mo­kra­tie aus­zu­lie­fern oder in hoff­nungs­lo­ser Nost­al­gie vor sich hin zu existieren.

Das schlägt sich im brei­ten The­men­spek­trum, das von der Lite­ra­tur über die Geschich­te bis zur Poli­tik reicht, nie­der. Die­ses Spek­trum wird nicht nur in Auf­sät­zen abge­schrit­ten, son­dern auch in Essays, phi­lo­so­phi­schen und ande­ren, und Rei­se­be­rich­ten, vor allem aus den alten deut­schen Sied­lungs­ge­bie­ten in Mit­tel- und Osteuropa.

Die­ser Mit­voll­zeug der kon­ser­va­ti­ven Bewe­gung hat dazu geführt, daß der Eck­art zum neu­rech­ten Milieu gezählt wer­den kann (was sich auch bei gele­gent­li­chen Autoren wie Kai­ser, Leh­nert und Som­mer­feld nie­der­schlägt). Das heißt, der Eck­art ver­sucht den schwie­ri­gen Spa­gat zwi­schen zu bewah­ren­der Tra­di­ti­on und zu erkämp­fen­der Gegen­wart. Gera­de in die­sem Spa­gat zeigt sich sein waches Organ für die Ver­wer­fun­gen der Gegen­wart, die alle Deut­sche vor Her­aus­for­de­run­gen stellt, denen frü­her nur die Aus­lands­deut­schen und die Ver­trie­be­nen unter­wor­fen waren: fremd im eige­nen Land zu sein.

– – –

Inter­net­prä­senz: dereckart.at.