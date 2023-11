Warum ist Philip Zeschmann für Sie ein Held, lieber Christoph Berndt?

BERNDT: Na ja, ob das his­to­risch ist, muß die Geschich­te erst noch zei­gen. Aber zumin­dest in der Geschich­te der AfD haben wir heu­te ein Novum erlebt: Ein Tabu wur­de gebro­chen – erst­mals ist ein Abge­ord­ne­ter in eine AfD-Frak­ti­on gewechselt.

Daß AfD-Abge­ord­ne­te ihre Frak­tio­nen ver­las­sen, haben wir in Land­ta­gen, im Bun­des­tag und im Euro­pa­par­la­ment oft gese­hen. Daß ein Abge­ord­ne­ter einer ande­ren Frak­ti­on die­se ver­las­sen hat und zur AfD gewech­selt ist, noch nie. Wir haben nach dem ers­ten Land­rat, dem ers­ten haupt­amt­li­chen Bür­ger­meis­ter jetzt auch erst­ma­lig Zuwachs in einer Land­tags­frak­ti­on zu ver­zeich­nen. Und der Abge­ord­ne­te, der das gewagt hat, heisst Dr. Phil­ip Zeschmann.

SEZESSION: In der Pres­se­kon­fe­renz haben Sie als Frak­ti­ons­chef der AfD im Pots­da­mer Land­tag Zesch­mann einen „Hel­den“ genannt? In wel­chem Sinne?

BERNDT: Ich habe Brechts Gali­leo Gali­lei zitiert: „Unglück­lich das Land, das Hel­den nötig hat.“ Denn unser Land befin­det sich in einem dra­ma­ti­schen Nie­der­gang, und es braucht Hel­den, um ihn noch auf­zu­hal­ten. Ich nen­ne Zesch­mann einen Hel­den, weil noch kein Abge­ord­ne­ter vor ihm den Schritt zur AfD gewagt hat.

Für die­sen Schritt braucht es auch heu­te noch, trotz der Umfra­ge­wer­te der AfD in Bran­den­burg, gro­ßen Mut. Denn noch immer zieht das Bekennt­nis zur AfD in vie­ler­lei Hin­sicht sozia­le Äch­tung nach sich – nicht nur für den Beken­ner selbst, son­dern auch für die Fami­lie. So einen Schritt unter­nimmt man nicht aus Aben­teu­er­lust, son­dern im Bewußt­sein der gan­ze Schwe­re, die dar­in liegt.

SEZESSION: Für die Leser, die nicht in Bran­den­burg woh­nen: Wer ist Phil­ip Zesch­mann, von wel­cher Frak­ti­on kommt er zur AfD?

BERNDT: Phil­ip Zesch­mann ist Diplom-Volks­wirt und pro­mo­vier­ter Poli­tik­wis­sen­schaft­ler, lebt in Schön­ei­che bei Ber­lin und gehört dem Land­tag Bran­den­burg seit 2019 als Abge­ord­ne­ter für die Frak­ti­on BVB/Freie Wäh­ler an. Sei­ne ehe­ma­li­ge Frak­ti­on ver­trat er in fünf Aus­schüs­sen und mit mehr als 370 Reden im Land­tag Bran­den­burg ist er der König in die­ser Disziplin.

SEZESSION: Wel­cher Grün­de hat Zesch­mann für sei­nen Bruch mit den Frei­en Wäh­lern angegeben?

BERNDT: Zunächst haben, so hat er das heu­te dar­ge­stellt, inak­zep­ta­ble Hand­lungs­wei­sen, vor­nehm­lich des Vor­sit­zen­den sei­ner ehe­ma­li­gen Frak­ti­on, zum Bruch des Ver­trau­ens­ver­hält­nis­ses und zum Ende der dor­ti­gen poli­ti­schen Zusam­men­ar­beit geführt. Ich neh­me an, daß es sich um einen län­ge­ren Ent­frem­dungs­pro­zeß gehan­delt hat, da Zesch­mann selbst wesent­lich zum Auf­bau sei­ner ehe­ma­li­gen Frak­ti­on bei­getra­gen hat. Das ist etwas, das man nicht von heu­te auf mor­gen wegwirft.

Ich fin­de es sym­pa­thisch, daß Zesch­mann den Ver­su­chun­gen, jetzt öffent­lich Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung zu betrei­ben, wider­stan­den hat. Inhalt­lich aus­schlag­ge­bend war die von sei­nem ehe­ma­li­gen Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den geäu­ßer­te Absicht, unbe­dingt der nächs­ten Regie­rung anzu­ge­hö­ren zu wol­len. Die­se Absicht bedeu­tet nichts ande­res , als die bis­he­ri­ge Poli­tik mit­zu­tra­gen, denn eine Koali­ti­on mit der AfD wur­de uns wird von den Frei­en Wäh­lern in Bran­den­burg immer abge­lehnt. Zesch­mann will aber, daß sich etwas ändert im Land.

SEZESSION: Gab es in der AfD-Frak­ti­on Wider­stän­de gegen die Auf­nah­me? Denn immer­hin hat Zesch­mann in der Ver­gan­gen­heit nicht sel­ten im Ple­num gegen die AfD argumentiert?

BERNDT: Die Auf­nah­me Zesch­manns erfolg­te ein­stim­mig. Damit hat die AfD-Frak­ti­on eine Rei­fe demons­triert, die mich glück­lich macht – nicht nur als Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der, der sich über einen Zuwachs in den eige­nen Rei­hen freu­en kann, son­dern auch als AfD-Mit­glied, das dazu bei­tra­gen konn­te, uns wie­der ein Stück voranzubringen.

Ich bin auf mei­ne Frak­ti­on schon ein wenig stolz, weil aus­nahms­los alle Frak­ti­ons­mit­glie­der die Bedeu­tung der heu­ti­gen Ent­schei­dung ver­stan­den haben. In unse­rem Kampf um die Zukunt unse­res Lan­des kön­nen wir jede Ver­stär­kung, und gera­de eine fach­lich so ver­sier­te, gebrau­chen. Zesch­mann hat sei­nen Ent­frem­dungs­pro­zeß von den Frei­en Wäh­lern gleich­zei­tig als einen Annä­he­rungs­pro­zeß an die AfD geschil­dert. Die­ser Pro­zeß führ­te ihm in eine neue poli­ti­sche Hei­mat, in der er herz­lich will­kom­men ist.

SEZESSION: Wel­che inhalt­li­chen Über­ein­stim­mun­gen gibt es zwi­schen der AfD-Frak­ti­on und Zeschmann?

BERNDT: Es sind zwei aktu­el­le The­men, bei denen die Über­ein­stim­mun­gen deut­lich sind. Das gan­ze The­ma „Ener­gie­wen­de“, das als Hebel zur sozi­al­öko­lo­gi­schen Trans­for­ma­ti­on der Gesell­schaft ver­wen­det wird, und die Fra­ge der Mei­nungs­frei­heit und der Bür­ger­rech­te, die sich in immer dra­ma­ti­schen Zuspit­zun­gen stellt. Hier steht Zesch­mann mit der AfD auf der Sei­te der Ver­nunft, des Nor­ma­len; gegen den ideo­lo­gisch getrie­be­nen Irr­sinn, der unser Land ruiniert.

Dazu gehört natür­lich auch der nicht enden wol­len­de Zustrom von Migran­ten aus aller Welt. Die dadurch ver­ur­sach­ten Pro­ble­me kön­nen die Regie­run­gen in Land und Bund nicht mehr ver­schlei­ern. Anstatt sie zu lösen, über­neh­men sie die For­de­run­gen der AfD, ohne auch nur eine davon umzusetzen.

SEZESSION: Zesch­mann rief die Bran­den­bur­ger dazu auf, sich zu trau­en und selbst durch die „Brand­mau­er“ zu gehen. Geht von dem Wech­sel eine Signal­wir­kung aus?

BERNDT: Das ist eine schö­ne For­mu­lie­rung, und ich fin­de es groß­ar­tig, , daß sie heu­te in Pots­dam aus­ge­spro­chen wur­de. Natür­lich wün­sche ich mir für unser Land, daß von dem Schritt Zesch­manns eine Signal­wir­kung aus­geht, daß vie­le die Alt­par­tei­en ver­las­sen, weil sie sehen, daß es so nicht weitergeht.

Ich will aller­dings gleich­zei­tig Oppor­tu­nis­ten, die hof­fen, mit dem Wech­sel zur AfD die Pri­vi­le­gi­en des Man­dats zu ret­ten, war­nen: Wer sich in der AfD enga­giert, muß nicht nur mit Anfein­dun­gen rech­nen, er muß auch die Erwar­tun­gen der Wäh­ler erfül­len. Und die Wäh­ler erwar­ten vor allem eines: Daß die­se Poli­tik der Umer­zie­hung, der Ver­ar­mung, der Über­frem­dung und der Ver­dum­mung end­lich aufhört.