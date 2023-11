Historische Bearbeitung ist keine Aufarbeitung, sagt Übersetzer Antonin Brousek

SEZESSION: Sehr geehr­ter Herr Brou­sek, Anfang Sep­tem­ber jähr­te sich das soge­nann­te Mün­che­ner Abkom­men zum 85. Mal. Wäh­rend ande­re his­to­ri­sche Daten, vor allem in Zusam­men­hang mit dem Drit­ten Reich, regel­mä­ßig im Fokus der bun­des­deut­schen Öffent­lich­keit und deren „Erin­ne­rungs­kul­tur“ ste­hen, wird über die­ses Abkom­men, den „vor­letz­ten Sarg­na­gel der demo­kra­ti­schen Nach­kriegs­ord­nung“, eher wenig dis­ku­tiert. Wie ver­hält sich das in Tsche­chi­en? Und wie gestal­tet sich die offi­zi­el­le und auch inof­fi­zi­el­le Erin­ne­rungs­kul­tur, d.h. die Gesprä­che und Gebräu­che im tsche­chi­schen Volk, ganz allgemein?

BROUSEK: Das ist eine wirk­lich unge­mein inter­es­san­te Sache. In der Bun­des­re­pu­blik ist die „Erin­ne­rungs­kul­tur“, ein schau­der­haf­tes Wort übri­gens, ja sehr inten­siv, die­ses The­ma fin­det aber komi­scher­wei­se fast nicht statt. Das ist für das heu­ti­ge Deutsch­land offen­bar poli­tisch nicht oppor­tun oder nicht genug schuldbelastet.

In Tsche­chi­en ist das völ­lig anders. Auf media­ler Ebe­ne und unter den Men­schen selbst, auch bei soge­nann­ten ein­fa­chen Leu­ten. Ich war jetzt gera­de in Süd­böh­men, es gab dazu Sen­dun­gen im Fern­se­hen und im Radio, es gab dazu Arti­kel in den Zei­tun­gen. Vor allem ist aber inter­es­sant, daß die Men­schen noch immer dar­über reden.

Gera­de heu­te habe ich mir eine popu­lär­his­to­ri­sche Zeit­schrift gekauft, in der „Mün­chen 1938“ das Haupt­the­ma ist. Das Titel­bild ist ein tol­les his­to­ri­sches Farb­fo­to und stellt die Besei­ti­gung tsche­cho­slo­wa­ki­scher Grenz­an­la­gen durch Deut­sche in süd­deut­scher Trach­ten­klei­dung dar. „Tracht­ler“ nennt man die­se Leu­te in Bay­ern. Das Foto wur­de aus­ge­wählt, weil alle Tsche­chen alpi­ne Trach­ten unge­mein lächer­lich und typisch deutsch fin­den. Des­halb müs­sen Sude­ten­deut­sche immer „Tracht­ler“ sein.

Die Tsche­chen sind aller­dings ein sehr his­to­risch den­ken­des Volk, viel­leicht ist das ein Spe­zi­fi­kum klei­ner Völ­ker. Sie reden viel über geschicht­li­che Ereig­nis­se und haben dabei, den­ke ich, drei gro­ße his­to­ri­sche Zeit­punk­te, die für sie zen­tral und trau­ma­ti­sie­rend waren: 1621 die tsche­chi­sche Nie­der­la­ge in der Schlacht am Wei­ßen Berg, 1968 die rus­si­sche Okku­pa­ti­on und eben 1938 das Mün­che­ner Abkommen.

Das letzt­ge­nann­te The­ma wird immer noch am inten­sivs­ten erlebt. Grund­te­nor ist immer: Wir wur­den vom Wes­ten im Stich gelas­sen oder gar ver­ra­ten – wir hät­ten uns im Sep­tem­ber 1938 gegen Deutsch­land ver­tei­di­gen sol­len – wir hät­ten uns erfolg­reich ver­tei­di­gen kön­nen, weil wir eine so moder­ne Armee hatten.

Der ers­te Punkt stimmt, der zwei­te ist zwei­fel­haft, der drit­te Unfug. Die moder­ne tsche­chi­sche For­schung nimmt nicht mehr an, daß eine Ver­tei­di­gung sinn­voll gewe­sen wäre. Das Volk aber eben schon …

SEZESSION: Das Mün­che­ner Abkom­men war ein ver­gleichs­wei­se unblu­ti­ger, vor allem diplo­ma­ti­scher Erfolg der deut­schen Füh­rung unter Hit­ler. Der von Ihnen kürz­lich wie­der­ent­deck­te Ema­nu­el Mora­vec, der nach dem Abkom­men mit den Deut­schen kol­la­bo­rie­ren soll­te, beschreibt in sei­nem Buch Das Ende der Beneš-Repu­blik sehr aus­führ­lich, daß der jun­ge tsche­cho­slo­wa­ki­sche Staat 1938 durch­aus über mili­tä­ri­sche Mit­tel ver­füg­te, Deutsch­land wenigs­tens eini­ge Wochen stand­zu­hal­ten. Wie­so also die­se diplo­ma­ti­sche, womög­lich wenig heroi­sche „Lösung“ des Kon­flikts um das Sudetenland?

BROUSEK: Die Tsche­cho­slo­wa­kei hät­te sich mei­nes Erach­tens nicht lan­ge weh­ren und hal­ten kön­nen. Selbst, wenn die Bri­ten und Fran­zo­sen ein­ge­grif­fen hät­ten. Ich hal­te das für einen Mythos. Als aber Ende Sep­tem­ber 1938 klar war, daß vom Wes­ten kei­ne Hil­fe zu erwar­ten sein wür­de, war jeder tsche­cho­slo­wa­ki­sche Wider­stand völ­lig irra­tio­nal. Die tsche­cho­slo­wa­ki­sche Armee war zwar qua­li­ta­tiv wirk­lich recht hoch­wer­tig, die Kampf­mo­ral der Tsche­chen und Slo­wa­ken war eben­falls hoch. Aber auch die viel moder­ne­re fran­zö­si­sche Armee ist 1940 in nur vier Wochen kom­plett zer­schla­gen wor­den. Damit hat­te nie­mand gerech­net, nicht ein­mal der GröFaZ selbst. Der deut­schen Wehr­macht konn­te damals kei­ner stand­hal­ten, tech­nisch nicht, tak­tisch nicht und (kampf-)moralisch nicht.

Die Lösung durch die Befol­gung des Mün­che­ner Abkom­mens war wirk­lich unhe­ro­isch, aber klug, ange­mes­sen und prag­ma­tisch. Es war aber die ein­zi­ge ech­te Lösung, die es Ende Sep­tem­ber 1938 gab. Vie­le Men­schen haben das hin­ter­her Prä­si­dent Beneš ver­übelt. Gera­de auch Oberst Mora­vec, der sich als „muti­ger“ Sol­dat vom „fei­gen“ Poli­ti­ker ver­ra­ten fühl­te. Ich den­ke aber, daß Poli­ti­ker und Diplo­ma­ten immer klü­ger sind als Gene­rä­le und Sol­da­ten. Zudem war die Tsche­cho­slo­wa­kei die ein­zi­ge Demo­kra­tie in Ost­mit­tel­eu­ro­pa. In einer Demo­kra­tie haben Gene­rä­le zu tun, was die Regie­rung ihnen vor­gibt, nicht etwa umgekehrt.

Und nicht zuletzt: Hät­ten die Tsche­cho­slo­wa­ken mit Beneš sich im Herbst 1938 nicht gefügt, hät­ten in der Welt sie als Kriegs­trei­ber dage­stan­den und nicht etwa Adolf Hit­ler, der in Wirk­lich­keit den Krieg ja schon 1938 wollte.

SEZESSION: Der His­to­ri­ker Ste­fan Scheil spricht in einem Inter­view von einem „typisch ‚tsche­chi­schen Gedan­ken‘“. Die Polen hin­ge­gen hät­ten in einer ver­gleich­ba­ren Situa­ti­on sicher anders gehan­delt, so Scheil. Liegt er damit rich­tig? Läßt sich die „Kapi­tu­la­ti­on“ der Tsche­chen, eines Volks, das sich zu Recht auf die mili­tä­ri­sche Tra­di­ti­on der Hus­si­ten beruft, so ein­fach erklä­ren? Die Tsche­chen als Pazi­fis­ten? Ist das auch heu­te noch das Mind­set die­ses Volks? Oder steckt – his­to­risch betrach­tet – mehr dahinter?

BROUSEK: Ste­fan Scheil ist ein bemer­kens­wer­ter His­to­ri­ker, der nicht dem Main­stream ange­hört. Das macht ihn sehr inter­es­sant. Ich habe viel von ihm gele­sen, kann ihm aber in vie­len Din­gen nicht bei­pflich­ten. Hier indes schon.

Natür­lich kann man das nicht sim­pli­fi­zie­ren, nach dem Mot­to: „fei­ge Tsche­chen“, „tap­fe­re Polen“. Die Polen hät­ten nie kapi­tu­liert, zuge­ge­ben. Sie sind tap­fer, ja hero­isch, und auch groß­spu­rig. Das hat ihnen in der Geschich­te auch immer sehr vie­le Pro­ble­me bereitet.

Die Tsche­chen sind ein viel klei­ne­res Volk als die Polen, sie sind ein fried­fer­ti­ges Volk, und sie sind seit jeher ziem­lich anti­mi­li­ta­ris­tisch ein­ge­stellt. Fei­ge sind sie aber nicht. Sie wägen immer ver­nunft­be­zo­gen ab. Das rech­net sich his­to­risch eher als Hel­den­mut à la Ula­nen­an­grif­fe gegen deut­sche Pan­zer. Das war in den böh­mi­schen Län­dern seit der Zeit nach den Hus­si­ten­krie­gen eigent­lich immer so und ist auch heu­te noch so.

Den­noch gab es im Ein­zel­fall her­vor­ra­gen­de mili­tä­ri­sche Leis­tun­gen auch in der Zeitv­nach dem Hus­si­ten­füh­rer Jan Žis­ka. Man den­ke nur an die Tsche­cho­slo­wa­ki­schen Legio­nen in Sibi­ri­en im Ers­ten Welt­krieg, oder aber an die her­aus­ra­gen­den tsche­chi­schen Geschwa­der der RAF bei der Luft­schlacht um Eng­land im Zwei­ten Weltkrieg.

SEZESSION: Ema­nu­el Mora­vec kol­la­bo­rier­te, wie gesagt, nach dem Mün­che­ner Abkom­men mit den Deut­schen. Er gilt den Tsche­chen als „Schreck­ge­spenst“ der eige­nen Geschich­te. Wie bekannt ist die­ser Mann in Tsche­chi­en? Könn­ten Sie einen Ver­gleich mit einer his­to­ri­schen Figur in Deutsch­land ziehen?

BROUSEK: Ema­nu­el Mora­vec wird in Tsche­chi­en bis heu­te geh­aßt und ver­ach­tet. Und zwar extrem. Er gilt als Ver­kör­pe­rung des Bösen. Er ist des­halb durch­aus auch immer noch sehr bekannt, da Hor­ror­fi­gu­ren stär­ker in Erin­ne­rung blei­ben als die Guten. Sau­ron ist doch auch viel inter­es­san­ter als etwa Bil­bo Beut­lin. Des­halb gibt es über Mora­vec auch stän­dig Bücher, Fil­me, ja sogar Gra­phic Novels.

Der Haß auf Mora­vec ist mei­nes Erach­tens auch eine Art Selbst­haß oder eine spe­zi­el­le Form des Fremd­schä­mens, nach dem Mot­to: Wie konn­te unser fried­li­ches Volk, ein Volk der Frie­dens­tau­ben, wie sich die Tsche­chen näm­lich selbst gern nen­nen, so einen fie­sen Böse­wicht und Fins­ter­ling hervorbringen?

Mora­vec ist auf die­sem Gebiet genau­so bekannt wie die zwei­te gro­ße Schre­ckens­fi­gur der tsche­chi­schen Geschich­te: der stell­ver­tre­ten­de Reichs­pro­tek­tor Rein­hard Heyd­rich nämlich.

Die Tsche­chen reden auch immer noch viel von Rein­hard Heyd­rich und dem Atten­tat auf ihn im Jahr 1942. Ema­nu­el Mora­vec und Rein­hard Heyd­rich kann man da sehr gut mit­ein­an­der ver­glei­chen. Sie spie­len in der glei­chen Liga, der Cham­pi­ons League des Schre­ckens sozu­sa­gen, einer für Tsche­chi­en, der ande­re für Deutschland.

SEZESSION: In Ihrem sehr aus­führ­li­chen Nach­wort zum Buch schrei­ben Sie, die Tsche­chen hät­ten die­sen Teil Ihrer Geschich­te, näm­lich die frei­wil­li­ge Kol­la­bo­ra­ti­on mit den Deut­schen, kei­nes­wegs „auf­ge­ar­bei­tet“. Ihr Nach­wort stößt in die­se Lücke. Mei­nen Sie, es ist an der Zeit, dar­über zu spre­chen? Und war­um? Sicher wol­len Sie kei­nen tsche­chi­schen Schuld­kult befördern.

BROUSEK: Wis­sen­schaft­lich ist die Fra­ge der Kol­la­bo­ra­ti­on von tsche­chi­scher Sei­te natür­lich schon bear­bei­tet wor­den. His­to­ri­sche Bear­bei­tung ist aber eben kei­ne „Auf­ar­bei­tung“. Dar­un­ter ver­ste­he ich eine bewußt­seins­mä­ßi­ge Durch­drin­gung und Erfas­sung his­to­ri­scher Kom­ple­xe. Eine gesell­schaft­lich herr­schen­de Mei­nung zu zen­tra­len geschicht­li­chen Pro­blem­fel­dern, die gebil­det wer­den und sich durch­set­zen muß.

Die­se fehlt doch bei vie­len Völ­kern. Den­ken sie ein­mal an das Vichy-Frank­reich von Mar­schall Pétain, das vie­le Fran­zo­sen bis heu­te igno­rie­ren, weil es ja nur die Résis­tance gege­ben habe. Oder aber die Rus­sen mit Katyn. Die wis­sen schon, daß sie es waren, wol­len es aber nicht wahr­ha­ben. Oder aber der Geno­zid der Osma­nen an den Arme­ni­ern. Hier wird ja die Wahr­heit in der Tür­kei bis heu­te sogar straf­recht­lich verfolgt.

Die Tsche­chen wis­sen durch­aus, daß sie kei­nen wirk­lich nen­nens­wer­ten Wider­stand gegen die deut­schen Besat­zer geleis­tet haben. Des­we­gen wer­den ja die Heyd­rich-Atten­tä­ter so gefei­ert. Ich sehe da übri­gens eine Par­al­le­le zu den Atten­tä­tern des 20. Juli. Auch die­se müs­sen in der bun­des­deut­schen Erin­ne­rungs­kul­tur Jahr für Jahr inten­siv dafür her­hal­ten, daß es gegen Adolf Hit­ler bis zum Schluß so gut wie kei­nen deut­schen Wider­stand gab. Womit ich bei­de Ereig­nis­se als sol­che natür­lich nicht schmä­lern möchte.

Die Tsche­chen redu­zie­ren aber das Pro­tek­to­rat von 1939–1945 auf das Atten­tat auf Heyd­rich und den Pra­ger Auf­stand am 5. Mai 1945, wobei schon das spä­te Datum Bän­de spricht. Im brei­ten Bewußt­sein der Men­schen wird höchs­tens noch der Pro­tek­to­rats­prä­si­dent Emil Hácha als tra­gi­scher alter Mann gese­hen. Die im Pro­tek­to­rat durch­aus vor­han­de­ne und gar nicht gerin­ge Kol­la­bo­ra­ti­on von tsche­chi­schen Beam­ten, Jour­na­lis­ten, Künst­lern und sogar Sol­da­ten wird aus­ge­blen­det, ist vie­len Leu­ten gar nicht bekannt. Nur Mora­vec eben, der aber als Figur aus dem Gru­sel­ka­bi­nett gilt. Das ist jedoch unrich­tig. Mora­vec stand nicht allein.

Über sol­che Din­ge muß gespro­chen wer­den, weil man his­to­ri­sche Wahr­hei­ten immer erken­nen und aner­ken­nen muß. Mit Schuld­kult hat das gera­de nichts zu tun. Ein auf­rich­ti­ges Mea cul­pa ist eben kein Kult. Es genügt, wenn man es ernst meint, dann wird einem ver­zie­hen. Nur in Deutsch­land wird alles so schreck­lich breit­ge­tre­ten, insti­tu­tio­na­li­siert und instrumentalisiert.

SEZESSION: Apro­pos „Auf­ar­bei­tung“: Das Ver­hält­nis zwi­schen Deutsch­land und Tsche­chi­en war schon immer ein beson­de­res – vor allem durch das Sude­ten­land, die gemein­sa­me Gren­ze und die His­to­rie. Auf der poli­ti­schen Rech­ten sind die soge­nann­ten wil­den Ver­trei­bun­gen natür­lich noch immer irgend­wie ein The­ma – nicht zuletzt auf­grund der Fami­li­en­ge­schich­ten. Wie wird mit die­sem The­ma in Tsche­chi­en umgegangen?

BROUSEK: Das The­ma der „wil­den“ Ver­trei­bun­gen der Sude­ten­deut­schen im Jahr 1945 wird in Tsche­chi­en lei­der sehr unge­nü­gend behan­delt. Ich ken­ne jün­ge­re („ein­fa­che“) Leu­te, die dar­über nichts oder so gut wie nichts wis­sen. Ich ken­ne auch älte­re Men­schen, die dar­über nicht reden wol­len oder aber es bis heu­te gerecht­fer­tigt, nor­mal und rich­tig fin­den. Die meis­ten Tsche­chen den­ken dar­über aber lie­ber nicht nach, weder posi­tiv noch negativ.

Man sagt nur, „frü­her, als die Deut­schen da waren“, mehr nicht. Als wäre das eine Art Natur­er­eig­nis gewe­sen, das sich im Mai 1945 ereig­net hat. Ein Natur­er­eig­nis wie zum Bei­spiel Hagel oder Hoch­was­ser kann man ja auch nicht wirk­lich bewer­ten. Es pas­siert eben.

Ich den­ke auch, daß sich dar­an im tsche­chi­schen Bewußt­sein nichts mehr ändern wird. Wenn es bis heu­te nicht wirk­lich auf­ge­ar­bei­tet wur­de, wird es so lan­ge Zeit danach auch nicht mehr erfol­gen. Wozu? Tem­pi passati.

Wohl­ge­merkt mei­ne ich hier­bei nicht offi­zi­el­le oder halb­of­fi­zi­el­le Ver­an­stal­tun­gen von kul­tu­rel­ler, poli­ti­scher, christ­li­cher oder sons­ti­ger Sei­te, ich mei­ne wie­der­um nur das nor­ma­le Volk. Das will nichts davon wissen.

SEZESSION: Und was den­ken Sie als jemand, der sozu­sa­gen zwi­schen den Stüh­len sitzt, über Schuld, Süh­ne und Ver­ge­bung? Gibt es einen gemein­sa­men Weg in die Zukunft?

BROUSEK: Sie haben völ­lig recht. Ich sit­ze ja lei­der wirk­lich auf zwei Stüh­len oder dazwi­schen oder auf kei­nem Stuhl richtig.

Die Ver­trei­bung 1945 war his­to­risch ein gro­ßes Ver­bre­chen. Das tsche­chi­sche Volk hat sich damit noch wei­ter nach Osten kata­pul­tiert als schon 1918 bei Grün­dung der Tsche­cho­slo­wa­kei. Aber auch, wenn ich mich damit unbe­liebt mache: Wie hät­te Beneš die­sen Kon­flikt lösen sol­len? Es bot sich der Tsche­cho­slo­wa­kei nach Kriegs­en­de die ein­ma­li­ge Chan­ce einer Lösung die­ser his­to­risch ver­fah­re­nen Lage. Sie brach­te eine defi­ni­ti­ve Befrie­dung. Beneš hat­te sich ja die Aus­sied­lung der Grie­chen aus der Tür­kei in den Jah­ren 1921–1923 als his­to­ri­sches und juris­ti­sches Vor­bild genom­men. Auch die­se war ahis­to­risch, grau­sam, aber aus heu­ti­ger Sicht erfolgreich.

Ich den­ke, es gibt in der Geschich­te bei Groß­ereig­nis­sen kein rich­tig oder falsch. Es gibt nur Ereig­nis­se, die ex post so oder so bewer­tet wer­den kön­nen. War die Erobe­rung Kon­stan­ti­no­pels 1453 ein Ver­bre­chen? War die Ver­bren­nung von Jan Hus 1415 in Kon­stanz kano­nisch gerecht­fer­tigt? War die Abset­zung Mus­so­li­nis durch den Gro­ßen Faschis­ti­schen Rat 1943 ein Putsch oder ein Befrei­ungs­akt? Wir könn­ten die Lis­te unend­lich fortsetzen.

Schuld und Süh­ne ist mir zu sehr Dos­to­jew­ski. His­to­risch gibt es kei­ne Schuld an Ereig­nis­ses, es gibt nur kla­re Ver­bre­chen: den Holo­caust, den Holo­do­mor, die Gulags, die Kil­ling Fields usw. Für Ver­bre­chen gibt es nur Stra­fe und/oder Ver­ge­bung. Ver­ge­bung kann aber nur das Opfer selbst gewäh­ren. Dafür ist im Hin­blick auf die gesam­ten Ereig­nis­se in der deutsch-tsche­chi­schen Geschich­te 1938–1945 nun­mehr aber zu spät.

Auf jeden Fall gibt es einen gemein­sa­men Weg von Tsche­chen und Deut­schen in die Zukunft. Ohne alle Pro­ble­me und ohne die­se gan­zen schwe­ren Belas­tun­gen aus unse­rer gemein­sa­men Geschich­te. Ein­fach nur, weil die meis­ten jun­gen Men­schen hüben wie drü­ben sich für die­se Din­ge nicht mehr wirk­lich inter­es­sie­ren. Das ist zwar etwas arm­se­lig im Ergeb­nis, aber befreiend.

Es gehen so Schuld, Süh­ne und Ver­ge­bung ver­lo­ren. Wir wer­den sie nicht mehr brau­chen. Es geht aber auch das gemein­sa­me his­to­ri­sche Bewußt­sein ver­lo­ren, das Bewußt­sein dafür, daß das tsche­chi­sche und das deut­sche Volk seit der Tau­fe der 14 böh­mi­schen Fürs­ten im Jahr 845 in Regens­burg his­to­risch und kul­tu­rell eng mit­ein­an­der ver­bun­den waren. Jeden­falls bis Mai 1945.

Und gemes­sen an die­sen 1100 Jah­ren sind Figu­ren wie Ema­nu­el Mora­vec oder auch Rein­hard Heyd­rich dann doch eher marginal.

– – –

Ema­nu­el Mora­vec: Das Ende der Beneš-Repu­blik, über­setzt von Anto­nin Brou­sek. Jun­g­eu­ro­pa 2023, hier ein­se­hen und bestel­len.