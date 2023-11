Zivilgesellschaft? Das ist schon sehr geschickt gemacht, sagt Michael Meyen

SEZESSION: Herr Professor Meyen, Sie forschen als Kommunikations­wissenschaftler unter anderem zu den Medien in der DDR und ­wollten Ende der 1980er Jahre in Leipzig Journalist werden. Deshalb ein kleiner Rückblick: Nach dem Verbot der sowjetischen Zeitschrift Sputnik eröffnete die heutige Deutschlandfunk-Journalistin Silke ­Hasselmann im Jugendradio DT64 ihre Sendung mit den Worten »Ein Sputnik ist heute abgestürzt«. Folgen waren eine Strafversetzung und ein »Mikrofonverbot«. War das die DDR-Variante der »Cancel Culture«?

PROFESSOR MICHAEL MEYEN: Ver­glei­che mit der DDR haben min­des­tens zwei Haken. Damals wuß­te jeder, wer die Öffent­lich­keit kon­trol­liert. Radio, Fern­se­hen und Pres­se gehör­ten ent­we­der dem Staat oder einer der Par­tei­en. Nie­mand hat dort Plu­ra­lis­mus erwar­tet oder gar Objek­ti­vi­tät. Sil­ke Has­sel­mann war ein Sprach­rohr der Macht. Schon des­halb war so eine Anspie­lung ein No-Go. Wenn sich Stef­fen Hebe­streit in der Bundes­pressekonferenz über Olaf Scholz lus­tig machen wür­de, wäre er sei­nen Job auch sofort los. Hassel­mann hat es trotz­dem ris­kiert und ist so in die Geschichts­bü­cher gekommen.

SEZESSION: Und der zwei­te Haken?

MEYEN: Das Inter­net. Heu­te kann jeder immer und über­all die Regie­rungs­ver­si­on her­aus­for­dern oder wenigs­tens kon­kur­rie­ren­de Sicht­wei­sen auf­ru­fen. Das ging in der DDR nur begrenzt, über das West­fern­se­hen. Sie fra­gen jetzt bestimmt gleich nach der Zen­sur­ma­schi­ne, die alles aus dem Netz fischt, was die Bür­ger nicht sehen sollen.

Das führt direkt zur Can­cel Cul­tu­re, die ja auf Per­so­nen zielt und auf klei­ne­re Öffent­lich­kei­ten. Sach­bü­cher, Demos, Vor­trä­ge, Kon­zer­te. Leit­me­di­en und Platt­for­men sind weit­ge­hend ein­ge­hegt. Dort bekom­men Sie kei­ne Reich­wei­te und damit kei­ne Rele­vanz, wenn Sie den Raum des Sag­ba­ren ver­las­sen. Die Mecha­nis­men sind ande­re, aber das Ergeb­nis unter­schei­det sich nicht groß von der DDR. Die Ideo­lo­gie hat den Herr­schen­den damals erlaubt, auch auf alle ande­ren Öffent­lich­kei­ten zuzu­grei­fen. Dik­ta­tur des Pro­le­ta­ri­ats, Kampf gegen den Klas­sen­feind: Damit ließ sich fast alles rechtfertigen.

Für Ver­bo­te und offe­ne Zen­sur müß­te man heu­te die Ideo­lo­gie anpas­sen. Bis dahin wird gecan­celt und wei­ter­hin erzählt, daß wir Mei­nungs- und Wis­sen­schafts­frei­heit haben.

SEZESSION: Sie bezeich­nen sich in einem Arti­kel der Zeit­schrift Tumult als »Zeit­zeu­gen für einen umge­kehr­ten Totalitarismus«.

Was ist das eigent­lich – ein »umge­kehr­ter Totalitarismus«?

MEYEN: Das ist ein Begriff, den Shel­don Wolin in den USA nach 9/11 geprägt hat, als Regie­rung und Nach­rich­ten­ka­nä­le Fake News ver­brei­tet haben, um den »War on Ter­ror« zu befeu­ern und schließ­lich in den Irak ein­mar­schie­ren zu kön­nen. Wolin hat schon vor 20 Jah­ren Par­al­le­len zu Nazi­deutsch­land und zur Sowjet­uni­on gese­hen und ein Sys­tem beschrie­ben, in dem Staat und Kon­zer­ne zusam­men­ge­hen und alle ande­ren For­men der Macht unter­wer­fen, Kir­chen, Wis­sen­schaft, Tech­nik, Kultur.

Die­se neue Super­macht braucht kein Cha­ris­ma und muß die Mas­sen auch nicht mobi­li­sie­ren. Des­halb umge­kehr­ter Tota­li­ta­ris­mus. Für die Kon­trol­le genügt es, die Men­schen per­ma­nent zu beschäf­ti­gen, abhän­gig zu machen und in Angst zu hal­ten. Der Ter­ro­ris­mus, die Viren, jetzt das Kli­ma. Da bleibt einem gar nichts ande­res übrig, als die Füße still­zu­hal­ten und auf Ret­tung von oben zu warten.

SEZESSION: Ist das eine Zuspit­zung oder sehen Sie uns wirk­lich bereits dort ange­langt? Dann könn­ten wir ein Inter­view wie die­ses doch gar nicht füh­ren, weil wir bei­de längst inhaf­tiert wor­den wären.

MEYEN: Der umge­kehr­te Tota­li­ta­ris­mus braucht kei­ne Lager. Es reicht, uns die gro­ße Büh­ne zu neh­men und damit jede Wirk­sam­keit. Was nicht in den Leit­me­di­en erscheint, das exis­tiert nicht. Immer noch, auch wenn inzwi­schen jeder drit­te Erwach­se­ne die­se Kanä­le mei­det. Aber bei den Leit­me­di­en kön­nen und müs­sen wir unter­stel­len, daß alle wis­sen, wor­über man dort redet, und daß sich alle der Moral unter­wer­fen, die dabei mit­ge­lie­fert wird. Das Wort »alle« meint dabei nicht unbe­dingt uns bei­de oder die Leser die­ser Zeit­schrift, son­dern die­je­ni­gen, die über unser Leben bestim­men. Minis­ter, Land­rä­te, CEOs, Inten­dan­ten, Schuldirektoren.

Wenn die Leit­me­di­en uns mar­kie­ren, dann braucht es ein dickes Fell, um uns ein­zu­la­den, und eine Unab­hän­gig­keit, die kaum noch jemand hat. Die Can­cel Cul­tu­re funk­tio­niert des­halb viel bes­ser als jedes Gefäng­nis, weil sie hilft, den Schein zu wah­ren. Die Kri­ti­ker lau­fen ja noch frei her­um und haben sogar eige­ne Zeitschriften.

SEZESSION: Tota­li­tä­re Sys­te­me haben die vol­le Kla­via­tur ihrer Mecha­nis­men sel­ten sofort voll aus­ge­spielt, son­dern scheib­chen­wei­se. ­Hal­ten Sie Can­cel Cul­tu­re nur für eine Spros­se auf einer Lei­ter des Tota­li­ta­ris­mus oder hat die­se bereits end­gül­ti­gen Charakter?

MEYEN: Pro­gno­sen sind immer schwie­rig. Im Rück­blick kann man die Scheib­chen schön sehen. Am Anfang ging es um die gro­ßen Redak­tio­nen. Für die Süd­deut­sche kann man das zum Bei­spiel bei Birk Mein­hardt nachlesen.

SEZESSION: Wie ich mei­ne Zei­tung ver­lor, erschie­nen 2020.

MEYEN: Genau. Mein­hardt war eine Art Vor­zei­ge­jour­na­list und hat­te nach zwei Egon-Erwin-Kisch-Prei­sen eigent­lich Nar­ren­frei­heit. In sei­nem Buch ver­öf­fent­licht er vier Tex­te, die trotz­dem nicht erschei­nen durf­ten, weil sie an Tabus krat­zen. Kapi­ta­lis­mus, Rechts­staat, das Bünd­nis mit den USA. Ein­mal wird ihm gesagt, daß die Rech­ten sei­ne Geschich­te nut­zen könn­ten. Also wird die Wahr­heit beschwie­gen und alles weg­ge­las­sen, was nicht zur Hal­tung paßt. Mein­hardt erin­nert sich außer­dem an einen Leser­brief­re­dak­teur, der am Tele­fon erzähl­te, daß der Chef der Außen­po­li­tik kei­ne Zuschrif­ten im Blatt haben wol­le, die das kri­ti­sie­ren, was die NATO im Koso­vo macht.

SEZESSION: Mein­hardt bleibt ein Einzelfall.

MEYEN: Für den Koso­vo­krieg ist das sys­te­ma­tisch unter­sucht wor­den, von Kurt Grit­sch, einem His­to­ri­ker. Grit­sch hat die gro­ßen Feuil­le­tons ana­ly­siert und kann so zei­gen, wie Zustim­mung zur mili­tä­ri­schen Inter­ven­ti­on orga­ni­siert wur­de. Inzwi­schen weiß man auch, wel­che Rol­le PR-Agen­tu­ren dabei spielten.

Wenn Sie noch einen Ein­zel­fall aus die­ser Zeit wol­len: ­Ulrich Wickert, damals »Mis­ter ›Tages­the­men‹«. Wickert hat­te nach 9/11 in einer Zeit­schrift geschrie­ben, daß die Anschlä­ge nicht auf west­li­che Wer­te ziel­ten, son­dern auf unse­re Über­heb­lich­keit und unse­ren Mate­ria­lis­mus. Außer­dem sag­te er, daß der zwei­te Bush die glei­chen Denk­struk­tu­ren habe wie Osa­ma bin Laden. Was für ein Skan­dal! Sogar Ange­la Mer­kel, damals CDU-Vor­sit­zen­de, hat sich ein­ge­schal­tet. Wickert sei als Nach­rich­ten­mo­de­ra­tor abso­lut nicht mehr trag­bar. Er hat sich sofort ent­schul­digt, in den »Tages­the­men«, also auf der größ­ten denk­ba­ren Büh­ne. Das Signal ist beim kleins­ten Redak­teur angekommen.

SEZESSION: Also, die Leit­me­di­en sind das ers­te Scheibchen.

MEYEN: Der Jour­na­lis­mus war bis in die nuller Jah­re der zen­tra­le Pfei­ler in unse­rem Wahr­heits­re­gime. Michel Fou­cault sagt, daß jede Gesell­schaft so ein Regime brau­che. Jede Gesell­schaft braucht Tech­ni­ken, von denen wir anneh­men dür­fen, daß sie Wahr­heit pro­du­zie­ren, Men­schen, die befugt sind, die­se Wahr­hei­ten dann zu ver­kün­den, und Mit­tel, um Abweich­ler zu sank­tio­nie­ren. Des­halb war Wickert so wich­tig. Wer bezwei­fel­te, was die »Tages­the­men« zu 9/11 sag­ten oder zum Koso­vo, der kam dort ein­fach nicht vor.

Damit wir das schlu­cken, ver­spricht uns der Jour­na­lis­mus etwas, was nie­mals ein­zu­lö­sen ist: Objek­ti­vi­tät, Neu­tra­li­tät, Unpar­tei­lich­keit. Die­se Berufs­ideo­lo­gie ist ver­rä­te­risch. Sie ver­deckt die Selek­ti­vi­tät. Mit dem Inter­net war das vor­bei. Jetzt konn­te jeder ohne viel Mühe Stü­cke fin­den, die das Gegen­teil behaup­te­ten und min­des­tens genau­so plau­si­bel waren.

SEZESSION: Wann kommt Scheib­chen zwei?

MEYEN: Ab 2010, 2011. Mit den ­Smart­phones und dem Sie­ges­zug der Platt­for­men. Man kann hier sehr schön das Zusam­men­spiel von ­Staa­ten und Kon­zer­nen stu­die­ren, das Shel­don Wolin beschreibt. Im März 2015 wird in Brüs­sel eine Task Force instal­liert, die alles bekämpft, was dem eige­nen Ukrai­ne-Nar­ra­tiv wider­spricht. 2017 kommt in Deutsch­land das Netz-DG, das aus Goog­le und Co. Zen­sur­ma­schi­nen macht. 2018 unter­schrei­ben die Netz­gi­gan­ten einen »Ver­hal­tens­ko­dex gegen Des­in­for­ma­ti­on« und berich­ten seit­dem flei­ßig, was sie alles löschen und ­blo­ckie­ren. Der Medi­en­staats­ver­trag macht dann im Novem­ber 2020 aus den Lan­des­me­di­en­an­stal­ten Zen­sur­stel­len für alle Sei­ten der Gegenöffentlichkeit.

Das Ergeb­nis haben wir in den Coro­na-Jah­ren gese­hen und kön­nen das inzwi­schen ja auch nach­le­sen, in den Twit­ter-Files zum Bei­spiel. Im nächs­ten Schritt geht es um die pri­va­ten Inter­net­sei­ten, um Mes­sa­ging-Diens­te und um ana­lo­ge Orte wie das Sta­di­on, die Stra­ße, die Uni­ver­si­tät oder das Sach­buch. Damit sind wir bei der Can­cel Culture.

SEZESSION: In der DDR kamen Sank­tio­nen wie Has­sel­manns Mikro­fon­ver­bot von »oben«, also von der Regie­rung. Heu­te scheint mir dage­gen die The­se G. Edward Grif­fins über einen »Revo­lu­tio­nä­ren Par­la­men­ta­ris­mus« aktu­el­ler denn je: Augen­schein­lich von ­»unten« stel­len Grup­pen wie Schü­ler und Stu­den­ten For­de­run­gen an die ­Poli­tik, die – wenn auch zöger­lich – reagie­ren muß, wie etwa auf die For­de­run­gen von Fri­days for Future. Auch Can­cel Cul­tu­re funk­tio­niert offen­bar so, mit Hör­saal­be­set­zun­gen und For­de­run­gen des

All­ge­mei­nen Stu­den­ten­aus­schus­ses an die Hoch­schul­lei­tung. Was sagen Ihre Erfah­rung aus dem Uni­be­trieb dazu? Ist dem so?

MEYEN: Der Schein trügt. Can­cel Cul­tu­re geht von den Leit­me­di­en aus und von den Insti­tu­tio­nen, die der Par­tei­en­staat genau für die­sen Zweck geschaf­fen hat. Sie stützt sich auf ein intel­lek­tu­el­les Pre­ka­ri­at, das um bezahl­te Pos­ten in Redak­tio­nen, Uni­ver­si­tä­ten und NGOs buhlt, und auf eine Regie­rungs­pro­pa­gan­da, die so tut, als ob Gleich­be­rech­ti­gung, Umwelt­schutz oder Anti­ras­sis­mus Avant­gar­de-The­men wären, ent­deckt von weni­gen Auf­ge­klär­ten, durch­zu­set­zen gegen eine Mehr­heit der Ewiggestrigen.

SEZESSION: Das müs­sen Sie erklären.

MEYEN: Heu­te geht nichts ohne öffent­li­che Zustim­mung. Ich brau­che posi­ti­ve Berich­te in den Leit­me­di­en oder wenigs­tens kei­ne nega­ti­ven. Das ist der Hebel, den jede Can­cel Cul­tu­re nutzt. Nie­mand inter­es­siert sich für irgend­ei­nen Stu­den­ten, für eine klei­ne Demo oder einen namen­lo­sen Twit­ter-Nut­zer, der irgend­wen oder irgend­was nicht mag. Aber jeder hat Angst davor, daß ein Jour­na­list dar­aus eine Geschich­te macht und einen an den Pran­ger stellt. Oft rufen die Jour­na­lis­ten auch von sich aus an oder wer­den dazu von irgend­wo­her gedrängt, ganz ohne jeden Protest.

Die Angst vor öffent­li­cher Bloß­stel­lung und Iso­la­ti­on führt dazu, daß man sich distan­ziert und Säle kün­digt, Kon­ten, Buch­ver­trä­ge. Letzt­lich reicht ein ein­zi­ger Arti­kel, weil Wiki­pe­dia die Leit­me­di­en als seriö­se Quel­le ein­stuft und bei Goog­le ganz oben steht. Wenn ich jeman­den ein­la­den will und dort nach­schaue, dann weiß ich, was mich erwartet.

SEZESSION: Sie haben auch von Regie­rungs­pro­pa­gan­da gespro­chen und von einem intel­lek­tu­el­len Prekariat.

MEYEN: Der Fisch stinkt vom Kopf. »Wir schaf­fen das«, »Kli­ma­not­stand«, #alle­sin­den­arm, Ruß­land rui­nie­ren: The­men und Moral wer­den von oben vor­ge­ge­ben und mit Geld unter­füt­tert. For­schungs­töp­fe, Sti­pen­di­en, Stel­len, manch­mal sogar unbe­fris­tet. Man muß sich dazu nur die For­schungs­pro­gram­me anschau­en, die unter Begrif­fen wie Demo­kra­tie, Migra­ti­on oder Inte­gra­ti­on lau­fen, und die vie­len Beauf­trag­ten, die über­all instal­liert wor­den sind, wahl­wei­se zustän­dig für Aus­län­der, Dis­kri­mi­nie­rung, Ras­sis­mus, Frau­en, Que­er, Les­ben, Schwu­le, Behin­de­rung, Anti­se­mi­tis­mus, Anti­zi­ga­nis­mus, Kli­ma, Nach­hal­tig­keit. Was macht so jemand den gan­zen Tag?

SEZESSION: Mir scheint, das ist eine rhe­to­ri­sche Frage.

MEYEN: Sor­ry, ja. Sol­che Leu­te brau­chen Leit­me­di­en­prä­senz oder wenigs­tens Platt­form­reich­wei­te, um die eige­ne Exis­tenz zu recht­fer­ti­gen. Vie­le Unter­neh­men füh­len sich fast auto­ma­tisch genö­tigt nach­zu­zie­hen, auch wenn man das dort viel­leicht gar nicht machen müß­te. Dazu kom­men Orga­ni­sa­tio­nen wie das Zen­trum Libe­ra­le Moder­ne oder die Ama­deu-Anto­nio-Stif­tung, die die Regie­rungs­nar­ra­ti­ve mit Flak unter­stüt­zen. Der Wild­wuchs an sol­chen Ein­rich­tun­gen ist kaum noch zu über­bli­cken. Man füt­tert das mit Steu­er­gel­dern und ver­kauft es unter dem Namen Zivil­ge­sell­schaft. Das ist schon geschickt gemacht. Ich muß aber noch ein Wort zur Platt­form­lo­gik sagen.

SEZESSION: Bit­te.

MEYEN: Das alles funk­tio­niert nur, weil die Mora­li­sie­rung bei den übli­chen Ver­däch­ti­gen aus dem Sili­con Val­ley ein­ge­baut ist. Eins und null. Der Code der digi­ta­len Welt. Wir oder sie. Ich muß dafür sein oder dage­gen. Sonst bekom­me ich kei­ne Likes, kei­ne Sicht­bar­keit. Kanä­le wie Twit­ter, Insta­gram oder Face­book las­sen Maß und Mit­te ver­schwin­den und damit jede Dif­fe­ren­zie­rung, alles Fra­gen, jedes Abwägen.

SEZESSION: Ich will noch ein­mal zurück zu den Stu­den­ten, die ja frü­her gegen einen auto­ri­tä­ren Staat auf die Stra­ße gegan­gen sind, zum Bei­spiel im Fal­le des Viet­nam­kriegs. Wie erklä­ren Sie sich die Sehn­sucht nach einem star­ken Staat, die heu­te bei vie­len Pro­tes­ten durchklingt?

MEYEN: Wir haben inzwi­schen eine Hoch­schul­quo­te von fast 55 Pro­zent. Das heißt: Jeder zwei­te jun­ge Mensch stu­diert. In den 1980ern war das nur jeder fünf­te. Ich habe kei­ne Zah­len zu Spit­zen­po­si­tio­nen gefun­den, ver­mu­te aber, daß sich die Ver­meh­rung da in Gren­zen hält. Man muß sich ja nur umschau­en in den ange­sag­ten Groß­stadt­vier­teln. Man sieht dort Men­schen, die oft kei­nen fes­ten Job haben und gar nicht sehr viel Geld, immer auf dem Sprung zwi­schen zwei Auf­trä­gen oder zwei Pro­jek­ten. Men­schen, die unter sich blei­ben und ins Boden­lo­se fal­len wür­den, wenn sie plötz­lich von ihrer Hän­de Arbeit leben müß­ten oder gar ihr Digi­tal­pro­fil ver­lie­ren würden.

Der Staat ist hier inzwi­schen die ers­te Anlauf­stel­le, wenn es ums Geld­ver­die­nen geht. Dazu kommt die Exis­tenz­angst, über die wir ja schon gespro­chen haben. Gera­de mit dem Kli­ma hat man die jun­gen Leu­te gefan­gen. Sie kön­nen die Alten in den Skat drü­cken, weil die es ja angeb­lich auf dem Kerb­holz haben, und müs­sen trotz­dem auf den Staat set­zen, weil das Gan­ze als Mons­ter kon­stru­iert wur­de, vor dem der ein­zel­ne hilf­los in den Staub sinkt. Coro­na war dafür die Blaupause.

SEZESSION: Ist es ein Aus­druck des umge­kehr­ten Tota­li­ta­ris­mus, daß die Anhän­ger des Sys­tems Mecha­nis­men wie die Can­cel Cul­tu­re auf die Spit­ze trei­ben, sich in ihrem Selbst­bild aller­dings als Oppo­si­ti­on zum Sys­tem sehen (Bei­spiel Antifa)?

MEYEN: Alles nur Rhe­to­rik, die das Gewis­sen beru­higt. Man kann so wei­ter glau­ben, kri­tisch zu sein und für Gerech­tig­keit zu kämp­fen, obwohl man objek­tiv die Inter­es­sen von Kon­zer­nen bedient und hilft, die sozia­le Kluft zu ver­grö­ßern. Selbst der Begriff Can­cel Cul­tu­re wird ja ver­dreht und zu einem Macht­mit­tel der alten Eli­ten erklärt, die ein­fach nicht begrei­fen wol­len, daß ihre Zeit vor­bei ist und jetzt end­lich auch die mit­re­den kön­nen, die frü­her kei­ner hören wollte.

Das ist beson­ders per­fi­de, weil es jede Debat­te blo­ckiert und ver­schlei­ert, daß Can­cel Cul­tu­re auf alles zielt, was die hege­mo­nia­len Nar­ra­ti­ve her­aus­for­dert und trotz­dem durch die Fang­net­ze der Digi­tal­zen­sur flutscht – weil es nicht im Inter­net spielt oder zu klein ist für die gro­ßen Dog­men. Can­cel Cul­tu­re rei­nigt das Gedächt­nis der Gesell­schaft im Sin­ne der Macht. Sie geht von denen aus, die gera­de die Deu­tungs­ho­heit haben. Des­halb ist sie nur von denen zu sehen, die nicht dazugehören.

SEZESSION: Sind Ent­wick­lun­gen wie das Gen­der-Ver­bot in Sach­sen-Anhalt der Beginn eines zurück­schwin­gen­den Pendels?

MEYEN: Schwer zu sagen. Der Osten tickt ein­fach anders. Die Regie­run­gen wis­sen hier genau, daß die Men­schen ein fei­nes Sen­so­ri­um haben für alle Erzie­hungs­ver­su­che und für alle Sprach­vor­ga­ben. Man sieht das auch an den Debat­ten um den Rund­funk­bei­trag. Wer da nicht gegen­steu­ert, kann die nächs­te Wahl gleich abschreiben