Kontrovers: Maximilian Krahs Vortrag über Nahost und Geschichtspolitik

Im November veranstaltete das Institut für Staatspolitik (IfS) eine Tagung zu metapolitischen Deutungen aktueller Krisen und Lagen. Dr. Erik Lehnerts Vortrag "Ost und West. Über den gordischen Knoten unserer Zeit" wird in den kommenden Tagen veröffentlicht. Der Vortrag von Dimitrios Kisoudis ist im Dezember-Heft der Sezession in gekürzter Fassung abgedruckt: "Denken in Kontinenten".

Im “Kanal Schnell­ro­da” auf You­tube bereits ver­füg­bar ist Maxi­mi­li­an Krahs Vor­trag über “Nah­ost-Kon­flikt und Ver­gan­gen­heits­po­li­tik”. Es ist nicht schwer, bereits aus die­sem Titel die Pro­blem­la­ge azu­lei­ten, in der sich Deutsch­land wie­der­fin­det: Wie soll man sich posi­tio­nie­ren, wie kann man sich äußern, wenn man in “his­to­ri­scher Ver­ant­wor­tung” gegen­über der einen der bei­den Kon­flkt­par­tei­en im Nahen Osten steht?

Krah wuß­te um die bei­den Minen­fel­der, die sich in der Auf­ga­ben­stel­lung ver­bar­gen. Er spielt in der ers­ten Minu­te sei­nes Vor­trags auf sie an und wei­tet danach das The­ma zu einer umfas­sen­den und erfri­schend unge­schüt­zen Betrach­tung der Lage aus, in der er sich als Poli­ti­ker (und das heißt: als Spit­zen­kan­di­dat der AfD für die Euro­pa­wahl) gestellt sieht.

Das Unge­schüt­ze an Krahs Vor­trag kann man auch als “Ver­fer­ti­gung der Gedan­ken beim Reden” beschrei­ben, also das Rin­gen um ein immer stim­mi­ge­res Ver­ständ­nis in gedank­li­chen Schlei­fen. Das und der Inhalt wer­den kon­tro­vers auf­ge­nom­men. Soll­te sich die­se Kon­tro­ver­se, die bis­her aus per­sön­lich an uns gerich­te­te Kom­men­ta­re besteht, öffent­lich aus­wei­ten, wer­den wir die Posi­tio­nen zusam­men­tra­gen. Hier nun Krahs Vortrag: