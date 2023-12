Bündnispartner? Gegenspieler? Simon Kießling denkt über neue Parteien nach

Denn die­se sind nicht ein­deu­tig als Freund oder Feind iden­ti­fi­zier­bar, son­dern wei­sen inhalt­li­che Schnitt­men­gen mit ihr auf und geben zu der Fra­ge Anlaß, ob es sich bei ihnen eher um poten­ti­el­le Ver­bün­de­te oder um Kon­kur­ren­ten han­delt, die eine mehr oder weni­ger ernst­haf­te Gefahr darstellen.

Kon­kret han­delt es sich um Alt-Bür­ger­li­che oder Alt-Libe­ra­le, die sich gegen die Angrif­fe auf den Mit­tel­stand, das Eigen­tum und die klas­si­schen Frei­heits­rech­te weh­ren; um Alt-Lin­ke oder Alt-Sozia­lis­ten, die der Neu­en Lin­ken vor­wer­fen, die sozia­len Belan­ge der arbei­ten­den Bevöl­ke­rung ver­ra­ten zu haben und sich nur noch für Kultur‑, Migra­ti­ons- oder Gat­tungs­fra­gen zu inter­es­sie­ren; und um alt­ge­dien­te Femi­nis­tin­nen, die sich gegen die Bestre­bun­gen der Trans-Agen­da aus­spre­chen, den Begriff der Frau und die Bina­ri­tät der Geschlech­ter zu dekonstruieren.

Wie also steht es, aus rech­ter Per­spek­ti­ve bese­hen, um die poli­ti­sche Rele­vanz der Alt-Libe­ra­len, Alt-Lin­ken und Alt-Femi­nis­tin­nen, und wel­che Maß­ga­ben für den Umgang mit ihnen las­sen sich ablei­ten, indem wir ver­su­chen, sie geschichts­theo­re­tisch ein­zu­ord­nen bzw. zu verorten?

Seit die Lin­ke 1789 als geschicht­lich wirk­sa­me Groß­for­ma­ti­on auf die welt­po­li­ti­sche Büh­ne tritt, zwingt sie das Abend­land auf eine abstei­gen­de Linie, in deren Ver­lauf sie sei­ne kul­tur­kon­sti­tu­ti­ven Bestän­de demon­tiert und abge­trägt. Als Takt­ge­ber die­ses Pro­zes­ses mobi­li­siert sie immer neue revo­lu­tio­nä­re Sub­jek­te, mit­hil­fe derer sie die ver­schie­de­nen Hier­ar­chie-Ebe­nen der Kul­tur und die mit ihnen jeweils ver­bun­de­nen Ent­wick­lungs- und Ver­fei­ne­rungs­stu­fen zurück­schnei­det. Sobald die ein­zel­nen revo­lu­tio­nä­ren Sub­jek­te ihre tem­po­rä­re zer­falls­ge­schicht­li­che Auf­ga­be erfüllt haben, läßt die Lin­ke sie nicht nur umge­hend fal­len, son­dern mar­kiert sie als Feind, gegen den sich fort­an ihr gan­zer bestands­zer­stö­ren­der Eifer richtet.

Das ers­te revo­lu­tio­nä­re Sub­jekt, wel­ches die Lin­ke mobi­li­siert, ist das Bür­ger­tum (der 3. Stand), das die obers­te Hier­ar­chie-Ebe­ne des König­tums stürzt und die Vor­herr­schaft der Urstän­de Adel und Kle­rus bricht. Die bür­ger­li­che Idee des rei­nen, jeder kor­po­ra­ti­ven Gebun­den­heit ent­wach­se­nen Indi­vi­du­ums (das bür­ger­li­che liber­té, éga­li­té, fra­ter­ni­té) ebnet die stän­disch geglie­der­te, hier­ar­chisch gestaf­fel­te, tra­di­tio­na­le Ord­nung ein. Ver­mit­tels der Auf­klä­rung unter­mi­niert das Bür­ger­tum die Macht der Tran­szen­denz und trock­net lang­fris­tig jene Kraft­quel­le aus, die die geis­ti­ge Frucht­bar­keit der abend­län­di­schen Völ­ker speist.

Durch sei­ne rast­lo­se pro­duk­ti­ve Tätig­keit (sei­ne unbe­ding­te Beto­nung der vita acti­va) setzt es die Sub­stanz des Sei­en­den in Bewe­gung und ver­nich­tet das alte, in der vita con­tem­pla­ti­va sich aus­drü­cken­de Eigen­recht der Din­ge und des Bestan­des der Welt.

Sobald jedoch das Bür­ger­tum sei­ne bestands­zer­glie­dern­de geschicht­li­che Auf­ga­be erfüllt hat, wird es sei­tens der Lin­ken als Feind mar­kiert und zum schlecht­hin­ni­gen Geg­ner des mensch­heits­ge­schicht­li­chen Fort­schritts erklärt. Eben noch als Mau­er­bre­cher gegen das feu­da­le Pri­vi­leg, das Dog­ma und die Unmo­ral geprie­sen, ist es über Nacht nur noch die besit­zen­de, aus­beu­ten­de und unter­drü­cken­de Klas­se, die das Leben ihrer baren Zah­lung, kal­ten Berech­nung und ego­is­ti­schen Berei­che­rung unterwirft.

Aus dem Citoy­en wird der Bour­geois, der Spie­ßer und Heuch­ler, des­sen ver­lo­ge­ne Moral­be­grif­fe den Lebens­wil­len des Men­schen ersti­cken und sei­ne destruk­ti­ven Ener­gien näh­ren; des­sen enge ästhe­ti­sche For­men­welt zu spren­gen die Dich­ter und Künst­ler auf­ge­ru­fen sind, indem sie die bür­ger­li­che Gesell­schaft scho­ckie­ren und provozieren.

So wen­det sich die Lin­ke einem neu­en revo­lu­tio­nä­ren Sub­jekt in Gestalt des Pro­le­ta­ri­ers zu, dem sie die eman­zi­pa­ti­ons­ge­schicht­li­che Mis­si­on auf­er­legt, auch die Klas­sen­struk­tur auf­zu­lö­sen, die an die Stel­le der stän­di­schen Glie­de­rung getre­ten war. Das Pro­le­ta­ri­at soll jede „Herr­schaft des Men­schen über den Men­schen“, sprich jede Hier­ar­chie und ord­nen­de Struk­tur nivel­lie­ren, bis am Ende nur­mehr der aus allen Bin­dun­gen ent­las­se­ne, bestim­mungs­los abs­trak­te Mensch zurückbleibt.

Seit 1968 aller­dings läuft auch die Zeit des Pro­le­ta­ri­ers ab, des­sen revo­lu­tio­nä­re Ener­gie erlo­schen ist und der sei­nen revo­lu­ti­ons­ge­schicht­li­chen Kre­dit ver­liert, den die Lin­ke ihm ein­ge­räumt hat­te. Eben noch die umwor­be­ne revo­lu­tio­nä­re Klas­se, wird die (wei­ße) Arbei­ter­schicht unver­se­hens zum Gegen­stand des Has­ses und der Ver­ach­tung eines neu-lin­ken, kul­tur­re­vo­lu­tio­nä­ren Milieus.

Wo Marx noch geschwärmt hat­te, in den ver­härm­ten Gesich­tern der Pro­le­ta­ri­er spie­ge­le sich der Adel einer künf­tig befrei­ten Mensch­heit wider, will man nun die „deplo­rables“ in den gen­tri­fi­zier­ten, links wäh­len­den Innen­stadt­be­zir­ken nicht mehr sehen, aus denen man die alte Arbei­ter­klas­se sys­te­ma­tisch ver­treibt. Mit einem­mal ist der Arbei­ter nur noch der unbe­lehr­ba­re Fleisch­esser, pri­mi­ti­ve Sexist und toxi­sche Igno­rant, der sein männ­li­ches, wei­ßes Pri­vi­leg durch­aus nicht auf­ge­ben will; wenn das arbei­ter­li­che Milieu sich poli­tisch zu Wort mel­det, muß es sich als „Pack“ beschimp­fen oder als ras­sis­ti­scher „Boden­satz“ denun­zie­ren lassen.

Wo es im klas­si­schen Mar­xis­mus noch hieß, Erkennt­nis der sozia­len Wirk­lich­keit sei nur vom Stand­punkt des Pro­le­ta­ria­tes mög­lich, wird der Mann aus dem Volk, der in eine Kame­ra spricht, nun in ein­schlä­gi­gen TV-For­ma­ten als unge­bil­de­ter, tum­ber Proll ver­ächt­lich gemacht und einem fei­xen­den, pro­gres­si­ven Publi­kum höh­nisch vorgeführt.

Nach dem Abschied vom Pro­le­ta­ri­at mobi­li­siert die Lin­ke neue revo­lu­tio­nä­re Sub­jek­te, die der kul­tu­rell-repro­duk­ti­ven Sphä­re ent­stam­men. Deren ers­te Angriffs­wel­le ist der klas­si­sche Femi­nis­mus bzw. die Neue Frau­en­be­we­gung, die unmit­tel­bar aus dem Umfeld der anti­au­to­ri­tä­ren Revol­te von 1968 her­vor­geht. Von der Frau als sich poli­ti­sie­ren­des, indi­vi­du­el­le Selbst­ver­wirk­li­chung rekla­mie­ren­des Sub­jekt erwar­tet die Lin­ke, dass sie die Fami­lie dekon­stru­iert, die Repro­duk­ti­on ver­wei­gert und damit den Fort­be­stand des Vol­kes unterminiert.

Eine neue, femi­ni­ne Kul­tur der Fried­fer­tig­keit, Emp­fäng­lich­keit und Emo­tio­na­li­tät (einer ufer­los aus­ge­wei­te­ten, ursprüng­lich fami­li­är-pri­va­ten Moral), die die Lin­ke sich von der poli­ti­schen Sicht­bar­wer­dung der Frau erhofft, soll den Wei­ßen Mann sei­ner vita­len, kul­tur­tra­gen­den vita­len Stär­ke berau­ben. Die neue, sanf­te, weib­lich inspi­rier­te Zivi­li­sa­ti­on, wie sie nament­lich Mar­cu­se bewarb, ersetzt Behaup­tungs­kraft durch Unter­wer­fungs­wil­lig­keit und schafft die geis­ti­gen Vor­aus­set­zun­gen für die Bewill­komm­nung Mil­lio­nen Frem­der, die als Vehi­kel lin­ker Bestands­zer­stö­rung das ver­hass­te Eige­ne verschlingen.

Doch wie im Fal­le des Bür­ger­tums und der Arbei­ter­klas­se kommt schließ­lich der Punkt, wo auch die revo­lu­ti­ons­ge­schicht­li­che Rol­le der Frau aus­ge­spielt ist. Wäh­rend klas­si­sche Femi­nis­tin­nen noch für Frau­en­rech­te kämp­fen, setzt die Lin­ke längst auf Trans­se­xu­el­le und Gen­der­flui­de als neue revo­lu­tio­nä­re Subjekte.

Die kul­tur­mar­xis­ti­sche Lin­ke wei­tet die Sub­stanz­auf­lö­sung von der wirt­schaft­lich-sozia­len auf die repro­duk­ti­ve Sphä­re aus, indem sie das alt­mar­xis­ti­sche Ziel der klas­sen­lo­sen Gesell­schaft zur Per­spek­ti­ve einer geschlechts­lo­sen Gesell­schaft fort­schreibt, sprich: nicht allein die sozia­le Hier­ar­chie ein­eb­net, son­dern auch die ord­nen­de Struk­tur der Geschlecht­er­ord­nung planiert.

Wo die Frau eben noch als Weg­be­rei­te­rin einer neu­en, fried­fer­tig-femi­ni­nen Zivi­li­sa­ti­on geprie­sen wur­de, sehen sich die­je­ni­gen, die an objek­tiv fest­stell­ba­ren weib­li­chen Qua­li­tä­ten fest­hal­ten, nun als ten­den­zi­ell reak­tio­när mar­kiert. Der Urbe­griff der Mut­ter, ja die Bezeich­nung Frau über­haupt wer­den aus dem offi­ziö­sen Sprach­ge­brauch gestri­chen und durch tech­no­sphä­risch-geschlechts­neu­tra­le Bezeich­nun­gen wie „aus­tra­gen­de Per­son“ oder „menstru­ie­ren­de Per­son“ ersetzt. Im Sport und bei Schön­heits­kon­kur­ren­zen lau­fen bio­lo­gi­sche Män­ner als Trans-Per­so­nen den Frau­en den Rang ab.

Nicht von unge­fähr sind es unter puber­tä­ren und prä­pu­ber­tä­ren Jugend­li­chen weit über­wie­gend Mäd­chen, die sich, von lin­ken Gen­der-Ideo­lo­gen ange­stif­tet, im fal­schen Kör­per wäh­nen und durch chir­ur­gi­sche oder hor­mo­nel­le Inter­ven­tio­nen die Weib­lich­keit aus­trei­ben las­sen. Längst haben Trans­se­xu­el­le die Frau als Avant­gar­de des Sub­stanz­ab­baus abge­löst, inso­fern ihr Selbst­ver­fü­gungs­an­spruch die natür­lich vor­ge­fun­de­nen, objek­tiv vor­han­de­nen (bio­lo­gi­schen) Bestän­de auf bis dato prä­ze­denz­los radi­ka­le Wei­se liqui­diert bzw. verflüssigt.

Dem­ge­gen­über ste­hen klas­si­sche Femi­nis­tin­nen, die sich gegen die Trans-Agen­da und die Gabe von Puber­täts­blo­ckern bei jun­gen Mäd­chen aus­spre­chen, oft­mals fas­sungs­los vor der Tat­sa­che, dass sie als die ehe­dem ori­gi­nä­re, kul­tur­re­vo­lu­tio­nä­re Avant­gar­de mit einem­mal zu lin­ken Angriffs­zie­len werden.

Bereits heu­te aller­dings zeich­net sich ab, dass eines Tages auch die Trans­se­xu­el­len bei der uni­ver­sa­len Lin­ken in Ungna­de fal­len wer­den. Schon ist abseh­bar, dass die regres­si­ve Logik der Rück­bil­dung von Sub­stanz zuletzt dahin drängt, nicht nur die Geschlechts­iden­ti­tä­ten, son­dern die leib­see­li­sche Natur des Men­schen über­haupt zu liquidieren.

Der pro­zes­sua­le, kon­ti­nu­ier­lich radi­ka­li­sier­te Rück­bau des Bestan­des muss in letz­ter Kon­se­quenz dazu füh­ren, dass trans­hu­ma­ne Wesen die Rol­le der revo­lu­tio­nä­ren Avant­gar­de über­neh­men: denn der Trans­hu­ma­ne treibt die Abwick­lung des bestands­mä­ßig Vor­ge­fun­de­nen noch eine Win­dung wei­ter als der Trans­gen­der, der am Ende trotz alle­dem einem vor­ge­ge­be­nen, natür­lich-orga­ni­schen Sub­strat ver­haf­tet bleibt, von dem sich erst der Trans­hu­ma­ne kon­se­quent eman­zi­piert. Auch der Trans­se­xu­el­le wird inso­fern eines Tages kei­ne Ansprü­che mehr zu stel­len haben und der Ten­denz nicht wider­ste­hen kön­nen, dass die Lin­ke den Men­schen als Natur­we­sen über­haupt in all sei­nen Erschei­nungs­for­men als Feind markiert.

Was folgt nun aus all dem für die Ein­schät­zung der Alt-Bür­ger­li­chen, Alt-Sozia­lis­ten und Alt-Femi­nis­tin­nen und ihrer poli­ti­schen Rele­vanz, für den Umgang mit pro­mi­nen­ten Per­sön­lich­kei­ten, die die­se Milieus ver­tre­ten, und mit Par­tei­grün­dungs­ver­su­chen, die die­sen Milieus ent­sprin­gen? Han­delt es sich hier um Bünd­nis­part­ner oder doch um Gegenspieler?

Auch wenn die betref­fen­den Strö­mun­gen durch­aus Schnitt­men­gen mit der poli­ti­schen Rech­ten auf­wei­sen, bleibt eines fest­zu­hal­ten: näm­lich dass sie, geschichts­theo­re­tisch betrach­tet, aus­nahms­los Ent­wick­lungs­stu­fen jenes gro­ßen Pro­zes­ses der Des­in­te­gra­ti­on und des Abbaus von Sub­stanz reprä­sen­tie­ren – nur dass sie auf frü­he­ren Stu­fen die­ses Pro­zes­ses ste­hen geblie­ben sind und sich in bestimm­ten Berei­chen wei­gern, an sei­ner wei­ter­ge­hen­den Eska­lie­rung mitzuwirken.

Indem die Lin­ke immer neue Schü­be der Liqui­da­ti­on von Sub­stanz ein­lei­tet, geht sie über Alt-Bür­ger­li­che, Alt-Lin­ke und Alt-Femi­nis­tin­nen hin­weg, die sie gleich­sam aus­sor­tiert und am Weges­rand zurück­lässt, nach­dem sie ihre revo­lu­ti­ons­ge­schicht­li­che Schul­dig­keit getan haben.

Das poli­ti­sche Agie­ren die­ser Grup­pen reflek­tiert den illu­so­ri­schen Wunsch, auf einem ein­mal erreich­ten Stand der Zer­rüt­tung Halt zu machen, um noch radi­ka­le­ren, wei­ter rei­chen­den For­men der Dege­ne­ra­ti­on zu ent­ge­hen. Dem­ge­gen­über ist die Rech­te beru­fen, sich nicht an einem Ges­tern fest­zu­klam­mern, das sei­ner­seits schon von Zer­fall und Zer­rüt­tung gezeich­net ist, son­dern das Über­lie­fer­te zu bewah­ren, indem sie es in neue, lebens­fä­hi­ge For­men gießt. Zwar spricht nur wenig gegen eine tem­po­rä­re, prag­ma­ti­sche, wesen­haf­te Unter­schie­de nicht aus dem Blick ver­lie­ren­de Zusam­men­ar­beit mit ent­spre­chen­den Grup­pie­run­gen und Krei­sen. Doch hat die Rech­te kei­nen Grund, in Ehr­furcht oder Ängst­lich­keit zu ver­fal­len oder demü­tig um ihre Gunst zu buhlen.

Denn wäh­rend die ande­ren essen­zi­ell defen­siv und unin­spi­riert (teil-)konservativ agie­ren, ist sie allein befä­higt, sich dem Sog der Des­in­te­gra­ti­on zu ent­zie­hen, der Logik der Auf­lö­sung den Rücken zu keh­ren und selbst­be­wusst neue Bestän­de, eige­ne Sub­stanz aufzubauen.