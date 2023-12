Wußte Israel vom Angriff der Hamas? Eine Zusammenstellung.

Damals im Okto­ber war ich gewiß nicht der ein­zi­ge Mensch auf der Welt, der sich gewun­dert hat, daß sich die israe­li­schen Geheim­diens­te und Mili­tärs von einem Angriff in einer der­ar­ti­gen Grö­ßen­ord­nung über­rum­peln lie­ßen, zumal die Gren­ze zu Gaza eine der am schärfs­ten über­wach­ten auf der gan­zen Welt ist.

Eines der ers­ten Vide­os zu die­ser Fra­ge, das ich sah, war ein Inter­view mit der israe­li­schen Jour­na­lis­tin Efrat Fenigson (9. 10.). Das hat mich voll­ends über­zeugt, daß hier eine Art “Gesche­hen­las­sen” statt­ge­fun­den haben muß. Auf die Fra­ge, ob der Mos­sad “geschla­fen” habe, sag­te sie:

Das ist genau mei­ne Fra­ge, weil ich vor 25 Jah­ren in der Armee und im Nach­rich­ten­dienst gedient habe, und ich ken­ne die Sicher­heits­übun­gen. Ich ken­ne die ver­schie­de­nen Ver­tei­di­gungs­ebe­nen. Ich ken­ne die Ein­satz­kräf­te am Boden. Ich ken­ne die ver­schie­de­nen Divi­sio­nen, die eigent­lich im Alarm­zu­stand sein soll­ten und die über sol­che Din­ge Bescheid wis­sen sollten. Und da gibt es ein gro­ßes Fra­ge­zei­chen, was mit dem israe­li­schen Geheim­dienst los war. Es war ein Hamas-Sol­dat, der ges­tern gefaßt wur­de, und er hat in sei­ner Befra­gung gesagt, “Wir haben uns über ein Jahr vor­be­rei­tet.” Ok: Wenn sie sich über ein Jahr lang vor­be­rei­tet haben, dann ist es höchst unwahr­schein­lich, daß die Nach­rich­ten­diens­te von Isra­el, der Mos­sad, der Scha­bak [direkt Netan­ja­hu unter­stellt] und alle ande­ren nichts davon wußten. “Es hat fünf Stun­den gedau­ert, bis Isra­el ange­fan­gen hat, auf uns zu schie­ßen”, sagt er [ der gefan­ge­ne Hamas-Sol­dat]. Und es ist wahr. Da war nichts für fünf gan­ze Stun­den. Der Grenz­zaun war kom­plett offen an 15 ver­schie­de­nen Orten, wo sie durch­bra­chen, und es gab kei­ne Heli­ko­pter, kei­ne Droh­nen, kei­ne Artil­le­rie, nichts. Und sie haben selbst gesagt, also der Mann, der gefaßt wur­de: “Wir waren bereit mit 1000 Sol­da­ten. Wir haben 15 Durch­brü­che im Grenz­zaun geschaf­fen. Wir waren über­rascht und geschockt, daß die IDF uns nicht erwarteten.” Ich habe damals, vor 25 Jah­ren, nahe an der Gren­ze zu Gaza gedient, und als ich dort war, gab es kein Inter­net. Jetzt ist alles viel aus­ge­klü­gel­ter. Aber sogar dann, als ich da war, hät­te schon eine Kat­ze beim Zaun alle not­wen­di­gen Ein­satz­kräf­te auf den Plan geru­fen. Heu­te gibt es auto­ma­ti­sche Maschi­nen­ge­weh­re, die auf alles schie­ßen, was sich dem Zaun nähert. Es gibt Heli­ko­pter, Droh­nen, alles mög­li­che, und wie ich sag­te, nichts hat funktioniert. Das ist eine wich­ti­ge Fra­ge: Wie kann es sein, daß es kei­ne Reak­ti­on, kei­ne Ver­gel­tung gab, über einen Zeit­raum vom fünf bis sechs Stun­den? Das ist sehr unty­pisch und ungewöhnlich.

Nor­man Fin­kel­stein, ein jüdi­scher Kri­ti­ker Isra­els und mili­tan­ter Par­tei­gän­ger der paläs­ti­nen­si­schen Sache, gab die­ser Fra­ge einen beson­de­ren Dreh. In einem Live-Auf­tritt mit Aaron Maté (9. 11.) kämpf­te er sicht­lich mit kogni­ti­ver Dissonanz:

Wenn es einen Aspekt des israe­li­schen Mili­tärs gibt, der sein Mar­ken­zei­chen ist, dann sind es sei­ne nach­rich­ten­dienst­li­chen Fähig­kei­ten, die Art von High-Tech-Genia­li­tät, die man nor­ma­ler­wei­se mit die­sem Über­men­schen-Staat in Ver­bin­dung bringt. Und doch, in einer… Art von Cle­ver­ness, die man sich nur schwer vor­stel­len kann… Gaza ist, wie jeder in die­sem Raum weiß, ein win­zi­ges Stück­chen Land. Und es war das am stärks­ten über­wach­te Stück Land auf Got­tes Erde. Und es wur­de mit der aus­ge­feil­tes­ten Über­wa­chungs­tech­no­lo­gie über­wacht, die die Mensch­heit kennt. Unser Wis­sen dar­über, was genau am 7. Okto­ber geschah, ist ziem­lich lücken­haft. Aber wir wis­sen, zumin­dest nach Anga­ben der Hamas, die wahr­schein­lich stim­men, daß sie ihre Ope­ra­ti­on seit zwei Jah­ren geplant und auf ver­schie­de­ne Wei­se aus­pro­biert haben.

Hin­zu käme die Tat­sa­che, daß es, da “in Gaza jeder mit jedem ver­wandt” sei, eine “Men­ge Inter­ak­ti­on auf sehr klei­nem Raum” gäbe und der Land­strich von “Kol­la­bo­ra­teu­ren” und Spit­zeln gespickt sei.

Den nahe­lie­gen­den Schluß kann Fin­kel­stein aus ideo­lo­gi­schen oder affek­ti­ven Grün­den nicht zie­hen, weil er sich offen­sicht­lich zu sehr an der Vor­stel­lung ergötzt, daß es die Paläs­ti­nen­ser tat­säch­lich aus eige­nen Stü­cken geschafft haben, den von ihm lei­den­schaft­lich geh­aß­ten, über­mäch­ti­gen Staat Isra­el zu überlisten.

Des­halb nimmt er auch an, daß sich die Israe­lis, denen er eine Art “Herrenmenschen”-Gehabe vor­wirft, auf­grund der uner­war­te­ten Demü­ti­gung durch die ara­bi­schen “Unter­men­schen” gezwun­gen sahen, nun beson­ders bru­tal durch­zu­grei­fen, um ihr beschä­dig­tes Abschre­ckungs­po­ten­zi­al gegen­über der ara­bi­schen Welt wie­der herzustellen.

Es gab schon früh wei­te­re Unge­reimt­hei­ten. Am 9. 10. berich­te­te die Times of Isra­el, der ägyp­ti­sche Geheim­dienst habe Isra­el kurz vor dem Anschlag mehr­fach gewarnt, daß eine “gro­ße Sache” im Anrol­len sei. Dabei sei Ben­ja­min Netan­ja­hu direkt kon­tak­tiert wor­den (was von sei­nem Büro abge­strit­ten wird).

In einer der besag­ten War­nun­gen rief der ägyp­ti­sche Geheim­dienst­mi­nis­ter Gene­ral Abbas Kamel Netan­ja­hu nur zehn Tage vor dem mas­si­ven Angriff per­sön­lich an, daß die Bewoh­ner des Gaza­strei­fens wahr­schein­lich “etwas Unge­wöhn­li­ches tun wür­den, eine schreck­li­che Ope­ra­ti­on”, so die Nach­rich­ten­sei­te Ynet. Nicht nament­lich genann­te ägyp­ti­sche Beam­te teil­ten der Netz­sei­te mit, sie sei­en scho­ckiert über Netan­ja­hus Gleich­gül­tig­keit gegen­über den Nach­rich­ten und sag­ten, der Minis­ter­prä­si­dent habe dem Minis­ter gesagt, das Mili­tär sei mit den Pro­ble­men im West­jor­dan­land “beschäf­tigt”.

Eben­falls am 9. Okto­ber berich­te­te die­sel­be Zei­tung, daß Yigal Car­mon, der Chef des MEM­RI-Insti­tuts, bereits Ende August aku­te “Anzei­chen für einen mög­li­chen Krieg im Sep­tem­ber-Okto­ber” kon­sta­tiert hatte.

Am 13. Okto­ber mel­de­te CNN, daß bereits am 28. Sep­tem­ber, am 5. Okto­ber und am 6. Okto­ber War­nun­gen vor gestei­ger­ter Hamas-Akti­vi­tät sei­tens des CIA aus­ge­ge­ben wur­den. Unklar sei, ob die­se Infor­ma­tio­nen und Ein­schät­zun­gen Isra­el mit­ge­teilt wurden.

Anfang Novem­ber the­ma­ti­sier­ten die Medi­en auch die Tat­sa­che, daß “freie Mit­ar­bei­ter von CNN, New York Times, Reu­ters und AP aus Gaza so schnell an die Orte des Grau­ens” gelangt sei­en, was ver­mu­ten läßt, daß sie Vor­wis­sen hat­ten. Ist es rea­lis­tisch anzu­neh­men, daß die­se Jour­na­lis­ten mehr wuß­ten und es schnel­ler wuß­ten als die israe­li­schen Geheimdienste?

Gleich­sam inter­na­tio­nal “offi­zi­ell” wur­de die Tat­sa­che, daß Isra­el schon lan­ge von den Angriffs­plä­nen wuß­te, von der New York Times bestä­tigt, wor­über auch der Stan­dard berich­ten mußte:

Isra­el soll schon seit einem Jahr von Hamas-Angriffs­plä­nen gewusst haben. – Laut einem Bericht der “New York Times” sol­len seit einem Jahr recht genaue Details der geplan­ten Hamas-Atta­cke vor­ge­le­gen sein. In Isra­el habe man die­se für unrea­lis­tisch gehalten.

Schau­en wir uns ein­mal, was im Ori­gi­nal­ar­ti­kel steht, erschie­nen am 30. November:

Aus Doku­men­ten, E‑Mails und Inter­views geht her­vor, daß israe­li­sche Beam­te den Schlacht­plan der Hamas für den Ter­ror­an­schlag vom 7. Okto­ber mehr als ein Jahr vor der Tat erhiel­ten. Doch israe­li­sche Mili­tär- und Geheim­dienst­be­am­te taten den Plan als zu ambi­tio­niert ab und trau­ten der Hamas nicht zu, ihn auszuführen. Das etwa 40-sei­ti­ge Doku­ment, das von den israe­li­schen Behör­den mit dem Code­na­men “Jeri­cho Wall” ver­se­hen wur­de, skiz­zier­te Punkt für Punkt genau die Art der ver­hee­ren­den Inva­si­on, die zum Tod von etwa 1.200 Men­schen führte. Das über­setz­te Doku­ment, das von der New York Times ein­ge­se­hen wur­de, nann­te kein Datum für den Angriff, son­dern beschrieb einen metho­di­schen Angriff, der dar­auf abziel­te, die Befes­ti­gun­gen rund um den Gaza­strei­fen zu über­wäl­ti­gen, israe­li­sche Städ­te ein­zu­neh­men und wich­ti­ge Mili­tär­stütz­punk­te zu stür­men, dar­un­ter ein Divisionshauptquartier. Die Hamas folg­te dem Plan mit scho­ckie­ren­der Prä­zi­si­on. Das Doku­ment sah einen Rake­ten­be­schuss zu Beginn des Angriffs vor, Droh­nen, die die Sicher­heits­ka­me­ras und auto­ma­ti­schen Maschi­nen­ge­weh­re ent­lang der Gren­ze aus­schal­ten soll­ten, und Bewaff­ne­te, die in Mas­sen mit Gleit­schir­men, auf Motor­rä­dern und zu Fuß nach Isra­el ein­drin­gen soll­ten – all das geschah am 7. Oktober. Der Plan ent­hielt auch Ein­zel­hei­ten über den Stand­ort und die Grö­ße der israe­li­schen Streit­kräf­te, Kom­mu­ni­ka­ti­ons­kno­ten­punk­te und ande­re sen­si­ble Infor­ma­tio­nen, was Fra­gen dar­über auf­wirft, wie die Hamas ihre Infor­ma­tio­nen sam­mel­te und ob es undich­te Stel­len inner­halb des israe­li­schen Sicher­heits­ap­pa­rats gab. Das Doku­ment zir­ku­lier­te in wei­ten Krei­sen des israe­li­schen Mili­tärs und des Geheim­diens­tes, aber Exper­ten kamen zu dem Schluß, daß ein Angriff die­ses Aus­ma­ßes die Fähig­kei­ten der Hamas über­steigt, wie aus Doku­men­ten und offi­zi­el­len Stel­len her­vor­geht. Es ist unklar, ob Pre­mier­mi­nis­ter Ben­ja­min Netan­ja­hu oder ande­re füh­ren­de Poli­ti­ker das Doku­ment eben­falls gese­hen haben.

Nicht nur das: Im Juli die­ses Jah­res soll “eine erfah­re­ne Ana­lys­tin” des israe­li­schen Nach­rich­ten­diens­tes Unit 8200 die War­nung aus­ge­spro­chen haben, die Hamas habe “eine inten­si­ve, ein­tä­gi­ge Trai­nings­übung durch­ge­führt”, die dem “Jeri­cho Wall”-Plan zu ähneln schien.

Und dann geschah folgendes:

Doch ein Oberst der Gaza-Divi­si­on wies ihre Beden­ken zurück, wie aus ver­schlüs­sel­ten E‑Mails her­vor­geht, die die Times ein­se­hen konnte. “Ich wei­se ent­schie­den zurück, daß das Sze­na­rio ima­gi­när ist”, schrieb die Ana­lys­tin in dem E‑Mail-Aus­tausch. Die Hamas-Übung ent­spre­che voll und ganz “dem Inhalt des Jeri­cho-Mau­er-Plans”, so die Analystin. “Es ist ein Plan, der dar­auf abzielt, einen Krieg zu begin­nen”, füg­te sie hin­zu. “Es han­delt sich nicht nur um einen Über­fall auf ein Dorf”.

Die New York Times war nicht das ers­te Medi­um, das über die­se Leaks berich­te­te. Ein frü­he­rer Arti­kel der Times of Isra­el ent­hält Details, die im spä­te­ren Bei­trag der NYT nicht auf­tau­chen, etwa, daß paläs­ti­ne­si­sche Grup­pen Übungs­an­grif­fe auf Attrap­pen­dör­fer und ‑kib­bu­zim durch­ge­führt hätten.

Aus meh­re­ren Berich­ten der letz­ten Tage geht her­vor, daß Isra­el wuß­te, daß die Hamas israe­li­sche Dör­fer nach­ge­baut hat­te, um für einen Groß­an­griff zu trai­nie­ren, und daß sie eine groß­an­ge­leg­te Übung sogar mit den Wor­ten been­de­te: “Wir haben die Tötung aller Kib­buz­be­woh­ner abge­schlos­sen”, aber die War­nun­gen der Geheim­diens­te wur­den weit­ge­hend als “Fan­ta­sie” abge­tan. (…) Aus einer Rei­he von E‑Mails, die in der letz­ten Woche an die hebrä­isch­spra­chi­gen Medi­en gele­akt wur­den, geht her­vor, daß die Sol­da­ten des Geheim­diens­tes vor Ort sich der Bedro­hun­gen sehr wohl bewußt waren, ihre War­nun­gen aber letzt­lich nicht beach­tet wurden.

Die Zita­te aus der E‑Mail der Nach­rich­ten­dienst-Vete­ra­nin “Vav” (das Initi­al ihres Vor­na­mens) sind aus­führ­li­cher und expli­zi­ter als im NYT-Artikel:

Vav ant­wor­te­te auf die E‑Mail, daß sie “die Mög­lich­keit, daß es sich um ein Fan­ta­sie-Sze­na­rio han­delt, kate­go­risch ablehnt. Ich kann mir nicht vor­stel­len, daß dies nur dazu dient, eine ima­gi­nä­re Situa­ti­on zu üben und die Moral zu heben. Ich glau­be, daß die­ses Sze­na­rio sehr real ist, vor allem weil die Hamas über die mili­tä­ri­schen Fähig­kei­ten verfügt”.(…) Sie beschrieb sogar, dass die Hamas-Füh­rer den Befehl gaben, “sich dar­auf vor­zu­be­rei­ten, die jüdi­schen Schwei­ne zu töten” und “sich dar­auf vor­zu­be­rei­ten, hin­ein­zu­ge­hen und ihre Köp­fe abzuschneiden”. “Sie berei­ten sich mit gro­ßen Kräf­ten auf ein gro­ßes Ereig­nis vor. Dies ist nicht nur eine Demons­tra­ti­on von Fähig­kei­ten, son­dern eine Vor­be­rei­tung auf die wirk­li­che Sache”, schloß sie.

Der ver­ant­wort­li­che Oberst, der die­se Mail erhielt, ent­schied, daß es kei­nen Hand­lungs­be­darf gäbe.

Und so kam es, daß das israe­li­sche Mili­tär am Tag des Angriffs völ­lig unvor­be­rei­tet und stun­den­lang nicht imstan­de war, effek­tiv einzuschreiten.

Man­che behaup­ten nun, es wäre “Sexis­mus” gewe­sen, der dazu geführt habe, daß man der Ana­lys­tin nicht geglaubt hat. Und nicht nur ihr, son­dern ande­ren Sol­da­tin­nen, die an der Gren­ze sta­tio­niert waren.

Die Frank­fur­ter Rund­schau berich­te­te, der israe­li­schen Zei­tung Haa­retz vom 20. 11. fol­gend, am 24.11., also noch vor den Ent­hül­lun­gen der New York Times:

Min­des­tens drei Mona­te vor dem Angriff der isla­mis­ti­schen Hamas auf Isra­el am 7. Okto­ber, hät­ten Mit­glie­der des von Frau­en geführ­ten Auf­klä­rungs­trupps von kämp­fe­ri­schen Akti­vi­tä­ten ent­lang der Gren­ze nach Gaza berich­tet. Die Sol­da­tin­nen sind direkt an der israe­lisch-paläs­ti­nen­si­schen Gren­ze sta­tio­niert – trotz­dem sei­en sie von hohen Mili­tärs igno­riert worden. Die Über­wa­chungs­sol­da­tin­nen berich­te­ten vor dem Krieg in Isra­el regel­mä­ßig von Übun­gen der Hamas-Kämp­fer an der Gren­ze zu Isra­el. „Sie fin­gen an, jeden Tag Droh­nen zu sen­den, manch­mal mehr­mals am Tag, direkt an die Gren­ze“, sagt eine der Sol­da­tin­nen der Haa­retz dai­ly. Die Droh­nen sei­en zeit­wei­se nur noch „300 Meter vom Zaun ent­fernt“ gewe­sen „und manch­mal weni­ger als das“. Die Kampf­übun­gen hät­ten schon ein­ein­halb Mona­te vor dem Krieg zwi­schen Isra­el und der Hamas begon­nen. „Sie hat­ten ein exak­tes Modell eines Beob­ach­tungs­pos­tens, wie wir ihn ver­wen­den, errich­tet“, berich­tet eine Sol­da­tin. Auch Angrif­fe auf gepan­zer­te Fahr­zeu­ge, mit­hil­fe einer genau­en Nach­ah­mung des israe­li­schen Kampf­pan­zers Mer­ka­va 4, wur­den trai­niert. Außer­dem hät­ten Hamas-Kämp­fer Spreng­sät­ze in Löchern ent­lang der Gren­ze plat­ziert, gaben wei­te­re Sol­da­tin­nen an. Nicht nur, dass die War­nun­gen der Frau­en igno­riert wur­den, sie selbst hat­te die israe­li­sche Armee am Tag des Angriffs der Hamas nicht infor­miert. „Es macht wütend! Wir sahen, was pas­sier­te, wir haben ihnen davon berich­tet und wir waren die­je­ni­gen, die ermor­det wur­den“, sagt Maya Desiat­nik im Inter­view mit dem israe­li­schen Sen­der Kan.

Laut Frank­fur­ter Rund­schau ist der

israe­li­sche Auf­klä­rungs­trupp eine rein weib­li­che Orga­ni­sa­ti­on. Sie wer­den auch als „Augen der Armee“ beschrie­ben und über­wa­chen die Gren­ze nach Gaza mit­hil­fe von Kame­ras und Sen­so­ren. So haben die Sol­da­tin­nen eine Stre­cke von 15 bis 30 Kilo­me­ter Land per­ma­nent im Blick.

Nun: Wenn der “Sexis­mus” der israe­li­schen Mili­tärs und Geheim­dienst­chefs wirk­lich so groß ist, daß sie Frau­en auch dann nicht glau­ben, wenn sie mehr­fach der­lei erns­te Din­ge berich­ten, war­um wer­den sie dann über­haupt bevor­zugt für Auf­klä­rungs­tä­tig­kei­ten eingesetzt?

Aber es kommt noch dicker. Dem New York Times-Arti­kel ging auch eine Repor­ta­ge der BBC vom 28. Novem­ber vor­aus, die mit kei­nem ein­zi­gen Wort die inkri­mi­nie­ren­den E‑Mail-Leaks und die alar­mier­te Nach­rich­ten­dienst­ve­te­ra­nin erwähnt. Ein Blick auf öff­fent­lich zugäng­li­che paläs­ti­nen­si­sche Tele­gram-Kanä­le habe genügt, um fol­gen­des festzustellen:

Aus einer Ana­ly­se der BBC geht her­vor, daß die Hamas über einen Zeit­raum von drei Jah­ren meh­re­re Trai­nings­übun­gen zur Pla­nung der Anschlä­ge vor den Augen Isra­els abhielt und die Bewei­se in den sozia­len Medi­en ver­öf­fent­lich­te. Wie konn­te die israe­li­sche Regie­rung dies also übersehen?

Der BBC-Prä­sen­ta­tor behaup­tet, das Beweis­ma­te­ri­al sei auf ver­schie­de­nen Pro­pa­gan­da­ka­nä­len auf Tele­gram ent­deckt wor­den. Sie zei­gen, daß Hamas im Ver­bund mit min­des­tens zehn ande­ren paläs­ti­nen­si­schen Grup­pen die Anschlä­ge “offen” geübt habe.

Es wur­de sogar ein Attrap­pen­dorf auf­ge­baut, um einen Über­fall zu simu­lie­ren, nur einen Kilo­me­ter vom Grenz­über­gang “Eretz” (im Nor­den Gazas) ent­fernt. Übungs­vi­de­os und Fotos (auf denen auch Gei­sel­nah­men zu sehen waren), wur­den schon im Dezem­ber 2022 auf dem Tele­gram­ka­nal von Hamas veröffentlicht.

Ein wei­te­res Video vom 12. Sep­tem­ber die­ses Jah­res, auf­ge­nom­men an einem wei­te­ren Übungs­ort im Süden Gazas, zeigt ähn­li­che Sze­nen: Hier wird geübt, in Häu­ser ein­zu­drin­gen und die Anwe­sen­den zu erschie­ßen. Die­ses Video sei im Sep­tem­ber sogar auf dem israe­li­schen Fern­seh­sen­der Kan 11 gezeigt worden.

Zusätz­lich habe es direk­te War­nun­gen von Hamas selbst gege­ben. Gezeigt wird ein Aus­schnitt von einer Pres­se­kon­fe­renz aus dem Jahr 2021, in der ein Paläs­ti­nen­ser­füh­rer damit prahl­te, daß “Isra­els Grenz­schutz sie nicht schüt­zen wer­de” (“…that Israel’s bor­der defen­ses would­n’t pro­tect it”).

Am Ende der Repor­ta­ge stellt der BBC-Prä­sen­ta­tor die berech­tig­te Frage:

Wie konn­te es also sein, daß die israe­li­schen Sol­da­ten vor Ort über­rascht wur­den, obwohl all dies in aller Öffent­lich­keit geschah?

Dann kommt ein Exper­te namens Andre­as Krieg (King’s Col­lege, Lon­don) zu Wort, der nur das Offen­sicht­li­che fest­stel­len konn­te, sofern man nicht gewillt ist, fins­te­re­re Vor­gän­ge anzu­neh­men, näm­lich, daß es sich hier um ein Geheim­dienst­ver­sa­gen han­delt. Man habe sich hin­ter einem Hi-Tech-Schutz­sys­tem, das Mil­li­ar­den Dol­lar gekos­tet hat, all­zu sicher gefühlt.

Am Ende des Berichts wird mit­ge­teilt, daß die IDF einer Nach­fra­ge der BBC aus­ge­wi­chen sei­en: Man sei gera­de damit beschäf­tigt, die Hamas zu besie­gen und müs­se die Beant­wor­tung die­ser Fra­ge auf einen ande­ren Zeit­punkt verschieben.

Der BBC-Bericht wirft aber auch neue Fra­gen auf. Nicht nur ein Rät­sel ist, war­um die israe­li­schen Ent­schei­dungs­trä­ger die Angriffs­war­nun­gen igno­riert haben, son­dern auch, war­um Hamas & Co sich offen­bar nicht die gerings­te Mühe gemacht haben, zu ver­ber­gen, was sie vorhatten.

Ich ent­hal­te mich an die­ser Stel­le der Spekulationen.